Alejandra Krauss: “No puede ser que el costo de la falta de crecimiento lo paguen las familias”

La exministra del Trabajo Alejandra Krauss cuestionó la respuesta del Gobierno de José Antonio Kast frente al aumento del desempleo y llamó al Ejecutivo a revisar sus prioridades fiscales para financiar medidas urgentes de generación de puestos de trabajo. En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana sostuvo que las familias no pueden asumir las consecuencias de la falta de inversión y crecimiento económico mientras esperan soluciones a sus problemas laborales.

“No puede ser que el costo de la falta de inversión, de la falta de crecimiento, lo paguen las familias”, afirmó Krauss, quien también criticó la magnitud de la respuesta que prepara La Moneda ante una tasa de desocupación que alcanzó el 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio.

El indicador, correspondiente al mayor nivel de desempleo en cinco años según los antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregados para la entrevista, equivale a cerca de un millón de personas desocupadas.

En ese escenario, el Presidente Kast se reunió con los timoneles de los partidos oficialistas para definir acciones. El primer anuncio fue un plan de emergencia laboral que se presentaría la próxima semana y que pondría especial énfasis en infraestructura pública y vivienda.

Entre las proyecciones asociadas a las medidas del Ejecutivo figura la creación de 25 mil puestos de trabajo, una cifra que Krauss consideró insuficiente frente a la magnitud del problema. “Estamos llegando en torno a un millón de desempleados y me quieren decir que la medida que busca el Gobierno impulsar es generar 25 mil empleos. Eso no resuelve nada, Mirna. Nada”, sostuvo durante la entrevista.

La exsecretaria de Estado apuntó también a la lectura que, a su juicio, hizo el Ejecutivo sobre las necesidades de la población durante sus primeros seis meses de gestión. “El Presidente Kast, creo yo, y su equipo económico no fueron capaces de leer que la ciudadanía hoy requería respuestas urgentes en materia de empleo, en materia de remuneraciones, en materia de estabilidad”, afirmó.

Krauss añadió que esas respuestas no llegaron durante el primer semestre de la administración y cuestionó que el Gobierno continúe recurriendo a la gestión anterior para explicar las dificultades que enfrenta. “Eso no lo encontraron y ya pasaron seis meses. El discurso, o el relato más bien, sobre la responsabilidad del Gobierno anterior, se agotó”, señaló.

Sus declaraciones se producen mientras el Ejecutivo prepara una estrategia de reactivación laboral. La propuesta contempla un mayor protagonismo de la inversión en infraestructura y vivienda, áreas que el Gobierno ha identificado como parte de su respuesta al deterioro del mercado del trabajo.

Sin embargo, para Krauss, las iniciativas anunciadas deben evaluarse tanto por su capacidad de generar empleos como por la urgencia de las necesidades que enfrentan los hogares.

La exministra sostuvo que el Gobierno debe estar dispuesto a incorporar un mayor gasto fiscal si ello permite enfrentar la situación laboral. “El esfuerzo que el Gobierno realice en medidas para lograr, de alguna manera, resolver las urgencias de la familia, signifique también incorporar el mayor gasto fiscal”, planteó.

En ese contexto, insistió en que las consecuencias de la falta de dinamismo económico no pueden recaer sobre las personas que necesitan empleo e ingresos. “No puede ser que el costo, el costo de la falta de inversión, la falta de crecimiento, lo lento que ha sido a todas las promesas que el Gobierno le hizo al país, lo paguen las familias. Eso no puede ser”, enfatizó.

La secretaria nacional de la DC reconoció que el deterioro del mercado laboral responde a problemas estructurales que requieren soluciones de mayor alcance. No obstante, advirtió que esa dimensión de largo plazo no puede convertirse en un motivo para postergar las respuestas inmediatas.

“Sabemos que el tema del mercado del trabajo es un tema estructural, y en consecuencia debiéramos abordarlo también con medidas mucho más profundas, pero las familias requieren respuestas hoy día”, sostuvo.

La discusión sobre el alcance del plan de emergencia ya había sido abordada en Al Pan Pan por la economista Soledad Hormazábal, directora de Evidencia en Pivotes, quien consideró posible la creación de 25 mil empleos, aunque insuficiente para reducir sustancialmente la desocupación.

Hormazábal señaló que bajar la tasa hasta el 6% “con medidas como subsidio o inversión pública, evidentemente no lo veo posible”, y planteó la necesidad de impulsar transformaciones estructurales que combinen crecimiento económico y una agenda laboral acorde con las necesidades actuales del mercado.

Krauss, por su parte, puso el acento en las decisiones presupuestarias que el Ejecutivo podría adoptar mientras avanza en esas medidas de mayor alcance.

En particular, propuso revisar el ritmo de las metas que se ha impuesto el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en materia de ajuste fiscal, de manera que exista espacio para financiar acciones inmediatas destinadas a enfrentar el desempleo. “Es posible, a lo mejor, retrasar las metas que el ministro Quiroz se había impuesto en materia, pausarlas, graduarlas”, señaló.

La exministra explicó que esa modificación permitiría administrar el gasto público con mayor flexibilidad frente a la situación del mercado laboral. “En consecuencia, poder ir manejando el gasto fiscal de tal manera que efectivamente se adopten medidas con carácter urgente, urgente para resolver el tema del empleo”, afirmó.