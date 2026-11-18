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¡Hola, Biobío! Hoy es un día clave para el deporte de la zona, porque Odesur decidirá si los próximos Juegos Sudamericanos se realizarán en nuestra región. De ser elegidos, el Biobío deberá invertir en infraestructura deportiva y urbana, que luego quedará como legado. Entre esta infraestructura: la ansiada piscina olímpica. Cruzamos los dedos, tocamos madera, decretamos y nos encomendamos a San Sebastián para que se cumpla…

Y es que obras que generen empleo es lo que necesita un Biobío que este año ha sufrido los recortes y la cesantía. Justamente el foco de esta semana está puesto en la disminución de la inversión en un área clave: la vivienda.

Según las cifras del Serviu del Biobío, este año se han entregado casi mil subsidios menos para vivienda social que el año pasado y dos mil menos si se compara con el peak de 2023. La Cámara Chilena de la Construcción advierte que, de seguir este camino, nos demoremos más de dos décadas en solucionar solo el déficit habitacional actual, sin contar el que generará la formación de nuevos hogares.

Además en esta edición:

Cuatro funcionarios de la Municipalidad de Hualpén siguen en sus puestos a pesar de haber sido condenados. Contraloría informó que a nivel nacional hay 315 casos como estos, lo que contraviene la ley, ya que deberían haber sido despedidos. El organismo ordenó iniciar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades administrativas.

Una tortuga paseando por una plazoleta de Brisas del Sol, en Talcahuano, se ha convertido en un símbolo del peligro de las invasiones de especies introducidas. Un investigador llama a reportar la presencia de tortugas en humedales, canales, ríos y lagunas de la región.

Tromen, la empresa que estuvo a cargo de la renovación de la Plaza Perú y cuyo contrato fue terminado anticipadamente por la Municipalidad de Concepción, enfrentó otro episodio similar este año, a pocos kilómetros de distancia. En julio, la Municipalidad de Chiguayante también puso término anticipado a un contrato vinculado con dicha empresa, debido a atrasos en las obras de reparación de pavimentos en la avenida Colón.

Dos bandas clasificadas a la final y cuatro semifinales pendientes: Conce Suena está en su recta final. La segunda versión tiene como premio una gira por cinco ciudades para los ganadores.

Una muestra del alcance del crimen organizado: en Los Ángeles, un operativo de la Fiscalía permitió descubrir una casa que habría sido utilizada para secuestrar y torturar a personas. El inmueble contaba incluso con un circuito de televigilancia.

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Región recibió menos subsidios para vivienda social: CChC advierte que déficit se alargará por décadas

Una reducción de subsidios que podría alargar por décadas el actual déficit y desencadenar un encarecimiento de la vivienda, está sufriendo silenciosamente la Región del Biobío. Según datos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), solicitados por Aquí Biobío, durante este año se han entregado 2.800 subsidios habitacionales para familias vulnerables (DS 49), cifra que está lejos de los 3.727 que se otorgaron el año pasado.

Desde el Serviu incluso reconocen que “las necesidades surgidas a raíz de los incendios forestales y los requerimientos de la reconstrucción habitacional hicieron necesario incrementar considerablemente” la cifra de subsidios que estaban programados para este 2026, por lo que sin la tragedia sufrida en enero en Penco y Lirquén, la cantidad incluso habría sido menor.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) sostienen que la baja es más considerable aún si se la compara con el 2023, cuando se alcanzaron 4.842 viviendas con subsidio DS 49. El gremio además estima que en 2027 solo se entregarán unas dos mil unidades sociales, por lo que el problema seguirá creciendo.

Bastián Jara, presidente del Comité de Vivienda de la CChC Concepción, advierte que “nuestra principal preocupación es que la magnitud de este déficit contrasta con la capacidad actual y proyectada de respuesta de los programas habitacionales. Si consideráramos exclusivamente los 44 mil requerimientos de los hogares más vulnerables y una producción anual de 2.000 viviendas, se necesitarían cerca de 22 años para atender esa demanda, incluso sin considerar la formación de nuevos hogares ni la aparición de nuevas necesidades habitacionales”.

Jara agregó que esa preocupación se suma a la del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, “que contempla una disminución nominal del 8,2% en los recursos del Serviu Biobío respecto de 2026, junto con modificaciones en los mecanismos de financiamiento de los proyectos habitacionales, que podrían afectar su ejecución. Esperamos que la glosa propuesta que contempla la eliminación de los estados de pago por avance de obras a las empresas constructoras que ejecutan viviendas sociales DS49 no avance en la tramitación de la ley, pues para ellas es insostenible financieramente. Esto pondría en peligro la ejecución de los proyectos”.

Según los datos de la CChC, a partir de información de la encuesta Casen, la región presenta un déficit de 69.183 requerimientos habitacionales, de los cuales aproximadamente 44 mil corresponden a hogares de los sectores socioeconómicos más vulnerables. A esta cifra se suman 11.856 familias que viven en campamentos, identificadas por el Catastro TECHO 2024-2025, y las 1.177 personas en situación de calle registradas por el Censo 2024. Según el panorama anterior, la necesidad de vivienda de la región alcanza en total las 82.216 soluciones habitacionales.

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Contraloría: cuatro funcionarios de la Municipalidad de Hualpén no fueron despedidos a pesar de tener condenas vigentes

Un informe de Contraloría difundido durante la tarde de ayer reveló que 315 funcionarios públicos a nivel nacional siguen en sus puestos de trabajo a pesar de haber sido condenados. Lo anterior contraviene el artículo 54, letra c, de la Ley 18.575, que establece que las personas condenadas por un crimen o por simples delitos no pueden desempeñarse en la administración del Estado.

La institución que tiene más condenados es Carabineros de Chile, con 84. En segundo lugar está el Ejército, con 22, y en la tercera posición se ubica la Armada, con 8. En la Región del Biobío destaca el caso de la Municipalidad de Hualpén que, según el reporte, suma cuatro casos. El informe CIC (Consolidado de Información Circularizada), número 29 del ente fiscalizador, explica, además, que el 23 % de los casos nacionales se trata de funcionarios que cometieron crímenes.

Según publicó el ente fiscalizador, “el análisis se realizó a partir de un cruce entre las bases de datos del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio Electoral y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado”.

Por lo anterior, Contraloría ordenó a las entidades involucradas –entre ellas la Municipalidad de Hualpén– iniciar las investigaciones pertinentes, determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar la condena al jefe de servicio e iniciar el procedimiento para aplicar la inhabilidad sobreviniente. Asimismo, deberán informar si las condenas han sido oportunamente evaluadas y ponderadas en los procesos de calificaciones, de acuerdo con los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria.

Se le enviaron preguntas a la Municipalidad de Hualpén sobre si realizó acciones para subsanar esta situación, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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La tortuga encontrada en una plazoleta de Talcahuano que muestra un problema mayor

Aunque algunos encontraron simpático o tierno el video de una tortuga caminando despreocupadamente por una plazoleta de la villa Brisas del Sol de Talcahuano, la presencia de estos animales es motivo de preocupación. Por ello, los mismos vecinos llamaron al investigador de la Universidad de Concepción, Karim Abufarhue, para retirarla del lugar. Abufarhue, quien lleva años investigando esta especie exótica, conversó con Aquí Biobío para explicar por qué las tortugas son un peligro para el medioambiente.

Según explica Abufarhue, Brisas del Sol, que se ubica junto al canal Ifarle, es uno de los puntos del Gran Concepción con mayor presencia de tortugas de orejas rojas, una especie invasora que fue traída a Chile masivamente en la década de 1990.

Las tortugas eran comercializadas como mascotas, pero a medida que crecían, miles de ellas fueron soltadas en canales, humedales, lagunas y ríos, donde –sin depredadores naturales– se reprodujeron sin control. Sus impactos no están lo suficientemente estudiados, pero podrían estar desplazando la fauna local (de hecho, tortugas han ocupado espacios de nidificación en Laguna Redonda, Concepción) o ingresando enfermedades como la salmonella.

“Desde el Centro Nacional de Investigación en Ríos, Invasiones y Sistemas (IRIS) de la Universidad de Concepción, estamos trabajando hace tres años en este tema y hemos observado una aumento en la población de estos animales”, advierte Abufarhue. El ingeniero en conservación de recursos naturales añade que actualmente están desarrollando estudios para conocer cuál es el impacto de estas tortugas en los cuerpos de agua en los que se encuentran.

“Estamos generando ciencia ciudadana. Tenemos una iniciativa que es @reportetortugacl que busca que las comunidades al momento de detectar la presencia de la tortuga en algún cuerpo de agua a lo largo de Chile, nos indique para que nosotros podamos verificar la información. Eso nos ayuda a saber dónde están las tortugas y por qué están ahí”.

Un mensaje de Inacap

Mesa de Expertos plantea medidas para enfrentar los desafíos laborales del Biobío

Tras dos meses de diálogos en distintas instancias, la Mesa de Expertos por el Empleo del Biobío presentó 17 propuestas para impulsar empleos de calidad. Convocada por el Gobierno Regional, reunió a casas de estudio del Gran Concepción y abordó seis ejes: inversión, empresas locales, capacitación, vínculo entre oferta y demanda laboral y acceso al empleo.

Desde INACAP participaron Lila Rodríguez, directora de Vinculación con el Medio; Jürgen Carrasco, director del Área Administración; y Henry Monks, Vicerrector de las sedes Concepción-Talcahuano y San Pedro de la Paz, quien destacó: “no hay mejor política pública que el empleo, porque beneficia directamente a las personas y a las familias de toda la Región. Sabemos que es una primera etapa; redoblaremos los esfuerzos y desde INACAP estaremos comprometidos al 100% aportando con todas las herramientas disponibles”.

Las propuestas se revisarán en detalle con gremios, economistas y expertos antes de la última instancia, donde serán entregadas al Presidente José Antonio Kast.

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Tromen: empresa de obras fallidas en Plaza Perú también tuvo trabajos inconclusos en Chiguayante este año

Con trabajadores municipales se está intentando finalizar las obras de Plaza Perú. Esto después de que la Municipalidad de Concepción terminara anticipadamente el contrato debido a que la empresa a cargo de las obras, Tromen SpA, nuevamente incumpliera el plazo comprometido. Cabe señalar que el plazo original vencía en febrero de este año.

En teoría, el 95% de las obras están terminadas. Fernando Nova, subdirector de Construcciones de la municipalidad, explicó que los trabajos que falta finiquitar son de paisajismo y baldosas, por lo que esperan abrir el espacio en la primera quincena de diciembre. “Hay dos cuadrillas: una apostada en el exterior de la plaza y otra en la zona confinada interior para finalizar trabajos principalmente en hormigón con moldes para diseñar y asemejar baldosas existentes. En forma simultánea, se está trabajando con Aseo y Ornato para habilitar macetas y arborización”, dijo.

Pero la Plaza Perú no es la única obra que Tromen no pudo terminar en la región. En Chiguayante este año el municipio de esa comuna también dio término anticipado a una obra: la de reposición de pavimentos en calle Colón. Según información de Mercado Público, que fue confirmada por la municipalidad chiguayantina, las obras debían terminar en noviembre de 2025, pero luego de una serie de retrasos y multas por incumplimientos, se dio término anticipado al contrato en julio de este año.

En Chiguayante, la licitación se estimó en $2.192 millones y se alcanzó a pagar $749 millones. A la vez, Tromen acumuló multas por 83 UTM (un poco más de $6 millones). En Plaza Perú, la remodelación tenía fondos asignados por $1.242 millones, de los cuales ya se habían transferido $1.118 millones.

En los últimos años, Tromen ha sido una empresa que frecuentemente ha ganado licitaciones en el Gran Concepción. La última la obtuvo este año, en San Pedro de La Paz, donde en mayo se adjudicó la “Construcción plaza skate park Villa San Pedro Evangelista”, por $105 millones.

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Conce Suena muestra la potencia de la “cuna del rock”

En su fase de semifinales está la segunda versión del concurso Conce Suena, que se realiza en el popular “museo bailable” Casa de Salud. Este año se postularon más de 200 bandas, de las que se seleccionó a 54 que entraron a la competencia. Actualmente, siguen 14 en competencia, 12 están aún en semifinales y dos ya aseguraron su lugar en la final.

Las semifinales se realizan cada miércoles, desde las 21 horas, con la presentación de tres bandas. Solo una –que se elige a través de una votación entre un jurado y el público asistente– llega a la final. Las bandas que ya se clasificaron a la final son De vez en Cuando y Sintaxis.

Las fechas que quedan. Hoy se efectuará la tercera semifinal, con las presentaciones de Férima, Sady Daniel y Magazine. Cuarta semifinal, miércoles 25 de noviembre: TDA, Vichodelago y Acuario. Quinta semifinal, miércoles 2 de diciembre: Sotavento, Maldrung y Aeródromo. Sexta semifinal, miércoles 9 de diciembre: Sheut, Sofi Sin Frenos y Deadly Mist. La gran final con los seis clasificados se efectuará el 30 de diciembre.

Este año, el concurso no solo está enfocado en ayudar en la producción musical de la banda ganadora, sino que también en aumentar el número de presentaciones en vivo. Por ello, el primer y el segundo lugar obtendrán una gira por cinco ciudades que cubrirá el transporte, el alojamiento, la alimentación y las condiciones técnicas cubiertas de las bandas ganadoras.

Óscar Tapia, guitarrista de De vez en Cuando, habló sobre su clasificación a la final: “Es muy significativo para nosotros. Ya tuvimos la experiencia de estar en la definición de la primera versión y comprobamos que es un tremendo punto de encuentro cultural y musical. Poder mostrar parte de nuestro trabajo ahí es súper importante; estamos muy felices de representarnos como una banda de rock de Concepción y demostrar que hoy tenemos la solidez para pararnos en cualquier escenario”.

Germán Estrada, director de Casa de Salud, explicó que “hemos tenido un gran nivel en las bandas que se han presentado en la primera y segunda versión, y queremos visibilizar esta calidad y talento. Pero, además, este festival ha permitido que las bandas se conozcan entre ellas, generen redes y nuevas tocatas. Se creó una escena”.

Casa de Salud es uno de los centros culturales más importantes y conocidos del Gran Concepción. En sus 1.800 metros cuadrados alberga nueve espacios tanto para música como para otras artes.

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Lo que se sabe de la casa de tortura descubierta en Los Ángeles

Dos personas, un hombre y una mujer, fueron detenidas en Los Ángeles en medio de un operativo contra una banda de narcotraficantes que además había adaptado una vivienda para, presumiblemente, secuestrar y torturar. La casa, ubicada en Villa Las Américas, contaba con cámaras de seguridad que monitoreaban el entorno de la vivienda para alertar sobre la presencia de la policía o de bandas rivales, y tenía una puerta blindada de alto grosor, la cual habría sido instalada para impedir el ingreso a la vivienda, el escape de los secuestrados y además aislar el ruido.

Además, durante el operativo se encontraron armas de fuego, que habrían sido utilizadas para torturar y amenazar a las víctimas, así como un machete y drogas. El fiscal Michelangelo Bianchi, jefe del Sistema de Análisis Criminal (SAC) del Biobío, explicó que a los detenidos se les imputan los delitos de secuestro, tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas.

“Estos delitos se cometían indistintamente en la Región Metropolitana y en la comuna de Los Ángeles. En relación al secuestro, se cometía en el inmueble de Los Ángeles, el que estaba especialmente adaptado para la privación de libertad de las víctimas”, explicó el fiscal.

El Tribunal de Garantía de Los Ángeles decretó la prisión preventiva para ambos imputados, quienes –según la Fiscalía– habrían participado de los delitos en calidad de autores. “Nosotros investigamos que los imputados pertenecían a una organización criminal y, como tal, tenían medidas de protección y de seguridad en el inmueble en el cual se producían estos secuestros. La puerta blindada no solo impedía un acceso fácil al interior de la vivienda, sino también impedía observar y escuchar los gritos de auxilio de las víctimas”, sostuvo Bianchi.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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