Del auge a la caída: quién es Vinko Fodich, el exfiscal detenido en causa por secuestros extorsivos

Vinko Fodich Andrade pasó de investigar delitos económicos, corrupción y causas de alta connotación pública a quedar bajo la lupa de la misma institución en la que construyó parte importante de su carrera. El exfiscal fue detenido en una investigación de la Fiscalía Supraterritorial por una red dedicada a secuestros extorsivos, causa que también involucra a funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Abogado de la Universidad de Valparaíso, titulado en 1999, Fodich perteneció a la primera generación de persecutores que se incorporaron al Ministerio Público durante la implementación de la Reforma Procesal Penal. Entre 2001 y 2004 fue fiscal adjunto en Curicó, donde trabajó en investigaciones por tráfico de drogas y delitos económicos y tributarios.

Posteriormente llegó a la Fiscalía Metropolitana Oriente y encabezó la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina. Durante esa etapa participó en investigaciones de alta exposición pública, entre ellas el caso Chiledeportes y las pesquisas contra María del Pilar Pérez, conocida como “La Quintrala”, además de causas relacionadas con delitos económicos.

En 2010 dejó el Ministerio Público y se incorporó al primer gobierno de Sebastián Piñera. Trabajó en el Ministerio del Interior como jefe del área de Control y Sanción de la entonces División de Seguridad Pública, fue director interino de esa repartición y posteriormente continuó en la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde llegó a ejercer como subsecretario subrogante.

Tras abandonar el Estado, desarrolló su carrera como abogado defensor penal y pasó a integrar PFV Abogados. Desde allí participó en diversas causas de notoriedad pública, incluida la defensa del excarabinero Sebastián Zamora, quien fue acusado por la caída de un adolescente desde el puente Pío Nono durante una manifestación en 2020 y posteriormente absuelto. También asumió representaciones relacionadas con delitos económicos, narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos.

Entre sus clientes se encuentra Yongjie Chen, a quien los investigadores sitúan dentro de la denominada “Cúpula Chen”. Fodich había hecho noticia recientemente al conseguir en primera instancia revertir su traslado a la cárcel La Laguna de Talca, decisión que posteriormente fue revocada por la Corte de Apelaciones de Iquique.

Ese vínculo adquirió una nueva dimensión con la detención de Fodich. Ángelo Israel Stevens Aguilera y José Ignacio Pinto Inzunza, dos personas que aparecen en antecedentes de la investigación del Clan Chen por reuniones vinculadas a la disposición de fondos, también fueron detenidos en la causa que indaga la presunta red de secuestros extorsivos. Se trata, sin embargo, de investigaciones distintas y los antecedentes disponibles no permiten establecer que formen parte de una misma estructura criminal.

La investigación por secuestros tampoco es la única que actualmente involucra al exfiscal. La Fiscalía Supraterritorial ya lo investigaba por un eventual esquema de lavado de activos relacionado con Change Panda SpA, una casa de cambio constituida en 2020 de la que Fodich posee el 20%. Las pesquisas analizan depósitos en efectivo que en conjunto bordearon los $6 mil millones y transferencias cruzadas superiores a $4 mil millones entre esa compañía y otras sociedades. Fodich ha rechazado los antecedentes que lo vinculan con un eventual esquema de lavado y ha sostenido que los montos considerados están distorsionados.

La nueva causa tuvo su origen en antecedentes detectados por Asuntos Internos de la propia PDI sobre una eventual participación de funcionarios policiales en actividades delictivas. La investigación conjunta con el Ministerio Público apunta, entre otros ilícitos, a asociación criminal, secuestro extorsivo, extorsión e infracciones a la Ley Orgánica de la PDI.

La detención marca así un giro en una trayectoria que comenzó desde la persecución penal y las políticas públicas de seguridad, continuó en la defensa privada de imputados de causas de alta complejidad y ahora tiene al propio Fodich como investigado por la Fiscalía Supraterritorial.