Nuevo examen del Minsal: cómo funcionará el test para detectar cáncer a tiempo en 28 comunas

El Ministerio de Salud comenzará a implementar en 28 comunas de Chile una nueva estrategia para detectar de manera más temprana posibles casos de cáncer gástrico y colorrectal.

La iniciativa, denominada Estrategia Universal de Detección Precoz de Cáncer en la Atención Primaria de Salud (APS), busca que determinados pacientes puedan realizarse primero exámenes no invasivos antes de ser derivados a procedimientos como una colonoscopía o una endoscopía.

Las comunas seleccionadas se encuentran distribuidas desde Arica hasta Chiloé, con el objetivo de que el programa tenga una implementación representativa a nivel nacional. Para 2027, el Minsal proyecta incorporar otros 80 municipios.

¿Cómo funcionará el examen para detectar cáncer colorrectal?

En el caso del cáncer colorrectal, la estrategia estará dirigida a personas de 50 a 69 años que presenten síntomas digestivos bajos.

A estos pacientes se les podrá solicitar el Test Inmunológico Fecal (FIT) cuantitativo), un examen no invasivo que se realiza a partir de una muestra de deposiciones.

¿Qué examen se utilizará para detectar cáncer gástrico?

Para la detección de posibles casos de cáncer gástrico, el programa estará dirigido a personas de 30 a 39 años que presenten síntomas digestivos altos.

En estos casos se utilizará un Test de Antígeno en Deposiciones (SAT), que permite detectar una infección activa por la bacteria Helicobacter pylori.

El examen también es no invasivo y se realiza mediante una muestra de deposiciones, por lo que no requiere recurrir inicialmente a una endoscopía.

¿Qué ocurre si el resultado es positivo?

Cuando el test detecta la presencia de Helicobacter pylori, se inicia el tratamiento destinado a erradicar la bacteria, prestación que se encuentra cubierta por el GES.

Los pacientes podrán utilizar el kit correspondiente y entregar posteriormente la muestra en su centro de salud para su procesamiento y evaluación.

¿Significa que todas las personas deberán hacerse estos exámenes?

No.

Uno de los puntos importantes de la estrategia es que los test no están destinados a toda la población de manera indiscriminada.

La aplicación de estos exámenes dependerá de la evaluación realizada en la atención primaria. Es decir, un profesional de salud deberá identificar síntomas que hagan sospechar la posibilidad de una enfermedad digestiva y determinar si corresponde solicitar el test.

La estrategia busca que, antes de recurrir directamente a procedimientos invasivos, los equipos de atención primaria puedan utilizar estas herramientas para identificar y priorizar a los pacientes que podrían necesitar estudios más complejos.

¿Por qué se implementan estos test?

Uno de los objetivos centrales es mejorar el uso de los recursos disponibles en la red asistencial.

Actualmente existe una demanda importante por procedimientos como colonoscopías y endoscopías, por lo que la estrategia busca utilizar estos cupos prioritariamente en pacientes que presenten resultados o antecedentes que hagan más necesaria una evaluación especializada.

De esta manera, un resultado positivo puede permitir avanzar hacia una confirmación diagnóstica, mientras que quienes obtengan un resultado negativo pueden continuar siendo evaluados en la atención primaria.

¿Qué pasa si el test sale negativo?

Un resultado negativo no significa que el paciente quede sin seguimiento.

Si una persona llegó a la atención primaria porque presentaba síntomas que generaban sospecha, pero el test no detectó los elementos buscados, los profesionales deberán continuar evaluando su condición y considerar otras posibles causas.

El objetivo es que la atención primaria tenga un papel más relevante no solo en la detección inicial, sino también en el seguimiento y control de los pacientes.

¿Dónde comenzará el programa?

La estrategia se implementará inicialmente en 28 comunas distribuidas entre Arica y Chiloé.

La elección busca incorporar localidades de distintas zonas del país y aprovechar la capacidad instalada de estos municipios para poner en marcha el programa.

La planificación contempla además una nueva expansión durante 2027, cuando se espera sumar 80 municipios más.

La estrategia del Minsal busca fortalecer el papel de la atención primaria en la detección precoz del cáncer. En lugar de derivar directamente a todos los pacientes con síntomas digestivos a procedimientos invasivos, los nuevos test permitirán realizar una primera pesquisa en determinados grupos de edad.

El FIT para personas de 50 a 69 años con síntomas digestivos bajos y el test de antígeno en deposiciones para personas de 30 a 39 años con síntomas digestivos altos permitirán orientar las siguientes etapas de atención.

La meta es que quienes realmente requieran una colonoscopía o endoscopía puedan acceder oportunamente a estos procedimientos, mientras que quienes tengan resultados negativos continúen su evaluación y seguimiento en la atención primaria.