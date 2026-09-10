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¡Buenas y feliz jueves! ¡Qué semana! Tuvimos el Informe de Política Monetaria de septiembre, reunión del Consejo del Banco Central y las cifras de inflación de agosto. El mensaje no es bueno: estamos creciendo menos y la inflación va al alza.

El mercado no terminaba de digerir los informes y números cuando Hacienda presentó la segunda gran reforma de este Gobierno: al mercado de capitales. La banca y la vivienda deberían ser las más beneficiadas. Como con la megarreforma, hay una apuesta a que la actividad que genere cubrirá el costo fiscal.

Afuera las cosas no están mucho mejor. El mercado de bonos en Estados Unidos sigue volátil y mandando señales a Trump de que no se puede seguir tratando de manipular el mercado para evitar pagar los costos de déficits desbocados y amenazas inflacionarias que genera el petróleo a US$ 100 el barril (guerra en Irán). Acumula un salto cercano al 65% este año y está obligando al mercado a recalcular algo que hasta hace poco parecía improbable.

En esta edición de El Semanal Exprés: todo lo que hay que saber del IPoM; los ganadores y perdedores de la reforma al mercado de capitales; y la frase que dio la vuelta al mundo: “La IA puede matarnos antes de 2030”.

Además, a Quiroz le sale fuego amigo; dos pesos pesados del empresariado se suman a la carrera para liderar la CPC; WOM se pone los pantalones largos; y Apple revela los mayores cambios al iPhone en casi 20 años.

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EL PEOR DE LOS DOS MUNDOS: MENOS CRECIMIENTO Y MÁS INFLACIÓN

El incómodo mensaje del Banco Central: menos crecimiento, pero más inflación. El Central desploma su proyección de crecimiento para 2026, reconoce que la demanda interna se frenó y alerta por la destrucción de empleo formal. Pero un IPC sobre 4% y el shock del petróleo le atan las manos para bajar la tasa.

El BC confirma el peor de los dos mundos: la economía se frenó mucho más de lo previsto, pero la inflación se resiste a bajar. Recorta drásticamente su apuesta de crecimiento para 2026 –desde hasta 1,75% a un máximo de 0,75%–, reconoce que el problema ya no es solo minería o clima, sino también una demanda interna prácticamente estancada, y prende una luz roja sobre el empleo formal.

El Informe de Política Monetaria (IPoM) refuerza temores de que cerremos el año con una economía en contracción y la inflación al alza. El frenazo de la economía es bastante mayor de lo que esperaba el Central. El cambio más fuerte del IPoM está en crecimiento: el rango para 2026 cae desde 1,0%-1,75% a apenas 0,25%-0,75%. El consumo crecería 1,7% –antes se esperaba 2,2%– y la inversión terminaría el año cayendo 0,3%, versus el +2,2% proyectado en junio.

Y ya no es solo un problema de oferta: ahora falta demanda. Este me parece uno de los mensajes más importantes. A comienzos de año, el BC atribuía buena parte de la debilidad a minería, agricultura y otros factores de oferta. Ahora, reconoce que la demanda interna también se frenó: su crecimiento anual pasó de 2,3% en el primer trimestre a apenas 0,1% en el segundo. Se debilitaron simultáneamente consumo, inversión y gasto fiscal.

El IPC de agosto que publicó el INE terminó de complicar el cuadro: 0,6% mensual y 4,1% anual, con alimentos, transporte y combustibles presionando los precios. La cifra de inflación es el doble de lo anticipado por el mercado. Eso sí, el Central todavía apuesta a que la debilidad de la demanda compensará el shock de costos y permitirá volver al 3% durante el segundo trimestre de 2027. Pero petróleo, salarios y una eventual propagación de las alzas constituyen el principal riesgo inflacionario.

Hay una pinza que complica a Rosanna Costa, presidenta del Banco Central: menor demanda versus mayores costos. El propio IPoM lo plantea así. La economía débil debería contener precios, pero al otro lado aparecen petróleo, mayores precios externos de sus derivados y remuneraciones por hora creciendo más de lo previsto. Por ahora el ente emisor supone que los shocks de costos no generarán efectos de segunda vuelta superiores a los históricos. Esa es una de las apuestas importantes del escenario base.

Resultado: la TPM queda en 4,5% y desaparece cualquier apuro por bajarla. La mantuvo por sexta RPM consecutiva y por unanimidad. Más importante aún, el Banco Central vuelve al lenguaje de decisiones “Reunión a Reunión” y advierte explícitamente que, si la inflación resulta más persistente o el shock de costos se propaga más de lo previsto, podría necesitar una política monetaria más contractiva. En sentido contrario, una demanda todavía más débil abriría espacio para una TPM menor.

La apuesta optimista está colocada en 2027 y depende mucho de la inversión. El Central mantiene el crecimiento 2027 en 2%-3% y sube 2028 a 2,25%-3,25%.

La gran palanca sería la Ley de Reconstrucción: calcula que aportaría alrededor de 0,5 puntos de crecimiento anual en 2027 y 2028, llevando la inversión a crecer 8,1% el próximo año. El catastro de la CBC, también, muestra 15% más de inversión prevista para 2027-28 y el cobre está arriba de los US$ 6,5 la libra. Pero el propio Banco advierte que la implementación de la ley podría entregar un impulso distinto del supuesto.

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MK4: LA BANCA Y LA CChC CELEBRAN

La segunda gran reforma de Quiroz: más capital para crecer, con la banca y el ladrillo entre los ganadores. Después de la megarreforma tributaria, Jorge Quiroz puso sobre la mesa el segundo gran pilar de su agenda económica: una reforma al mercado de capitales de más de 30 medidas.

El objetivo declarado del ministro de Hacienda es volver a llenar de “agua la pecera”: recuperar profundidad financiera, movilizar ahorro hacia inversión y vivienda, además de atraer capital extranjero. Pero el proyecto también tiene ganadores bastante identificables –la banca y el sector inmobiliario–, un costo fiscal relevante en los primeros años y dos controvertidas medidas que Hacienda decidió dejar fuera a última hora.

No es un sector menor: la actividad financiera equivale a poco más del 3% del PIB; si se suma vivienda e inmobiliario, dos de los principales focos de la reforma representan más de una décima parte de la economía chilena. El tamaño de la pecera importa: los fondos administrados por las AFP cerraron 2025 con US$ 239 mil millones en activos, equivalentes al 72,5% del PIB chileno. Son uno de los grandes pulmones del mercado de capitales local.

La reacción del mercado: Nuam (controlador de la Bolsa de Santiago) saltó casi un 10% y fue la que más subió. También entre las ganadoras estuvieron Socovesa y Paz, ambas inmobiliarias/construción.

La gran apuesta –y también el principal subsidio– está en la vivienda. El nuevo Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), administrado por BancoEstado, podrá recibir hasta US$ 2.000 millones, comenzando con US$ 500 millones, para comprar créditos hipotecarios originados por las instituciones financieras.

La idea es liberar liquidez, aumentar la capacidad de prestar y generar condiciones para tasas hipotecarias más convenientes. A eso se suma el Ahorro Voluntario para la Vivienda: para una primera vivienda de hasta 6.000 UF, quien ahorre durante al menos 30 meses y reúna un 7% del precio recibirá otro 3% del Estado para completar el pie. La política pública apunta al comprador, pero el efecto económico pasa directamente por dos industrias golpeadas por la sequía hipotecaria: los bancos que financian las casas y las inmobiliarias que necesitan venderlas.

La banca gana por más de una ventanilla. Además del Fonavi, el proyecto amplía la exención del Impuesto de Timbres y Estampillas para determinados créditos que bancos e instituciones financieras obtengan en el exterior.

Y hay un cambio menos vistoso, pero relevante: se modifica el tratamiento del requerimiento adicional de capital de los bancos sistémicos, reconociéndolo como colchón y dando a la CMF mayor flexibilidad para calibrarlo según la importancia sistémica de cada institución. No significa automáticamente menos capital exigido, pero sí una regulación potencialmente más flexible para los grandes bancos.

Pero la reforma va bastante más allá de la banca. Hacienda elimina la retención de 4% sobre intereses de ciertos bonos; permite pasar inversiones entre fondos mutuos y fondos de inversión públicos sin gatillar inmediatamente impuestos mientras el dinero siga invertido; facilita el acceso de empresas más pequeñas al beneficio tributario sobre ganancias de capital; crea “minibonos” para compañías medianas; y estrena un Segmento Junior de la Bolsa para empresas de innovación, crecimiento y exploración minera. Este último viene con un incentivo potente: un crédito tributario equivalente al 35% de la inversión, con un máximo de 50 UTA.

También está la vieja aspiración de convertir a Santiago en un hub financiero regional. Servicios de gestión, asesoría y administración patrimonial prestados desde Chile a extranjeros podrán quedar exentos de IVA; determinados inversionistas no residentes dejarán de necesitar RUT; se digitalizan acciones y mutuos hipotecarios; algunos valores podrán registrarse en un día; y los fondos de pensiones podrán realizar operaciones REPO para obtener liquidez transitoria.

Todo esto tiene un costo fiscal. El Informe Financiero que acompaña el proyecto estima un efecto neto negativo de alrededor de $261 mil millones entre 2027 y 2031, una cifra que ya incorpora el efecto positivo que Hacienda espera obtener por mayor crecimiento. Las menores retenciones, exenciones tributarias, subsidios e incentivos implican inicialmente menos ingresos y mayores desembolsos fiscales. Es un punto especialmente sensible, considerando el estrecho espacio fiscal con que llega el Gobierno a esta segunda reforma.

La defensa de Hacienda es dinámica: el costo inicial se pagaría con más PIB. Sus modelos estiman que el paquete completo podría llevar el nivel del producto a ser 0,86% mayor hacia 2036 que en un escenario sin reforma. La tesis es conocida: mayor profundidad financiera reduce el costo de capital, eso genera más inversión y crecimiento y, finalmente, parte de la recaudación perdida vuelve por la vía de una economía más grande. .

La otra crítica: le inyecta riesgo al sistema financiero. Es al menos una visión preliminar del analista de una de las clasificadoras de riesgo. No lo ve como un riesgo preocupante, pero sí para hacer un doble clic para analizarlo.

Y quizás la parte más reveladora de la historia sea lo que quedó fuera. Hacienda trabajó hasta último minuto en flexibilizar la Tasa Máxima Convencional (TMC), bajo el argumento de que el actual techo deja fuera del crédito formal a clientes de mayor riesgo. La propuesta encontró resistencia política. Con ella cayó otra medida que inquietaba mucho más a la banca: licitar los seguros de desgravamen de los créditos de consumo.

El lobby de Econsult que no resultó. Si quieres tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

Un mensaje de Novandino

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LA ALERTA SOBRE IA QUE SE ESCUCHÓ ALREDEDOR DEL MUNDO

La rebelión en Anthropic: “La IA puede matarnos antes de 2030”. Lo dijo uno de los investigadores más escuchados de la industria, que renunció y denunció que quienes lideran la carrera conocen los riesgos, pero no frenan por miedo a perder frente a la competencia. “Ninguna otra actividad humana representa un nivel de peligro semejante”. Su posteo dominó la agenda en redes durante el día el miércoles.

Su exjefe lo respalda y va más lejos: estima en más de 10% la probabilidad de una catástrofe global por IA en la próxima década.

Jacob Coxon, investigador que pasó los últimos tres años entre OpenAI y Anthropic, renunció a esta última con una advertencia inquietante: las empresas que lideran la carrera saben que están desarrollando una tecnología potencialmente catastrófica, pero siguen acelerando para no quedarse atrás.

El problema, dice Coxon, no es solo tecnológico, sino de incentivos. Su argumento es que OpenAI y Anthropic están compitiendo por llegar primero a una inteligencia artificial capaz de mejorarse a sí misma. En Anthropic –sostiene– los riesgos se entienden perfectamente, pero la lógica es que, si ellos frenan, otro competidor seguirá adelante.

Y no está solo. Evan Hubinger, responsable de investigación en alineación de Anthropic y exjefe de Coxon, respaldó públicamente la preocupación y estimó en más de 10% la probabilidad de que una IA termine provocando la extinción humana durante la próxima década. Aclara que el peligro no está en los modelos actuales, sino en una futura superinteligencia capaz de acelerar su propia evolución.

El temor es que los modelos comiencen a participar cada vez más en el desarrollo de sus sucesores, generando sistemas mejores a una velocidad que haga cada vez más difícil entenderlos, supervisarlos y controlarlos. Los recientes episodios de agentes de IA accediendo sin autorización a sistemas informáticos han aumentado la preocupación.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Dos pesos pesados le salen al paso a Von Appen en la carrera para liderar a los empresarios. Richard von Appen, expresidente de la Sofofa y presidente de Ultramar, fue el primero en transparentar sus intenciones, pero su movimiento aceleró al resto de las ramas y ahora enfrenta a dos candidatos con peso empresarial, político y gremial.

El primero es Antonio Walker. La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) decidió postular a su actual presidente, empresario agrícola y exministro de Agricultura del segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Una fuente con amplios vínculos con el mundo gremial dice que Walker venía evaluando la opción desde hace semanas y ya había conversado con los presidentes de las distintas ramas de la CPC.

El segundo es Félix de Vicente. El directorio de la Asociación de Bancos (ABIF) se inclina por levantar al vicepresidente de Banco Santander y exministro de Economía de Piñera como su carta. La decisión aún requiere cerrar algunas conversaciones, pero De Vicente estaría disponible y su candidatura podría oficializarse en los próximos días. Es más, se habla de un paquete Walker/De Vicente y que sea una elección “armada”.

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– A Quiroz le sale fuego amigo. Lo encendió el economista Patricio Rojas, quien critica el hecho de que el ministro apostó fuerte por reformas para elevar la inversión y el crecimiento potencial, pero descuidó una economía que hoy crece poco y tiene un desempleo de 9,5%. “Quiroz se jugó todo a políticas de mediano plazo”, dijo en una entrevista en el Diario Financiero.

El economista de MIT pone paños fríos a la promesa de volver rápidamente a crecer al 3%-3,5%. La baja base de comparación podría permitir un crecimiento de 2%-2,5% en 2027 casi por efecto estadístico, pero superar el 3% exige que la inversión efectivamente despegue. El problema es el timing: las reformas tributarias y los incentivos pueden mejorar expectativas hoy, pero tardan en transformarse en proyectos, construcción y empleos.

Ahí está probablemente la crítica más política de Rojas: mirar la economía “con telescopio” no basta. Con desempleo alto, construcción paralizada y débil inversión pública, sostiene que Hacienda debería acelerar ahora concesiones, vivienda y obras públicas. El riesgo para Quiroz es que el deterioro del corto plazo termine erosionando el capital político necesario para cosechar las reformas de mediano plazo. Y ahora se viene el Presupuesto 2027.

Quién es Patricio Rojas. Es economista, socio y director de la consultora Rojas y Asociados. Trabajó durante 12 años en el Banco Central de Chile, donde ejerció como gerente de Programación Macroeconómica, economista jefe y economista senior de la División de Estudios hasta 1997. Es director de empresas y del family office de Paola Luksic y Óscar Lería, entre otras.

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– WOM se pone los pantalones largos. La compañía anunció la salida del pintoresco Chris Bannister de la gerencia general y del directorio, y una nueva estructura que separa con mayor claridad la operación del frente institucional. El cambio llega después de completar en 2025 su reorganización bajo el Capítulo 11 y con nuevos controladores internacionales. Es la tercera vez que el Tío WOM es despedido de la empresa.

El directorio toma el volante político. Claudio Muñoz, excapo de Telefónica Chile, asumirá directamente la relación con autoridades, reguladores y otros actores externos. Andrés Ok, uno de los ejecutivos históricos de WOM y actual COO, queda como CEO interino y concentrado en el día a día del negocio.

Por qué importa: es una señal de que WOM dejá atrás el ser disruptiva y se sienta a la mesa de los grandes. La firma que irrumpió en Chile con una cultura desafiante y disruptiva entra ahora en una fase más institucional: disciplina financiera, gobierno corporativo, inversión y cumplimiento de compromisos.

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– Apple se dobla: el iPhone entra en una nueva era. El gigante tecnológico hizo el mayor cambio al iPhone desde su lanzamiento en 2007. En su tradicional evento de septiembre presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable: se abre como un libro, permite usar dos aplicaciones simultáneamente y tendrá un valor que partirá en US$ 1.999. Llegará al mercado el 23 de octubre.

La apuesta es tanto tecnológica como financiera. Los teléfonos plegables existen desde 2018, pero siguen siendo un nicho: el año pasado se despacharon cerca de 20 millones, menos del 2% del mercado mundial de smartphones. Apple apuesta a hacer lo que ya hizo con otras categorías: entrar tarde, mejorar la experiencia y convertir un producto de nicho en mainstream.

También es una prueba para John Ternus. Fue su primer gran evento como CEO, apenas una semana después de suceder a Tim Cook. El exjefe de hardware prometió que el Duo no se sentirá como “dos teléfonos pegados” y aprovechó el escenario para poner a la inteligencia artificial en el centro: definió al iPhone como el futuro “hub inteligente personal” de los usuarios.

Hay mucho en juego. El iPhone sigue generando alrededor de la mitad de los ingresos de Apple –más de US$ 200.000 millones anuales–, pero durante años la compañía ha sido criticada por ofrecer mejoras cada vez más incrementales. El Duo busca romper esa narrativa y, de paso, crear un nuevo escalón premium muy por encima del iPhone tradicional.

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