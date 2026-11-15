No todo es productividad: la importancia de disfrutar de los hobbies en la adultez

Entre las obligaciones laborales, familiares y económicas, dedicar tiempo a actividades recreativas puede quedar relegado a un segundo plano. Sin embargo, los pasatiempos contribuyen al bienestar emocional, fortalecen la identidad personal y favorecen las relaciones sociales, incluso cuando no tienen un propósito productivo.

Para Gerardo Riffo, director de la carrera de Psicología de la Universidad de Las Américas (UDLA), la adultez supone una búsqueda constante de equilibrio. En ese contexto, los hobbies permiten conservar espacios de desarrollo personal y cultivar intereses propios, más allá de las responsabilidades cotidianas.

“Las actividades de esparcimiento y los pasatiempos, no son tiempos muertos, sino mecanismos fundamentales para sostener la salud mental y la autoeficacia. Estos actúan como espacios de autonomía que preserva la identidad personal más allá del rol profesional”, señala.

El académico destaca una investigación publicada en el British Journal of Psychiatry, que analizó a más de 8.000 adultos y encontró una asociación entre la práctica de hobbies y un menor riesgo de desarrollar depresión. El estudio también vinculó estas actividades con mayores niveles de satisfacción con la vida.

Otro de sus beneficios, explica Riffo, es que pueden propiciar un estado de concentración profunda conocido como flow. Esta experiencia permite dejar momentáneamente de lado las preocupaciones, canalizar tensiones y tomar distancia de las exigencias laborales.

El prejuicio de que jugar es cosa de niños

Pese a sus beneficios, algunas actividades recreativas todavía enfrentan prejuicios, especialmente aquellas relacionadas con el juego. Para el especialista, esta percepción responde a una concepción de la adultez en la que las obligaciones deben ocupar el lugar de la diversión.

“Esta rigidez establece que el juego debe sustituirse por el deber. Confunde infantilismo con capacidad lúdica, despojando a la adultez de espacios de creatividad, imaginación y esparcimiento”, sostiene.

Riffo advierte que renunciar a los intereses personales por temor al ridículo puede provocar frustración y afectar la autoestima. En cambio, aprender una nueva habilidad, enfrentar desafíos o simplemente disfrutar de una actividad elegida libremente permite fortalecer la autonomía y la sensación de logro.

Pasatiempos que fortalecen los vínculos sociales

Los hobbies también pueden convertirse en oportunidades para ampliar las redes de apoyo y establecer relaciones fuera de los espacios familiares y laborales. Actividades como practicar deportes, jugar juegos de mesa o coleccionar objetos reúnen a personas con intereses comunes y favorecen el sentido de comunidad y pertenencia.

“Las personas crean redes de apoyo social basadas en la empatía y el entusiasmo compartido, factores que actúan como amortiguadores frente a la depresión y la ansiedad”, explica el académico de UDLA.

El ocio como parte del autocuidado

En una sociedad que suele medir el tiempo en función de la productividad, el especialista plantea la importancia de recuperar espacios destinados al disfrute, sin que necesariamente exista una recompensa económica o un resultado concreto.

“Reservar espacios para actividades gratuitas o sin una meta utilitaria es un acto de autocuidado y bienestar psicológico”, afirma.

No obstante, Riffo señala que los pasatiempos deben mantenerse en equilibrio con las responsabilidades y las necesidades de autocuidado. Si una actividad comienza a perjudicar las relaciones personales, el descanso o el desempeño cotidiano, es necesario revisar los límites.

Entre sus recomendaciones, propone reservar momentos específicos para el ocio y establecer una separación entre el tiempo libre y las obligaciones laborales. Esto, recuerda, implica reconocer que el valor de una persona no está determinado exclusivamente por sus logros profesionales.