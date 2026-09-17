Durante las celebraciones de Fiestas Patrias aumenta el consumo de carnes, empanadas, anticuchos, choripanes y otras preparaciones, tanto en los hogares como en fondas, restaurantes y puestos de comida. En este contexto, reconocer las condiciones de los alimentos y adoptar medidas de seguridad resulta fundamental para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos en malas condiciones.

La académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello, la máster Noelia Barrera Páez, explica que dentro de la comida hay que estar más atento a la carne, ya que es uno de los productos más consumidos estos días. “Una carne deteriorada puede presentar señales evidentes, pero también un alimento contaminado con microorganismos capaces de causar enfermedad puede mantener una apariencia, olor y sabor aparentemente normales”, explica.

La docente también agrega que “una carne fresca debería tener una superficie firme y ligeramente húmeda. Cuando comienza a deteriorarse puede aparecer un olor fuerte, desagradable o diferente al habitual, además de una superficie pegajosa, viscosa o excesivamente blanda”, señala la especialista.

También indica que a estos signos se pueden sumar cambios importantes en la coloración, como tonos verdosos, negruzcos o una apariencia poco uniforme. Sin embargo, Barrera enfatiza que el color por sí solo no permite determinar si una carne es segura, ya que puede experimentar cambios normales asociados a la oxidación o al almacenamiento. “Frente a la duda, no se debe probar el alimento para comprobar si ‘está bueno’: lo más seguro es no consumirlo”, advierte.

¿Qué observar al comer fuera de casa?

Durante Fiestas Patrias, muchas personas optan por comer en fondas, restaurantes o puestos de comida. En estos casos, la académica recomienda preferir establecimientos autorizados sanitariamente y observar las condiciones generales de higiene, preparación y conservación de los alimentos.

“El lugar debería mantenerse limpio y los alimentos protegidos del polvo, los insectos y la contaminación ambiental. También es importante evitar preparaciones donde exista contacto entre carnes crudas y alimentos que ya están listos para consumir”, detalla Barrera.

La temperatura constituye otro elemento clave. Las preparaciones que deben servirse calientes tienen que llegar efectivamente calientes, por lo que conviene desconfiar de carnes, anticuchos, hamburguesas o embutidos que permanecen durante largos períodos tibios o a temperatura ambiente, especialmente cuando están expuestos al sol.

La correcta cocción adquiere especial importancia en pollo, cerdo, hamburguesas, carne molida y embutidos. “No deberíamos recibir carnes evidentemente crudas en el centro. Aun así, no hay que confiar exclusivamente en el color para evaluar una cocción.

Diarrea, vómitos y fiebre entre los principales síntomas

El consumo de alimentos contaminados puede provocar enfermedades transmitidas por alimentos debido a la presencia de microorganismos o toxinas. “Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran diarrea, dolor o cólicos abdominales, náuseas, vómitos y fiebre”, indica.

Frente a lo mismo agrega que los síntomas pueden comenzar pocas horas después de consumir el alimento o aparecer incluso varios días más tarde, dependiendo del microorganismo involucrado.

Si bien muchos cuadros son autolimitados, algunos pueden generar una deshidratación importante o complicaciones graves. Por esta razón, Barrera llama a tener especial precaución con niños pequeños, personas mayores, embarazadas y personas con el sistema inmunitario debilitado, quienes presentan un mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

“Una de las ideas que debemos evitar es pensar que, si un alimento no olía mal, entonces no podía estar contaminado. Algunas bacterias patógenas no modifican de manera evidente el olor, el sabor o el aspecto del alimento”, enfatiza.

¿Qué hacer frente a una posible intoxicación?

Si después de consumir una carne o preparación una persona presenta síntomas leves, como diarrea, náuseas o algunos episodios de vómitos, una de las principales recomendaciones es mantener una adecuada hidratación. Para ello, se deben consumir líquidos en pequeñas cantidades y de manera frecuente. Cuando las pérdidas por vómitos o diarrea son importantes, las soluciones de rehidratación oral pueden ser especialmente útiles.

“Se debe solicitar evaluación médica ante la presencia de sangre en las deposiciones, fiebre alta, diarrea que persiste durante varios días, vómitos repetidos que impiden mantener líquidos o signos de deshidratación, como boca muy seca, mareos al ponerse de pie o una disminución importante de la cantidad de orina”, recomienda.

Asimismo, se requiere una evaluación más urgente cuando existe compromiso importante del estado general, desorientación, pérdida de conciencia, dificultad respiratoria, deshidratación intensa o un deterioro rápido. En niños pequeños, personas mayores, embarazadas o personas inmunocomprometidas, Barrera recomienda tener un umbral más bajo para consultar.

En Chile, las personas pueden comunicarse con Salud Responde al 600 360 7777, servicio que entrega orientación las 24 horas.