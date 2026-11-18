La exministra vocera de Gobierno Camila Vallejo cuestionó las declaraciones del actual portavoz del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, contra el Partido de la Gente (PDG), en medio de las negociaciones parlamentarias por la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. A juicio de la exsecretaria de Estado, los dichos del vocero podrían responder a una estrategia política del entorno del Presidente José Antonio Kast y no necesariamente a un nuevo error comunicacional.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, la exdiputada y militante del Partido Comunista sostuvo que las dificultades comunicacionales de La Moneda deben analizarse a partir de las decisiones políticas que adopta el Gobierno.

“A ver, más allá de la cuña, yo creo que hay un problema de diseño político antes que comunicacional del Gobierno”, afirmó Vallejo.

Sus declaraciones se producen después de que Arenas cuestionara públicamente al PDG, colectividad cuyos votos adquieren especial relevancia para el futuro de la acusación constitucional presentada contra Rabat.

En una entrevista con CNN Chile, el vocero describió al partido como un “cúmulo de deseos” y cuestionó su identidad política. “El PDG reúne a una clase media emergente, un sector de esa clase media, que no tiene una visión de país, sino que más bien una visión de consumo. Y por lo tanto acepta cosas, aunque sean contradictorias entre ellas, si es que responden a ciertas necesidades o no. Y por eso lo inorgánico del PDG”, sostuvo Arenas.

Las declaraciones abrieron un nuevo frente de tensión para el Ejecutivo, precisamente cuando necesita construir acuerdos parlamentarios para enfrentar la ofensiva opositora contra el titular de Justicia.

Consultada por este episodio, Vallejo sostuvo que la conducción comunicacional de un gobierno no puede separarse de las definiciones políticas de sus autoridades. La exministra recordó su experiencia durante los cuatro años de la administración de Gabriel Boric para explicar la relación entre ambas dimensiones.

“Yo que trabajé cuatro años en el término de las comunicaciones de gobierno, un buen diseño comunicacional está antecedido por un buen diseño político. O sea, hay decisiones políticas que se toman”, señaló.

Desde esa perspectiva, planteó que las declaraciones de Arenas podrían expresar una posición deliberada del Ejecutivo frente a los sectores políticos con los que mantiene diferencias.

“Evidentemente, esta declaración comunicacional del vocero debe responder a un posicionamiento, una decisión política del Presidente de la República o de su equipo más cercano, de no ceder ante las mayorías sociales o mayorías políticas”, afirmó.

Para Vallejo, esa actitud contrasta con la disposición que ha mostrado el Gobierno en otros conflictos, particularmente frente a las demandas de los gremios de camioneros. La exsecretaria de Estado sostuvo que el Ejecutivo sí estuvo dispuesto a negociar cuando se trató de organizaciones que considera cercanas a su sector político.

“Cuando se trata, por ejemplo, de los grandes gremios de camioneros, no digo los chicos que se movilizaron, sino que los que terminaron atendiendo a La Moneda, que son afines a su sector, ceden”, señaló.

En cambio, cuestionó que el Gobierno mantenga su respaldo al ministro Rabat pese a las críticas surgidas por la rebaja de condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y violaciones de derechos humanos.

“Cuando la gran mayoría dice, hay que hacer valer la responsabilidad política del Ministro de Justicia, frente a la rebaja de condena de abusadores, de menores, o de violadores de derechos humanos, ellos dicen, no, no vamos a ceder”, sostuvo.

La exvocera utilizó ese contraste para argumentar que las dificultades comunicacionales de La Moneda podrían tener su origen en una decisión política de mantener determinadas posiciones, incluso cuando generan cuestionamientos.

Durante la conversación, también se abordó si un cambio en la conducción de las comunicaciones gubernamentales permitiría mejorar la evaluación pública del Ejecutivo.

Ante la posibilidad de que un vocero, por competente que fuera, no pudiera comunicar adecuadamente la gestión de un gobierno cuyo diseño político permanece inalterado, Vallejo introdujo otra interpretación.

Según planteó, también es posible que las declaraciones que generan controversia estén respondiendo a los intereses políticos de quienes conducen la administración.

En ese contexto, se planteó que una estrategia comunicacional eficaz difícilmente debería provocar un enfrentamiento con un partido cuyos votos podrían resultar determinantes.

Vallejo, sin embargo, sostuvo que también cabe considerar que el Gobierno esté privilegiando una estrategia distinta de la búsqueda de acuerdos. “Exacto, pero otra interpretación es que quizá tienen otra estrategia, o no les interesa, o que su estrategia es la provocación, ¿no? Y mantener la posición de ellos hasta el final. O sea, como te decía, no ceder”, afirmó.

La exministra vinculó esa posibilidad con la aparente contradicción entre la necesidad de obtener apoyos parlamentarios y las declaraciones críticas del vocero contra una de las colectividades relevantes para ese objetivo.

A su juicio, el episodio podría revelar una decisión política adoptada por el círculo más cercano al Presidente, en lugar de tratarse simplemente de una equivocación individual de Arenas.

“Yo al menos, como me parece una duda legítima, que esto más que un error, otro error comunicacional, tenga que ver con un diseño político del núcleo más cercano al Presidente de la República”, sostuvo.