La derrota del ministro Quiroz

Hay imágenes que valen más que mil palabras. El jueves por la tarde, en el punto de prensa en que el gobierno anunció el acuerdo con los camioneros, Jorge Quiroz estaba de brazos cruzados y se notaba su tensión y molestia. Además, fue el único de las diez y ocho personas que escoltaban a Claudio Alvarado, que no aplaudió cuando terminó la breve ceremonia. De paso, buen punto se anotó el ministro del Interior, demostrando que la experiencia política es fundamental en un gabinete.

Quiroz, se encontraba en el congreso defendiendo el presupuesto 2027 cuando tuvo que partir de urgencia a La Moneda para dar, a regañadientes, su aprobación a un acuerdo que borró de un plumazo el relato con que el Ejecutivo justificó el bencinazo de marzo. Los argumentos usados por el ministro de Hacienda en ese momento -“tenemos que actuar con responsabilidad, aunque sea impopular”, “esta alza es indispensable para evitar un grave descalabro fiscal y responder al alza internacional del petróleo”- suenan hoy como una comedia del absurdo, luego que el gobierno congelara hasta marzo de 2027 el precio de los combustibles y decretara la baja de $142 por litro el diésel.

El gobierno debió negociar contra reloj para facilitar la partida de una nueva gira de Kast -hace menos de dos semanas estuvo en Europa- y evitar así las críticas que se estaban expresando desde la oposición y el oficialismo, encabezadas por Paulina Núñez (RN). Por cierto, las giras internacionales son necesarias para estrechar vínculos culturales y comerciales con otros países, sin embargo, hoy están siendo cuestionadas por la OOPP debido a que fue el propio presidente el que criticó con dureza a Piñera y Boric por hacer exactamente lo que hace hoy día él. Las redes sociales se encargaron de recordar un tuit del candidato Kast del 3 de octubre de 2024, cuando Boric concurría también a la APEC “en medio de una grave crisis económica, un país en recesión, y el desempleo en alza,el presidente Boric se va de gira con seis ministros, incluyendo la vocera, ¿Cómo se explica eso?” Un mensaje que pareciera premonitorio de su propio futuro. Pero nuestra huella de carbono en redes es implacable.

Con la crisis de los decretos aún abierta -la oposición presentó recién la AC- y el ministro Rabat duramente cuestionado, el mandatario emprendió un viaje de diez largos días por Asia, con una estación importante en China, nuestro principal socio comercial. Para suerte de La Moneda, el liderazgo de Trump se desplomó hace unas semanas, por lo que no sufrirá de las advertencias y amenazas del presidente norteamericano por pisar suelo comunista. Vaya paradoja además para los republicanos chilenos.

Y si el gobierno hizo su campaña con el slogan de “gobierno de emergencia”, la verdad es que hoy ha sido sustituido por “gobierno en crisis permanente”. No alcanzan a salir de una cuando entran en otra, además que siempre alguien mete la pata y los focos vuelven a apuntar a La Moneda. Hace poco fue Pavez y su selfie en solitario en un jet de la Fach. La semana pasada le tocó el turno a Quiroz al declarar a Bloomberg que estábamos técnicamente en recesión, desatando reacciones inmediatas del mercado. El presidente, por su parte, se dedicó durante la crisis de los camioneros a exhortarlos a diario con livianas e ingenuas palabras del tipo “piensen en Chile”.

Pero más allá de las declaraciones a Bloomberg, el actor principal del gobierno es, por lejos, Jorge Quiroz. Un hombre que no teme ser impopular, por el contrario, que pareciera buscarlo e incluso disfrutarlo. Tiene la peor evaluación de los ministros en las encuestas, usa uno tono agresivo, no evade la confrontación, pero goza de un punto a su favor: Kast le ha dejado la cancha libre para actuar y tomar decisiones con autonomía -al menos hasta antes del paro del transporte- Tampoco parece importarle que la prensa y las RRSS critiquen sus medidas políticamente incorrectas -como eliminar el programa yo elijo mi PC o invitar a los parlamentarios a tener una “discusión a la altura…”- en su propia casa.

Quiroz no es el poder en las sombras de este gobierno. Es el poder. Es quien parece que condujera el barco. Y eso se nota más cuando la figura presidencial es débil, de ahí que tenga una especie de halo presidencial. Para muchos, simbólicamente, Quiroz es el presidente.

Yo no soy de los que creen que la imagen de José Antonio Kast se ha ido desdibujando en estos meses, como me han confesado en privado algunos dirigentes de Chilevamos. Por el contrario, creo que el problema es que el mandatario sigue siendo el mismo de los doce años en que fue opositor a Bachelet, Piñera y Boric: un candidato en campaña, pero al que se le agotó el relato. Y cuando eso ocurre, el tono debe bajar. Ya no puedes decir ¡se va a acabar la delincuencia o vamos a volver a la senda del crecimiento¡, sino que debes relativizar. Y que más gráfico que el uso recurrente de “todo va a estar bien”, que suena más a prédica religiosa que a discurso político

En este contexto, el poder en las sombras, Jorge Quiroz, sufrió una derrota más ideológica que política el jueves pasado. Porque si hay alguien que representa la ideología más pura de los republicanos y del Presidente Kast, es el economista. Quiroz cree firmemente que El Estado debe achicarse al mínimo, que la gente que recibe bonos es “vivaracha”, que los niños de menos recursos no tienen que recibir un PC porque el programa está “mal evaluado”. Por tanto, el titular de Hacienda tuvo que validar el acuerdo que le va a significar 900 millones de dólares menos, y que representa la antítesis de lo que él piensa. Pero su jefe tenía que partir a Asia con el menor ruido posible y no le quedó otra que ceder. Y cuando eso ocurre, hay formas de expresar la molestia, como permanecer de brazos cruzados y no aplaudir.

Pero pese la derrota, Quiroz seguirá ejerciendo el poder en un gobierno que pareciera haberse acostumbrado a vivir en crisis.