Entre Hilos: ¿Qué es la deliberación?

Esta tradición sostiene que para tomar decisiones correctas y colectivamente vinculantes debemos pasar siempre por un proceso público de discusión donde se intercambian razones, argumentos y evidencia de manera racional. Los acuerdos que así se toman no responden única o principalmente al principio de la mayoría, sino que su racionalidad descansa precisamente en que todos los puntos de vista han sido considerados. En ello consiste, precisamente, su condición deliberativa.

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Ilustraciones: @pajaro_pez