Adolescentes chilenos lideran ranking OCDE con más de 45 horas semanales en redes sociales

Un estudio publicado este año por la OCDE analizó el uso de redes sociales entre adolescentes de 15 años, considerando no solo el tiempo frente a las pantallas, sino también su relación con el desempeño académico, la creatividad, el bienestar y las políticas implementadas para regular su utilización. En el ranking de horas de exposición a pantallas, Chile ocupa el primer lugar.

Entre sus principales resultados, el informe señala que el uso de redes sociales es prácticamente universal entre los adolescentes. Cerca del 95% de los jóvenes de 15 años las utiliza diariamente, mientras que un 88% recurre a ellas para comunicarse o compartir contenido.

Un promedio que supera las horas de estudio

A nivel OCDE, los adolescentes destinan en promedio 35 horas semanales a las redes sociales, equivalentes a unas cinco horas diarias. El informe advierte que este tiempo supera incluso las horas semanales destinadas a clases regulares o a la realización de tareas escolares.

Chile se ubica por sobre ese promedio. Los jóvenes del país registran un promedio de 6,4 horas diarias frente a la pantalla, lo que equivale a más de 45 horas semanales. Esta cifra es tres horas superior al equivalente de una jornada laboral completa en Chile.

El cálculo considera distintas actividades, entre ellas navegar por redes sociales, comunicarse y compartir contenido.

El uso moderado puede tener efectos positivos

El informe de la OCDE también plantea que el uso de redes sociales no está necesariamente relacionado con peores resultados. Los adolescentes que las utilizan de manera moderada tienden a presentar mejores resultados académicos que aquellos que no las usan o que tienen un uso excesivo.

La forma en que se utilizan también marca diferencias. Navegar o visualizar contenido entre una y tres horas diarias se relaciona con mejores resultados en pensamiento creativo. En cambio, cuando el objetivo es comunicarse o compartir contenido, superar una hora al día se asocia con menores niveles de creatividad.

El estudio también cuestiona la idea de que una mayor presencia en redes implique necesariamente una menor interacción presencial. Los adolescentes que se reúnen con mayor frecuencia con sus amigos después del colegio también tienden a pasar más tiempo conectados.

Es decir, las redes muchas veces complementan las relaciones presenciales en vez de sustituirlas.

Las restricciones escolares no eliminan su utilización

El informe advierte además que prohibir los teléfonos celulares en los establecimientos educacionales no garantiza que los estudiantes dejen de utilizarlos.

Incluso en colegios donde existe una prohibición, un 29% de los estudiantes de 15 años declara usar su teléfono varias veces al día durante la jornada escolar. A esto se suma otro 21% que afirma utilizarlo diariamente o casi diariamente.

Chile se distancia del promedio de la OCDE

Los adolescentes chilenos registran más de 45 horas semanales en redes sociales, frente a las cerca de 35 horas del promedio de la OCDE. En el extremo contrario aparece Japón, donde los jóvenes destinan menos de 26 horas semanales a estas plataformas.

Chile también destaca por la intensidad con que algunos adolescentes utilizan las redes para comunicarse o compartir contenido. Cerca de uno de cada cinco jóvenes de 15 años pasa más de cinco horas al día realizando exclusivamente estas actividades, sin considerar el tiempo destinado a navegar o visualizar contenido.

Según los resultados del estudio, este tipo de uso intensivo estaría asociado a mayores efectos negativos en comparación con un uso centrado en el consumo pasivo de contenido.