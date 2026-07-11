Entre Hilos: ¿Qué es la deliberación?
En este nuevo episodio de la temporada 2026 de Entre Hilos, dedicada a explorar distintas escuelas de pensamiento, Francisco Castillo y Daniel Chernilo conversaron sobre el paradigma de la deliberación.
Esta tradición sostiene que para tomar decisiones correctas y colectivamente vinculantes debemos pasar siempre por un proceso público de discusión donde se intercambian razones, argumentos y evidencia de manera racional. Los acuerdos que así se toman no responden única o principalmente al principio de la mayoría, sino que su racionalidad descansa precisamente en que todos los puntos de vista han sido considerados. En ello consiste, precisamente, su condición deliberativa.
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Ilustraciones: @pajaro_pez
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