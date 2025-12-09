Los ejercicios militares del presidente peruano en la frontera con Chile

¡Ya no queda nada! Estamos a solo cinco días de saber quién ocupará la Presidencia de la República. Hay, en todo caso, aire triunfalista en el comando regional del presidenciable José Kast Rist, mientras que en el de Jeannette Jara se advierte cierta dispersión con líderes y militantes por separado haciendo campaña.

Hubo despliegue de los ministros de Salud y de Bienes Nacionales y del subsecretario de Obras Públicas. Este último dio el vamos a la apertura total de la Cuesta Cultura Chinchorro (ex-Camarones), luego de 14 meses de derrumbes constantes que hasta dejaron aislada a la región por 72 horas y el saldo de una inversión de $ 11 mil millones en las reparaciones de una infraestructura que había sido construida hace solo una década. La solución ahora descansa en unas mallas traídas desde los alpes suizos mientras se ejecuta el estudio que definirá una ruta alternativa para ese sinuoso e inestable tramo de la Ruta 5.

Hoy algunos asumirán cansados sus labores, luego de cumplir sus mandas a pie hasta la Fiesta Chica de la Virgen de Las Peñas en el Santuario de Livílcar, así es que mejor vamos derecho al resumen:

Partimos esta edición con un segundo capítulo en la ya agitada frontera entre Chile y Perú. Apenas habían pasado diez días desde su primera visita a Tacna cuando el Presidente interino del Perú, José Jerí Oré, regresó a la Ciudad Heroica. Pero esta vez no fue para posar con una Inca Kola, sino para encender los ánimos en la línea fronteriza: participó de un ejercicio militar que incluyó el lanzamiento de cohetes contra una supuesta “amenaza externa” (léase: Chile).

Y como seguimos siempre los casos judiciales, ahora les contamos que el Ministerio de Bienes Nacionales decidió no renovar los contratos de los seis funcionarios involucrados en el Caso de Corrupción, que generó un mediático operativo el 3 de septiembre con detenciones por delitos de cohecho, soborno, asociación ilícita y violación de secreto.

También incluimos en esta edición un adelanto sobre las diligencias que está realizando la Fiscalía Regional en torno a la caída de una grúa sobre el gimnasio del stripcenter Costa Arica. El Ministerio Público evalúa formalizar a representantes de la constructora y de la empresa de servicios de grúas, en una investigación que comienza a delinear posibles responsabilidades penales.

Infaltable en Arica es la polémica prenavideña con el lío que se armó en el Consejo Regional por el préstamo del Árbol de Navidad a la Municipalidad de Arica para instalarlo en el Parque Vicuña Mackenna, en reemplazo del que fue construido el año pasado durante la gestión del exalcalde Gerardo Espíndola, ya que la actual administración decidió rearmarlo en la cima de Cerro Chuño.

Y cerramos con una invitación especial: desde hoy comienza el encuentro del Centro de Creación (CECREA), que reunirá a niñas, niños y jóvenes de 12 a 19 años en una jornada vibrante de talleres creativos. Habrá teatro, danza, circo, cine y narrativa, todos espacios pensados para explorar, jugar y experimentar con nuevas formas de expresión. Una oportunidad única para que las juventudes de nuestra región hagan comunidad, imaginen y creen.

Antes de comenzar la lectura, les recomendamos ir por un tecito con hierba luisa que bien puede ser frío, ya que el calor empieza a sentirse fuerte por este desierto costero. De paso, aprovechamos de recordar que pueden invitar a sus amigos y familiares a que se inscriban gratis y así podrán disfrutar de las noticias de esta comunidad fronteriza. Ahora así, póngase cómodos y disfruten de esta nueva edición.

1

Presidente Jerí deja la lnca Kola y ahora «enciende» la frontera lanzando cohetes hacia Chile

Sin la botella de Inca Kola con la que respondió el pasado 23 de noviembre a la visita del candidato presidencial José Antonio Kast, pero esta vez enfundado en una chaqueta del Ejército peruano, el Presidente interino de Perú, José Jerí Oré, apareció de improviso en un ejercicio militar en Tacna el miércoles 3 de diciembre.

Empujado por un “enemigo interno” que desconfía de él y que podría desatar una nueva crisis que le arrebate el poder —no sería la primera vez en la reciente historia peruana, que suma siete mandatarios en nueve años—, Jerí decidió mirar hacia el norte. Llegó para recordarle al pueblo peruano que el “enemigo externo”, Chile, sigue plenamente vigente en el imaginario castrense y que, según dijo, hay que estar preparados para “cualquier cosa” que pudiera ocurrir, para que “no se pasen”.

Fue por eso que el Jefe de Estado ya no realizó una performance en la Línea de La Concordia. Claro, si el horno tampoco estaba para bollos después del bochorno protagonizado por la Policía Nacional del Perú (PNP), la cual fue avasallada por una turba de 40 migrantes a la hora del almuerzo el lunes de la semana pasada, cuando solo dos efectivos vigilaban a los extranjeros. El grupo que llegó hasta el Complejo Fronterizo Santa Rosa en suelo peruano fue devuelto a tierra chilena, empujado por un grupo de fuerzas especiales que acudió al recinto. Todo esto mientras desde Lima el Mandatario pedía sanciones y el esclarecimiento de los hechos.

Tampoco la situación ameritaba seguir ensalzándola, si esa misma madrugada personal de la Contraloría General de la República de Perú se dejó caer en la frontera, detectando que el contingente de 100 militares anunciado tras el inicio del estado de emergencia, el 28 de noviembre, no estaba en sus puestos como lo había comprometido el Gobierno (ver nota oficial). Y para colmo, la Procuraduría General del Estado confirmaba que había interpuesto una denuncia contra la PNP por el cobro de coimas a migrantes para facilitarles el paso hacia Perú en las guardias nocturnas.

Una fuente periodística peruana confirmó a Aquí Arica que, efectivamente, el contingente militar no tendría asiento permanente en ese desértico paraje. Allí no habría tiendas de campaña como sí las posee el Ejército chileno desde febrero de 2023, cuando el Gobierno del Presidente Gabriel Boric decidió desplazar tropas hacia la frontera norte, bajo la Ley de Resguardo de Infraestructura Crítica por el aumento de migrantes venezolanos que estaban ingresando a Chile.

Tanto en carpas como en trincheras, ubicadas a 100 metros de la Línea de la Concordia, se encuentra personal militar chileno para reconducir a los extranjeros que transitan por pasos irregulares. Ese rango pactado en un acta bilateral estaría siendo burlado constantemente por sus homólogos peruanos, al realizar unas particulares caminatas justo cuando medios televisivos chilenos iniciaban sus transmisiones para los matinales que, infructuosamente, intentaron sostener la existencia de una crisis migratoria ficticia en ese sitio.

Jerí y la señal bélica

Aunque las cancillerías de Chile y Perú se reunieron telemáticamente el 1 de diciembre para acordar amistosamente algunos procedimientos ante un eventual retorno masivo de migrantes por Chacalluta-Santa Rosa, al parecer, el Presidente Jerí quiso apartarse de esa línea diplomática.

Así, el Jefe de Estado llegó dos días después, ya no para visitar el límite y tomarse una Inca Kola. Esta vez vino, derechamente, a participar en un acto de conmemoración de la Batalla de Tarapacá en el Paseo Cívico de Tacna. Allí el 3 de diciembre, junto al gobernador regional Luis Torres Robledo conmemoró, aunque tardíamente, esta gesta del 27 de noviembre de 1879 de la Guerra del Pacífico. El combate refiere a la pírrica victoria de las fuerzas peruanas en el poblado de Tarapacá, las cuales fueron vencidas posteriormente con el avance del Ejército chileno hasta Tacna, luego del Asalto y Toma del Morro de Arica.

Tras ese acto cívico-militar donde Jerí izó el pabellón nacional, vino el plato fuerte. El Mandatario junto al ministro de Defensa, César Díaz Peche, se trasladaron hasta el «Campo de Operaciones Eduardo Trelles», ubicado en una pampa al norte de Tacna, para participar en una maniobra de alto nivel combativo del Ejército, denominada “Guerreros del Sur-2025”.

En el comunicado oficial del Gobierno se registró la presencia de toda la plana mayor del Ejército peruano como asistentes a este ejercicio militar. Además la nota destacó que «el personal de la Tercera División de Ejército demostró un alto nivel de preparación, disciplina y capacidad operativa mediante acciones ejecutadas en escenarios realistas que fortalecen la respuesta ante diversas amenazas que comprometen la seguridad nacional. El entrenamiento incluyó prácticas en el terreno, simulaciones y maniobras coordinadas que reforzaron la cohesión de las unidades participantes y elevaron la moral del personal, reafirmando su compromiso de mantenerse listo para actuar con eficiencia cuando la situación lo requiera».

Después de observar el lanzamiento de cohetes y misiles antiblindaje, en un ejercicio de defensa que combinó la artillería y carros blindado muy similar al «Caliche 2025» o al «Jauken» de Chile, el gobernante retornó a Lima. Eso sí, mientras él participaba en esta actividad, encomendó nuevamente a su ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, el chequeo de que en la frontera se estuviera cumpliendo el decreto de emergencia.

Surgen más controles

Después del acuerdo entre las cancillerías, los gobiernos de Chile y Perú decidieron implementar más controles internos y en sus propias fronteras para migrantes y chilenos como nunca antes.

Por un lado, contrariamente a la opinión de la seremi de Seguridad Pública, Elsa Flores San Francisco (PS), el delegado presidencial regional Nicolás González Gutiérrez (FA) ordenó a la PDI la realización de un chequeo de todos los buses interurbanos con destino a Arica en Cuya para la pesquisa de extranjeros indocumentados. En principio, el martes en la tarde comenzaron a bajar a todos los extranjeros sin documentos que viajaban a Arica, ordenando su devolución a las ciudades de origen. La acumulación de extranjeros en la misma ruta 5 inquietó a los habitantes del poblado, al alcalde de Camarones Cristian Zavala Soto (DC) y al diputado electo Jorge Díaz Ibarra (DC), al punto que desde una transmisión en vivo exigieron al Gobierno que la localidad no se convirtiera en un segundo Colchane.

Al final, el delegado presidencial tuvo que viajar hasta Cuya a poner paños fríos, y la PDI insistió que seguiría fiscalizando, pero con el compromiso de que ningún migrante quedaría varado en ese sitio. Por otro lado, Carabineros y la PDI habilitaron controles a los taxis formales e informales dedicados al traslado de migrantes desde el Terminal Internacional hasta el Complejo Fronterizo Chacalluta, aplicando el famoso sistema ABIS (Automated Biometric Identification System) para el registro biométrico de los extranjeros indocumentados antes de llegar al Complejo Fronterizo Chacalluta.

Y por el lado peruano, la Dirección General de Migraciones (Digemin) implementó dos nuevas medidas para todos los extranjeros en el Control Fronterizo Santa Rosa: el registro digital de cuatro huellas dactilares y la toma de una fotografía en las ventanillas de atención. El nuevo chequeo comenzó a ser objeto de quejas, especialmente el viernes pasado cuando quienes viajaban por el fin de semana largo tuvieron que hacer largas filas, debido a la demora de estos dos nuevos registros y las fallas constantes de los huelleros táctiles.

2

Bienes Nacionales finiquita a seis funcionarios involucrados en caso de corrupción pública

A su fin llegó la carrera de seis funcionarios públicos de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota involucrados en delitos de corrupción pública. La medida se concretó tras el mediático operativo ordenado por la Fiscalía Regional el pasado 3 de septiembre, cuando cuatro de ellos resultaron detenidos y formalizados por los delitos de cohecho, sobornos, asociación ilícita y violación de secreto. Las otras dos funcionarias continúan a la espera de una nueva fecha para ser encausadas en el Juzgado de Garantía de Arica.

Sin dar sus nombres, desde el Ministerio de Bienes Nacionales confirmaron a Aquí Arica que se «decidió no renovar seis contratas de funcionarios y funcionarias de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota que están bajo investigación por delitos graves contra la probidad».

La decisión fue notificada a partir del 30 de noviembre a los seis trabajadores, quienes se encontraban suspendidos desde septiembre pasado: uno de ellos sin goce de remuneraciones, debido a que permanece con arresto domiciliario total. De esta manera, los notificados no continuarán sus funciones a partir del próximo año, lo que de acuerdo al Estatuto de la Administración Pública se denomina «no renovación de la contrata».

En el listado de quienes no seguirán en esta repartición figuran el abogado Franklin Flores Flores, quien se desempeñaba como analista de enajenaciones desde el 2014; el arquitecto Claudio Martínez Villalobos, quien actuaba como fiscalizador y tasador desde el 2013; el geógrafo Rodrigo Calabrán Toro, a cargo de catastros desde el 2011; Carolina Rodríguez Quezada, encargada de arriendos desde el 2009; Claudia Órdenes Bravo, encargada de Planificación y Presupuesto desde el 2004; y el administrativo Sigfredo González Portilla, quien estaba en el servicio desde 2017.

Todos ellos aparecen vinculados en la investigación de la Fiscalía Regional en gestiones reñidas con la probidad administrativa en la tramitación de expedientes para arriendo, concesión o venta de suelo fiscal.

Factor Vialidad

Fuentes ligadas al Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmaron que desde el Ministerio de Bienes Nacionales realizaron consultas a la Dirección Nacional de Vialidad, con el fin de aplicar el mismo criterio que ese servicio dispuso en noviembre del año pasado para seis funcionarios involucrados en delitos de corrupción, relacionados con contratos adjudicados a la Constructora San Felipe S.A. a fines del año pasado. La entidad decidió no renovar las contratas pese a que los sumarios en contra de los trabajadores aún no estaban concluidos. Esta decisión se sustentó en que todos ellos ya habían sido formalizados por distintos ilícitos contra la probidad por el Ministerio Público.

Desde Vialidad le habrían facilitado a la cartera toda la jurisprudencia obtenida recientemente con los despidos que, si bien fueron impugnados judicialmente con recursos presentados por cuatro inspectores fiscales, ninguno de ellos logró revertirlos en la Corte Suprema.

Fue con esa colaboración interministerial que Bienes Nacionales habría decidido avanzar con las desvinculaciones, desestimando el criterio más garantista hacia los trabajadores desvinculados, estimando que si bien los afectados podrían interponer recursos judiciales, estos podrían no prosperar por la jurisprudencia reciente.

3

Derrumbe en stripcenter: Fiscalía evalúa formalizar a ejecutivos de constructora y de empresa de grúas

Han pasado 10 meses desde que una grúa-torre de la empresa Servicios Pingon Chile Limitada se desplomó sobre el edificio del gimnasio Smart Fit del stripcenter Costa Arica, donde falleció el operador de la maquinaria al caer la cabina cuando realizaba el izaje de material en la construcción del edificio Núcleo Costanera de la inmobiliaria Ecasa S.A. El edificio siniestrado sigue tal cual y no hay ningún anuncio de que pudiera ser rehabilitado antes de que se cumpla un año del fatal accidente.

El fiscal jefe del Ministerio Público, Anatole Larrabeiti, confirmó que aún la investigación está desformalizada, pero que está evaluando si formaliza bajo una figura de un cuasidelito a los representantes de la constructora y de la subcontratista propietaria de la grúa, tanto por la muerte del operario como por las lesiones que sufrieron los trabajadores que estaban asistiendo la faena.

«Con todos estos antecedentes en la mano, voy a ver si voy a formalizar y a quiénes. En esta investigación están todos, es decir, tanto la empresa contratante y aquella dueña de la grúa. Lo que sucede en estos casos donde fallece un obrero en una construcción, se trabaja como cuasidelito, una figura muy parecida al formato de las licencias médicas. Uno establece una responsabilidad específica de acuerdo a un resultado, y de ahí hay que verificar todo el sistema de prevención de riesgos, el que normalmente tiene algunas falencias y ninguno es a prueba de errores«, expuso Larrabeiti.

El persecutor señaló que también fueron despachadas órdenes de investigar a las dos mutualidades relacionadas con las empresas involucradas en esta catastrófica faena, cuyos testimonios están aún pendientes, al igual que algunas declaraciones de los trabajadores accidentados.

«La investigación aún está abierta, debido a que tenemos peritajes pendientes que son muy largos y que requieren varios complementos que son lentos. Lo último que pedimos hace unos 20 días fue la complementación del peritaje técnico a la PDI«, afirmó.

Hasta ahora los hechos constatados por la Fiscalía indican que hubo tres condiciones inseguras en la dinámica del accidente:

El operador de la grúa que falleció no estaba utilizando el cinturón de seguridad en la cabina.

La maquinaria habría levantado un exceso de peso, ya que no contaba con un densómetro (alerta sonora) que entregara aviso sobre el límite máximo de peso que podía ser izado con la pluma de la grúa. Este hecho también lo confirmó una investigación administrativa de la Dirección Regional del Trabajo.

El mal encaje de una de las piezas de la grúa-torre y también la fatiga de material por su antigüedad.

Concejal golpea a la DOM

El inmovilismo en que se encuentra el edificio siniestrado también inquietó al concejal Daniel Manríquez Zúñiga (PDG). El edil durante la sesión del Concejo Municipal del martes pasado emplazó al alcalde Orlando Vargas Pizarro y al director de Obras Municipales, Juan Arcaya Puente, a fiscalizar a la inmobiliaria, tal como el municipio lo está haciendo con los pequeños agricultores de Caleta Vítor con operativos en ese sector rural.

Exhibiendo las fotos del recinto les espetó: «Sé que voy a mostrar algo que es absolutamente privado, pero aquí me causa ruido y dudas, porque podemos tener todos los árboles de Pascua maravillosos. El más grande, el más frondoso, el más bonito, las mejores luces, pero esto se parece al portal para llegar al otro lado de Stranger Things. De verdad no sé cuántos meses llevará este accidente y si usted ve en las fotos, esto lleva meses, y es el corazón turístico de nuestra ciudad… Yo no sé quién le pone el cascabel al gato a esta empresa».

Acto seguido, el concejal pidió que la Dirección de Obras Municipales (DOM) emitiera un informe sobre el estado del edificio y si hay permisos solicitados para reconstruir el recinto. Justo en ese momento, ingresó a escena el director aludido, Juan Arcaya Puente, quien le señaló: «Este es un tema privado, entonces, la injerencia municipal para obligar el tema privado es limitada y yo diría casi nula. Insisto todo esto es un tema netamente comercial. No se han presentado los proyectos de reparación. Apenas se presenten, existe el compromiso de que salgan lo más rápido posible«.

4

Árbol de Navidad: sale el construido por el exalcalde y entra con polémica el del Gore en acto de encendido

Por tercer año consecutivo el Árbol de Navidad armado por la Municipalidad de Arica nuevamente está generando polémica. Este año, el alcalde Orlando Vargas Pizarro optó por desechar la estructura diseñada por trabajadores municipales en 2024 para instalarla en el Parque Vicuña Mackenna. Dicha estructura prometía ser imbatible y no repetir la caída de esta ornamentación tal como ocurrió en 2023.

El aparato heredado del exalcalde Gerardo Espíndola y cuyo armado y producción del evento costó $ 32.368.000, fue cercenado y rearmado este año en el sector de Cerro Chuño. Prueba de ello es que algunas partes aún yacen en una de las bodegas municipales al aire libre, específicamente en el predio de Renato Rocca con Azolas.

Sobre este punto, desde la Municipalidad aclararon a Aquí Arica que el árbol municipal «no fue destruido ni cortado. Se trata del árbol que se armó el año pasado, que posteriormente quedó desarmado debido a fallas estructurales heredadas de la administración anterior, y que este año fue reforzado, restaurado y vuelto a montar. Hoy está instalado en lo alto de Cerro Chuño, junto a las antenas. Las fotografías que te envié corresponden precisamente a ese árbol, ya recuperado».

Y también dijeron que «el árbol que se instalará en Plaza Vicuña Mackenna fue entregado a la municipalidad mediante un convenio directo entre el Gobierno Regional y el municipio», y que varios adornos dispuestos en ese lugar corresponden a productos incautados y donados por el Servicio Nacional de Aduanas.

Sobre las razones para requerir un árbol al Gore, la administración comunal expresó que se debe a que «está desarrollando este año un circuito navideño ampliado, con puntos de iluminación en toda la ciudad -incluyendo valles y sectores rurales. Por ello se complementó la infraestructura municipal con el árbol del Gore. No es un reemplazo, sino un refuerzo para llegar a más territorios«.

En este sentido, señalaron que habrá otros pinos navideños en el Parque de la Niñez, la Delegación Norte, Rotonda San Miguel de Azapa, Rotonda Azapa, Rotonda Saucache, Rotonda Los Libertadores, Rotonda Guillén Canales, Rotonda Tucapel, esquina Santa María con Diego Portales, Azapa, Lluta y Chaca.

En cuanto al costo de la producción del evento realizado anoche en la Plaza Vicuña Mackenna, en la plataforma Mercado Público se registró una orden de compra por $ 33.999.999 a la productora MTM Solutions SpA, la misma del año pasado, y que en la gestión municipal actual registra varios espectáculos municipales adjudicados.

El polémico socorro

Mientras en Tacna el 1 de diciembre encendieron un árbol gigante con un evento impecable al que asistieron muchos ariqueños, en la Ciudad de la Eterna Primavera aún no se logra cuajar una fórmula para lucir una postal similar. Según fuentes municipales, casi al finalizar noviembre, la gestión comunal se habría acordado deque la estructura del árbol que heredaron del exalcalde Gerardo Espíndola Rojas (PL) había sido cercenada.

Rápidamente en el municipio «se les prendió la ampolleta». Fue así que el equipo de confianza del jefe comunal optó por pedir socorro al Gobierno Regional (Gore), solicitando en comodato el Árbol de Navidad adquirido el año pasado por la finiquitada “Corporación de Desarrollo Territorial de la Región de Arica y Parinacota”, que presidía el exgobernador regional Jorge Díaz Ibarra.

Este sería un favor más de los muchos que se han concedido entre ellos el gobernador Diego Paco y el alcalde Orlando Vargas en el primer año de sus gestiones. Esto, porque desde sus inicios han tenido intercambios de cupos de trabajo con la contratación de amigos y parientes, traspaso de recursos para eventos municipales y perdonazos a la mala ejecución presupuestaria de la administración comunal. Así como con los dos grandes suplementos monetarios que solicitó para eventos, esta vez Vargas requirió que le facilitaran el árbol que dejó como herencia el exgobernador regional Jorge Díaz.

La petición fue llevada al Consejo Regional (Core), donde se negaron a incluirla a última hora para tratarla el mismo día de la reunión realizada en Codpa el miércoles pasado. Solo los consejeros más cercanos, Lorena Ventura (RN), Hermes Gómez (independiente), Cristian Villanueva (independiente PSC) y Nino Estay (Demócratas), apoyaron la idea. En tanto, la consejera socialista Denisse Morales, pese a que en otras ocasiones ha reclamado la improvisación de Paco, esta vez optó por abstenerse para evitar un quiebre con el alcalde, el cual -hasta hoy- respalda su partido y en cuya gestión hay connotados socialistas trabajando.

Molesto y nervioso el gobernador Paco, al verse expuesto a una contundente negativa, recogió el guante y, en medio de ese ambiente enrarecido, recibió «un salvavidas». Rápidamente el secretario ejecutivo del Core, Rodrigo Donoso, le sugirió que existía una norma que le permitiría prestarlo al municipio sin considerar la opinión del Core. Este consejo podría ameritar en los próximos días una denuncia del diputado electo Jorge Díaz Ibarra ante la Contraloría Regional de la República, impugnando la legalidad de que el gobernador Paco disponga de bienes de la Corporación que bien podrían servir para pagar juicios o cuentas pendientes y que no son de dominio del Gore.

Lo extraño es que mientras se discutía recién esa solicitud y, sin la autorización del Core y menos de la Corporación, desde temprano habían partido las faenas de montaje del árbol que debía ser emplazado en plena plaza Colón. Anoche, cerca de las 21.00 horas, finalmente fue encendido el árbol en el Parque Vicuña Mackenna, donde además fueron dispuestos varios adornos que había adquirido el Gore durante su administración anterior.

5

Niños y jóvenes participarán en inédito Encuentro de Artes Vivas

El arte se vivirá a plenitud esta semana con la participación de niños y jóvenes de 12 a 19 años adscritos al Centro de Creación (CECREA) de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Desde hoy y hasta el viernes, diversas agrupaciones, academias y talleres de jóvenes artistas ligados a las artes escénicas serán parte del Encuentro de Artes Vivas: Convergencias Escénicas, el primero de su tipo en la Región de Arica y Parinacota.

Durante la jornada, los participantes desplegarán sus talentos en teatro, danza, circo, cine y narrativa a través de laboratorios creativos realizados en la sede de CECREA, ubicada en pasaje Sangra 357. El encuentro culminará con una muestra artística en el Teatro Municipal. El objetivo central es propiciar un intercambio disciplinar entre quienes desarrollan estas expresiones, fomentando el diálogo creativo y el aprendizaje colectivo.

La programación contempla además el Seminario de Marionetas, Títeres y Narración Oral, que se realizará el 9 y 10 de diciembre entre las 10.00 y las 17.00 horas. Serán dos jornadas de formación encabezadas por la actriz Catalina Bize, de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, quien impartirá un módulo sobre creación de marionetas y títeres; y por el actor Carlos Cortés, quien abordará la narración oral y la construcción de historias a partir de objetos.

Para quienes quieran participar, pueden hacer las consultas al número +56941873689 o al correo electrónico centrodecreacionarica@gmail.com.

Llegamos al final de esta nueva edición y ya nos vamos a preparar la siguiente. Será esta vez con los resultados en mano sobre quién arribará a la Presidencia de la República. ¡Nos vemos!

