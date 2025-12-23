La disputa política por el preciado botín de la Empresa Portuaria Arica

¡Feliz Navidad para toda nuestra comunidad! Estamos llegando al término de este año y solo nos queda agradecer por la fidelidad que han mostrado nuestros lectores, esperando cada martes una nueva edición de Aquí Arica.

Trabajamos día a día reporteando porque el escenario local es muy dinámico y demandante en esta región frontera. Al mismo tiempo, paulatinamente nos estamos haciendo cargo de las denuncias que no paran de llegar a través de nuestros distintos canales de comunicación, resguardando estrictamente la identidad de quienes temen eventuales represalias.

Nos preparamos para un nuevo ciclo político, así es que antes de que la coyuntura nos ponga a correr por una noticia de impacto, les detallamos el resumen de esta edición:

La primera nota se refiere a la nueva apuesta del alcalde Orlando Vargas de rescatar la propuesta del Plan Regulador que dejó en trámite su antecesor Gerardo Espíndola, comprometiendo que el 2026 subsanará las 22 observaciones realizadas por la Contraloría y que impidieron su toma de razón.

Apagadas las campañas y celebraciones, en esta publicación les contamos sobre las gestiones para definir los nombres de las autoridades que encabezarán el Gabinete Regional y la disputa por el preciado botín que ofrece la Empresa Portuaria Arica (EPA), con su directorio y la Gerencia General.

En el apacible Putre, donde murmullan las aguas, también pasan cosas. En esta nota les revelamos el caso de violencia intrafamiliar que desató la renuncia del director suplente de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Putre.

Siguiendo nuestra línea internacional, esta vez conseguimos una entrevista con el viceministro boliviano de Políticas de Industrialización, Gustavo Jáuregui Gonzáles, quien fue la primera autoridad del Gobierno de Rodrigo Paz que ha viajado a Arica para restablecer nexos comerciales con la región, impulsando el corredor bioceánico.

Y cerramos como siempre con la invitación al último concierto del año que ofrecerá la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA), con la presentación de un cuarteto de cuerdas en la Catedral San Marcos este sábado 27 de diciembre a las 20.00 horas.

Antes de comenzar la lectura, les sugiero refrescarse con una rica agüita fresca con rodajas de pepinos y limones del valle de Azapa y hierba buena, ya que el calor se dejó caer con todo.

1

Plan Regulador: municipio revive propuesta de exalcalde con acuerdo Minvu-Gore

Doce años han transcurrido desde el inicio de su tramitación y el proyecto aún no ve la luz. Un llamado de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a corregir la propuesta del Plan Regulador Comunal (PRC) de Arica —dejada en trámite por el exalcalde Gerardo Espíndola Rojas— motivó a la Municipalidad de Arica, al Gobierno Regional y a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo a acordar el reinicio de un trabajo conjunto. El objetivo es resolver las 22 observaciones formuladas por la Contraloría Regional de la República.

La decisión adoptada se contrapone con lo anunciado por el alcalde Orlando Vargas Pizarro a Aquí Arica hace cuatro meses, cuando el organismo contralor no tomó razón del documento que revisó durante 19 meses. En esa oportunidad, el jefe comunal dijo: «Creo que así como está esa propuesta, es mejor no seguir con ella y trabajar sobre el actual Plan Regulador que no es malo y ofrece opciones de desarrollo y de inversiones que es lo que quiero en mi gestión. Tendré que someter al Concejo Municipal esta decisión, pero a esa propuesta que rechazó la Contraloría no le veo mucho futuro«.

Sin embargo, la presión del sector empresarial y la incertidumbre en que actualmente se encuentra el desarrollo inmobiliario local hicieron retroceder al edil. Ello, pese a que no comparte una de las líneas de acción “verdes” que contempla el instrumento en trámite: la reserva de una franja en el borde costero norte, en torno al humedal del río Lluta, cuyo objetivo es la conservación ambiental del sector, evitando el desarrollo de proyectos inmobiliarios por parte de los propietarios de terrenos en esa zona.

El presidente de la Delegación Regional de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Vásquez, valoró el acuerdo que lograron la Municipalidad de Arica, el Gobierno Regional y el Minvu para destrabar la tramitación del nuevo PRC, comprometiendo acciones para que la iniciativa avance en estos organismos, una vez que el municipio subsane las observaciones de la Contraloría.

«Creemos que esto fue posible gracias al diálogo que propiciamos a fines de septiembre, donde le pedimos a las autoridades un compromiso para destrabar esto. Es cierto que hay aspectos del plan que no nos gustan como las restricciones para el borde costero norte, pero es una necesidad contar con este instrumento para dar certeza al crecimiento habitacional de la ciudad. Nosotros hemos visto seis nudos críticos en este proceso que esperamos que las autoridades actuales los puedan superar. Esperemos que no se repita esa falta de diálogo que observamos en las autoridades anteriores y que impidieron llegar a un acuerdo», sostuvo.

«No es del alcalde Espíndola»

Con un nuevo tono y ya no de crítica hacia la propuesta del Plan Regulador, desde el municipio señalaron que «este instrumento no pertenece a ninguna administración municipal en particular, sino que constituye una política pública de planificación territorial de largo plazo, cuya tramitación trasciende los periodos alcaldicios. El actual proyecto de modificación del PRC de Arica se inició hace más de 10 años y ha atravesado tres gestiones municipales«.

Lo cierto es que si bien partió con una consultoría durante la administración del exalcalde Salvador Urrutia Cárdenas el 2013, el grueso de la tramitación y definición fue ejecutado durante las dos gestiones del exedil, Gerardo Espíndola Rojas, incluyendo la votación de todos sus acápites en el Concejo Municipal que él encabezó.

Respecto de la decisión de retomar la propuesta rechazada por la Contraloría, indicaron que «junto con los equipos técnicos municipales, se decidió continuar el proceso técnico y jurídico, enfocándose en subsanar las 22 observaciones formuladas por la Contraloría General de la República durante la toma de razón del instrumento. De esas observaciones, cuatro son de mayor complejidad, razón por la cual la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) se encuentra elaborando las bases de licitación para contratar una asesoría especializada».

En cuanto al plazo para superar las observaciones, la administración edilicia se fijó el 2026 para subsanarlas y reingresar la propuesta a la Contraloría con el fin de lograr su aprobación. «No obstante, los plazos de toma de razón son propios de esa entidad y no dependen de la municipalidad. De manera realista, el objetivo institucional es contar con un nuevo Plan Regulador aprobado hacia el año 2027, lo que significará disponer de una herramienta moderna, actualizada y ajustada a la normativa vigente para el desarrollo futuro de Arica», plantearon.

Acerca de las restricciones fijadas en el plan para el borde costero norte, señalaron que estas no emanan desde ese instrumento de planificación, «sino del decreto del Ministerio del Medio Ambiente que declaró más de 300 hectáreas como humedal urbano. Esa declaración fue posteriormente dejada sin efecto por el Tribunal Ambiental, modificando el escenario normativo. Por tanto, las restricciones que el PRC proyectaba en ese sector se encontraban supeditadas a dicha declaratoria ambiental, y en la etapa actual es posible replantear un desarrollo urbano equilibrado, que sea compatible con la protección del medioambiente y con una zona acotada de resguardo ecológico».

Asimismo, la municipalidad descartó que exista incertidumbre para el desarrollo inmobiliario, señalando que incluso el Plan Regulador vigente “resulta menos restrictivo que la versión en observación, por lo que no existen proyectos detenidos por esta causa”. Sin embargo, lo que la administración comunal omite es que, por ejemplo, el proyecto de relocalización de la Caleta de Pescadores hacia el sector de Quiane -cuyo diseño lleva seis años en desarrollo- depende directamente de la aprobación de este instrumento, ya que el plan actual no permite la construcción de esta millonaria obra, que está a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Observaciones de la Contraloría

La tarea del municipio será compleja. Durante el 2026 deberá superar las siguientes observaciones:

Aplicación incorrecta de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) en distintos acápites e inconsistencias entre los documentos base como los planos, la Ordenanza Local (OL) y la Memoria Explicativa (ME) y en la conceptualización y dimensión de varias calles.

(LGUC) en distintos acápites e inconsistencias entre los documentos base como los planos, la Ordenanza Local (OL) y la Memoria Explicativa (ME) y en la conceptualización y dimensión de varias calles. No incorporación de las cuatro sentencias del Primer Tribunal Ambiental que dejaron sin efecto la resolución N° 427/2022 del Ministerio del Medio Ambiente, la cual reconoció oficialmente el “Humedal Urbano Desembocadura del Río Lluta” con 481,8 hectáreas. Lo mismo observó sobre omisiones de monumentos nacionales situados en el casco histórico y en la Zona de Interés Turístico “Arica, Casco Histórico y Borde Costero”, reconocida oficialmente por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

que dejaron sin efecto la resolución N° 427/2022 del Ministerio del Medio Ambiente, la cual reconoció oficialmente el “Humedal Urbano Desembocadura del Río Lluta” con 481,8 hectáreas. Lo mismo observó sobre omisiones de monumentos nacionales situados en el casco histórico y en la Zona de Interés Turístico “Arica, Casco Histórico y Borde Costero”, reconocida oficialmente por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Incumplimiento del Core de no pronunciarse sobre las 29 observaciones que hizo la Seremi de Vivienda y Urbanismo cuando votó a favor del proyecto en enero de 2024 (ver acuerdo aquí).

2

El complejo puzzle para conformar el Gabinete Regional de Kast y la conducción de la empresa portuaria

Apenas se apagaron los vítores por el contundente triunfo del republicano José Antonio Kast en la región, la política retomó su ritmo habitual. Desde el mismo lunes comenzaron las gestiones de distintos actores regionales de la derecha para posicionar nombres de cara a la conformación del nuevo Gabinete Regional, que asumirá a partir del 11 de marzo, así como también para incidir en la definición del directorio y de la Gerencia General de la Empresa Portuaria Arica (EPA).

No cabe duda de que uno de los botines más preciados y que está en la retina de algunos políticos influyentes de la región es la Empresa Portuaria Arica (EPA), dado que el gerente general gana un sueldo mensual bruto de $ 10.423.179 y el presidente del directorio $ 2.225.344. Si bien hace unas semanas el Presidente electo dijo que no le parecía la estructura de 10 directorios de empresas portuarias públicas y que podría concentrarlas en una sola administración, lo cierto es que hasta el próximo 11 de marzo ese formato seguirá vigente.

En los pasillos políticos ya se ha conocido el interés de actores influyentes, pero invisibles, como el del rector de la Universidad de Tarapacá (UTA), Emilio Rodríguez Ponce, de mantener al directorio y al gerente general de la EPA, Jorge Cáceres Godoy (ex-DC). Pese a que nunca ha militado en partidos políticos, Rodríguez siempre se las ha ingeniado para tener influencia en la política regional, ofreciendo, a cambio, cancha de aterrizaje cuando los equipos gubernamentales llegan a su fin y deben emplearse.

El 2026 es clave para la autoridad universitaria, ya que a mediados de julio dejará la Rectoría. Su intención sería mantenerse vigente con ciertas cuotas de poder en instituciones claves en el desarrollo regional. Este año, por ejemplo, fue nombrado por el Gobierno como presidente de la Comisión Asesora Presidencial «Arica 100», cuyo objetivo es proponer acciones y obras para el centenario del Tratado de 1929 que conmemorará el 2029 la incorporación de Arica al territorio chileno.

Sabiendo el resultado electoral presidencial, ha trascendido que el rector ya ha tenido acercamientos con el gobernador Paco, al cual inusitadamente en círculos políticos ha definido como «un chiquillo inteligente y muy proactivo, de verdad me ha sorprendido gratamente». Uno de sus intereses sería la Empresa Portuaria Arica (EPA), donde logró posicionar a dos figuras de la casa de estudios: la decana de la Facultad de Derecho y abogada integrante de la Corte de Apelaciones, Claudia Moraga Contreras, como vicepresidenta de la entidad, y a su exdirector de Infraestructura y Equipamiento, Jorge Cáceres Godoy, como gerente general de la compañía.

Una fuente cercana a esas conversaciones indicó a Aquí Arica que el gobernador «por ahora se está dejando querer, pero eso en ningún caso significa que va a ceder a presiones«.

Y si bien en estos últimos meses Paco ha tenido un mayor acercamiento con el gerente general de la EPA por el impulso al corredor bioceánico, eso no bastaría para mantenerlo. Ello, porque Cáceres tiene un pecado capital: haber hecho un aporte público de $ 500 mil ante el Servicio Electoral (Servel) a la campaña parlamentaria del diputado electo Jorge Díaz Ibarra (DC), contendor de Paco, quien le enrostró fallidamente su vinculación con irregularidades en la entrega de cajas de alimentos durante la pandemia en la campaña por el Gobierno Regional en 2024.

En esta gestión por mantener a Cáceres en la EPA habría otro actor interesado. Se trata del vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad de Tarapacá (UTA), Jorge Bernal Peralta (RN). Este exconsejero regional no es cercano al gobernador Paco, pese a militar en la misma colectividad. Aun sin formar parte del actual Gobierno, logró que su hijo, Jorge Bernal Navarrete -ingeniero en ejecución informático-, ingresara a trabajar como informático en la Empresa Portuaria Arica (EPA).

Y eso no es todo. Pese a ser un trabajador recientemente incorporado a la empresa -desde junio de este año-, y con el apoyo del gerente general en la alineación de votos, consiguió ser elegido como Representante de los Trabajadores ante el directorio de la compañía. Por esta función, además de su remuneración habitual, percibe una dieta bruta mensual de $1.112.672 por su participación en las reuniones mensuales del directorio.

La muñeca política de Bernal siempre ha sido hábil y osada. En junio de 2013, pese a haber sido sancionado por utilizar el correo institucional de la universidad para promover su candidatura a diputado, el rector Rodríguez no lo desvinculó. Sin temor al fracaso, el 15 de abril de este año propuso al rector de la UTA como candidato a senador en un ampliado regional de militantes de RN. El rechazo fue unánime, bajo el argumento de que, cuando Rodríguez asumió como intendente en 2014, propició la salida de varias decenas de militantes de Chile Vamos que habían sido contratados durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera. Pese al fracaso, meses después, Bernal consiguió un ansiado ascenso: fue nombrado vicerrector de Administración y Finanzas de la casa de estudios.

El gabinete regional

Si bien ya se conoció que existe un equipo liderado a nivel nacional por el exconsejero constitucional republicano Sebastián Figueroa Melo para la definición de los perfiles de lo que será el gabinete ministerial, aún no hay luces si ese mismo grupo se hará cargo de la conformación de los gabinetes regionales.

De aplicarse el modelo tradicional de la política, la diputada republicana electa Stephanie Jéldrez Ortiz debería ser consultada por los nombres de este elenco. También debería serlo el gobernador regional Diego Paco Mamani (RN), quien en un acto de arrojo que fue cuestionado por su propio partido, decidió descolgarse tempranamente de la campaña de Evelyn Matthei para apoyar a Kast. De las intenciones del senador electo y diputado actual, Enrique Lee Flores, quien postuló en un cupo independiente por Demócratas, nada se sabe, ya que no fue un actor activo en la campaña por Kast.

Y aunque no está claro aún con quién tendrán que hablar, lo cierto es que ya el gobernador regional y la futura parlamentaria tomaron la delantera, estableciendo un acuerdo para consensuar perfiles y nombres de políticos regionales elegibles. Esa alianza cristalizó en la segunda vuelta electoral, oportunidad en la que realizaron actividades de campaña juntos. El nuevo desafío de este binomio ahora se enfocaría en un mínimo común: elaborar una nómina con personas afines a ellos y que sean ejecutivas en la toma de decisiones para imprimir un cambio en la gestión gubernamental regional que tiene con índices de estancamiento la economía regional.

Bajo esa línea, Paco habría tomado distancia de dos republicanas: la presidenta regional Karla Kepec Álvarez y la consejera regional Romina Cifuentes González. A ninguna las querría como delegadas presidenciales regionales, debido a que -hasta hoy- existirían observaciones de la Contraloría Regional de la República a las gestiones de Cifuentes cuando ejerció como gobernadora subrogante y llevó como asesora a Kepec. Además, el gobernador tendría reparos frente a las últimas decisiones adoptadas por la consejera regional, oponiéndose a proyectos presentados a última hora por la autoridad.

Ambas políticas, junto con la exconstituyente Pollyana Rivera Bigas, tampoco serían del agrado de Jéldrez, ya que pertenecerían a un sector que se opuso a su nominación como candidata parlamentaria. Es más, durante la segunda vuelta electoral, Kepec y Rivera optaron por un camino propio a través del denominado “comando oficial”, desde donde articularon acciones autónomas. Incluso, en su acto de cierre de campaña no consideraron al gobernador regional ni a la diputada electa como oradores del evento y sí a militantes que formaron parte de los brigadistas de Rivera.

Kepec y Rivera en camino propio

Tal como ya se ha dicho en ediciones anteriores, existe un quiebre en el Partido Republicano entre la presidenta regional de la colectividad, Karla Kepec, con la diputada electa Stephanie Jéldrez. La timonel junto a la exconstituyente Pollyana Rivera Bigas han optado por un camino propio, dando a entender a sus seguidores que ellas tienen una línea directa con Kast y que conseguirán cupos para ambas en el gabinete regional y también para que militantes ocupen cargos.

Es más, se sabe que la propia Kepec ha señalado que ella será la próxima delegada presidencial regional aunque le pese a la diputada. Sus fans la llaman con tono de sumisión «la doctora», por su profesión de médico. Sin embargo, sus detractores cuestionan que dentro de su gestión partidista no haya colaborado en el fortalecimiento del partido. Más bien, denuncian que ella ha propiciado la huida de más de un centenar de militantes al Partido Nacional Libertario (PNL), a raíz de su trato displicente y poco convocante.

3

Putre: acusación por violencia intrafamiliar desata renuncia de director municipal

Una red de asistencia por violencia intrafamiliar se activó a través de la Delegación Presidencial Provincial de Parinacota a fines de noviembre, tras conocerse la denuncia de agresiones físicas y sicológicas que habría sufrido la entonces pareja del director suplente de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Putre, el ingeniero comercial Cristian Santos Vilca.

La situación decantó en la petición de renuncia al directivo, dado que el caso pasó a la Fiscalía Regional del Ministerio Público. Los hechos se conocieron cuando la propia víctima, de nacionalidad boliviana y sin residencia definitiva en Chile, optó por contactar a la delegada provincial, Olga Testa Camp (Partido Radical), para que le prestara apoyo. Ese día la mujer habría sufrido uno de los tantos episodios de violencia en el hogar que compartía con el directivo municipal en Arica.

La situación fue reportada por la delegada presidencial al propio alcalde de Putre, Javier Tito Huayllas, quien confirmó a Aquí Arica que «el funcionario ya no pertenece a la dotación municipal. Estos acontecimientos no sucedieron dentro de la jornada laboral, ni tampoco se relacionan con una funcionaria municipal. Tomamos conocimiento a través de la red que se activa desde la Delegación Provincial y Regional. Yo decidí separarlo de sus funciones. Se conversó el tema con esta persona y se le solicitó la renuncia de inmediato. El director aceptó de inmediato la petición».

Según trascendió, la mujer estaría recibiendo apoyo en una casa de acogida para evitar un nuevo episodio de violencia. Un cercano a esas gestiones dijo a Aquí Arica que «la red se activó, dada la vulnerabilidad en que la mujer se encontraba, ya que no tiene residencia definitiva ni familiares en Arica. Estaba muy dañada y asustada; precisamente por eso, porque le habían hecho creer que podía ser expulsada si denunciaba».

Este medio se contactó con el exfuncionario involucrado. En una confusa declaración señaló: «Mi renuncia fue por otro motivo laboral, y me encuentro con mi señora descansada unos días. Está conmigo aquí, le pido pueda respetar este momento que estamos pasando como pareja; agradezco su preocupación. Mi renuncia son por otros motivos, quizás ya vio algunas publicaciones sobre acosos laborales y hostigamientos que sufrimos en el evento de Caquena algunos funcionarios (por parte) de un directivo de planta, y desde hace tiempo, y como le expliqué la causa que usted señala».

Sin embargo, contrariamente a lo que dejó entrever Santos, la víctima no corresponde a su cónyuge oficial, sino que se trataría de otra mujer con la que mantenía una relación extramarital en Arica.

Santos se incorporó en julio como director suplente de Desarrollo Comunitario en la Municipalidad de Putre. En todo caso, él no era un desconocido para el municipio, ya que había prestado servicios a través de una consultora en varios proyectos.

4

La visión del primer viceministro del nuevo Gobierno boliviano que aterriza en Arica

Fue la primera autoridad del Gabinete Ministerial del Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en viajar a Chile durante su primer mes de mandato. El viceministro de Políticas de Industrialización, Gustavo Jáuregui Gonzáles, estuvo en Arica durante el Nodo Bioceánico Central “Desafíos y oportunidades para la Macrozona Andina”, efectuado entre el 26 y 28 de noviembre.

En el evento organizado por el Gobierno Regional junto con Corfo, la Empresa Portuaria Arica (EPA) y el concesionario Terminal Puerto Arica (TPA), Jáuregui planteó diversas aristas para reposicionar el rol de Bolivia en el corredor bioceánico central que une a Arica, Santa Cruz y el centro oeste de Brasil.

Desde La Paz, este ingeniero comercial y Master of Business Administration (MBA) hizo un alto para abordar los desafíos que supone el fortalecimiento de las relaciones comerciales con Chile y la apertura de Bolivia hacia el capitalismo luego de 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS). Con una larga trayectoria como exgerente general de la Cámara de Comercio de Bolivia, la ahora autoridad gubernamental conversó con Aquí Arica sobre las intenciones del gobierno del vecino país con Chile.

-¿Cómo es que un ejecutivo del mundo privado decide sumarse al Gobierno del Presidente Rodrigo Paz?

-Esto se debe a una invitación del Presidente Rodrigo Paz para que ocupe el Viceministerio de Políticas de Industrialización. Este es un gran reto, dada la coyuntura económica, especialmente por la que está atravesando Bolivia. Este es un momento importante e histórico para Bolivia y creo que hay que ponerle el hombro con un sentido de patriotismo.

-Ud. es la primera autoridad boliviana que decide cruzar la frontera y trabajar con Chile, ¿por qué tomó esa decisión?

-Lo dije durante mi viaje a Arica: el evento sobre el corredor es muy importante y tiene que ver con que, lamentablemente, en estos últimos 20 años, los gobiernos que han pasado no le han dado la importancia a temas tan estratégicos como este.

Sabemos que hay varios proyectos de corredores bioceánicos. De hecho, ya hay uno que es el de Capricornio, que está al sur de Arica y del cual fuimos excluidos como Bolivia, lamentablemente por esa falta de interés sobre este tema. Allí expliqué cuáles son los principios que rigen al Gobierno del Presidente Rodrigo Paz, al cual fui a representar. Estos tienen que ver con tener a Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia. Con esta apertura pretendemos priorizar temas estratégicos y de interés para Bolivia, como lo es el tema de los corredores bioceánicos, ya que estamos conscientes de que generan desarrollo nacional y regional.

-¿Ese acercamiento significa entonces que el Gobierno va a priorizar su relación con Chile?

-Bolivia va a hablar con todo el mundo, pero va a hacer énfasis en los países vecinos. En este proyecto interviene un Estado muy importante como lo es Brasil, varios departamentos de Bolivia y también regiones de Chile y Perú. Sabemos que somos países hermanos y que, por supuesto, con una agenda comercial, como así lo ha establecido nuestro Presidente, vamos a ir avanzando con los países vecinos y, específicamente, con Chile.

-Durante los 20 años del MAS, especialmente, en la época del Presidente Evo Morales, se fijó como línea un distanciamiento con Chile. ¿Cómo van a revertir ese enfriamiento que al final terminó excluyendo a Bolivia del corredor?

-Es una tarea muy desafiante, pero la estamos asumiendo con mucha responsabilidad desde las diferentes carteras de Estado. Hoy se están haciendo esfuerzos adicionales para poder generar esa vinculación en los diferentes ámbitos a nivel internacional. Es por eso que tanto la Cancillería, como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Productivo y otros, tenemos la tarea de impulsar desde nuestras facultades ese vínculo.

Creo que, a partir de ese esfuerzo y, por supuesto, del liderazgo del Presidente, vamos a lograr una mayor integración con los países vecinos y eso incluye, naturalmente, a Chile. Este gobierno tiene una visión distinta, más clara, rigurosa y profundamente comprometida con el futuro productivo del país.

Reactivación del tren

-En ese escenario de inserción en el capitalismo, ¿cómo se aspecta la reactivación del Ferrocarril de Arica a La Paz?

-Con esta visión renovada que he mencionado, vamos a impulsar una política de desarrollo productivo que reconoce al sector privado como el motor esencial del crecimiento económico, de la innovación y de la generación de empleo. A partir de esa premisa, obviamente vamos a apostar por generar mayor competitividad a los diferentes sectores y a las regiones del país.

Si como país no impulsamos la multimodalidad en el transporte, es decir, como país mediterráneo, por supuesto que se hace más cuesta arriba el tema de la logística. Todas las autoridades estamos conscientes de que el costo logístico en Bolivia es superior al resto de los países de la región y lo que queremos es que sea más competitivo. Para ello hay que aplicar una medida de multimodalidad. Es por ello que vamos a apostar por todos los medios posibles de transporte y entre ellos está justamente el ferrocarril.

-¿Dónde descansa ahora la decisión de reactivarlo?

-Es el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda el que tiene esa facultad. Un representante de ese ministerio y otra de la unidad de ferrocarriles estuvieron presentes en el evento en Arica. Allí se ha establecido la importancia de volver a implementar el tema del ferrocarril.

-Pero si hablamos de competitividad, no ayuda mucho el rol que cumple la Administradora de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) en el Puerto de Arica, fijando tarifas con sobrecosto para los importadores…

-En este momento no ha habido una modificación en cuanto a la dependencia de la Administradora de Servicios Portuarios Bolivia, ya que se mantiene en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Sin embargo, entendemos que lo que se va a proyectar es justamente una visión distinta de Estado. En ese sentido, la gestión de la ASP-B va a cambiar y tendrá que orientarse a generar un valor agregado al comercio exterior boliviano. De esta manera, dejará de ser una traba como lo ha sido hasta ahora.

-¿Qué incluirá la agenda bilateral?

-Seguramente en esa agenda bilateral se incluirán temas como el intercambio de inversiones, el intercambio comercial entre ambos países y desarrollar de la logística. Sabemos la importancia del norte de Chile, llámese Arica, Iquique, Antofagasta y otros puertos también que están en la región del norte, hoy por hoy no tan desarrollados. Allí se pueden generar proyectos binacionales y público-privados, justamente para generar mayor competitividad para nuestra carga. Estamos seguros de que Chile está en esa misma visión de trabajar de la mano con Bolivia, porque somos países hermanos.

El 75% de la carga que transita, por ejemplo, por Arica es boliviana. Esa carga genera economía y genera desarrollo a la Región de Arica, entonces es un ganar-ganar. Nuestra visión es que los dos países ganen, las regiones ganen y las poblaciones se desarrollen.

-Hace unas semanas los transportistas se quejaron de demoras en el Puerto de Arica, ¿qué ocurrió?

-Al parecer después de las elecciones presidenciales en Bolivia hubo un viraje en el volumen de carga que se estaba manejando por el puerto de Arica. Eso tendría que ver con las expectativas de los operadores de comercio exterior. Una vez que ya se despejó el panorama político en Bolivia, el sector empresarial que estaba más cauto y esperando a ver qué es lo que sucedía, seguramente ha liberalizado su política tanto de exportación como de importación y eso hizo que se generara mayor congestión en el puerto. El viceministro de Comercio Exterior e Integración de la Cancillería boliviana me comentó que ya había enviado funcionarios a Arica, para coordinar y resolver algunos temas justamente en coordinación con la Empresa Portuaria Arica.

-En toda esta entrevista, Ud. no ha mencionado la reivindicación marítima como exigencia para avanzar. ¿Ese será el tono del Gobierno del Presidente Paz?

-Definitivamente, el primer precepto que nosotros manejamos es el tema de fomentar el diálogo, es decir, a partir de la generación del diálogo se puede consensuar y llegar a soluciones de cualquier tipo de problemáticas. Entonces lo que se va a fomentar es el diálogo con Chile. Si bien este diálogo tuvo sus particularidades históricas, la idea es ser muy pragmáticos y propositivos hacia el futuro, porque entendemos que el no pragmatismo que se ha aplicado hasta el momento no ha dado mayores resultados. Lo que buscamos es bienestar, desarrollo económico y bienestar social para los ciudadanos de ambos países.

-Y si hablamos de indicadores económicos como metas, ¿con qué se quedará satisfecho el Gobierno del Presidente Paz?

-Básicamente, lo que buscamos es impulsar un entorno favorable para las inversiones. Sabemos que los indicadores de inversión extranjera directa son muy bajos y también sabemos que muchos de los capitales bolivianos, por las inadecuadas circunstancias que ha vivido nuestro país, han migrado a otros países. Entonces, tendremos que atraerlos nuevamente, repatriar esos capitales y atraer nuevos capitales extranjeros.

Tenemos que trabajar mucho en un entorno favorable para esas inversiones. También es imperioso fortalecer las capacidades productivas del país y proyectar a Bolivia como un actor competitivo en la región. Desde el Estado queremos dejar de ser un competidor del sector privado. Lamentablemente a nuestro arribo hemos encontrado que el Estado ha hecho grandes inversiones no sostenibles y de corto plazo como medidas populistas.

-¿Y eso es factible en cinco años?

-Sabemos que cinco años es corto tiempo, pero vamos a hacer el mayor de los esfuerzos y ese es el pedido de nuestro Presidente: que trabajemos en esa visión de ser muy pragmáticos y de generar resultados en el corto, mediano y largo plazo, pero específicamente haciendo mucho énfasis en resultados de corto plazo.

-¿Les inquieta el cambio de Gobierno en Chile?

-La visión del Gobierno boliviano es trabajar con quien el pueblo chileno decida que los gobierne. La visión nuestra no va a cambiar con uno u otro candidato. Esperamos que con quien sea Presidente, haya una visión compartida.

5

Fundación FA cierra el año con concierto de cuatro cuerdas en la Catedral

Como es tradición en estas fechas, la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA) despedirá el 2025 con un concierto del Cuarteto FA Andante, que se realizará el próximo sábado 27 de diciembre, a las 20.00 horas, en la Catedral San Marcos.

La presentación será la última actividad del año de la organización y se enmarca en uno de sus programas culturales, orientado a desarrollar intervenciones musicales breves en monumentos históricos de la ciudad.

El presidente de la Fundación FA, Javier Galeas, extendió una invitación abierta a la comunidad para asistir a este concierto, preparado junto a otros músicos intérpretes de cuerdas, en una propuesta que busca acercar la música docta a espacios patrimoniales y al público general.

«Este será el último concierto del año. Lo hacemos en uno de nuestros edificios históricos icónicos de la ciudad, porque nuestra apuesta ha sido revalorizar estos monumentos, congregando a la comunidad a través de actividades artísticas relacionadas con la música de concierto. Agradecemos la disposición que ha tenido el párroco Mauricio Valenzuela, ya que con su apoyo, la fundación ha podido llevar a cabo su gestión cultural con conciertos gratuitos para la comunidad. Aquí hemos presentado desde canto lírico, solistas y grupos de cuerdas, además de coros, lo que nos llena de orgullo«, afirmó.

De esta manera, la Fundación FA cerrará su ciclo de conciertos, y retomará su programación a partir de marzo del próximo año. La organización espera consolidar su proyecto institucional durante el 2026, concitando el patrocinio de la institucionalidad pública y de actores privados para su sostenibilidad.

¿CONTRALOR SE DESPIDE? Por más que hemos intentado conseguir una versión oficial, la Contraloría General de la República se ha mantenido en silencio. Sin embargo, desde hace varios meses se conoce que el contralor regional Juan Leone Silva dejará su puesto al término de este año y que ya le han realizado varias despedidas. La pregunta sin respuesta es ¿quién llegará? Unas fuentes mencionan como posible sucesor al supervisor de la Contraloría Regional de Magallanes, Gonzalo Fuentealba Durán. Sin embargo, otras señalan que podría ser alguien de la región, cuyo nombre se mantiene bajo reserva para evitar que «en la puerta del horno se queme el pan».

Si tiene algún comentario, duda o información que quiera compartir, puede escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.