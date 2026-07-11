Keiko Fujimori y el recuerdo de un “oscuro período” en Perú

Keiko Fujimori, de 51 años, es la reina del regreso de la política peruana. Pasó un año en prisión preventiva por cargos de lavado de dinero y se ha postulado a la presidencia tres veces. En cada ocasión perdió por un margen estrecho. Pero mientras los jefes de Estado y ministros que la rodeaban renunciaban, eran destituidos o incluso encarcelados, Keiko Fujimori consolidó su poder. El 28 de julio, tomará posesión como la primera mujer presidenta electa de Perú. Se dice que soñó con esto por primera vez cuando era muy joven.

El histórico palacio presidencial en el centro de Lima le resulta muy familiar a Fujimori. Entre 1994 y 2000, ya residió allí, como una especie de ‘primera dama’. Un título algo engañoso, ya que ostentaba el cargo no como esposa, sino como hija del autoritario gobernante Alberto Fujimori, quien había despojado oficialmente a su esposa, Susana Higuchi, del título de primera dama después de que ella lo acusara repetidamente de abuso de poder. Keiko, la nueva primera dama, desestimó algunas de las acusaciones calificándolas de “leyendas”. Fue durante este período que probablemente adquirió las habilidades y la experiencia necesarias para desenvolverse con confianza en el opaco sistema político peruano.

Pero a finales de julio, Keiko Fujimori no solo regresará al palacio presidencial como persona, sino que también revivirá el recuerdo de uno de los períodos más oscuros de la política peruana. Su padre, Alberto, asumió la presidencia en 1990 y, apenas dos años después, debilitó considerablemente al Congreso y a los tribunales. Sus militares libraron una brutal guerra civil contra los igualmente brutales terroristas de Sendero Luminoso. Miles de personas fueron torturadas y mujeres indígenas fueron esterilizadas contra su voluntad. Estuvo encarcelado de 2007 a 2017 y, en 2024, tenía la intención de postularse nuevamente a la presidencia, pero falleció poco después.

“Fujimori ha vuelto” al frente del Perú

Keiko Fujimori, quien se dice que siempre quiso complacer a su padre, a menudo ha lidiado con su legado político. En sus cuatro campañas electorales, a veces se presentó como su sucesora y otras veces se distanció de él. Ahora, en su cuarto intento, ha optado por una postura intermedia. Si bien se distancia de las atrocidades, elogia su lucha contra Sendero Luminoso. Uno de sus lemas fue: “Fujimori ha vuelto, el orden ha vuelto”.

Esto caló hondo en un amplio sector de la población peruana, en parte porque la violencia en el país ha ido en aumento durante años (…).

Al mismo tiempo, Keiko Fujimori, con su historia familiar, representa una continuidad que ha estado ausente durante mucho tiempo en la política peruana. Más de cien ministros han sido reemplazados en los últimos años; Fujimori será la novena jefa de Estado en diez años. Su partido, Fuerza Popular, es uno de los últimos partidos con gestión profesional en el país; Fujimori también ha explotado la debilidad de presidentes anteriores para imponer a sus allegados en puestos clave.

“Hoy comienza una nueva era para el Perú”, declaró Keiko Fujimori tras su victoria. Muchos dan por hecho que tiene buenas posibilidades de completar los cinco años de mandato. Para el Perú de hoy, eso representaría el inicio de una nueva era.