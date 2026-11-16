Centenario de Miguel Arteche: diferencias entre compilador y familia terminan con libro destruido

A cien años del nacimiento de Miguel Arteche (1926-2012), una publicación internacional destinada a recuperar y difundir su legado poético enfrenta diferencias entre su compilador, el poeta y académico Andrés Morales, y Rafael Arteche Garcés, uno de los hijos del escritor. La controversia se ha instalado a pocos días de la presentación de Muestra poética de Miguel Arteche, prevista para el próximo 19 de noviembre en Madrid, en el marco de las Jornadas Poéticas de Otoño 2026.

El proyecto, publicado por Abra Canarias Cultural, en colaboración con la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras de Madrid, contempla una selección de poemas del autor y estudios críticos sobre su trayectoria. No obstante, las diferencias surgidas durante el proceso editorial pusieron en cuestión tanto el contenido del volumen como las condiciones en que se pretendía dar a conocer.

Lo cierto es que los libros serán destruidos por la editorial sin poder ver la luz, no obstante, el homenaje se rendirá de todas maneras.

La iniciativa había sido concebida como un reconocimiento internacional a uno de los nombres fundamentales de la poesía chilena e hispanoamericana del siglo XX. De hecho, Morales explica que el trabajo de preparación tomó entre seis y ocho meses y que se sustenta en el libro “Poesía y prosa de Miguel Arteche”, publicado por Editorial Universitaria en el año 2000, cuya autoría corresponde al propio Morales y que, según señala, contó con la aprobación de Miguel Arteche y de su esposa, Ximena Garcés.

El compilador sostiene, además, que recibió autorización de las personas que considera responsables del legado literario del poeta y que la publicación contempla el pago de los derechos de autor correspondientes. Desde esa perspectiva, defiende la legitimidad del proyecto y manifiesta su preocupación por las dificultades que han surgido a pocos días de su presentación.

«Lo único que me impulsó a todo esto fue hacer un homenaje a uno de mis grandes maestros», señala Morales, quien recuerda la relación literaria y personal que mantuvo con Arteche desde que era un joven escritor. Según relata, el hijo del poeta realizó observaciones a la editorial, algunas de las cuales habrían sido atendidas, pero posteriormente manifestó su oposición a que el libro se publicara. Morales afirma que la editorial recibió comunicaciones en las que se advertía sobre eventuales acciones legales.

Las objeciones del hijo del poeta

Desde otra perspectiva, Rafael Arteche Garcés, sostiene que su oposición no responde a un rechazo al homenaje ni a la difusión de la obra de su padre, sino a aspectos específicos del proceso editorial que, a su juicio, deben corregirse antes de que el volumen salga a circulación.

El hijo del escritor afirma que durante aproximadamente un año mantuvo conversaciones con Andrés Morales para concretar la publicación, iniciativa que inicialmente consideró positiva, especialmente por tratarse de una oportunidad para recuperar la obra de su padre, cuya difusión, según expresa, ha permanecido relegada durante los últimos años.

Sin embargo, asegura que solicitó reiteradamente recibir la maqueta y los textos que integrarían el volumen, debido a que existen aspectos relacionados con los derechos de autor y las autorizaciones de la sucesión familiar que, desde su perspectiva, debían ser revisados, entre otros temas.

Entre sus principales reparos menciona la utilización de un texto escrito por él en homenaje a su padre, titulado «¿Quién es mi padre?», que inicialmente habría aparecido en la contraportada y el que exige sea parte del prólogo.

A ello agrega su desacuerdo con la extensión y el contenido del artículo de José-Christian Páez, titulado «De Guillén a Arteche: historia de la fotografía del primer homenaje a Jorge Guillén», ya que considera que sus 26 páginas resultan desproporcionadas dentro del conjunto.

«Mi oposición no es política ni responde a otros motivos. Yo miro la obra de mi padre, que conozco muy bien, y considero que hay cosas que deben corregirse», plantea.

Otro de los puntos que cuestiona es la falta de claridad respecto de las autorizaciones necesarias para utilizar determinados poemas y materiales pertenecientes al legado del escritor. Rafael Arteche señala que, si bien él manifestó su disposición a autorizar la publicación, no contaba con el consentimiento de sus otros hermanos y considera que la situación debe revisarse a la luz de los derechos de la sucesión.

El hijo del poeta también sostiene que su intención ha sido resguardar la obra y evitar que su difusión se realice sin el debido cuidado editorial y legal. En ese sentido, insiste en que no está en contra de que su padre sea homenajeado y conocido por nuevas generaciones, sino de que el libro se publique sin atender las observaciones que ha formulado.

Un homenaje pendiente en Chile

La controversia editorial coincide con un año especialmente significativo para la memoria del escritor. En Chile, la Academia Chilena de la Lengua, a través del poeta Juan Antonio Massone, había programado un homenaje con motivo de su centenario durante octubre. Sin embargo, la actividad debió ser postergada debido al intenso sistema frontal que afectó a Santiago, lo que se sabe, es que ya tiene fecha para el 24 de noviembre a las 11:00 hrs en el Salón de Honor del Instituto de Chile.

Para Andrés Morales, la presentación española, representa un homenaje necesario a quien considera uno de sus grandes maestros. El académico destaca la importancia de recuperar la figura de Arteche, su rigor métrico, su preocupación por la precisión del lenguaje y su permanente trabajo de depuración del verso.

La publicación contemplaba, los capítulos «Breve biografía de Miguel Arteche Salinas» y «Los cien años de Miguel Arteche» (Andrés Morales), junto con el estudio de Jaime Siles, «Notas sobre la poética y la poesía de Miguel Arteche» y «De Guillén a Arteche: historia de la fotografía del primer homenaje a Jorge Guillén» por José Christian Paéz. Por su parte hay que mencionar que Jaime Siles, poeta y crítico español, fue distinguido con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2026 y Premio Federico García Lorca 2025, a su vez la portada incluye una ilustración del artista Vittorio Di Girolamo.

Andrés Morales, nacido en Santiago en 1962, es poeta, ensayista, antólogo, traductor y profesor titular de la Universidad de Chile. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona, cuenta con una extensa trayectoria en la creación y estudios literarios.

Lamentablemente, a pocos días de la fecha anunciada para el lanzamiento del libro, se conoce que la publicación será eliminada, por las diferencias expuestas, entre el hijo de Miguel Arteche y el autor Andrés Morales.

“Después de esto, ¿quién se atreverá a escribir algo más sobre Arteche?”, se pregunta Morales.

Por su parte, Jaime Siles expresa que la situación es ”una barbaridad , un completo desastre”.

Con todo esto, el centenario de Miguel Arteche queda en el vacío y es necesario preguntarse cómo preservar, estudiar y difundir el legado de un poeta fundamental, resguardando la integridad de su obra y los derechos asociados a ella, sin las disputas entre antologadores y la propia familia.