Infarto al corazón: el error que más retrasa la atención y aumenta el riesgo de muerte en Chile

Cada año, miles de personas sufren un infarto agudo al miocardio. Sin embargo, uno de los principales riesgos no siempre ocurre dentro del hospital, sino antes de llegar a él. Esperar que el dolor desaparezca, pensar que se trata de una indigestión o incluso conducir hasta un centro asistencial son errores frecuentes que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Este Mes del Corazón, la preocupación vuelve a instalarse luego de que especialistas advirtieran que una parte importante de los pacientes demora demasiado en consultar, perdiendo minutos fundamentales para iniciar el tratamiento. En Chile, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte, actuar a tiempo sigue siendo uno de los factores más importantes para mejorar el pronóstico.

Según el Ministerio de Salud, las enfermedades del sistema circulatorio continúan siendo la principal causa de muerte en Chile, mientras que el infarto agudo al miocardio se mantiene entre las principales causas específicas de fallecimiento. En esa línea, las estadísticas de mortalidad del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), organismo dependiente del Minsal, muestran que durante 2025 se registraron 126.467 defunciones en el país.

Nicolás Veas Paredes, médico cardiólogo intervencionista del Centro Médico Nueva Estoril, asegura que “muchos pacientes esperan pensando que el dolor ‘se va a pasar’, que es acidez, estrés o cansancio. Es especialmente preocupante en mujeres, que los síntomas no son siempre como se describen en la literatura, solo el 30% de las mujeres presenta un dolor típico al momento del infarto.”

Por qué cada minuto es fundamental para salvar el corazón durante un infarto

Cada minuto que transcurre sin tratamiento aumenta el daño que sufre el corazón.”En un infarto una arteria del corazón se obstruye y una parte del músculo cardíaco deja de recibir oxígeno. Mientras más tiempo pasa, más músculo se daña o muere. Por eso se dice que ‘tiempo es músculo’: consultar rápido puede salvar la vida y reducir secuelas.” señala el cardiólogo.

Los síntomas que nunca deben ignorarse

Aunque el dolor en el pecho sigue siendo el signo más conocido, no siempre aparece de la forma que muchas personas imaginan. El especialista, señala los síntomas que hay que tener en cuenta ya que pueden indicar que se está desarrollando un infarto: “Dolor u opresión en el pecho de más de 20 minutos, dolor que se irradia a brazo, cuello, mandíbula o espalda, falta de aire, sudoración fría, náuseas, palidez, mareos o sensación de desmayo. También debe preocupar un dolor en la ‘boca del estómago’ que no cede.”

El experto advierte que creer que un infarto siempre provoca un dolor intenso es uno de los mitos más peligrosos, “el dolor puede ser intenso, pero también puede ser una molestia, presión, ardor o peso. Incluso puede confundirse con indigestión o ansiedad. Y es atípico en mujeres.”

Los errores que más se repiten

En la experiencia del especialista, existen conductas que siguen retrasando el diagnóstico. “Esperar en la casa, automedicarse, tomar antiácidos, llamar primero a familiares, acostarse a ‘ver si pasa’ o conducir por cuenta propia. Todos esos pasos retrasan el diagnóstico y el tratamiento. Siempre es mejor consultar y realizarse un electrocardiograma“.

¿Qué hacer ante la sospecha de un infarto?

Pedir ayuda de inmediato y activar un servicio de urgencia.

y activar un servicio de urgencia. No esperar a que el dolor o las molestias desaparezcan por sí solas.

a que el dolor o las molestias desaparezcan por sí solas. No conducir hasta un centro asistencial.

hasta un centro asistencial. No minimizar los síntomas ni pensar que se trata de una indigestión, estrés o ansiedad.

ni pensar que se trata de una indigestión, estrés o ansiedad. Realizar un electrocardiograma lo antes posible si existe dolor torácico persistente o síntomas sospechosos.

Respecto al traslado, el especialista enfatiza que tampoco es recomendable conducir, “lo más seguro es llamar a un servicio de urgencia, porque durante un infarto pueden aparecer arritmias graves o paro cardíaco. Además, la ambulancia permite iniciar atención y derivar al centro adecuado. En Chile el infarto es GES, lo que permite ser tratado en todos los centros asistenciales, independiente de la previsión que tengan.”

Los especialistas coinciden en que, frente a un posible infarto, consultar de inmediato puede significar salvar una mayor parte del corazón y aumentar significativamente las posibilidades de supervivencia. En estos casos, esperar nunca es la mejor opción.