Los errores que impiden descansar en vacaciones: autoexigencia y querer aprovechar cada minuto

Aprovechar cada minuto de nuestros días de vacaciones puede parecer el plan ideal para disfrutar plenamente pero, según los psicólogos, es uno de los errores que no contribuye al descanso ni a la desconexión. Tampoco nos favorece un alto nivel de autoexigencia relacionado con una sensación de improductividad ya que dificulta la recuperación emocional.

«Existe una presión creciente por aprovechar las vacaciones al máximo. Queremos hacer todo aquello para lo que no hemos tenido tiempo durante el año, pero a veces terminamos trasladando a nuestro tiempo libre el mismo nivel de exigencia que mantenemos en nuestra vida cotidiana», considera José Luis García Alonso, psicólogo de Clínica López Ibor, especializada en salud mental.

El estrés de hacer las maletas, de los desplazamientos, de cerrar planes y actividades, de los reencuentros familiares…Lejos de convertirse en un periodo de recuperación, las vacaciones pueden acabar siendo una agenda paralela llena de obligaciones y compromisos.

“Esto mantienen al cerebro en un estado constante de actividad, con las consecuencias que ello puede acarrear para encarar la vuelta a la actividad laboral”, añade el especialista.

Según García Alonso, el desgaste “comienza con la planificación y posterior ejecución de planes y actividades, sobre todo cuando recaen en una sola persona”. Por ello, “es importante repartir ese papel entre las personas implicadas en dicho proceso”.

Y recuerda que descansar no significa necesariamente hacer más cosas, sino reducir durante unos días la sensación de exigencia y recuperar espacios de calma física y mental.

«Muchas personas llegan a las vacaciones agotadas y pretenden empezar a disfrutar desde el primer minuto. Sin embargo, cuando llevamos meses sometidos a estrés, nuestro organismo necesita un periodo de adaptación para reducir el nivel de activación acumulado”, explica.

Las 5 claves para descansar en vacaciones y no caer en errores

Ante unas vacaciones en las que no podemos dejar de lado la multitarea y la planificación, el psicólogo de la Clínica López Ibor facilita unas claves para no caer en algunos errores.

1. No planificar todos los días al detalle

Dejar espacio para la improvisación y el descanso ayuda a reducir la sensación de obligación constante.

2. Bajar el ritmo progresivamente

No es necesario llenar el primer día de vacaciones de actividades. Permitir una transición más gradual favorece la desconexión.

3. Reducir la conexión digital

Limitar la consulta del correo profesional y las notificaciones contribuye a una mayor sensación de descanso. Dejar el móvil de empresa en el puesto antes del comienzo del periodo vacacional ayuda a dicho “detox”.

4. Recuperar actividades que resulten placenteras

Leer, caminar, conversar o simplemente disfrutar de tiempo sin objetivos concretos puede ser más beneficioso de lo que parece.

5. Recordar que descansar también es hacer algo útil

El descanso forma parte del cuidado de la salud física y mental y no debería generar sentimientos de culpa.

Esa sensación de perder el tiempo

Precisamente otro de los errores de las vacaciones es mantener un elevado nivel de autoexigencia.

Para algunas personas los días libres generan incomodidad, sensación de improductividad o culpa por no estar resolviendo tareas o aprovechando cada hora, sensación que aparece en perfiles con dificultades para poner límites a la disponibilidad laboral.

“El sentimiento de culpa no está en las vacaciones, sino en la creencia de que detenerse equivale a fallar. Esa idea activa una especie de vigilancia interna que provoca que, aunque la persona esté fuera del trabajo, siga revisando mentalmente lo pendiente o pensando que debería estar haciendo algo útil”, explica Soledad Scarcella, psicóloga de Blua de Sanitas.

Las consecuencias de no recuperarse en vacaciones

Ante esta situación, los expertos alertan de las consecuencias sobre el bienestar psicológico si se mantiene la autoexigencia durante las vacaciones:

Sueño menos reparador: la activación mental sostenida dificulta la conciliación del sueño y, en algunos casos, provoca despertares frecuentes. Por eso, aunque se duerman más horas, puede aparecer sensación de cansancio al despertar.

la activación mental sostenida dificulta la conciliación del sueño y, en algunos casos, provoca despertares frecuentes. Por eso, aunque se duerman más horas, puede aparecer sensación de cansancio al despertar. Mayor irritabilidad : cuando los días libres se viven desde la obligación, cualquier interrupción o plan imprevisto puede generar impaciencia. La mente sigue funcionando en modo tarea, incluso en un periodo pensado para recuperarse.

: cuando los días libres se viven desde la obligación, cualquier interrupción o plan imprevisto puede generar impaciencia. La mente sigue funcionando en modo tarea, incluso en un periodo pensado para recuperarse. Dificultad para disfrutar: la presión por aprovechar el tiempo reduce la atención hacia lo placentero. Actividades sencillas como leer, pasear o no hacer nada pueden vivirse con incomodidad si se interpretan como tiempo desperdiciado.

la presión por aprovechar el tiempo reduce la atención hacia lo placentero. Actividades sencillas como leer, pasear o no hacer nada pueden vivirse con incomodidad si se interpretan como tiempo desperdiciado. Cansancio emocional: sostener la exigencia interna también durante las vacaciones impide que el sistema psicológico baje el ritmo, lo que incrementa la sensación de saturación y desgaste.

sostener la exigencia interna también durante las vacaciones impide que el sistema psicológico baje el ritmo, lo que incrementa la sensación de saturación y desgaste. Problemas de concentración al volver: la falta de recuperación real suele hacer que la reincorporación se afronte con menor claridad mental, más dispersión y peor tolerancia a la presión.

“Relajarse no significa desentenderse de las responsabilidades. Significa permitir que el organismo recupere recursos para poder responder después con más estabilidad. Cuando la autoexigencia impide descansar incluso en periodos destinados a la recuperación, puede ser útil consultar con un profesional para identificar qué creencias o hábitos están manteniendo ese malestar”, concluye la psicóloga.