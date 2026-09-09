Aulas vacías: educación pública perdió 100 mil alumnos en dos décadas

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¡Hola, Biobío! Esperamos que el cambio de hora no haya alterado mucho el ciclo circadiano de los habitantes de nuestra región. Esta semana es de eventos internacionales y también de conmemoraciones de heridas que siguen abiertas. Por un lado, la fecha del Mundial de Rally que tiene, mañana jueves, desde las 14 horas, su largada protocolar en la Plaza de la Independencia de Concepción. Las etapas se correrán el viernes, sábado y domingo, en lugares como Hualqui, Lota y Carampangue.

Por otro lado, este viernes 11 de septiembre se cumplen 53 años del golpe de Estado. En la Universidad de Concepción, la Federación de Estudiantes (FEC) llamó a realizar una paralización ese día.

Esta semana ponemos el foco en cifras de educación, específicamente en la pública. Desde 2004, la matrícula en establecimientos dependientes del Estado, de enseñanza básica y media, ha disminuido a la mitad (100 mil alumnos menos). La falta de inversión en estas escuelas y liceos, muchos de ellos históricos, explican parte de esta baja. A la vez, la educación subvencionada aumentó su matrícula en 51 mil alumnos.

La falta de inversión en estas escuelas y liceos, muchos de ellos históricos, explican parte de esta baja. A la vez, la educación subvencionada aumentó su matrícula en 51 mil alumnos. El alcalde Héctor Muñoz tuvo su día sin censura contra la empresa Tromen, a cargo de las obras de Plaza Perú, luego que esta solicitara una nueva prórroga. Amenazó con terminar anticipadamente el contrato. Lo único claro es que la plaza no se entregará este 12 de septiembre como estaba prometido.

luego que esta solicitara una nueva prórroga. Amenazó con terminar anticipadamente el contrato. Lo único claro es que la plaza no se entregará este 12 de septiembre como estaba prometido. El chileno-sueco Nils Närman Svensson relata su historia de reencuentro con su madre, de la cual fue robado en 1985 para ser entregado en adopción en Suecia. A su madre, quien tuvo su parto en el Hospital de Lirquén, le dijeron que Nils había nacido muerto. La Región del Biobío es una de las que tiene más casos de adopciones ilegales, ocurridas principalmente en dictadura.

A su madre, quien tuvo su parto en el Hospital de Lirquén, le dijeron que Nils había nacido muerto. La Región del Biobío es una de las que tiene más casos de adopciones ilegales, ocurridas principalmente en dictadura. Un operativo conjunto entre la PDI y la Fiscalía desarticuló unas red que organizaba peleas ilegales de gallos en Arauco. Se detuvo a 54 personas y se rescataron 85 aves. Aunque 8 de ellas posteriormente fueron robadas por desconocidos.

Aunque 8 de ellas posteriormente fueron robadas por desconocidos. Si ha visto más colectivos verdes eléctricos por el Gran Concepción, no es solo una sensación. Se más que triplicaron en el último año: de 19 a 65.Eso sí, este año solo se incorporó una micro eléctrica al transporte público penquista, por lo que ahora hay 17. La mayoría pertenece a la empresa Ruta Las Playas.

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Establecimientos públicos han perdido más de 100 mil alumnos en dos décadas

El Liceo Enrique Molina Garmendía, el tercero más antiguo del país, tiene actualmente 376 alumnos. Pero en la década de 1990 llegó a albergar más de 3 mil. En el Liceo de Niñas la situación es muy similar: actualmente tiene 414 alumnas, mientras que a principios de siglo los cursos solían llegar hasta la letra “S”. Ambos establecimientos históricos son ejemplos de lo que viene ocurriendo en liceos y escuelas públicas de la región y el país. Es que si en 2004 los establecimientos municipales tenían 221.548 alumnos matriculados en las comunas del Biobío (sin contar las que actualmente pertenecen a la Región del Ñuble), en 2025 este número alcanza solo a 118.951 matriculados entre los municipales y los dependientes de SLEP, según datos del Ministerio de Educación.

Aunque parte de la pérdida de matriculados se debe a la baja general de alumnos de enseñanza básica y media (15%) –debido al menor crecimiento demográfico–, no alcanza para explicar la magnitud del fenómeno. Y es que incluso en la educación subvencionada la cifra es inversamente proporcional. En 2004 tenía 112.201, mientras que en 2025 llegó a 163.492. Es decir que mientras en este lapso la educación pública perdió 102.597, la subvencionada creció en 51.291.

Para Jorge Rojas, académico en la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, el origen del problema proviene de la reorganización del sistema, iniciada en los años ochenta. “La reforma municipalizó las escuelas estatales, introdujo un financiamiento asociado a la matrícula y la asistencia, amplió la libertad de elección de las familias y facilitó la entrada de proveedores particulares financiados por el Estado. Se esperaba que el aumento de la oferta y la competencia por los estudiantes impulsaran una mejora general de la calidad, pero la evidencia ha sido menos concluyente”, sostiene.

Rojas agrega que aunque los resultados académicos suelen favorecer a los establecimientos particulares subvencionados, se reducen cuando se consideran la composición socioeconómica y los procesos de selección. A esto se suma que en la mayoría de las zonas de expansión urbana, la nueva oferta es casi exclusivamente privada. De hecho, los liceos históricos se ubican en áreas céntricas donde no habitan muchas familias jóvenes.

Jorge Barriga, presidente del Colegio de Profesores en la Región del Biobío, asegura que la principal causa que explica esta baja, más allá de lo demográfico, es el abandono del Estado, “independientemente del Gobierno de turno”. Barriga añade que “tenemos establecimientos con problemas de infraestructura o con falta de insumos, lo que lleva a que las familias prefieran los colegios subvencionados”. Para Barriga, una experiencia positiva fue la de los liceos Bicentenario, los cuales contaron con más recursos, pero “lamentablemente eso se acabó, no se revirtió y hoy día tenemos esta situación”.

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La obra sin fin de Plaza Perú: municipio advierte que puede terminar contrato a constructora

Este sábado deberían entregarse las obras de remodelación de Plaza Perú, pero la empresa Tromen, a cargo del proyecto, solicitó una nueva prórroga, lo que da a entender que aún está lejos de terminarla. De hecho, al pasar por el lugar se ven cúmulos de escombros y mucho barro. Hay partes que más parecen camino rural que plaza céntrica.

Los comerciantes circundantes a la icónica plaza destacan que en estas últimas semanas se han visto más trabajadores, “pero es como si se tratara de alumnos tratando de entregar un trabajo de última hora”, dijo uno de ellos. Por esto, a principios de semana el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, explotó contra la empresa. No solo amenazó con quitarle el contrato, sino que además la trató de mentirosa.

“Aquí hay una empresa que nos ha mentido por bastantes meses y no vamos a dejar que nos siga mintiendo”, alegó Muñoz. A esto agregó que este 12 de septiembre, en vez de dar una nueva prórroga, es posible que se termine anticipadamente el contrato con Tromen. “Tengo las conversaciones avanzadas con la Subdere (para realizar un nuevo proceso de licitación en caso de que no se le acepte la solicitud de prórroga a Tromen)”, añadió.

Muñoz también criticó a la administración anterior, del ahora diputado Alvaro Ortiz. “Muchas personas están sacando provecho político, cuando han sido los mismos responsables por tener malas bases de administración (en la licitación de este proyecto)”, sostuvo. El alcalde aseguró, eso sí, que de aquí a octubre se abrirán nuevos espacios alrededor de la plaza, tanto para el tránsito peatonal como vehicular.

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El largo viaje del penquista-sueco que fue separado de su madre al nacer

Luego de toda una vida sin conocerla, Nils Närman Svensson volvió hace unos años a Chile para encontrarse con quien le dio la vida. Su caso es uno entre miles de adopciones ilegales ocurridas durante la dictadura. La Región del Biobío es justamente una de donde más se extrajeron niños, con destinos como Suecia, Italia y Francia. Actualmente, hay 200 casos en investigación.

Nils nació en 1985 en el Hospital de Lirquén. La historia “oficial” dice que su madre lo habría abandonado, porque era muy joven como para cuidarlo. Sin embargo, hoy se sabe que esta es la misma historia que inventaron para contarles a muchas de las familias adoptivas de los niños chilenos que fueron robados y vendidos a países europeos.

No fue hasta que Nils conoció a su mamá biológica, hace ocho años, que supo la verdad. “Ella me contó que toda la información que yo tenía sobre ella era falsa. Su edad, el hospital en el que nací, el porqué me dejó. Nunca fue por voluntad propia; fui robado en el hospital al nacer”. Los doctores le dijeron a su madre que tenía que descansar del parto y la sedaron. Fue entonces cuando se llevaron a su bebé. “Cuando despertó, le dijeron que su hijo había muerto”, explica Nils desde Suecia, en una videollamada.

De profesión actor, Nils trabaja en producciones teatrales y cinematográficas. Es el teatro el que lo ha llevado a desplazarse por el mundo. Incluso visitó Concepción en enero de 2025 con A 13 000 kilómetros de la realidad, una obra sobre las adopciones ilegales en Chile, inspirada en su propia historia.

Por supuesto que no fue fácil para él ni para su familia sueca aceptar que su origen se basaba en una mentira, y que detrás de su historia había, en realidad, un delito sistemático de adopciones irregulares.

Nils se comporta como cualquier sueco y se ve como cualquier chileno. Esa dualidad le causó un conflicto interno durante gran parte de su vida. “Creces en un cuerpo que se ve chileno, pero todo lo que conoces es Suecia y la vida ahí. Esto provoca sentimientos muy contradictorios. Estoy seguro de que son sensaciones que compartimos entre los que somos adoptados”, reflexiona.

“Creo que siempre reconocí la cultura chilena como una parte mía. En secreto pensaba: ‘Esto es para mí también’. Cuando La Roja jugaba fútbol, siempre los apoyaba. Veía a Salas y Zamorano, y siempre pensaba: ‘Guau, ellos son chilenos y también tienen una nariz grande y el pelo negro como yo’”, recuerda.

Cuando tenía 33 años, durante la función de una de sus obras en Suecia, conoció a una actriz chileno-sueca que estaba en la audiencia y que, por azar o destino, conocía a una mujer que había trabajado en las adopciones ilegales y que podría ayudar a Nils a encontrar a su mamá.

Esta mujer era Esmeralda Quezada, la asistenta social que trabajó en los años setenta y ochenta para el Centro de Adopciones Sueco (Adoptionscentrum), y quien es sindicada como una de las que formó la red de apropiación de niños. Ella le escribió a Nils a través de WhatsApp y le dijo que podía ayudarlo a encontrar a su madre en Chile. “Un día me llamó y me dijo: ‘Nils, estoy en un cerro y estoy con tu mamá’. Esto es algo que no entiendo, porque ella es una de las personas que me separó de mi madre, ¿y ahora nos quería reunir? Siento que ella estaba intentando salvarse. Como intentando mostrar que era buena persona”.

Según cuenta Nils, Esmeralda fue a la casa de su madre y le dijo que su hijo, el que estuvo buscando por años, la estaba intentando contactar, y que si quería saber más, tenía que firmar unos papeles y contarle la misma mentira que le habían contado a la familia Närman Svensson. “Para mí esto es muy fuerte, y muy violento también. Decirle a alguien: ‘Te diré dónde está tu hijo, pero estas son las condiciones’. Para mi mamá, esta historia es muy triste. Es una vida sin su hijo que no puede ser reemplazada. Y buscó a su hijo por 33 años”. Ella siempre sospechó que su hijo estaba vivo, ya que una enfermera del recinto, años después de la supuesta muerte, le confesó que en realidad se lo habían robado para enviarlo a otro país.

Luego de tanto tiempo, gracias a la tecnología, madre e hijo se reunieron por primera vez en una videollamada de WhatsApp, a mediados de junio de 2017. Nils sin hablar español y su madre sin hablar sueco. Tampoco compartían el inglés como idioma común. Pudieron comunicarse gracias a dos amigos que ayudaron a Nils con la traducción. “Ella gritaba y lloraba. Fue muy emocionante todo. Aunque yo, como sueco, no mostré reacción. Estaba muy nervioso. Mi amiga que estaba conmigo, lloraba también. Creo que yo estaba en una especie de shock”.

Frente a la cámara, sostenida entre sus manos, pero a 13 mil kilómetros de distancia, había una persona que lucía exactamente como él… y que estaba viendo por primera vez en su vida. “Esa fue la primera vez que la vi en 33 años, y se parece tanto a mí. Pensé: ‘Guau… Esa es mi mamá’. Imagínate vivir toda una vida sin una persona que es igual a ti. Fue increíble. No sabría explicarlo…”.

El siguiente hito sería el encuentro en carne y hueso. En junio de 2018, Nils hizo su primera visita a Chile. Aprovechó la gira de una de sus obras por Colombia para comprar pasajes a Santiago y Concepción. Estuvo una semana en Santiago, en un hostal de mochileros, preparándose para el encuentro. Intentó relajarse. Visitó bares, fue a fiestas y conoció a personas, lo que no hizo desaparecer sus nervios, pero lo ayudó.

Después de esos siete días de retiro en la capital, aterrizó en el Aeropuerto Carriel Sur. Su madre y su hermana menor lo esperaban. Antes de enfrentarlas, hizo una última pausa. Entró al baño. Frente al espejo, su rostro pálido, al borde del vómito. “Recuerdo que escribí en mi diario: ‘Estoy muy nervioso’”. No había aire suficiente para calmar el vértigo, pero inhaló todo lo que se puede en una sola calada. Y salió. Y ahí estaban. Y por un momento, nadie se movió.

Madre e hijo se quedaron inmóviles, paralizados por la magnitud del reencuentro. “Fue tanto el shock, que con mi madre nos quedamos los dos quietos. Y lo que pasó después no puedo explicarlo. Es el sentimiento más fuerte que he sentido en toda mi vida”.

De esa primera visita, Nils recuerda el frío propio del invierno penquista y, desde entonces, realiza sagradamente su visita anual al Biobío, que –según él– es el mejor lugar de Chile. “Siento que para mí es una obligación hablar de esto. Vivo en un país rico, tengo una buena vida, una buena profesión, recibí buena educación. Siento que puedo entregar algo contando esta historia. Mi familia chilena y mi familia sueca; todos nosotros somos víctimas”.

*Este reportaje fue escrito por la estudiante de periodismo de la UCSC, Antonia Brante

Un mensaje de Inacap

Representantes de INACAP Sede Concepción-Talcahuano participan en Mesa de Expertos por el Empleo en el Biobío

Más de 30 representantes de universidades e instituciones de formación técnico- profesional -autoridades y académicos- participaron de la Mesa de Expertos por el Empleo convocada por el Gobierno Regional del Biobío en el marco de “Juntos Reactivamos Biobío”. Instancia en la que representantes de INACAP Sedes Concepción- Talcahuano y San Pedro de la Paz se integraron con el desafío de aportar su experiencia en formación y vinculación con el sector productivo.

“En INACAP hemos aceptado el desafío del Gobernador de trabajar en un tema complejo para nuestra región, como es el empleo. Desde nuestra institución estamos con nuestros equipos 100% comprometidos con esta labor y con esta cruzada”, señaló el Vicerrector Henry Monks.

La instancia busca elaborar propuestas de mediano y largo plazo que contribuyan a generar 3 mil empleos en las 33 comunas de la región, conectando las necesidades del mercado laboral con nuevas oportunidades de desarrollo para las personas del Biobío. Las propuestas serán presentadas el 1 de octubre a los gremios y posteriormente al presidente de la República.

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El operativo contra peleas de gallos que terminó con 54 personas detenidas y 85 aves rescatadas

Un verdadero gimnasio, con butacas acolchadas en la primera fila, quedó al descubierto gracias a un operativo de la PDI contra peleas clandestinas de gallos, realizado en un sector rural de la comuna de Arauco. Según el fiscal a cargo del caso, Johnny Cares, el fin de semana se llevó a cabo la orden de entrada y registro en un lugar que estaba siendo usado para albergar estas peleas (gallera).

Además de detener a 54 personas, se decomisaron $2,5 millones en efectivo que eran parte de las apuestas que realizaban los asistentes.Ocho de los detenidos fueron formalizados el domingo, por maltrato animal. Siete quedaron con medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, mientras que eal octavo, un ciudadano peruano, se le debió ampliar la detención, ya que se encuentra en situación migratoria irregular. El resto de los detenidos quedó a la espera de citación de parte de la Fiscalía. Los formalizados el domingo corresponden a los dueños de los gallos y a quien oficiaba como juez de las peleas.

Respecto a los 85 gallos rescatados, el fiscal explicó que “se están realizando las gestiones correspondientes con el Servicio Agrícola Ganadero y la Municipalidad de Arauco para efectos de poder albergar estos animales en un lugar habilitado y revisar la situación médica actual, para descartar algún tipo de enfermedad que pudiese contagiar a otras aves”.

Rodrigo Arévalo, jefe de la Brigada de Delitos Medioambientales de las PDI, explicó que en el lugar también se encontraron fármacos de uso veterinario y espolones con cuchillas, los cuales son adheridos con vendas a las patas de los gallos para que en la pelea corten al rival. Es común que el gallo perdedor muera o quede ciego, ya que en la pelea se suelen atacar a los ojos.

Lo insólito y cruel de esta noticia no acaba ahí. Arévalo también informó, en una entrevista en Radio Biobío, que ocho de los gallos fueron “robados”. Los animales habían quedado en custodia en el mismo lugar donde se realizaban las peleas, mientras se encontraba un espacio apto para ellos. Pero la dueña del predio informó que el fin de semana ingresaron unos sujetos y se alcanzaron a llevar ocho de estas aves.

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Taxis-colectivos eléctricos se triplicaron en un año

Un enorme avance en la cantidad de colectivos eléctricos se registró este año en la Región del Biobío. La flota creció de 19 a 65, comparando los meses de julio de 2025 y de 2026. A esto se suma el aumento de taxis eléctricos, de 5 a 12, en el mismo periodo. La información fue solicitada por Aquí Biobío a la Seremi de Transportes.

Pero si bien el avance en vehículos menores de transporte público fue más del triple en un año, en el caso de las micros eléctricas prácticamente no se registraron variaciones. Mientras en julio de 2025 había 16 micros (todas ellas de Ruta Las Playas), en julio de 2026 hay 17: solo una más. Esa nueva máquina fue adquirida por la Línea Vía Láctea. Eso sí, desde Transportes y el Gore adelantaron que antes de fin de año habrá novedades en torno a nuevas micros eléctricas.

Cabe recordar que este año el Gobierno Regional del Biobío puso a disposición $9.600 millones para el programa Renueva tu Micro. De estos, $5.000 millones fueron destinados exclusivamente para la incorporación de buses eléctricos de alto estándar en el Gran Concepción, Tomé y Santa Juana.

En años anteriores, estos subsidios han permitido a los empresarios micreros financiar el 50% de los nuevos buses eléctricos, los que tienen costos superiores a los $200 millones.

Antes de despedirnos, un dato: este viernes 11 de septiembre, de 10.30 a 15 horas en Colo Colo 235, Concepción, se realizará el Mercadito de Prodemu, evento en el que productoras locales ofrecerán productos tales como hortalizas, huevos, plantas, miel, hierbas, entre otros.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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