Senado aprueba los tres vetos del Gobierno y cierra trámite de la Ley Miscelánea en el Congreso

El Senado aprobó los tres vetos supresivos presentados por el Presidente José Antonio Kast a la Ley Miscelánea, o también conocida como megarreforma. Con la decisión, la iniciativa terminó su tramitación en el Congreso y tres artículos incorporados durante el debate parlamentario serán eliminados.

El veto al artículo 32, referido a la prohibición del cobro de intereses sobre intereses —anatocismo—, fue aprobado por 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención del senador Francisco Huenchumilla (DC).

La observación que eliminaba el derecho al olvido financiero recibió 23 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, de los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Ricardo Celis (PPD).

En tanto, el veto a los ajustes destinados a garantizar el pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas fue respaldado, en una segunda votación, por 20 votos a favor, 17 en contra y cuatro abstenciones, de los senadores Rodolfo Carter (IND-Republicanos), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Francisco Huenchumilla (DC) y Matías Walker (IND).

La Sala revirtió así el resultado de la Comisión de Hacienda del Senado, que durante la mañana había aprobado únicamente el veto sobre anatocismo y rechazado las otras dos observaciones por tres votos contra dos.

El debate por las normas eliminadas

La discusión estuvo marcada por las críticas de la oposición al uso de los vetos para suprimir disposiciones que habían obtenido respaldo durante la tramitación legislativa.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, calificó el mecanismo como “antidemocrático” y anunció su rechazo a las tres observaciones. Desde el Frente Amplio, la senadora Beatriz Sánchez advirtió sobre la desigualdad en la capacidad de negociación entre las grandes empresas y las pymes.

La senadora Yasna Provoste (DC) enfatizó que “estos 3 vetos son reveladores de esa lógica de acción del Gobierno, ya que apuntan a materias que fueron introducidas en el debate legislativo en la sala del Senado y donde hubo votos transversales para impulsar estas normas en favor de las pymes, en favor de las y los ciudadanos. Pero ante esto, ¿Cómo actúa el Gobierno? Decide vetar estos artículos que benefician a las mayorías, demostrando una vez más lo que caracteriza el actuar gubernamental”.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya (UDI), defendió los vetos y sostuvo que las normas “suenan bien, pero pueden terminar perjudicando precisamente a quienes se pretende proteger”. El senador Ignacio Urrutia (Republicanos) argumentó que la prohibición absoluta del anatocismo también afectaría los intereses recibidos por ahorrantes y titulares de depósitos a plazo.

Con la aprobación de las tres observaciones presidenciales, serán eliminados los artículos sobre anatocismo, derecho al olvido financiero y pago a 30 días para las pymes.