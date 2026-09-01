Reacciones divididas dejan dichos de Trump sobre “revisar” soberanía de las Malvinas

Una serie de reacciones generó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al decir que podría “revisar” la neutralidad estadounidense respecto a la soberanía de las islas Malvinas, archipiélago del Atlántico Sur frente a las costas de Argentina.

Desde dicho país, que reclama la soberanía de las islas como propias, recibieron positivamente los dichos de Trump. Mientras tanto, Londres afirma que las Malvinas son británicas, bajo el nombre de Falkland, y que sus isleños desean seguir siendo parte del Reino Unido.

Las declaraciones del líder estadounidense se enmarcan en una publicación del diario inglés Daily Telegraph que señalaba que Washington estaría dispuesto a revisar su posición nacional respecto al reclamo de las Malvinas. Esto, con el propósito de que Londres aumentara su gasto militar. “Siempre reviso cada posición. Esa es solo una de muchas”, dijo Trump.

De esta declaración, argentinos e ingleses realizaron sus respectivas interpretaciones. El diario La Nación asegura que “la Argentina sumaría un aliado de enorme peso político para su histórico reclamo sobre las islas. Además, supondría un fuerte revés para las relaciones de Washington con Londres, que estuvieron bajo tensión en el último tiempo”.

De hecho, el propio presidente trasandino, Javier Milei, se refirió a las declaraciones de su aliado ideológico en una radio local. “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, dijo el mandatario.

Del otro lado del Atlántico, el vocero oficial del primer ministro, Tom Wells, zanjó la postura inglesa ante el reclamo soberano que hace Argentina. “Las Islas Falkland son británicas y tienen derecho a determinar su propio futuro. Los isleños han expresado su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable”, afirmó el portavoz del premier Andy Burnham en The Independent.

El vocero agregó que “los comentarios del presidente [Trump] son un asunto que debe abordar su equipo. Pero en lo que respecta a la defensa en general, el primer ministro dejó claro desde su primer día en el cargo que cumpliremos con nuestros compromisos internacionales con nuestros aliados en materia de gasto en defensa, y no ha cambiado de opinión al respecto”.

Este cambio de posición de los Estados Unidos respecto a la soberanía de las Malvinas no es novedoso. En abril pasado, Reuters filtró un correo interno que circulaba en el Pentágono donde se analizaba restar apoyo al Reino Unido como “castigo” por no apoyar el ataque a Irán. En esa oportunidad, la administración de Trump le bajó el perfil y remarcó su “neutralidad” en el conflicto angloargentino, reconociendo “la administración de hecho” que la Corona ejerce sobre el archipiélago de poco más de tres mil habitantes, a 500 kilómetros de la costa americana y a cerca de 13 mil de Londres.