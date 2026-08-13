Ránkings universitarios, lo que no se mide

Las universidades avanzan de manera continua en sus parámetros de calidad para entregar un mejor aporte al país y al mundo. Esta tarea incluye las labores de formación integral de las personas, de investigación, creación y transferencia de nuevo conocimiento, y del aporte y fortalecimiento de los vínculos con las comunidades y la sociedad a las que sirven.

Con el objetivo de evaluar estas tareas, desde hace años se han creado diferentes evaluaciones internacionales -ránkings-, que sin duda aportan a estandarizar, consensuar indicadores y poder medir la calidad de cada proyecto universitario. Estas evaluaciones poseen relevancia internacional, ya que permiten potenciar la visibilidad de las universidades, junto con poder medir su crecimiento, avances y evolución en el tiempo, incorporando criterios de aseguramiento de la calidad en su interior.

La relevancia de sus beneficios han sido ampliamente descritos, pero en estas líneas se describirán algunos aspectos que en la actualidad no se miden en las evaluaciones internacionales y que son esenciales de incorporar en la medición de presente y futuro del proyecto de educación superior de calidad y aporte al país.

En primer lugar, el clima de trabajo de la comunidad universitaria es clave para su desarrollo, pues le da su impronta y energía de trabajo. Es, realmente, una característica esencial de una universidad, aspecto que hay que cuidar de manera permanente, ya que es frágil y merece gran dedicación.

Así también sucede con las vías, alternativas y posibilidades de desarrollo de profesores, profesionales y colaboradores de la institución, en quienes se funda el funcionamiento y avance en calidad de los diferentes aspectos de la universidad.

Por otra parte, un aspecto muy relevante es la relación y contacto permanente entre profesores y estudiantes, los lugares de encuentro entre estudiantes, la vida de los campus y la interacción y sentido de comunidad en su interior.

Otro aspecto de gran relevancia de las universidades en su entrega al país son las políticas de inclusión y exposición a la diversidad de la comunidad que integra la institución. Esto se va a relacionar a tener contacto con realidades sociales, económicas, culturales, raciales y de todo orden que sean diversas, lo que significa un aporte real a la cohesión social de los países y las sociedades en las que se desenvuelven. Esto es muy relevante, ya que existe un sentido de justicia y equidad que es inherente a nuestras instituciones, lo que se potencia al implementar estas políticas en la admisión y seguimiento de la comunidad universitaria.

Además, desde hace tiempo se encuentra una brecha muy relevante en estas mediciones, y es la que se relaciona con la educación técnico-profesional, que en la actualidad no presenta robustas evaluaciones internacionales, a pesar de que en Chile representa cerca del 45% de los estudiantes de educación superior y que es un factor clave al desarrollo de los países.

Nuestra realidad e indicadores indica que lideramos en calidad e innovación en la educación técnico-profesional a nivel latinoamericano y que existen instituciones y formación de determinadas carreras y programas que presentan gran calidad internacional.

Así también, en estas evaluaciones internacionales no existen actualmente mediciones que indiquen cambios en el crecimiento y desarrollo en la vida personal de los estudiantes, la relevancia que ha significado su paso por una determinada institución, y de manera especial, en qué medida el aporte de la universidad permite comprender el mundo en mayor profundidad y amplitud.

También es necesario tener una evaluación del aporte de los egresados a la sociedad a lo largo de su trayectoria de vida, por medio de la transformación de procesos, de su presencia y aporte en la vida pública del país, aporte en nuevos proyectos y emprendimientos, junto a otros aspectos relevantes en la vida de la nación, en los que los egresados hayan sido un factor determinante.

En suma, con todos los aspectos positivos de las evaluaciones internacionales, faltan aspectos cruciales que tienen que ver con instalar al estudiante en el centro del proyecto universitario. Estos se relacionan a la formación, vida en comunidad, testimonios, y con el impacto en los estudiantes durante su camino y trayectoria en la institución. Son en realidad, los cambios más perdurables, los que van a influir en un cambio interior, que incorpora el intelecto y el corazón de la persona.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.