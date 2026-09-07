Automatizar sin supervisión es el nuevo riesgo de la IA en salud

Hay una frase que se repite en cada conferencia sobre salud digital: la inteligencia artificial va a transformar la medicina. Es cierto, pero incompleta. La pregunta que no siempre se hace en el mismo escenario es qué pasa el día que un modelo se equivoca y nadie estaba mirando.

Esa omisión no es menor. La inteligencia artificial generativa está entrando a procesos clínicos, administrativos y operacionales a una velocidad que muchas veces supera la capacidad de las instituciones para definir cómo debe utilizarse, supervisarse y controlarse. Cuando eso ocurre, el desafío deja de ser exclusivamente tecnológico y pasa a ser también uno de gobernanza.

Uno de los errores que debemos evitar es tratar la IA generativa como si fuera simplemente una herramienta de productividad más, comparable a un procesador de texto o una planilla de cálculo. En salud, el contexto es diferente. Cuando una IA genera un resumen clínico, facilita la documentación o presenta información que puede apoyar una decisión clínica, sus resultados pueden formar parte de procesos que impactan directamente en la atención de una persona.

Por eso, incorporar IA en salud no puede significar eliminar la intervención humana. Al contrario: mientras mayor sea la capacidad de automatización, más importantes se vuelven la trazabilidad, la transparencia y la definición de responsabilidades. Un profesional debe poder revisar, validar o corregir aquello que la tecnología propone antes de que esa información tenga consecuencias clínicas.

Los marcos regulatorios internacionales comienzan a avanzar en esa dirección. En Europa, por ejemplo, existen exigencias específicas para tecnologías que califican como dispositivos médicos y que intervienen en procesos clínicos. En este contexto, InterSystems IntelliCare obtuvo la certificación bajo el Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) de la Unión Europea como dispositivo médico Clase IIa para determinadas funcionalidades clínicas basadas en inteligencia artificial.

Más allá de una certificación o una tecnología específica, lo relevante es el principio que comienza a consolidarse: innovar en salud requiere incorporar mecanismos de seguridad y control desde el diseño. La supervisión humana no debería entenderse como una barrera a la innovación, sino como una condición necesaria para que esa innovación pueda avanzar de manera responsable.

En Chile, esta discusión adquiere especial relevancia a medida que avanza la digitalización del sistema de salud y aumenta la disponibilidad de información clínica. El desafío ya no es solamente incorporar nuevas capacidades de inteligencia artificial, sino establecer criterios claros de gobernanza, trazabilidad y supervisión que permitan definir cómo se utilizan estas herramientas y quién responde por sus resultados.

Sin criterios compartidos, la forma en que estos controles se implementan puede variar entre proveedores e instituciones. El riesgo es avanzar hacia una adopción cada vez mayor de inteligencia artificial sin desarrollar, al mismo ritmo, las capacidades necesarias para supervisarla adecuadamente.

Esto tampoco significa frenar su adopción. El costo de no incorporar inteligencia artificial en salud es real: existen oportunidades concretas para reducir la carga administrativa, optimizar procesos, apoyar a los equipos clínicos y aprovechar mejor la creciente cantidad de información disponible. El punto no es elegir entre adoptar IA o protegerse de ella. Ambas cosas tienen que avanzar juntas.

Chile tiene una oportunidad para establecer criterios de supervisión y gobernanza antes de que la adopción masiva de inteligencia artificial generativa los vuelva urgentes por las razones equivocadas.

Esta conversación no puede seguir postergándose porque parezca técnica. En el fondo, se trata de una pregunta mucho más simple y profundamente humana: ¿quién responde por una decisión clínica cuando parte de esa decisión fue sugerida por una máquina?