La economía chilena volvió a entregar señales de deterioro durante el tercer trimestre de 2026. El Banco Central informó que el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 1,1% en comparación con igual período del año anterior, una contracción mayor al 0,8% anticipado por el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec). El resultado estuvo marcado por el desplome de la minería, el retroceso de la inversión y una menor demanda interna.

Las cifras fueron publicadas este miércoles en el informe de Cuentas Nacionales correspondiente al tercer trimestre, que también reveló una contracción de 1,8% de la actividad económica respecto del trimestre anterior, una vez descontados los efectos estacionales y de calendario.

El resultado profundiza las dificultades que enfrenta la economía durante 2026, en un escenario en que el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha reconocido que el país atraviesa un proceso de recesión técnica.

Sin embargo, las nuevas cifras también introducen cambios en los registros de los primeros meses del año. El Banco Central revisó la variación interanual del PIB del primer trimestre desde -0,3% hasta -0,4%, mientras que la del segundo trimestre pasó de -0,2% a 0,0%.

En cuanto a las cifras desestacionalizadas, que permiten comparar la actividad con el trimestre inmediatamente anterior, la economía registró una caída de 0,5% entre enero y marzo, un crecimiento de 0,1% entre abril y junio y una contracción de 1,8% entre julio y septiembre.

De esta manera, el tercer trimestre se convirtió en el período de mayor retroceso de la actividad económica durante el año.

El Banco Central explicó que la revisión a la baja respecto del Imacec respondió a la actualización de indicadores económicos y al proceso de conciliación de las cifras trimestrales de oferta y demanda.

Además, el tercer trimestre contó con dos días hábiles adicionales respecto del mismo período de 2025, lo que tuvo un efecto calendario positivo de 0,3 puntos porcentuales.

Uno de los principales factores detrás de la contracción fue el desempeño de la minería, cuya actividad se desplomó 14,7% en términos interanuales.

El retroceso estuvo determinado principalmente por la menor extracción de cobre, afectada por una disminución en las leyes del mineral, trabajos de mantenimiento y condiciones climáticas adversas que redujeron la producción de los principales yacimientos del país.

La minería también registró una contracción desestacionalizada de 12,9% respecto del trimestre anterior. En contraste, la extracción de minerales no metálicos, especialmente litio, mostró resultados positivos asociados a mejores leyes del mineral y avances operacionales.

El resto de la economía presentó un desempeño menos negativo, aunque tampoco estuvo exento de dificultades.

El PIB no minero creció 1,0% interanual, impulsado por las actividades agropecuario-silvícolas, el comercio y el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos.

Sin embargo, al descontar la estacionalidad, el conjunto de las actividades no mineras también registró una caída de 0,2% respecto del trimestre anterior.

La construcción fue otro de los sectores afectados, con una contracción interanual de 5,0%.

Según el Banco Central, el retroceso respondió al menor dinamismo de las obras de ingeniería, principalmente por la finalización de proyectos mineros y sanitarios. También disminuyeron la edificación habitacional y no habitacional, así como las actividades especializadas.

El deterioro de la inversión constituye otra de las principales señales de alerta del informe. La formación bruta de capital, que considera la inversión y la variación de existencias, cayó 7,4% interanual, mientras que la formación bruta de capital fijo retrocedió 6,7%.

Dentro de esta última, la inversión en maquinaria y equipo disminuyó 10,1%, reflejando menores compras de equipos eléctricos y electrónicos, maquinaria industrial, buses y camiones.

La inversión en construcción y otras obras, por su parte, cayó 4,1%. “Desde la perspectiva del gasto, la contracción del PIB fue reflejo de una menor demanda interna, la que registró una caída en la inversión y un aumento del consumo”, explicó el Banco Central.

La demanda interna disminuyó 1,1% respecto del tercer trimestre de 2025, afectada principalmente por el retroceso de la inversión.

El consumo de los hogares, en cambio, aumentó 0,7%, impulsado por un mayor gasto en alimentos y vestuario.

También contribuyeron las compras de teléfonos móviles y electrodomésticos, junto con un incremento de los servicios de salud.

No obstante, el informe registró menores compras de combustibles y una caída en el gasto asociado a restaurantes, hoteles, esparcimiento y transporte.

El consumo del Gobierno creció 2,1%, principalmente como consecuencia de un mayor gasto en salud.

En contraste, los servicios de educación disminuyeron debido a la suspensión parcial de clases provocada por condiciones climáticas adversas en algunas regiones del país.

En el ámbito productivo, algunas actividades consiguieron mantener resultados positivos pese al retroceso general de la economía.

El sector agropecuario-silvícola creció 10,2%, impulsado por una mayor producción ganadera y silvícola.

La pesca aumentó 7,1%, favorecida por mayores desembarques de peces y cosechas de salmones, mientras que el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos avanzó 6,0%.

El comercio, por su parte, creció 2,2%, con un mejor desempeño de las ventas minoristas y automotrices. En contraste, los servicios empresariales disminuyeron 0,6% y los restaurantes y hoteles retrocedieron 1,6%.

El comercio exterior tampoco logró impulsar la actividad económica durante el período. Las exportaciones de bienes y servicios disminuyeron 0,6%, mientras que las importaciones retrocedieron 0,4%, con un efecto neto nulo sobre el PIB.

La caída de las exportaciones estuvo relacionada principalmente con los menores envíos de cobre, parcialmente compensados por un incremento de las exportaciones frutícolas, especialmente avellanas y kiwis.

Las exportaciones de servicios también disminuyeron 0,6%, afectadas por un menor gasto en turismo.

En cuanto a las importaciones, el Banco Central identificó menores compras de maquinaria industrial y vestuario, aunque aumentaron las internaciones de equipos de transporte, productos químicos y combustibles.

El informe también reveló que el ingreso nacional bruto disponible real cayó 0,3% durante el trimestre, mientras que el ahorro bruto alcanzó el equivalente al 23% del PIB en términos nominales.