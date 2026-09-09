Kusanovic: “Apoyar a Argentina sobre Malvinas no significa sacrificar a Magallanes”

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Muy buenos días a todos ustedes, estimados lectores:

Les saludo una vez más desde la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El anuncio de una futura conexión marítima comercial entre Punta Arenas y las islas Falkland/Malvinas volvió a situar a nuestra región en una discusión que combina economía, soberanía y relaciones internacionales. Desde Tierra del Fuego ya se analizan posibles sanciones contra las empresas vinculadas con esta ruta, aunque todavía no existe una ley aprobada que las materialice.

El episodio recuerda que decisiones comerciales tomadas desde Magallanes pueden adquirir rápidamente una dimensión geopolítica. Pero el territorio no se expresa únicamente a través de tratados, fronteras o controversias: también se conoce observando a sus especies, nadando en sus aguas y recuperando las palabras con que sus primeros habitantes nombraron la naturaleza.

Quizás ese sea el punto común de las historias de esta semana: Magallanes es un territorio estratégico, pero también un espacio que se investiga, se habita y se representa de maneras muy distintas.

Les cuento lo de esta semana:

Kusanovic cuestiona posibles sanciones fueguinas por la ruta Punta Arenas–Malvinas. El senador sostuvo que una iniciativa provincial para sancionar a empresas vinculadas con el corredor tendría “cero valor jurídico” y la atribuyó a las diferencias entre Gustavo Melella y Javier Milei. Frente a la controversia, afirmó que “apoyar a Argentina no significa sacrificar a Magallanes”.

Un hallazgo inesperado expone el vacío de conocimiento sobre los murciélagos en Magallanes. Dos registros fortuitos del murciélago colorado del sur, uno de ellos asociado durante 24 días a la misma percha, entregaron los primeros antecedentes científicos regionales en más de cuatro décadas. Investigadores de la UMAG advierten que todavía se desconoce si existe una población estable en la región.

Desde el Estrecho al Mundial: Vanessa Barrientos busca apoyo para competir en Rumania. Tras obtener varios podios en el Mundial de Aguas Gélidas de El Calafate, la nadadora magallánica clasificó a la categoría élite del próximo certamen internacional, programado para enero de 2027. Ahora necesita reunir entre seis y siete millones de pesos para financiar el viaje y representar a Magallanes en Oradea.

Abecedario bilingüe acerca la biodiversidad fueguina y la lengua selk’nam a las aulas. Desarrollado durante cuatro años por la Fundación Hach Saye, el material reúne especies de Tierra del Fuego y sus nombres en español y selk’nam. Será distribuido en establecimientos educacionales de Magallanes y próximamente estará disponible gratuitamente en formato digital.

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Kusanovic por posibles sanciones fueguinas: “Apoyar a Argentina no significa sacrificar a Magallanes”

Hace solo unos días se dio a conocer el acuerdo para restablecer la conexión marítima comercial entre Punta Arenas y las islas Falkland/Malvinas. La iniciativa entre la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland y la naviera chilena Easter Island contempla iniciar operaciones en noviembre, mediante una ruta de abastecimiento considerablemente más corta que la utilizada en la actualidad desde Montevideo.

El anuncio no cayó bien en Argentina. Desde el gobierno de Tierra del Fuego, encabezado por Gustavo Melella, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, aseguró que se estudia una ley para sancionar económicamente a empresas vinculadas con este corredor. La provincia también analiza los alcances del Decreto 256/2010, que exige autorización previa a los buques que atraviesen aguas jurisdiccionales argentinas con destino a las islas.

La controversia se desarrolla, además, en medio del paquete de medidas anunciado por el gobierno de Javier Milei contra las actividades vinculadas con Sea Lion, el proyecto de explotación petrolera en las islas. El Decreto 868/2026 reforzó los procedimientos para sancionar a personas y empresas que, según la legislación argentina, participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización de ese país.

Kusanovic descartó que la iniciativa provincial pueda traducirse en un control efectivo sobre la ruta. “Jurídicamente tiene cero valor”, afirmó. Según argumentó, las relaciones internacionales son una atribución del Gobierno central argentino, del cual también dependen la Prefectura Naval y la Armada.

El senador vinculó la propuesta con las diferencias entre el gobernador Gustavo Melella y el presidente Javier Milei. “Esto parece ser parte de la disputa política entre el gobernador y Milei. No le daría otra lectura: más que una amenaza, es una fábula que no pasa a segunda ronda”, sostuvo.

Más allá de su viabilidad jurídica, la iniciativa fueguina incorpora una dimensión económica regional a la controversia. La nueva conexión ha sido presentada como una oportunidad para fortalecer a Punta Arenas como plataforma de abastecimiento hacia el Atlántico Sur, mientras la propuesta de sancionar a empresas abre la interrogante sobre sus eventuales efectos en navieras, proveedores y servicios portuarios magallánicos.

Por otra parte, Kusanovic sostuvo que el respaldo histórico de Chile a la reclamación argentina sobre las islas debe tener un límite cuando entran en juego los intereses nacionales.

“El apoyo chileno a la reclamación argentina sobre Malvinas es permanente desde Aylwin, pero apoyar a Argentina no significa sacrificar a Magallanes”. En concreto, pidió concluir los trabajos sobre la plataforma continental magallánica, corregir el decreto del Parque Marino Islas Diego Ramírez, completar los reglamentos del Estatuto Antártico y respetar los tratados de 1881 y 1984 en el ingreso de buques al Estrecho. “Si Kast hace eso, habrá defendido el interés de Chile con hechos”, concluyó.

Mientras el primer viaje de la ruta está proyectado para noviembre, la propuesta sancionatoria de Tierra del Fuego continúa en elaboración y todavía no existe una ley provincial aprobada que la materialice. La controversia, sin embargo, ya trasladó una iniciativa comercial impulsada desde Punta Arenas al terreno de la soberanía, las relaciones bilaterales y la posición estratégica de Magallanes.

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Un hallazgo inesperado expone el vacío de conocimiento sobre los murciélagos en Magallanes

Un grupo del Laboratorio de Botánica del Instituto de la Patagonia se encontraba realizando una prospección de líquenes en el Parque del Estrecho de Magallanes cuando algo inesperado llamó su atención: un pequeño murciélago colgaba de la rama de un coihue. “Tengo muchos años de terreno en los bosques y me llamó mucho la atención”, recuerda Osvaldo Vidal, académico de la Universidad de Magallanes y coautor del estudio. Habían salido a buscar líquenes, pero terminaron encontrando una especie escasamente estudiada en la región.

El ejemplar permaneció asociado a la misma percha durante aproximadamente 24 días, mientras los guardaparques colaboraban con su seguimiento. La observación ocurrió al inicio de la primavera, con temperaturas promedio cercanas a los 5 °C. El registro resultó especialmente relevante porque los últimos antecedentes publicados del murciélago colorado del sur (Lasiurus varius) en Magallanes provenían de la década de 1970: habían pasado más de 40 años sin nueva información científica regional.

El hallazgo del Parque del Estrecho, realizado en septiembre de 2025, se sumó a otro registro obtenido en octubre de 2024 en Punta del Árbol, también en la península de Brunswick. Ambos encuentros fueron fortuitos y ocurrieron durante investigaciones botánicas. Al reunir los antecedentes, fotografías, videos y ubicaciones, el equipo pudo documentarlos en una comunicación científica publicada en la revista Gayana.

Para Vidal, este prolongado silencio científico no significa necesariamente que el murciélago haya desaparecido y luego regresado. “Esto no significa que la especie haya estado ausente, sino que muestra cuánto desconocemos todavía sobre los murciélagos australes”, explica. En Chile son pocos los especialistas dedicados a estos animales y, en Magallanes, las distancias, los costos logísticos y la reducida comunidad científica dificultan todavía más su estudio.

Los registros también amplían lo conocido sobre los ambientes utilizados por la especie. Los antecedentes antiguos la relacionaban principalmente con sectores intervenidos y árboles frutales, mientras que los nuevos hallazgos ocurrieron en vegetación nativa: un matorral costero de Punta del Árbol y un matorral arborescente en regeneración en el Parque del Estrecho. Como se trata de un murciélago insectívoro, su presencia podría contribuir al control natural de insectos y formar parte de una cadena trófica que aún ha sido poco estudiada en la región.

Sin embargo, el trabajo abre más preguntas de las que puede responder. No se sabe si estos murciélagos permanecen en Magallanes durante todo el año o realizan desplazamientos estacionales desde zonas más septentrionales. Tampoco es posible asegurar que el ejemplar observado durante 24 días estuviera hibernando o en torpor –un estado en el que disminuyen su temperatura y metabolismo para ahorrar energía–, porque no se realizaron mediciones fisiológicas. Resolver esas interrogantes requerirá un monitoreo específicamente dirigido a la especie.

“Creo que lo primero sería seguir observando los lugares donde se encontraron estos murciélagos y buscar en otros sectores de Magallanes, en distintas épocas del año y durante varios años”, plantea Francisca Hernández-Coby, joven agrónoma de la UMAG y primera autora de la publicación. A su juicio, también será necesario trabajar con especialistas, buscar indicios de reproducción e invitar a la comunidad a compartir nuevos avistamientos.

“Por ahora, sabemos que están presentes, pero todavía falta información para afirmar que existe una población estable”, advierte Hernández-Coby. La historia comenzó con un grupo de botánicos mirando líquenes y terminó revelando a un habitante casi desconocido de los bosques australes. Más que cerrar una respuesta, el hallazgo expone una ausencia mayor: en Magallanes todavía falta gente que observe a los murciélagos.

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Desde el Estrecho al Mundial: nadadora magallánica clasifica a la élite de aguas gélidas y busca apoyo para llegar a Rumania

Vanessa Barrientos Vera conoce de cerca la natación, pero recién hace cerca de un año comenzó a incursionar en las aguas gélidas. La idea nació luego de presenciar una competencia en el Estrecho de Magallanes y observar a personas capaces de nadar a temperaturas extremas. Una conocida la invitó a probar y comenzó un proceso paulatino de adaptación al frío, la respiración y la distancia. “Esto no me puede ganar. Si hartos pueden, ¿por qué yo no voy a poder?”, recuerda que pensó durante sus primeras experiencias, en conversación con Aquí Magallanes.

En agosto viajó a El Calafate, Argentina, para competir frente al glaciar Perito Moreno. Allí obtuvo el segundo lugar en la superfinal de 50 metros pecho, disputada por los 10 mejores tiempos absolutos del certamen. También consiguió podios en los 50, 100 y 200 metros pecho, además de resultados destacados en pruebas de relevos.

Sus tiempos en El Calafate le permitieron clasificar a la categoría élite del próximo Mundial de Natación en Aguas Gélidas, que se desarrollará en enero de 2027 en Oradea, Rumania. Barrientos obtuvo la marca exigida para competir entre las mejores en los 50 y 100 metros pecho y, según sus antecedentes, sería la única nadadora magallánica clasificada en esa categoría.

La posibilidad deportiva, sin embargo, enfrenta una barrera determinante: el financiamiento. A diferencia de El Calafate, donde la cercanía permite viajar por tierra, llegar a Europa implica un gasto que no puede asumir sola, por lo que se encuentra buscando auspiciadores y otras alternativas de apoyo.

“En realidad, esa es la barrera. Un viaje así no es económico y es pronto, porque es en enero”, sostiene la nadadora.

Su preparación se concentra principalmente en piscina, donde trabaja técnica, ritmo y resistencia, mientras las inmersiones en el Estrecho le permiten mantener la adaptación al frío. Las competencias se realizan sin traje de neopreno, únicamente con traje de baño convencional. Detrás del proceso existe un equipo integrado por su entrenador Milenko Bradanovic, la nutricionista Francisca Fita, el preparador físico Esteban Gálvez y el psicólogo deportivo Roberto Reyes.

Para Barrientos, competir en Rumania no significaría únicamente alcanzar una meta personal. También sería la oportunidad de representar a Chile y mostrar a Magallanes en el principal escenario internacional de una disciplina estrechamente vinculada con las condiciones naturales de la región.

“Llegar a pensar en ir a un Mundial y representar a Chile y a la región es algo que no me esperaba. Haber podido clasificar en una categoría que es difícil, me hace sentir muy orgullosa de mí misma”, afirma.

La nadadora considera que el Estrecho reúne condiciones excepcionales para que las aguas gélidas crezcan como disciplina y atraigan a deportistas de otros territorios. La posibilidad de entrenar en él durante todo el año constituye una ventaja difícil de encontrar en otras regiones. A su juicio, Magallanes todavía no dimensiona lo que podría desarrollar deportiva y turísticamente en torno a estas aguas.

“Tenemos todo para fomentar este deporte. Poder decir ‘yo vengo de la punta del mundo’, también puede llamar la atención de otros nadadores para que vengan a experimentar acá”, señala. A quienes quieran intentarlo, les recuerda que el desafío es tanto mental como físico y que debe practicarse con resguardo y acompañado por alguien desde tierra, utilizando boya y manteniéndose cerca de la orilla. “Mientras más personas lo hagan, más entretenido se vuelve esto”.

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Abecedario bilingüe acerca la biodiversidad fueguina y la lengua selk’nam a las aulas

Un abecedario bilingüe que reúne especies de Tierra del Fuego y sus nombres en español y selk’nam fue presentado en el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes de Porvenir. El material, dirigido principalmente a estudiantes escolares y preescolares, busca acercar la riqueza natural y lingüística del territorio a las nuevas generaciones.

La iniciativa fue desarrollada durante cuatro años por la Fundación Hach Saye. Sus láminas ilustradas recorren de la A a la Z especies de flora y fauna fueguina. Para seleccionar los términos, la fundación trabajó con guardaparques del Parque Natural Karukinka y revisó diccionarios, libros y memorias conservadas por la comunidad.

Hema’ny Molina Vargas, integrante de la comunidad Covadonga Ona y educadora tradicional selk’nam, explicó que cada traducción exigió una revisión cuidadosa, pues en esta lengua puede existir más de una forma de nombrar una especie.

“Tenemos un trabajo de cuatro años de recopilación de biodiversidad y traducción al selk’nam. Es un orgullo poder compartirlo con personas de la provincia”, destacó Fernanda Olivares, directora de Hach Saye.

La impresión y parte del diseño fueron apoyadas por el proyecto GEF-SBAP, respaldado por FAO Chile. El abecedario se distribuirá principalmente en establecimientos educacionales de Magallanes, con foco en Tierra del Fuego, y próximamente podrá descargarse gratis desde las plataformas de Hach Saye, GEF-SBAP Magallanes y WCS Chile.

Antes de cerrar, una invitación para quienes estén en Punta Arenas: la Escuadra Nacional de la Armada abrirá sus buques a la comunidad este miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, entre las 14:00 y las 17:45 horas, en el Muelle Prat. La entrada es gratuita y el acceso peatonal será por la Plaza del Reloj.

Y así cerramos esta edición desde Magallanes.

Como pudieron leer, este territorio se mueve entre discusiones que alcanzan una dimensión internacional y otras historias que nacen de la ciencia, el deporte, la educación y la vida cotidiana.

Gracias, como siempre, por leer desde donde sea que estén.

Nos encontramos el próximo miércoles.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.

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