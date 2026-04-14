Militares y civiles alcanzan un 27% de avance de los 11 kms de zanja fronteriza proyectada

¡Las falsas alertas de tiroteos no paran! En Arica se ha producido una fuerte viralización de mensajes por redes sociales que advierten sobre supuestos ataques a los colegios. Por fortuna, estos no se han concretado, pero sí han movilizado a autoridades a instruir operativos de vigilancia e investigaciones a las policías.

El domingo, en Perú, se realizaron las elecciones presidenciales y se declaró una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Rafael López, volcándose el electorado hacia la derecha. A quien resulte electo le espera un futuro incierto, ya que la tónica durante estos últimos años ha sido la de desbancar a los mandatarios a través del Congreso de la República.

Y a nivel local, el Gabinete Regional tuvo su primera baja: la secretaria regional ministerial del Trabajo y Previsión Social, la presidenta regional del Partido Social Cristiano (PSC), Nataly Cruz, quien debió renunciar porque no logró acreditar la experiencia laboral de cinco años que requería el cargo y que había declarado en su currículum. Hasta el cierre de esta edición no había reemplazante, pero se oía fuerte el nombre del exseremi de Minería del primer Gobierno de Sebastián Piñera, Alfredo Arriagada (UDI) como reemplazante. Mientras tanto, el resto de los seremis aún están en fase de instalación, realizando abundantes saludos protocolares que promocionan en las redes sociales.

Esta semana les anunciamos que llegará un nuevo integrante a nuestra red regional de El Mostrador. Mañana hará su estreno Aquí Magallanes, así es que ahora estaremos desde Arica hasta Punta Arenas. Para quienes se interesen, pueden inscribirse en este link https://www.landingelmostrador.cl/aqui-magallanes/. Y ahora vamos con el resumen de esta nueva edición:

La primerísima nota la hicimos a pedido de nuestros lectores. Conseguimos una visita exclusiva a la zanja que construyen el Ejército y la Dirección Regional de Vialidad a solo 100 metros de la Línea de la Concordia. La excavación está en plena faena y lleva un 27% de avance.

a solo 100 metros de la Línea de la Concordia. La excavación está en plena faena y lleva un 27% de avance. Seguimos pendientes del desalojo de Cerro Chuño comprometido por el Gobierno. En esta nota les damos a conocer la resolución que formalizó la recuperación de 877 viviendas sociales , las que se encuentran tomadas en esta población contaminada con polimetales, y cuáles son los pasos que vienen.

, las que se encuentran tomadas en esta población contaminada con polimetales, y cuáles son los pasos que vienen. En esta crónica les contamos sobre las pesquisas de la PDI que dieron con los dos autores de amenazas de tiroteos en dos colegios particulares subvencionados. Ambos alumnos pertenecen a los respectivos establecimientos, por lo que se les aplicará un proceso sancionatorio previsto en el reglamento interno de sus recintos educacionales.

Ambos alumnos pertenecen a los respectivos establecimientos, por lo que se les aplicará un proceso sancionatorio previsto en el reglamento interno de sus recintos educacionales. Reporteamos también el resultado de la elección de la rectoría de la Universidad de Tarapacá. Por primera vez en la historia institucional de esta casa de estudios gobernará una mujer. Los académicos eligieron a la vicerrectora académica Jenniffer Peralta para conducir la universidad por el periodo 2026-2030.

para conducir la universidad por el periodo 2026-2030. Cerramos la edición con una nueva invitación al primer concierto de 2026 que realizará la Orquesta Camerata Juvenil de la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA). Este se realizará este sábado 18 de abril en la sede del consulado peruano.

Antes de comenzar la lectura, les sugiero ir por un tecito de hojas con hierba luisa, canela y cedrón, nuestra infusión preferida y que nunca falta en las tardes playeras. Y como siempre, es bueno sumar invitados. Les sugiero compartir el link de inscripción, para que nuevos lectores se inscriban gratis y disfruten cada martes nuestra edición de Aquí Arica.

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Ejército y Vialidad completan un 27% de los 11 kilómetros que contempla la zanja fronteriza con Perú

La inquietud por la zanja en construcción en la la frontera norte con Perú ha crecido constantemente. Que se paralizaron los trabajos, que no avanza como se esperaba, que la excavación se llena de arena, son parte de los rumores que han corrido desde el mismo 16 de marzo cuando el Presidente de la República, José Antonio Kast, llegó a la zona para dar la partida a los trabajos, que están a cargo del Ejército de Chile y de la Dirección Regional de Vialidad.

Ante el “ruido comunicacional” y la inquietud ciudadana sobre el compromiso del llamado “Escudo Fronterizo” del Gobierno, Aquí Arica consiguió -en exclusiva- un recorrido por las obras de contramovilidad el viernes pasado, junto al delegado presidencial regional, Cristian Sayes, y al general de la Brigada Acorazada “Coraceros”, Manuel Provis.

¿Qué vimos? Dos excavaciones a 100 metros de la Línea de la Concordia, cuyo ancho y profundidad alcanzan los tres metros, respectivamente. Una se ubica al poniente de la Panamericana Sur, a cargo de la Dirección Regional de Vialidad, y otra está al oriente de la carretera, a cargo del Ejército (ver video). Las faenas solo se realizan en jornada diurna, con solo una diferencia: el Ejército trabaja de lunes a domingo y hasta que el sol cae, mientras que Vialidad lo hace de lunes a viernes desde las 10.00 hasta las 17.00 horas.

¿Cuál es la meta? En total, la zanja contempla 11 kilómetros, específicamente 4 de ellos serán de cargo del Ejército al este del hito 11, y los otros 7 kilómetros serán construidos por la Dirección Regional de Vialidad (ver video). Los trabajos deberán ejecutarse dentro de 90 días contados desde el 16 de marzo, cuando el Presidente Kast dio la partida a los trabajos.

¿Cuánto es el avance hasta ahora? Hasta el viernes pasado, de los 11 kilómetros comprometidos se ha completado un 27% en los dos frentes de trabajo, es decir, 3 kilómetros.

¿Cómo resistirá la zanja a las tormentas de arena? El Ejército señala que esta no es la primera vez que construye zanjas en la frontera. A modo de ejemplo mencionó que existen unas excavaciones del mismo tipo, que fueron realizadas en la década de 1970, a raíz del conflicto bélico que se preveía con Perú. Esas construcciones, afirmó la institución, permanecen intactas en el frente norte costero, y que para garantizar su funcionalidad requieren mantenimiento.

¿Qué pasa si se registra un hallazgo arqueológico? La institución castrense señaló que para enfrentar este escenario, cuenta con un arqueólogo y que, en caso de haber algún vestigio, deberá constituirse en el lugar para aplicar el procedimiento legal que determine la autoridad pertinente.

Obras complementarias

¿Qué otras obras se han realizado? El general Provis explicó que junto a la zanja están habilitando una huella de servicio hacia el sur de la excavación, que tendrá una extensión de 4 kilómetros hasta el hito 18, para proveer de todos los elementos logísticos que requiere la faena en esa pampa desértica y establecer los puestos de observación. También fue construida otra huella de patrullaje al norte de la zanja para activar operativos de retiro de personas que puedan caer dentro de la hondonada o que deambulen por el sector, que tiene acceso restringido. A continuación de esta, será instalado un cerco con alambres de púas y concertina, y letreros de advertencia.

Asimismo, está en fase de construcción el llamado Punto de Control y Registro, el cual reemplazará a la tienda de campaña que está muy cerca de la carretera. Allí se instalarán contenedores como oficinas, provistos de agua potable y energía eléctrica, para la atención y derivación de los migrantes que sean sorprendidos por pasos no habilitados. En ese sector se instalará personal del Ejército junto a Carabineros y la PDI.

¿Cómo funcionará el sistema? El delegado presidencial Cristian Sayes insistió en que la zanja es uno de los elementos que considera el nuevo sistema de vigilancia fronteriza que permitirá frenar la migración descontrolada, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando. Al respecto precisó que esta modalidad implica tres pilares: dotación de infraestructura, personal y tecnología que incluye la zanja, caminos de acceso, obstáculos y puestos fronterizos; la modificación de cuerpos legales que dificultan la sanción de personas indocumentadas; y la modernización de los complejos fronterizos de la zona norte.

¿Qué otros elementos considera? Tendrá cuatro Puestos de Observación Fronteriza (POF), existiendo ya uno en funcionamiento, llamado “Puesto Beta”, cuya estructura data desde 1970 y se ubica en una meseta situada a tres kilómetros del límite fronterizo al sur de la zanja que construye el Ejército. Este sitio fue rehabilitado en los últimos años para la pesquisa de migrantes irregulares, dotándolo de personal las 24 horas y de tecnología como cámaras térmicas y radios, para la detección de personas que caminen por pasos no habilitados entre los hitos 9 y 18.

Desde este lugar se emite una alerta a una patrulla de Carabineros o del propio Ejército, para activar la detención de las personas que transitan irregularmente por esta zona, las cuales son transportadas en una van hasta el Punto de Control y Registro para su chequeo.

El POF está conectado a dos puestos de mando: uno en el Cuartel Solo de Zaldívar, en la playa Las Machas, y otro en la Brigada Acorazada Coraceros, ubicada en la salida sur de Arica, que opera como un contrachequeo del trabajo que realiza la guardia militar en la Línea de la Concordia.

Asimismo, el Ejército operará tres tipos de drones, dos de ellos tripulados por militares y uno que aún no llega, pero que estará anidado y se activará de manera automática para patrullar la frontera a través de coordenadas ingresadas a su memoria.

Respecto del personal militar dispuesto en el lugar, el Ejército debió triplicar los 85 efectivos que tenía regularmente en la zona. Para el caso de Arica, la institución aclaró que no fue necesario trasladar al Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), ya que las faenas fueron cubiertas con militares del Batallón de Ingenieros N° 6 “Azapa”, que cuentan con experiencia en la construcción de obstáculos de contramovilidad, movilidad y desminado. En cuanto a la maquinaria pesada, también se destinaron 20 vehículos con asiento en la región, dentro de los cuales se incluyen retroexcavadoras, bulldozers, excavadoras y motoniveladoras.

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Delegación Presidencial ordena desalojo de 877 viviendas tomadas en Cerro Chuño

Con la publicación de la Resolución Exenta N° 99 el lunes pasado en el Diario Oficial, la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota dio inicio al proceso de desalojo administrativo de 877 viviendas sociales del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la población Cerro Chuño. Los inmuebles fueron tomados por chilenos y extranjeros, una vez que se fue practicando por fases la erradicación de sus dueños originales, a raíz de los altos niveles de contaminación por plomo y arsénico que se detectó en esa zona a través de sucesivos estudios de suelo y polución en el aire realizados desde 1997.

La tarea forma parte de los compromisos suscritos durante su campaña por el Presidente José Antonio Kast. Y si bien el Gobierno mantiene en reserva la fecha en que comenzará el operativo, ha trascendido que está programado para el próximo mes. Lo que se sabe con certeza es que se hará por sectores y partirán desde el cuadrante que está más al norte, contiguo a la avenida Capitán Ávalos (ver imagen).

La resolución considera la demolición de las viviendas sociales ubicadas en las villas “Los Laureles”, “El Amanecer” y “El Solar”, las cuales fueron inauguradas a principios de la década de 1990, pese a que la zona no era apta para la instalación de viviendas, ya que estaba definida como zona industrial.

Asimismo, otorga un plazo de cinco días para que los ocupantes ilegales abandonen las propiedades y prevé que, en caso de existir resistencia a cumplir esta orden, “se actuará debida y seguidamente al vencimiento del plazo otorgado, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario y/o existiere oposición de los actuales ocupantes, a fin de obtener la entrega del inmueble”.

Mientras tanto, la Delegación Presidencial ya concluyó el catastro de la población y está haciendo las coordinaciones para el traslado de los primeros ocupantes ilegales que desalojará. Este aspecto constituye una exigencia de índole humanitaria y preventiva, con el fin de evitar que las familias erradicadas se instalen en sitios públicos y generen una nueva crisis. En esa tarea ha sumado a la Municipalidad de Arica, entidad que inicialmente puso a disposición la “Villa Albergue”, ubicada al lado del estadio Carlos Dittborn, para acoger a quienes no tengan un hogar donde instalarse.

Sin embargo, este ofrecimiento tiene una complejidad: el recinto, con capacidad para más de 100 personas, contaba con reservas para recepcionar delegaciones de otras regiones que participarían en el Campeonato Nacional de Cueca en junio próximo y en eventos deportivos durante todo el año. Hasta hoy es un misterio qué pasará con el cumplimiento de esos compromisos.

Oficio de la directora del Serviu

En la resolución del desalojo hay un detalle muy particular: se alude en un considerando al Oficio Ordinario N° 839 del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del 19 de marzo pasado. En el documento, por primera vez, la directora regional del Serviu, la abogada y presidenta regional del Partido Socialista, Gladys Acuña, solicita la erradicación.

Lo llamativo de esto es que Acuña se negó sistemáticamente durante los cuatro años del Gobierno del Presidente Gabriel Boric a hacerlo. Su oposición bloqueó el único intento concreto del exdelegado presidencial regional, Ricardo Sanzana, quien constituyó una comisión con varios secretarios regionales ministeriales para recuperar el sector. Sin embargo, nunca pudo avanzar, porque el Serviu no validó esta instancia y la autoridad finalmente renunció al cargo el 15 de noviembre de 2024.

Esa comunicación del Serviu recuerda que, según la Ley N° 20. 590, existe la obligatoriedad de ejecutar el “Programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica”. En el documento se reconoce la alta polución que reviste el sector y que por esa razón se ejecutó “la relocalización de las familias propietarias de los inmuebles ubicados en las Villas Los Laureles, El Amanecer y El Solar, denominadas en sus permisos de construcción como Cerro Chuño 1, II, III, III segunda etapa, IV, V y VII, de la ciudad de Arica, los cuales se encuentran dentro de los márgenes de mayor contaminación por polimetales”.

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PDI identifica a dos estudiantes como autores de amenazas de tiroteos en colegios

Dos amenazas cibernéticas de tiroteos a los colegios particulares subvencionados North American College (NAC) y John Wall Holcomb activaron una alerta de las autoridades y solicitudes de suspensión de clases de los sostenedores a la Secretaría Regional Ministerial de Educación.

Los hechos fueron denunciados a la Policía de Investigaciones (PDI). En tiempo récord, los efectivos policiales dieron con los autores. A través de un comunicado que omitió identificar al colegio -pero que se supo que corresponde al NAC-, la institución señaló que el establecimiento educacional hizo una denuncia “en relación a amenazas en redes sociales y rayados en lugares del recinto. El trabajo investigativo permitió establecer como autor de ello a un NNA de 15 años, cuya motivación habría sido realizar una broma a sus compañeros”.

Respecto del segundo caso, que se relaciona con el colegio John Wall Holcomb, “fue verificado por personal PDI tras una denuncia recibida por Carabineros a raíz de rayados en el recinto, y por la cual se recibió una instrucción particular de la Fiscalía de Arica. En ella, la labor policial permitió establecer a un NNA de 13 años como responsable, quien habría tenido como motivación la intención de suspender las clases del establecimiento educacional”.

Aquí Arica logró contactarse con el sostenedor del NAC, Renato Briceño, quien confirmó que el establecimiento inició un proceso sancionatorio interno de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar (RICE), ordenando la suspensión del alumno responsable de las amenazas hasta que la investigación culmine y se determine la sanción que se aplicará.

“Sabemos que la investigación policial está en curso, y que uno de nuestros alumnos está involucrado, pero que podría haber otros más. En el caso de la propia reglamentación del colegio, se inició un proceso sancionatorio que puede involucrar medidas correctivas, reparatorias o disciplinarias. La medida aún no está definida porque hay que esperar que la investigación de la PDI y la nuestra se agote. Además, debemos garantizar el debido proceso y el resguardo de la integridad del alumno involucrado, evitando su estigmatización“, expuso.

El colegio emitió un segundo comunicado en el que detalla las acciones realizadas y la reanudación de las clases que debieron ser suspendidas el viernes pasado.

También este medio intentó contactarse con la directora del colegio John Wall, Ivonne González, pero no hubo respuesta. El establecimiento optó por publicar un comunicado para informar que no suspendería las clases como lo había previsto el lunes pasado.

Debido a la gravedad de los hechos, especialmente por la alarma pública que generaron las dos amenazas, ambos directivos deberán decidir si aplican sanciones previstas en el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (RICE) o derechamente recurren a las facultades que les otorga la Ley N° 21.128 Aula Segura, específicamente la de cancelación de matrícula y expulsión del establecimiento. En caso de optar por esta última medida, la reubicación de los alumnos quedará en manos del Ministerio de Educación y deberá hacerse donde exista cupo disponible.

Al cierre de esta edición, se conoció que hubo otras dos alertas en los colegios Saucache y Cardenal Samoré, las que fueron abordadas internamente, sin requerir la suspensión de clases a la Seremi de Educación.

Gobierno en acción

Ante las dos amenazas de tiroteos en colegios, la Delegación Presidencial Regional activó una alerta junto a las secretarías regionales ministeriales de Educación y Seguridad Pública. La inquietud llegó a tanto, que el mismo viernes se realizó una reunión de ambos seremis con 140 representantes de colegios particulares, particulares subvencionados y del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) “Chinchorro”.

En el encuentro se fijaron criterios sobre cómo proceder frente a nuevos hechos de violencia escolar, estableciéndose como medida ineludible la realización de denuncias formales ante las policías para activar patrullajes y efectuar una investigación formal sobre los hechos.

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Elecciones UTA: vicerrectora académica se convierte en la primera mujer en llegar a la rectoría

Al bordear los 45 años desde su creación el 11 de diciembre de 1981, por primera vez en su historia, los académicos de la Universidad de Tarapacá (UTA) eligieron a una mujer como rectora de la casa de estudios el viernes pasado.

El conteo de votos arrojó un 58,6% de los sufragios para la vicerrectora académica, la sicóloga Jenniffer Peralta, quien obtuvo 204 preferencias. En tanto su contendora eleccionaria, la decana de la Facultad de Derecho, abogada y vicepresidenta de la Empresa Portuaria Arica (EPA), Claudia Moraga, alcanzó el 40,2%, equivalente a 140 votos.

Así, este proceso puso fin a la era del rector Emilio Rodríguez, quien completó 16 años de gobierno universitario no consecutivos. La autoridad, que fue imbatible en tres elecciones -logró en cada ocasión que no se presentaran oponentes-, no pudo postular nuevamente por la prohibición contenida en los nuevos estatutos que rigen a la universidad, tras conseguir la acreditación por seis años.

Breve campaña

El proceso de campaña fue corto, ya que se extendió por solo 14 días. Además, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dispuso el miércoles pasado, en una última circular bastante severa, que la propaganda de las candidatas debía ser “bajada” de las redes sociales, norma que no se aplica en elecciones populares.

Las dos postulantes realizaron sucesivas reuniones con académicos de las distintas facultades y centros de investigación. Además, Jenniffer Peralta optó por usar redes sociales, creando su página en Instagram y Facebook para transmitir videos de sus encuentros con los académicos y comunidad universitaria no votante, como las asociaciones de funcionarios, y testimonios de adherentes que trabajan en las distintas sedes de Arica, Iquique y Santiago. Además, incorporó videos de académicos de otras casas de estudios de Chile y de los países vecinos. En tanto, Claudia Moraga creó una página web para difundir su programa y su participación en distintas comisiones de la universidad. Esto último generó algunos cuestionamientos de académicos y alumnos, que reclamaron por el uso no autorizado de sus imágenes en la campaña.

¿Continuismo o estilo propio?

Uno de los desafíos que tendrá la nueva rectora, que asumirá en junio próximo, será implantar un estilo propio que la diferencie del rector Rodríguez. Sus oponentes la acusaron constantemente de ser “continuista”, al ser parte del equipo de la actual autoridad.

Sin embargo, la candidata insistió en que fijaría líneas y estilos propios, con un sentido más humano e integrador de los tres estamentos que conforman la universidad: académicos, funcionarios y estudiantes. Luego de su triunfo, la vicerrectora Peralta delineó con Aquí Arica lo que será su gestión al mando de la Universidad de Tarapacá.

―¿Cómo recibió el triunfo con casi un 60% de los votos?

―Es una buena noticia, porque hay un evidente cambio de foco en la forma de hacer gobernanza en la Universidad de Tarapacá, a propósito de los nuevos estatutos y de los nuevos tiempos que requieren participación activa de todas las personas que somos parte de la comunidad universitaria.

También refleja que hay una adhesión a un proyecto que tiene una visión estratégica y que tiene una mirada integradora, es decir, que trabajará con todas las personas disponibles para hacer de nuestra universidad una gran universidad en su funcionamiento interno y proyectada a la comunidad.

―Justamente ese vínculo con la comunidad es el eslabón que le falta a la UTA. ¿Cómo lo logrará?

―Hay mucha expectativa sobre este tema y ha quedado de manifiesto en la cantidad de saludos y de llamados que he recibido. Tenemos que trabajar en cosas pequeñas y en otras grandes para favorecer la discusión, la reflexión conjunta de la sociedad desde y con la universidad. Tenemos que pensar en políticas públicas, en evaluación de procesos, y acompañar los grandes proyectos de desarrollo regional, pero sobre todo también que, en el día a día, debemos favorecer con mucha potencia el bienestar y la salud integral de las personas a través de nuestras carreras, de nuestras prácticas.

Entonces, un trabajo coordinado con las municipalidades, con el Gobierno Regional, o con las seremis, seguramente nos va a permitir cumplir un rol que es complementario con los servicios públicos de las ciudades donde estamos.

―¿Qué significado tiene para usted ser la primera mujer rectora?

―Como universidad perteneciente al Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), somos la décima que va a tener una mujer rectora. Es muy decidor que el proceso electoral se haya vivido desde el principio solo con candidatas mujeres. Eso es un tremendo avance, porque significa que como comunidad académica estamos visibilizando el rol que las mujeres podemos tener en términos no solamente de actividades que se asocian al cuidado, sino que también a la toma de decisiones y a la posibilidad de orientar el quehacer institucional con un sello misional y con una capacidad dialogante e integradora.

Este proceso de ingreso de las mujeres para liderar equipos ejecutivos también se reflejó esta semana, donde en la Universidad de Concepción eligieron a otra mujer, y vienen ahora elecciones de rectores en la Universidad de Chile y en la USACh, donde hay mujeres candidatas.

―¿Qué viene ahora y cuándo asume?

―Asumo la última semana de julio, ya que el período actual de la rectoría termina el 23 de julio. Procuramos hacerlo con cuatro o tres meses de antelación, ya que hay varios trámites que se deben hacer con tiempo. Ahora me reincorporo a mis funciones de vicerrectora académica para cerrar este proceso. Esta semana haremos las jornadas de investigación en Arica e Iquique, donde nuestros investigadores presentarán su quehacer y entregaremos algunos reconocimientos.

―¿Renovará el equipo de gestión actual cuando asuma?

―No está definido el equipo completo, pero yo creo que va a haber una fusión entre aquellas áreas en que necesitamos miradas diferentes para un nuevo contexto y otro enfoque, pero también van a permanecer algunas personas cuya experiencia va a contribuir al proceso de transición y de proyección todos juntos.

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Camerata Juvenil de Fundación FA arriba con nuevo concierto en el consulado peruano

Con obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Edward Grieg y Sergei Rachmaninoff debutará la Orquesta Camerata Juvenil de la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA) en la Temporada 2026 de la organización.

La presentación, a cargo del maestro Miguel Navia, será este sábado 18 abril a las 20.00 horas en la Casa Yanulaque, monumento histórico que es hoy sede del Consulado General del Perú en Arica, ubicado en calle General Lagos 509.

El presidente de la Fundación FA, Javier Galeas, invitó a sumarse a esta actividad cultural: “Será un concierto de la Camerata FA que se está preparando desde hace varias semanas. El repertorio incluirá a tres compositores clásicos, los cuales esperamos sean del gusto de quienes asistan a oír esta música de concierto. Como siempre, nuestra línea es revitalizar los monumentos históricos con actividades culturales, así es que sígannos en nuestra web y redes sociales para que puedan asistir a nuestros eventos gratuitos“.

El directivo señaló que este año la organización tiene programados varios conciertos en los monumentos históricos de la ciudad, tales como la Casa Yanulaque y la Catedral San Marcos y también en el Teatro Municipal. En el calendario, se sumarán visitas a colegios del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) “Chinchorro” con minipresentaciones, cuyo fin es incentivar el gusto por este estilo musical.

Si llegaste hasta acá, agradecemos tu lectura de esta edición. ¡Nos vemos el próximo martes!

CONCURSO SLEP EN ASCUAS. Nadie sabe qué pasará con el concurso para director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) “Chinchorro”. Se comenta que el Gobierno evaluó seguir la misma senda que el anterior; es decir, nombrar a un director suplente, tal como lo hicieron al instalar al profesor Julio Verdejo en septiembre del año pasado, argumentando razones de fuerza mayor. ¿Por qué esto? El Gobierno no le tiene fe al proceso que se inició por Alta Dirección Pública (ADP) a fines del año pasado. Sin embargo, “el candidato” escogido para la suplencia, ligado a asesorías a colegios particulares, no quiso aceptar el puesto. Mientras tanto, hay siete profesionales seleccionados en el concurso ADP, los cuales deberían ser entrevistados para luego conformar una quina que finalmente quedará en manos del Presidente de la República.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.