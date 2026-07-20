“Una vez que se pierde, no se recupera”: cómo proteger tus oídos para no perder audición

“La música en directo suele estar amplificada y siempre suena demasiado fuerte”, afirma Pavlovich Ruff. Explica que, al volumen al que se reproduce la música en muchos locales, la carga acumulada en el oído interno resulta perjudicial tras apenas 10 o 15 minutos.

“Así que, si quieres quedarte todo el concierto, deberías usar tapones. Sin embargo, los tapones de espuma distorsionan el sonido de la música”.

En su lugar, busca “tapones de alta fidelidad”, que atenúan el volumen sin alterar la calidad del sonido. “Puedes conseguir unos tapones de alta fidelidad bastante buenos por US$25 o menos”, comenta Pavlovich Ruff.

Los verdaderos amantes de la música quizá prefieran invertir en tapones a medida para músicos —que cuestan unos US$175 y son ajustados por audiólogos, añade.

Lo mismo se aplica a los eventos deportivos, ya que los estadios suelen presumir del nivel de decibelios que alcanza el público al animar. “A menudo veo a bebés con protección auditiva en eventos deportivos, pero sus padres no la llevan”, señala Pavlovich Ruff. “¿Y qué pasa con tus propios oídos? ¿No quieres poder oír a ese bebé cuando sea adulto?”.

Aun así, la mayoría de nosotros asistimos a conciertos y a eventos deportivos muy de vez en cuando. En cambio, nuestro contacto principal con la música y los sonidos fuertes se produce a través de los auriculares.

“Los adolescentes y los niños pequeños están empezando a sufrir pérdida auditiva por escuchar sonidos fuertes durante demasiado tiempo”, afirma Pavlovich Ruff.

Recuerda el caso de una niña de seis años a la que atendió recientemente en la clínica: aunque la familia no había notado ninguna diferencia en su audición, Pavlovich Ruff observó indicios de daños causados ​​por el volumen al máximo en el ordenador portátil que la niña utilizaba en la escuela.

Un estudio realizado en Suecia con niños de 9 años reveló una diferencia pequeña, pero estadísticamente significativa, en la audición entre aquellos que usaban auriculares habitualmente y los que no. Los investigadores estiman que hasta 1.350 millones de personas menores de 35 años podrían correr el riesgo de sufrir una pérdida auditiva prematura debido a la exposición a sonidos amplificados y al uso de dispositivos de audio personales.

Muchos dispositivos limitan el sonido a niveles seguros mediante limitadores de volumen activos, y es importante respetar estas medidas de protección, señala Pavlovich Ruff. “Si llevas puestos los auriculares y aun así puedes comunicarte con alguien que está bastante cerca de ti, no hay problema. Si alguien tiene que gritarte o no logras escucharle en absoluto, es probable que el volumen sea excesivo”.

Jardinería, reparaciones del hogar y la carretera

La cortadora de césped, el soplador de hojas o la sierra eléctrica para tu último proyecto de bricolaje: la jardinería y las reparaciones del hogar pueden ser sorprendentemente ruidosas.

Afortunadamente, hay autoridades locales en EE.UU. que están exigiendo el cambio de herramientas de gasolina, más ruidosas, a sus equivalentes eléctricos, que son más silenciosos.