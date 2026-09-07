Más cobre, pero poco gasto: la tensión que abre el Presupuesto 2027

El Presupuesto 2027 será el primero elaborado por la administración del Presidente José Antonio Kast y constituirá su primera definición integral de prioridades fiscales. Seguridad pública, combate al crimen organizado, salud, reactivación económica y empleo encabezan la lista anunciada por el Gobierno, pero deberán competir dentro de un gasto que Hacienda busca mantener prácticamente congelado.

La iniciativa debe ingresar al Congreso antes de que termine septiembre, mientras los ministerios trabajan con la Dirección de Presupuestos (Dipres) para resolver sus asignaciones. El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que las carteras desarrollan ese proceso bajo un criterio de priorización debido a la estrechez de recursos. Las áreas definidas son seguridad, crimen organizado, salud, reactivación y empleo.

El titular de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó que el gasto público aumentará entre 0% y 1%. También, sostuvo que el próximo Presupuesto iniciará el avance hacia la reducción del déficit fiscal estructural.

Prioridades todavía sin asignaciones

Los comités consultivos entregaron parámetros más favorables para construir el cuadro fiscal. El PIB no minero tendencial fue calculado en 2,6% para 2027 y su promedio para 2027-2031 aumentó a 2,3%. El precio de referencia del cobre subió desde US$ 4,38 a US$ 5,37 la libra, considerando monedas de años diferentes.

Estas variables permiten calcular el balance estructural, pero la Dipres todavía no informa cuánto espacio adicional generan ni cómo será distribuido. Tampoco se conocen las asignaciones del proyecto. Por ello, la enumeración de prioridades constituye hasta ahora una señal política y no una garantía de mayores recursos para cada sector.

Con una expansión acotada, el erario deberá mostrar si seguridad, salud, empleo y reactivación recibirán incrementos efectivos o si su prioridad se expresará mediante reasignaciones y contención en otras partidas.

La presión desde las regiones

El debate también recoge las demandas de los gobiernos regionales. El presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) y gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana (RN), pidió que los recursos de 2026 sean la base del próximo ejercicio y se agregue un componente vinculado con la reactivación.

Santana demandó además glosas que agilicen la ejecución, menos barreras administrativas y mayor autonomía para decidir el destino de los ingresos generados en los territorios. “La discusión del Presupuesto 2027 debe garantizar certeza respecto del marco presupuestario, considerando como base el presupuesto 2026 más un crecimiento asociado al plan de reactivación económica”, señaló.

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, advirtió que otro recorte sería “un profundo error” en un escenario de desempleo y necesidad de obras que generen puestos de trabajo. También solicitó que el 5% destinado a emergencias permanezca íntegramente bajo decisión regional. “Nosotros creemos que debería quedar íntegramente el 5% en nuestras respectivas regiones”, puntualizó.

Su par de O’Higgins, en tanto, Pablo Silva, recordó que durante 2026 los gobiernos regionales sufrieron una disminución cercana a $101.433 millones. En su región –afirmó– la reducción superó los $5.300 millones, por lo que aspira al menos a conservar el presupuesto inicial de este año.

La tramitación legislativa podrá extenderse por un máximo de 60 días. Cuando el Gobierno revele las partidas, el Presupuesto 2027 permitirá contrastar sus prioridades declaradas con las asignaciones efectivas y determinar qué sectores soportarán el ajuste.