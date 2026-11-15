Mundo de la cultura exige al gobierno respetar premio literario otorgado a Verónica Jiménez

Una declaración pública que reúne 201 firmas de representantes del mundo artístico, cultural, político y periodístico manifestó su rechazo a la decisión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de invalidar el fallo del jurado que había otorgado el Premio Mejores Obras Literarias, en la categoría Poesía Publicada, al libro Persona sin identificar, de la poeta Verónica Jiménez.

La iniciativa, que continúa recibiendo adhesiones, cuestiona la intervención de la cartera en un veredicto que había sido adoptado por unanimidad por un jurado especializado e independiente. Sus firmantes calificaron la medida como un precedente preocupante para la autonomía artística y la independencia de las instancias de evaluación cultural.

Entre quienes suscriben el documento figuran las escritoras Diamela Eltit y Nona Fernández, el poeta Raúl Zurita, la periodista Faride Zerán, la exministra de las Culturas Nivia Palma, la diputada Ana María Gazmuri, el actor Alfredo Castro y los músicos Horacio Salinas y Jorge Coulon, históricos integrantes de Inti-Illimani. También adhirieron el presidente de la Unión Nacional de Artistas, Mario Rojas, además de Elsa Poblete, Jorge Montealegre y Pía Barros.

En el texto, los adherentes sostienen que la invalidación del reconocimiento no constituye un simple procedimiento administrativo, sino una intervención que pone en cuestión la autonomía de los procesos de valoración artística.



Asimismo, advierten que la decisión afecta a una obra que aborda la memoria, la violencia institucional y las consecuencias del estallido social, por lo que consideran que la medida puede representar un retroceso en los avances de la institucionalidad cultural democrática para erradicar la censura y garantizar la libertad de expresión y creación.

“La cultura y el arte no son adornos subordinados al vaivén político ni espacios sujetos a la venia de la autoridad de turno; son el territorio fundamental donde una sociedad ejerce su libertad en pluralidad”, señala la declaración.

La controversia se originó luego de que el Ministerio de las Culturas resolviera dejar en revisión el reconocimiento otorgado a Jiménez, abriendo un cuestionamiento sobre la validez del fallo del jurado y el procedimiento administrativo que permitió adoptar esa determinación.

Cabe recordar que el pasado martes la cartera dio a conocer las obras ganadoras de los Premios Mejores Obras Literarias de Autores Nacionales 2026. Sin embargo, este año el género Poesía no estuvo en los anuncios. Dos días después, la poeta Verónica Jiménez aseguró haber obtenido el primer lugar por su libro “Persona sin identificar” y pidió que se reconociera el resultado.

“Soy la legítima ganadora del primer lugar del Premio Mejores Obras Literarias Publicadas en categoría poesía. Sinceramente espero que el ministerio reconozca el fallo a la brevedad y no siga argumentando que aún están en proceso de evaluación”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

Frente a este escenario, los firmantes exigieron rectificar la medida, respetar el veredicto original y garantizar que la institucionalidad cultural resguarde la independencia de sus jurados y la autonomía de la creación artística.