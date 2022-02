Centroartealameda.tv trae la última película de Elia Suleiman: “De repente, el paraíso”

Película "De repente, el paraíso" de Elia Suleiman

Disponible en centroartealameda.tv .

"Es palestino, pero hace películas divertidas" dice el personaje interpretado por Gael García en “De Repente, el Paraíso” (It Must Be Heaven, 2019) la última película del cineasta palestino Elia Suleiman que ya se encuentra online en SALA VIRTUAL de centroartealameda.tv .

Como de costumbre, Suleiman interpreta a su alter ego, ES, excepto que aquí rompe el silencio cuando un taxista de Nueva York le pregunta sobre su país de origen. “Nazaret”, responde ES , y luego agrega: “Soy palestino”.

La plataforma centroartealameda.tv ya suma cientos de suscriptores. Por el precio de una entrada podrán acceder a un catálogo seleccionado con el sello del Centro Arte Alameda, y que cuenta con películas internacionales exclusivas para Chile.

Cada semana se contará con un nuevo estreno.

$3.890 mensual y otras suscripciones (pase diario y anual) con todo medio de pago.