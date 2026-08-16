Prevención del suicidio: ¿En qué avanza la ciencia?

La prevención del suicidio se ha consolidado como una prioridad para la salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 727 mil personas mueren cada año por esta causa y continúa siendo uno de los principales motivos de fallecimiento entre jóvenes. Sin embargo, los especialistas coinciden en que se trata de una problemática prevenible y sobre la cual existe un conocimiento científico cada vez más robusto.

Entre las medidas respaldadas por la evidencia destacan la detección temprana de señales de alerta, el fortalecimiento de habilidades socioemocionales en niños, niñas y adolescentes, el acceso oportuno a atención en salud mental, la promoción de entornos seguros y libres de violencia, y el acompañamiento de personas que atraviesan períodos de especial vulnerabilidad.

Estas estrategias han permitido avanzar desde una mirada centrada exclusivamente en el riesgo hacia enfoques orientados a fortalecer factores protectores en las personas, las familias y las comunidades.

En Chile, la tasa de mortalidad por suicidio alcanzó los 9,6 fallecimientos por cada 100 mil habitantes en 2017. De acuerdo con registros del Ministerio de Salud, las cifras se han mantenido relativamente estables durante los últimos años, en niveles similares a los observados antes de la pandemia y cercanos al promedio de los países de la OCDE. En la Región del Maule, la tasa fue de 10,8 fallecimientos por cada 100 mil habitantes, lo que refuerza la importancia de continuar promoviendo la salud mental y las acciones preventivas en los territorios.

Avances en la prevención

Para Carolina Iturra Herrera, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, uno de los avances más importantes de las últimas décadas es que hoy existe mayor claridad respecto de las acciones que contribuyen al bienestar psicológico de las personas.

“La evidencia muestra que la prevención comienza mucho antes de una crisis. Promover relaciones de apoyo, fortalecer la salud mental desde edades tempranas, prevenir situaciones de violencia y maltrato, y facilitar el acceso a orientación profesional son medidas que pueden generar una diferencia significativa en la vida de las personas y sus comunidades”.

La discusión resulta especialmente relevante para regiones como el Maule, donde establecimientos educacionales, servicios de salud, organizaciones sociales y familias desempeñan un papel clave en la construcción de entornos protectores y en la promoción del bienestar emocional.

La experta recordó que, si alguien necesita orientación o poyo en salud mental, puede comunicarse gratuitamente con la línea 4141 “No estás solo, no estás sola” del Ministerio de Salud o acudir al centro de salud más cercano.

Congreso de Psicología

Precisamente, los avances científicos en prevención, bienestar psicológico y salud mental serán parte de los debates del XX Congreso Chileno de Psicología, que se realizará entre el 7 y el 9 de octubre de 2026 en la Universidad de Talca bajo el lema “Ciencia, innovación y ética: Construyendo la Psicología del mañana”.

El encuentro reunirá a especialistas nacionales e internacionales, entre ellos el psiquiatra e investigador canadiense Mark Sinyor, reconocido por sus estudios sobre prevención del suicidio y salud mental, quien compartirá evidencia reciente sobre estrategias orientadas a fortalecer factores protectores y apoyar a personas en riesgo.

La actividad tendrá además un significado especial para la institución, que volverá a ser sede del Congreso Chileno de Psicología por tercera vez en su historia.