La izquierda emergente de EE.UU.

En el contexto político de Estados Unidos, marcado por la administración Trump, está emergiendo con fuerza una corriente de socialismo democrático dentro del Partido Demócrata. Figuras como Abdul El-Sayed, candidato al Senado por Michigan, y Zohran Mandami, alcalde de Nueva York, ambos musulmanes y de origen inmigrante, han logrado victorias significativas contra el aparato tradicional del partido y candidatos moderados con mayores recursos. Esta nueva oleada, que incluye a la conocida representante Alexandria Ocasio-Cortez y es liderada ideológicamente por el senador Bernie Sanders, se caracteriza por su carisma, su conexión con los votantes jóvenes y urbanos, y su firme oposición al establishment tanto de Washington D.C. como al interior de su propio partido.

Estos políticos reformistas abogan por políticas progresistas como el acceso universal a la salud, el transporte gratuito, el control de los arriendos y el aumento de impuestos a los súper ricos. Son críticos acérrimos de Israel y del apoyo militar de EE.UU., así como del financiamiento corporativo de las campañas electorales. A pesar de ser calificados despectivamente como “comunistas” por sus oponentes, se definen como socialistas democráticos. Su objetivo final, en el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, es hacer realidad el principio de igualdad en dignidad y derechos para todos, y aunque algunos de sus postulados puedan parecer radicales, lo cierto es que ya han dejado de ser un fenómeno testimonial para aspirar a las más altas cotas de poder en el corazón del capitalismo.

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