El Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso importado de sarampión, el tercero registrado en Chile durante 2026. Se trata de una joven de 18 años con viaje reciente a Perú y sin registro de vacunación contra sarampión y rubéola. La paciente se encuentra en buen estado de salud y ya completó su aislamiento, mientras los equipos de salud realizan el seguimiento activo de sus contactos.

Chile mantiene su estatus de país que eliminó el sarampión y no registra transmisión local desde 1992. Sin embargo, según la epidemióloga y académica del Instituto de Salud Pública UNAB, María Paz Bertoglia, la situación regional obliga a no bajar la guardia.

Según el último informe de la OPS, entre enero y el 19 de septiembre de 2026 se confirmaron 53.957 casos de sarampión en 17 países y territorios de las Américas, casi cuatro veces más que en el mismo período de 2025, con 68 muertes (45 en Guatemala, 22 en México y una en Bolivia). Cinco países concentran el 99,5% de los casos: Guatemala, México, Estados Unidos, Perú y Canadá.

Un dato que preocupa a la especialista es que cerca de dos tercios de los casos confirmados en la región no tenían antecedentes de vacunación. El grupo con mayor incidencia son los lactantes menores de un año.

Por qué nos preocupan estos datos en Chile

“El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que conocemos”, señala Bertoglia. “Una persona con sarampión puede contagiar a entre 12 y 18 personas no inmunizadas. El virus se transmite por el aire y puede causar complicaciones graves como neumonía, otitis y encefalitis, especialmente en niños pequeños, embarazadas, personas inmunocomprometidas y adultos no vacunados. Además, puede permanecer latente por años y reactivarse hasta 10 años después de la primera infección, con un cuadro que lamentablemente siempre es letal”.

Los tres casos importados de este año comparten un patrón, son personas no vacunadas que se contagiaron en el extranjero. El primero, confirmado en enero, fue un adulto con antecedente de viaje a Europa y Sudamérica, sin registro de vacunación en el país. El segundo, confirmado en febrero, fue un lactante de 11 meses que viajó a México sin recibir la dosis recomendada para viajeros. El más reciente es la joven de 18 años que regresó desde Perú, quien tampoco registra vacunación en Chile.

Este último caso exige especial atención, explica la académica, porque en octubre y noviembre de este año, Perú recibirá concentraciones masivas de personas, que asistirán a la festividad del Señor de los Milagros y la visita del papa León XIV, lo que aumenta el riesgo para quienes viajen.

“A esto se suma que la cobertura de la primera dosis en Chile se mantiene cercana al 95%, pero la segunda dosis está bajo la meta desde 2019, alcanzando un 78% en 2025. Esa brecha deja a miles de niños y niñas sin protección completa”, sostiene.

Qué se ha hecho y qué queda por hacer en Chile

Chile mantiene una alerta epidemiológica vigente desde 2025, reiterada en febrero y julio de 2026, que refuerza la vigilancia en toda la red pública y privada para detectar a tiempo todo caso sospechoso. El sarampión es una enfermedad de notificación obligatoria e inmediata en nuestro país.

Desde junio se desarrolla la campaña “Chile contra el sarampión”, que busca poner al día a más de 140 mil menores de seis años que deben iniciar o completar su esquema. También se vacuna en los colegios a estudiantes de educación básica con dosis pendientes.

Bertoglia enfatiza en que la vacuna trivírica SRP, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, es gratuita, segura y muy eficaz. Forma parte del Programa Nacional de Inmunizaciones y se administra en dos dosis, a los 12 y a los 36 meses de edad. Solo con ambas dosis se logra la protección completa.

Para confirmar el estado de vacunación de adultos o de sus hijos, se puede consultar el Portal Paciente del Minsal, donde están registradas las vacunas administradas desde 2021.

Quiénes deben vacunarse

Niños y niñas a los 12 y 36 meses.

Niños y niñas con esquema incompleto . Si falta una dosis o nunca fueron vacunados, deben acudir al vacunatorio. El intervalo mínimo entre dosis es de cuatro semanas.

. Si falta una dosis o nunca fueron vacunados, deben acudir al vacunatorio. El intervalo mínimo entre dosis es de cuatro semanas. Personas nacidas entre 1971 y 1981 sin registro de vacunación . Deben recibir una dosis en cualquier vacunatorio público o privado en convenio con la Seremi de Salud.

. Deben recibir una dosis en cualquier vacunatorio público o privado en convenio con la Seremi de Salud. Viajeros . Se recomienda vacunarse al menos 15 días antes del viaje. Los lactantes de 6 a 11 meses deben recibir una dosis previa, llamada “dosis cero” porque no reemplaza las de los 12 y 36 meses. Los niños mayores de un año con una sola dosis deben adelantar la segunda.

. Se recomienda vacunarse al menos 15 días antes del viaje. Los lactantes de 6 a 11 meses deben recibir una dosis previa, llamada “dosis cero” porque no reemplaza las de los 12 y 36 meses. Los niños mayores de un año con una sola dosis deben adelantar la segunda. Adultos que viajan por estudio o trabajo y cuya institución de destino exige acreditar la vacuna. Pueden vacunarse presentando el pasaje y el documento que acredita el requisito.

Cómo reconocer el sarampión y qué hacer

Como Chile no registra casos locales desde 1992, gracias a la vacunación, la mayoría de los profesionales de salud nunca ha enfrentado un caso. Por eso, plantea Bertoglia, es importante fortalecer la sospecha clínica.

“Los síntomas comienzan con fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos rojos (conjuntivitis). Entre el tercer y el séptimo día aparecen manchas rojas que se inician en la cara y luego se extienden al resto del cuerpo. Pueden manifestarse entre 7 y 21 días después del contagio, y una persona puede transmitir el virus desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición de las manchas”, explica la docente.

Si usted o alguien de su familia presenta estos síntomas, especialmente si viajó recientemente o estuvo en contacto con un viajero, las autoridades recomiendan: