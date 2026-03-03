Las rudas disputas por los nombramientos regionales de Kast

¡Ya estamos de vuelta! Estuvimos en receso por un mes, pero, la verdad, es que no nos fuimos del todo al descanso, dado que febrero fue un mes muy movido.

Llegó marzo y ya estamos en régimen. Solo restan ocho días para el cambio de Gobierno y el año escolar comienza mañana mismo. Nos han llegado cartas y mensajes de distintos lugares para que esta nueva temporada del newsletter sea provechosa para toda nuestra comunidad lectora que nos lee en distintos formatos.

Sin más preámbulos y antes que las noticias se añejen, les dejo nuestro resumen de la edición de esta semana:

La primera crónica revela el conflicto arbitral que significó el cierre del apreciado restaurante Muelle Sur Arica, debido a una disputa con la sociedad arrendadora del Boulevard Arica City Center, por la exclusividad en la venta de comida peruana en ese recinto. La resolución será revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

En esta edición también abordamos también las últimas negociaciones para conformar el Gabinete Regional del Gobierno de José Kast. La disputa más ruda está en la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, donde un sector de la UDI puja por instalar a una trabajadora social que es resistida en el mismo partido y en el mismo servicio, ya que trabajó ahí en 2021 y tuvo 187 días de licencia médica.

Y cerramos con una nota que aviva el alma ariqueña: cuatro concertistas ariqueños en violín y violonchelo integraron la orquesta sinfónica que acompañó al reguetonero Yandel, que se presentó el jueves pasado en el Festival de Viña del Mar.

Antes de iniciar la lectura, los invito a que aprovechen los melones del valle de Chaca para tomar un juguito fresco y así capear el calor y la sed que no ceden porque los termómetros tranquilamente han marcado 28 grados. Y como siempre, no se olviden de invitar a nuevos lectores a que se inscriban gratis para que cada martes puedan disfrutar del newsletter al estilo de El Mostrador.

1

El conflicto arbitral que llevó a Muelle Sur Arica a bajar sus cortinas en el boulevard

Llegó a convertirse en un ícono de la comida peruana en Arica, replicando el éxito del restaurante madre tacneño Muelle Sur Tacna, ampliamente reconocido y frecuentad

o por público chileno en la ciudad fronteriza peruana. Sin embargo, el pasado 20 de febrero, Muelle Sur Arica, representado por la sociedad Fussion SpA, cerró definitivamente sus puertas en el Boulevard Arica City Center.

La bajada de sus cortinas se produjo luego se produjo tras la conclusión de un arbitraje originado por discrepancias contractuales con su arrendador, Sidesa Chile S.A., respecto de la exclusividad que el restaurante aseguraba haber pactado en el concurrido centro comercial, que integra edificios residenciales en altura, un hotel-casino cinco estrellas y una variada oferta de locales y restaurantes en pleno corazón de la ciudad de la Eterna Primavera.

De acuerdo con el contrato de arrendamiento suscrito en 2018, cualquier controversia debía resolverse mediante arbitraje. Así, el 23 de septiembre de 2024, el empresario tacneño y representante legal de Fussion SpA, Juan Carlos Becerra, recurrió al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. El 8 de octubre fue designado como árbitro arbitrador Raimundo Moreno Cox

En paralelo, el restaurante interpuso una demanda subsidiaria y el arrendador una demanda reconvencional, con el fin de obtener compensaciones y cobrar cuentas pendientes, respectivamente, en caso de que el fallo del árbitro les fuese favorable.

La discusión se centró en el alcance de la cláusula que señalaba: “Ninguna estipulación del presente contrato y de sus respectivos anexos podrá ser interpretadas como limitaciones a los derechos de la Arrendadora. No obstante, a lo anterior, la Arrendadora se compromete a no considerar un restaurante de especialidad en gastronomía peruana dentro del conjunto del Boulevard”.

Más o menos platos peruanos

El proyecto ariqueño había nacido el 22 de noviembre de 2019, cuando Becerra decidió abrir el restaurante como una extensión del exitoso local tacneño. Fue uno de los primeros operadores en apostar por el proyecto inmobiliario del boulevard. No obstante, debió enfrentar el estallido social y luego el cierre obligatorio por la pandemia del Covid-19. Tras la reapertura en 2021, el negocio comenzó a mostrar cifras positivas.

Sin embargo, las ventas del local, según sostuvieron en el arbitraje, cayeron dramáticamente luego que el arrendador Sidesa Chile S.A. sumó a otros restaurantes que comenzaron a ofrecer platos de la cocina peruana en el mismo boulevard. Así lo expresó durante el arbitraje, indicando que “para lograr un desarrollo comercial óptimo, las partes pactaron la exclusividad en la explotación del giro de restaurante de gastronomía peruana por parte de Fussion SpA. La arrendadora Sidesa Chile S.A. ha incumplido gravemente el contrato, debido a que no habría respetado la exclusividad, ya que se habrían instalado en el mismo boulevard otros restaurantes que consideraban en sus cartas platos de la gastronomía peruana”.

Por su parte, Sidesa Chile S.A. respondió que “no ha incumplido el deber de exclusividad, puesto que no

ha considerado ni ha pactado, dentro de la oferta del Boulevard, ningún otro restaurante ‘de especialidad en gastronomía peruana’, que es a lo único que se habría obligado en el Contrato de Arrendamiento. Así, indica que la demandante tuvo que torcer el sentido y alcance de la cláusula de exclusividad, pretendiendo concluir que ningún otro operador del Boulevard puede vender ningún tipo de preparación cuyo origen pueda identificarse con el Perú”.

El delegado Sayes como testigo

Durante la etapa probatoria, el restaurante presentó algunos testigos y al experto en comida peruana, Christian Salvo, que refiere que varios de los locales ofrecían comida peruana en el boulevard. Es más, en el fallo se menciona al recientemente nombrado delegado presidencial regional, Cristián Sayes, quien aparece apoyando la tesis sostenida por Muelle Sur Arica. Sayes afirma que en el boulevard hay otro restaurante de comida peruana llamado Medina. Es más, testigos revelaron que Sayes estuvo compartiendo animadamente con un grupo de amigos en el local a los pocos días de su ratificación como representante del Presidente José Kast en la región.

“Los testigos Claudio Altamirano, Cristián Manuel Sayes, Catalina Arriagada Vergara, Boris Gómez coinciden en señalar que en el boulevard existirían dos restaurantes peruanos, que serían Muelle Sur y Medina Fusión, y el testigo Christian Salvo, que se le presenta como experto gastronómico, señala que el restaurante Medina Fusión hace fusión de platos peruanos, pero que sigue siendo una base del 50 a 70% de cocina peruana. Distingue entre la comida típica y clásica peruana y la fusión, y pone de ejemplo de aquello los fetuccini a la huancaína y la comida nikkei, que es fusión de comida japonesa con peruana, y la chifa, que es fusión de comida china con peruana”, estableció la resolución arbitral.

Finalmente, el arbitraje rechazó el reclamo de Muelle Sur Arica, indicando que “habiéndose estimado que no ha existido un incumplimiento contractual por parte de Sidesa Chile SpA, y más allá de su procedencia o improcedencia jurídica según lo planteado por la demandada principal, no corresponde hacer lugar a lo pedido en la acción interpuesta por Fussion SpA, no siendo tampoco procedente hacerse cargo de lo reclamado a título de perjuicios ni la aplicación de multas contractuales, ya que no ha habido incumplimiento a juicio de este sentenciador, por lo que se rechazará la demanda principal“.

Asimismo, pese al reconocimiento del público de que existe otro restaurante que ofrece comida fusión peruana, específicamente el Fusion Medina, el árbitro señaló que “promocionándose el restaurante como uno de tipo “fusión”, con distinto nombre a otros de la cadena “Medina’s”, y en base a la prueba analizada respecto a la comida fusión, se puede concluir que el restaurante Fusión Medina no puede ser calificado como de especialidad de gastronomía peruana, por lo que cabe concluir que Sidesa Chile S.A. no ha infringido la obligación de exclusividad, que la demandante principal Fussion caracteriza como de no hacer, y que según lo en ella establecido, implicaba un deber de abstención por parte de Sidesa SpA, al considerar al restaurante Fusión Medina’s como locatario del boulevard”.

El fallo irá ahora a una segunda instancia en la Corte de Apelaciones de Santiago. El 20 de febrero, el restaurante bajó sus cortinas anunciando el cierre en su Instagram. En los comentarios tuvo numerosas muestras de apoyo. En total, 39 trabajadores quedaron a la deriva, pero su situación podría cambiar si es que el propietario de la marca decide abrir un nuevo local o entregarla como franquicia a un tercero, dado el éxito que tuvo en la ciudad.

2

La disputa por la Seremi del Ministerio de Desarrollo Social que tensiona los nombramientos del Gabinete Regional

No son las secretarías regionales ministeriales de Obras Públicas ni de Vivienda y Urbanismo -carteras tradicionalmente asociadas a la ejecución de millonarios proyectos- las que concentran hoy la mayor disputa política. La madre de todas las batallas entre los partidos de derecha, en la antesala del nuevo Gobierno del Presidente José Antonio Kast, se libra en torno a la Seremi del Ministerio de Desarrollo Social.

La pugna por este cargo ha tensionado los nombramientos del futuro Gabinete Regional, donde distintas colectividades buscan posicionar a sus mejores cartas en un puesto estratégico, tanto por su incidencia territorial como por su peso político.

Inesperadamente y a solo nueve días de que asuma la nueva administración gubernamental, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia se volvió un botín apetecible y muy controversial en medio de las negociaciones por los nombramientos. Fue en la misma Unión Demócrata Independiente (UDI) donde se ha librado una disputa soterrada entre grupos antagónicos que tienen discrepancias por un nombre: el de la trabajadora social Greissy Cofré Mancilla.

La profesional no es nueva en las lides políticas. En 2011 fue secretaria regional de la UDI. El año pasado lideró la campaña de la excandidata presidencial Evelyn Matthei y apoyó al candidato a diputado de la UDI, Sebastián Huerta, hoy jefe de gabinete del gobernador regional Diego Paco y antes, su asesor comunicacional. Aunque Huerta lo niega, los militantes UDI locales que no tienen simpatías por Cofré, lo sindican a él y al presidente regional del partido, el abogado Raúl Gil, como los promotores de esta carta al cargo de seremi de Desarrollo Social.

Cofré estuvo durante el segundo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera como coordinadora de la Subsecretaría de la Niñez y como coordinadora de Protección Social en la Seremi de Desarrollo Social. Allí tuvo conflictos con la entonces seremi de esa cartera, Mackarenna Vargas, quien si bien no es militante de la UDI, tiene ascendencia en líderes de la derecha como el exintendente regional Roberto Erpel, el cual también fue seremi en esa entidad.

Justamente Erpel y otros militantes se han opuesto tenazmente a que Greissy llegue al cargo, argumentando conflictos políticos del pasado con la trabajadora social. Uno de ellos se remonta a 2021 durante una visita de Joaquín Lavín como precandidato presidencial a la región. En esa oportunidad, habría tenido discrepancias con la seremi Mackarenna Vargas por su participación en la agenda política con el mediático líder, dado que justo le tocaba subrogarla en su puesto y tenía instrucciones de no abandonarlo para no detener la firma de documentos. Pese a ello, Cofré se ausentó y luego reclamó, a través de una carta al partido, que había sido cuestionada por haberse sumado a los actos a favor de Lavín y que eso era injusto.

Asimismo, Cofré exhibió un creciente historial de licencias médicas. De tres días en 2021, aumentó a 34 el 2020 y terminó en 2021 con 187 días de reposo médico ejerciendo una jefatura. El incremento en su último año en el servicio estaría asociado a licencias psiquiátricas bajo el argumento de persecución laboral de parte de la seremi, tras la situación que se generó con la visita de Lavín. Hoy <cofré se desempeña en un programa de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), alojado en la Universidad de Tarapacá (UTA), bajo un contrato a honorarios con un sueldo de $ 1.358.526, por lo que si consigue el puesto de seremi, su situación laboral cambiará drásticamente.

La exseremi Vargas continúa hasta hoy en el mismo servicio. Actualmente es presidenta de la asociación de funcionarios, cargo que ostentará hasta el 2027. Ella ha anunciado que si Cofré llega a la Seremi, habrá un clima hostil, dado que existen testimonios de funcionarios que reconocen haber sufrido maltrato de parte de la hoy postulante a seremi.

El nombre de Cofré no goza tampoco de simpatías en el Partido Republicano y menos en la diputada electa de esa colectividad, Stephanie Jéldrez. Así es que, hasta hoy, no es tan cierto que llegue a la Seremi de Desarrollo Social, dado que los republicanos tienen ganas de quedarse con esta cartera debido a que en ella se alojan diversos servicios como la Conadi, el Instituto Nacional del Deporte, el Servicio Nacional de la Discapacidad, el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) y el Fosis. Todos ellos apetecidos para cubrir diversos grupos de interés vulnerables y que reportan votos a la hora de las elecciones, y así mantener la aprobación al Gobierno a través de políticas sociales.

Otras negociaciones

Las negociaciones por los cargos se han mantenido muy herméticas. Lo que se sabe es que la diputada Jéldrez ha sido consultada por varios nombres. Es más, se conoció que le hizo frente al listado que el delegado presidencial regional, Cristian Sayes, habría querido imponer. En esa nómina eran intransables sus amigos Enrique Urrutia (RN) y Jorge Heidden, exseremis en el segundo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Otra disputa que luce llamativa es la que está librando la propia presidenta regional del Partido Republicano, Karla Kepec. Al no ser nombrada delegada regional optó por mirar hacia la Seremi de Salud. Su disputa está bastante difícil, ya que se ha conocido que la UDI propuso a la exseremi de Salud del Gobierno de Piñera 2, Beatriz Chávez, y, en paralelo, RN llevaría a la exjefa de Gabinete en la Seremi de Desarrollo Social y exjefa de Acción Sanitaria en la Seremi de Salud, la tecnóloga médico Dimple Keswani. Esta última estaría en una encrucijada porque hace pocos meses habría iniciado un emprendimiento y no estaría muy convencida de ir por ese puesto.

3

Cuatro concertistas ariqueños acompañaron al reguetonero Yandel en el Festival de Viña del Mar

Se veía como algo raro e imposible, pero en el mundo de la música nada es imposible. Cuatro músicos de concierto ariqueños fueron llamados a participar en la presentación del reggeatonero Yandel el pasado jueves en el Festival de Viña del Mar.

El concierto fue calificado sinfónico porque incluyó instrumentos de la llamada música docta. Y ahí estuvieron los violinistas Valentina Fuentes, Sebastián Acevedo y Matías Rodríguez, y la violonchelista Paula Barrientos. Si bien ellos saben de grandes lides en el género musical que practican, esta es la primera vez que subían a un escenario masivo, popular y con la particularidad de acompañar a un representante de un género resistido por los más exigentes en la composición e interpretación musical.

Tras la presentación, la violinista Valentina Fuentes expresó a Aquí Arica que para participar en este concierto, fueron contactados por la Soundreams Orchestra. Recibieron mas de 16 partituras, por lo que la presentación iba más allá de ser un experimento para tocar dos temas. Así sonaron “Dime por qué”, “Besos mojados”, “Mayor que yo” y otros tantos clásicos, pero con instrumentos de la orquesta sinfónica, lo que no fue obstáculo para el esperado “perreo” en la Quinta Vergara.

“El Concierto fue una experiencia alucinante, la vociferación de la gente fue impresionante, la energía de todos se sentía de pies a cabeza. ¡La Quinta Vergara estaba completa! Tocar al lado de Yandel fue increíble. Creo que combinar las canciones ultrarreconocidas del artista con orquesta le dio un toque especial y entretenido. Eran tan contagiosas las canciones que no solo tocamos con Soundreams Orchestra, sino que bailamos y lo dimos todo. Fue una larga espera para presentarnos en el Festival de Viña del Mar; teníamos frío, pero al final valió completamente la pena”, expresó emocionada la concertista.

Llegamos hasta el final de nuestra edición posvacaciones. Gracias por esperarnos. Nos vemos el próximo martes con el cambio de Gobierno ad portas.

PRECURSORES AL FILO. Aunque muy en reserva, desde la Delegación Presidencial Regional están haciendo todas las gestiones para iniciar el despacho del acetato de etilo que quedó abandonado en el Puerto de Arica desde diciembre de 2022, luego de una gran operación policial que pesquisó varios cargamentos de precursores químicos con destino a Bolivia. El contrato con Cementos Polpaico ya habría conseguido la toma de razón de la Contraloría General de la República. Lo que queda entonces es montar la operación de traslado seguro de estos químicos hacia Santiago. La orden del Gobierno es sentar un hito antes del 11 de marzo, para dar una señal de cumplimiento del compromiso.

Si tiene algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.