Orrego apunta a actuales autoridades de Kast tras fallo del Tricel: “En política no todo vale”

Claudio Orrego salió este miércoles a ajustar cuentas políticas después de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazara el último gran intento institucional por sacarlo del Gobierno Regional Metropolitano. El gobernador apuntó directamente a la ofensiva impulsada por consejeros republicanos y de la UDI, en la que participaron figuras que posteriormente desembarcaron en el Gobierno de José Antonio Kast, y lanzó una advertencia: “En política no todo vale”.

“Con el fallo de ayer se cierra definitivamente un ciclo que partió hace más de un año y medio con acusaciones absolutamente falsas e intencionadas políticamente de parte de un grupo de consejeros regionales del Partido Republicano y de la UDI”, afirmó Orrego desde el Palacio Gobierno de Santiago.

El gobernador realizó la declaración acompañado de colaboradores, consejeros regionales y alcaldes, entre ellos el independiente Matías Toledo, jefe comunal de Puente Alto. En sus agradecimientos destacó que recibió respaldo de “alcaldes de distintos colores políticos”, integrantes de oposición del propio Gobierno Regional y representantes “también de Renovación Nacional”.

El pronunciamiento se produjo un día después de que el Tricel, en una decisión dividida por tres votos contra dos, rechazara el requerimiento que buscaba destituir a Orrego por eventual notable abandono de deberes y faltas a la probidad.

La ofensiva había sido impulsada originalmente por los consejeros Ignacio Dülger, del Partido Republicano, y Álvaro Bellolio, de la UDI, junto a los abogados Máximo Pavez, Emiliano García y Pablo Toloza.

Varios de sus protagonistas terminaron posteriormente incorporándose a la administración de Kast. Pavez asumió como subsecretario del Interior; Bellolio llegó al Segundo Piso de La Moneda; García quedó a cargo de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Segpres; y Dülger también pasó por Palacio antes de dejar el Gobierno para asumir funciones en Acción Republicana.

El requerimiento contenía 27 cargos contra el gobernador y buscaba acreditar, entre otras materias, un eventual uso electoral de recursos públicos, con cuestionamientos por más de $31 millones destinados a sesiones de coaching. También incorporaba antecedentes relacionados con ProCultura, Aspor y el funcionamiento interno del Gobierno Regional.

Sin embargo, antes de que el Tricel resolviera, varios de los flancos incluidos en la acusación habían tenido desenlaces favorables para Orrego en otras instancias.

La Corte de Apelaciones rechazó por unanimidad su desafuero en el caso ProCultura y posteriormente fue sobreseído definitivamente respecto de esos hechos. La Fiscalía Oriente decidió no perseverar en la investigación relacionada con las sesiones de coaching y el Servel archivó una indagatoria por eventual utilización electoral de recursos públicos al determinar que los desembolsos examinados no constituían gasto electoral.

Orrego sostuvo este miércoles que esos pronunciamientos respaldan la posición que ha defendido desde que comenzaron las acusaciones.

“También con lo de ayer se suman ya 10 instituciones del Estado, autónomas e independientes, que de manera categórica han señalado lo que nosotros venimos diciendo desde el día 1, que es que siempre hemos cumplido nuestras obligaciones con estricto apego al Estado de Derecho, a la probidad y por supuesto a lo que establece la Constitución y las leyes”, afirmó.

Sus abogados, Ciro Colombara y Aldo Díaz, habían elevado el tono inmediatamente después de conocerse la sentencia. “En este caso se instrumentalizó la justicia. Se intentó ganar por esta vía lo que un sector político no logró conseguir en las urnas”, señalaron.

Orrego recogió este miércoles esa misma dimensión política y llamó a poner término a “esto de judicializar la política”. Aseguró, además, que no desea que sus propios adversarios tengan que atravesar un proceso como el que enfrentó durante el último año y medio.

Luego lanzó su emplazamiento más directo a quienes buscaron removerlo. “Les quiero decir fuerte y claro que si quieren gobernar la Región Metropolitana van a tener que ganar elecciones en la urna y no llegar por secretariado”, afirmó.

El gobernador sostuvo que las consecuencias de la ofensiva trascendieron su situación personal. “Intentaron sacarme de la política y dañarme a mí como persona, pero lograron algo mucho más grave, que fue dañar la reputación de una institución noble como el Gobierno Regional, compuesta por funcionarios de carrera que hacen un tremendo trabajo”, señaló.

“Y lo más grave, lograron dañar la confianza que es la base de la democracia”, concluyó Orrego.