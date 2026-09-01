Ojo de Pescado incorpora sección de cine chileno en retrospectiva para las infancias y juventudes

En el marco de su decimoquinta edición, el Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Jóvenes Ojo de Pescado estrenará la sección Cine Chileno- Retrospectiva 15 años,un espacio fuera de competencia que se desarrollará hasta el 3 de septiembre.

El proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, reunirá obras que marcaron el recorrido del certamen en años anteriores junto a producciones recientes.

Esta nueva retrospectiva nace como una forma de conmemorar los 15 años del Festival, reconociendo el desarrollo que ha experimentado el cine chileno dirigido a niñas, niños y jóvenes durante las últimas décadas, así como el aporte de directoras, directores, productoras y productores cuyas obras consideran las realidades e intereses de niñas, niños y jóvenes.

Al mismo tiempo, busca aportar a la visibilización de una cinematografía que, pese a su crecimiento y reconocimiento, aún requiere mayores espacios de circulación, producción y encuentro con el público.

El proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio reúne cinco largometrajes y tres cortometrajes que reflejan la diversidad de miradas presentes en el cine chileno para las infancias y juventudes.

A través de historias que abordan la memoria, la identidad, la amistad, las relaciones familiares, la participación, las desigualdades sociales, los derechos humanos y la imaginación, esta programación invita a dialogar con las experiencias, preguntas e intereses de niñas, niños y jóvenes desde propuestas artísticas diversas y contemporáneas.

Alejandra Fritis, directora artística del Festival de Cine Ojo de Pescado, comenta que la selección se construyó a partir de tres criterios.

“El primero fue reunir largometrajes y cortometrajes que formaron parte de versiones anteriores del Festival, para revisitar algunas de las obras que han marcado su trayectoria. El segundo fue procurar un equilibrio en la representación de cineastas mujeres y hombres, reconociendo la importancia de la mirada femenina sobre las infancias y juventudes chilenas, algo que se manifiesta, por ejemplo, en las películas de Claudia Huaiquimilla y Pachi Bustos incluidas en esta programación. El tercer criterio fue incorporar una diversidad de géneros y lenguajes cinematográficos, reuniendo animaciones realizadas con distintas técnicas, obras de acción real, ficciones y documentales”.

La selección contempla Mala Junta, de Claudia Huaiquimilla; El vals de los inútiles, de Edison Cájas; Parío y Criao, de Jorge Donoso; y Cuentos sobre el futuro, de Pachi Bustos. La programación también incluye los cortometrajes Historia de un oso, ganador del Premio Óscar al Mejor Cortometraje Animado, dirigido por Gabriel Osorio; Halahaches, de Alejandra Jaramillo; y Cantar con sentido, de Leonardo Beltrán.

“Nos interesaba mostrar cómo el cine chileno ha dialogado con las audiencias infantiles y juveniles, y cómo ha representado las experiencias de niñas, niños y jóvenes. En el año en que celebramos quince ediciones, esta retrospectiva también nos permite reconocer el camino recorrido y volver a encontrarnos colectivamente con películas que mantienen vigente su capacidad de conmover, interpelar y abrir conversaciones entre distintas generaciones”, señala Fritis.

Todas las funciones serán gratuitas y estarán acompañadas de mediaciones con sus realizadoras, realizadores, productoras y productores, generando un espacio de encuentro entre el público y quienes dan vida al cine chileno. Participarán la directora Alejandra Jaramillo, la productora Paulina Sanhueza, el director Leonardo Beltrán, la directora Claudia Huaiquimilla, el productor Pablo Greene, el director Edison Cájas, el director Gabriel Osorio, el productor Patricio Escala, el director Jorge Donoso y la directora Pachi Bustos.

La sección Cine Chileno- Retrospectiva 15 años se desarrollará en distintos espacios de Valparaíso con la siguiente programación:

1 de septiembre: Halahaches, de Alejandra Jaramillo.

2 de septiembre: Cantar con sentido, de Leonardo Beltrán; Mala Junta, de Claudia Huaiquimilla; y El vals de los inútiles, de Edison Cájas.

3 de septiembre, 12:00 horas: Historia de un oso, de Gabriel Osorio; Parío y Criao, de Jorge Donoso; y Cuentos sobre el futuro, de Pachi Bustos.

Con esta nueva sección, el Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado celebra quince años proyectando con el corazón e invita a redescubrir una cinematografía que ha sabido construir relatos para niñas, niños y jóvenes con profundidad, sensibilidad y una mirada capaz de convocar a públicos de todas las edades. Una invitación a encontrarnos en la sala y celebrar, en colectivo, el cine chileno.

Programación completa en www.ojodepescado.cl.