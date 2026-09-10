Suicidio adolescente: advierten sobre la importancia de detectar cambios y fortalecer redes de apoyo

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, distintas voces se alzan sobre la importancia de escuchar, acompañar y fortalecer redes de apoyo para los y las adolescentes.

En Chile, el suicidio constituye la segunda causa de muerte entre adolescentes, una realidad que plantea la necesidad de abordar la prevención más allá de los momentos de crisis y poner el foco también en las condiciones que permiten pedir ayuda de manera oportuna.

Desde Aldeas Infantiles SOS Chile sostienen que la prevención no consiste únicamente en identificar señales de alerta, sino también en generar, previamente, espacios de confianza en los que niños, niñas y adolescentes puedan expresar lo que están viviendo. Para ello, resulta clave contar con adultos disponibles y redes de apoyo que permitan hablar sin temor a ser juzgados.

La adolescencia supone un proceso de creciente autonomía, pero eso no significa que los adultos deban alejarse. Un adulto protector no necesariamente es quien tiene todas las respuestas, sino quien permanece disponible para acompañar. Preguntar, escuchar y prestar atención a cambios relevantes puede convertirse en un primer paso para que un adolescente comprenda que no tiene que enfrentar solo las dificultades que atraviesa.

“Muchas veces creemos que para acompañar a un adolescente necesitamos tener todas las respuestas, cuando quizás lo primero que necesita es saber que puede hablar sin ser juzgado. Validar no significa siempre estar de acuerdo, pero preguntar cómo está, escuchar y tomar en serio lo que nos cuenta puede marcar una diferencia”, señala María José Varela, Jefa Técnica y Punto Focal Nacional de Salvaguarda Infantil y Juvenil de Aldeas Infantiles SOS Chile.

Cuando los cambios requieren atención

Uno de los desafíos para los adultos consiste en distinguir los cambios propios de la adolescencia de aquellas situaciones que pueden requerir mayor atención. Mayor distancia, modificaciones en las rutinas, abandono de actividades que antes disfrutaba o cambios en la manera de relacionarse son algunos comportamientos que pueden llamar la atención.

Esto no significa diagnosticar ni interpretar cada modificación como una señal de alarma. La recomendación apunta a mantenerse cerca y generar oportunidades para conversar. Preguntas como “¿Cómo estás de verdad?”, “¿Quieres hablar?” o “¿Hay algo en lo que pueda acompañarte?” pueden abrir un espacio para que el adolescente exprese aquello que está viviendo.

En ese proceso, también es relevante evitar respuestas que minimicen sus emociones, como “no es para tanto”, “se te va a pasar” o “deja de pensar esas tonterías”. Escuchar no implica necesariamente encontrar una solución inmediata, sino transmitir que lo que siente importa y que puede hablar de ello.

Una red de apoyo que va más allá de la familia

La protección de niños, niñas y adolescentes no depende de una sola persona. Familias, cuidadores, amigos, profesores y otros adultos significativos pueden formar parte de una red de acompañamiento para quienes atraviesan momentos difíciles.

A nivel país, el desafío también pasa por continuar fortaleciendo la educación socioemocional, entregar herramientas a quienes acompañan a adolescentes y favorecer el acceso oportuno a redes de apoyo. Estos elementos pueden contribuir a la prevención y a la construcción de entornos donde pedir ayuda sea posible.

Al mismo tiempo, una red de apoyo debe saber cuándo recurrir a ayuda especializada. Acompañar no significa enfrentar de manera individual una situación compleja. Ante señales de riesgo, es fundamental buscar apoyo profesional y facilitar que el adolescente pueda conectarse oportunamente con especialistas y personas de confianza.

La prevención comienza antes de la crisis

En este Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la invitación es a no esperar la aparición de una crisis para preguntar cómo estamos. La prevención comienza antes, cuando un adolescente sabe que cuenta con personas disponibles, capaces de escuchar y tomar en serio lo que está viviendo.

Hablar puede cambiar una historia, pero para que esa conversación ocurra es necesario construir entornos donde exista confianza para iniciarla. Escuchar, acompañar y permanecer disponibles también son formas de proteger.