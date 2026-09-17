Tenemos nuevo cómputo: seremi de Energía de Coquimbo es la caída 49 en apenas seis meses de gobierno

El tercero en la semana: un nuevo seremi engrosó la lista de salidas del gobierno de José Antonio Kast.

Este jueves se confirmó una nueva baja en la nómina de autoridades designadas. El seremi de Energía de la región de Coquimbo, Fabián Páez, dio un paso al costado por no acreditar los requisitos académicos exigidos para ejercer su cargo.

El exseremi de Energía y militante de Demócratas había asumido el 30 de marzo de este año, siendo el segundo ministro regional en su zona que deja el cargo, tras la salida de Viviana Torres de la cartera del Trabajo por las mismas razones que Páez. Su cargo sería tomado por el seremi de Minería, Juan Carlos Salinas.

La ahora exautoridad es ingeniero en Minas, cursaba Ingeniería Civil Industrial y contaba con experiencia en docencia y administración. Sin embargo, que su salida haya sido por presuntos motivos académicos hace que estos antecedentes deban ser considerados con cautela.

Con esta salida, tres seremis han dejado sus cargos en la semana de Fiestas Patrias. El 14 de septiembre se despidió del cargo al seremi de Vivienda de Antofagasta, Jorge Olivares, por irregularidades gravísimas en la gestión de un convenio para construir viviendas sociales.

Apenas un día después, el 15 de septiembre, se removió de la investidura al seremi de Salud de La Araucanía, José Bravo, por sus nefastas e insensibles declaraciones tras el incendio de un hogar de ancianos en Pitrufquén, que dejó 16 muertos.

Cuando se le preguntó ante la posibilidad de cerrar otros establecimientos similar al siniestrado, comparó maliciosamente la situación con que “si tú cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes dónde botar la basura, generas un problema peor que el que quieres solucionar”.

La salida de Páez es la número 39 de un secretario regional ministerial a nivel país, y es la número 49 considerando otros altos mandos en apenas seis meses de administración Kast. Es decir, hay una salida, en promedio, cada 3,9 días.