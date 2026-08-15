SII iniciará procesos de cobro para más de un millón de deudores del Préstamo Solidario

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció medidas de cobro para más de un millón de contribuyentes que accedieron a los préstamos solidarios otorgados por el Estado durante la pandemia y que mantienen cuotas impagas.

El beneficio fue implementado durante 2020 y 2021 para apoyar a las personas afectadas económicamente por la emergencia sanitaria del Covid-19. Su devolución debía realizarse en cuatro cuotas anuales, mediante el proceso de declaración de Renta.

De acuerdo con el organismo, se trata de contribuyentes que solicitaron el préstamo, pero que no presentaron su declaración de impuestos en al menos una oportunidad entre 2022 y 2026, pese a haber registrado ingresos durante esos períodos.

La primera cuota correspondía al 10% del monto total solicitado, mientras que las tres restantes equivalían al 30% cada una. En todos los casos, el pago anual estaba limitado al 5% de los ingresos obtenidos por el contribuyente durante el año correspondiente.

Frente a este escenario, el SII hizo un llamado a las personas que mantienen declaraciones pendientes a regularizar su situación antes de fines de agosto, con el objetivo de evitar el inicio de los procesos de cobro.

La subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Sarabia, señaló que los contribuyentes están siendo contactados mediante correo electrónico para que presenten las declaraciones de Renta pendientes. Asimismo, recordó que cada cuota del préstamo se encontraba limitada al 5% de los ingresos obtenidos durante el respectivo año.

Según la normativa vigente, quienes se encuentren en esta situación deberán regularizar el reintegro del Préstamo Solidario mediante la presentación de la o las declaraciones de impuestos pendientes, según corresponda. El trámite debe realizarse a través del sitio web del SII, utilizando la propuesta de declaración preparada por el organismo.

En total, son 1.073.590 contribuyentes los que no cumplieron con la presentación de alguna de sus declaraciones de impuestos, y registraron ingresos durante el año tributario correspondiente. La deuda asociada supera los $553 millones.

El SII informó que, a partir de septiembre, este grupo de contribuyentes comenzará a recibir las respectivas órdenes de cobro, las que incluirán los reajustes e intereses que correspondan.