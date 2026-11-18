Muy buenos días, australes lectores. Les saludo, una vez más, desde la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Esta semana volví al Colegio Francés, donde estudié un año en 2008. Varios profesores todavía se acordaban de mí. Fui a reportear un concurso de astronomía y una profesora me contó que, en otros años, oscurecían una sala para proyectar los planetas. Desde ese pequeño colegio de Punta Arenas, ahora quieren invitar a más estudiantes a mirar el universo.

En la conversación con Asterio Andrade, la atención se fue a cosas que tenemos mucho más cerca. Una baranda, una rampa, un ascensor. Andrade fue el primer funcionario del centro de rehabilitación de Punta Arenas y, al recordar esos años, me habló de algo que se entiende mejor cuando uno sale del centro y mira la ciudad. Para algunas personas, de una rampa puede depender algo tan cotidiano como salir de su casa por su cuenta.

Esto y más, en nuestra pauta de la semana:

Asterio Andrade y la rehabilitación en Magallanes: “Como región resolvimos un tema, tal como podríamos resolver muchos otros”. El director ejecutivo de la Corporación de Rehabilitación Cruz del Sur por más de 40 años, quien es también el primer funcionario del centro, recuerda cómo empezaron atendiendo a seis niños y cómo la iniciativa del Club de Leones se extendió a otras comunas. Conversamos sobre los orígenes de esa red y el papel de Fonasa, así como de las Jornadas por la Rehabilitación para sostener la iniciativa.

Puerto Williams reúne a las instituciones que revisan los nombres geográficos de la Antártica. El comité chileno encargado de revisarlos sesionó por primera vez en Puerto Williams. Allí se discutió la creación de un registro de topónimos y la posibilidad de incorporar a futuros mapas nombres de figuras de la historia local.

El pequeño colegio que quiere llevar la astronomía a más aulas de Magallanes. En el Colegio Francés hubo años en que oscurecían una sala para proyectar los planetas. Ahora abrieron su concurso de astronomía a todos los establecimientos escolares de la región y buscan expandir la organización a otros colegios.

La primera base antártica de Chile renueva su dotación a meses de cumplir 80 años. El Almirante Viel zarpó de Punta Arenas para efectuar el relevo en la base Prat. Esta temporada también está prevista la instalación de un equipo submarino que transmitirá datos oceanográficos en tiempo real.

El capítulo magallánico del bicentenario de Chiloé. Trabajadores de las estancias y maestros formados en Ancud son parte de la historia de la migración chilota a Magallanes. El bicentenario vuelve sobre esos vínculos con actividades gratuitas en Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir.

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Asterio Andrade y la rehabilitación en Magallanes: “Como región resolvimos un tema, tal como podríamos resolver muchos otros”

La Corporación de Rehabilitación Cruz del Sur nació de una iniciativa comunitaria y hoy combina financiamiento estatal, aportes ciudadanos y gestión regional. Su director ejecutivo repasa cuatro décadas de desarrollo, las brechas de acceso que persisten y los desafíos de una institución que comienza a preparar su relevo.

Cuando el Centro de Rehabilitación de Punta Arenas comenzó a funcionar, hace cuatro décadas, atendía a seis niños. Con el paso de los años, la iniciativa impulsada por el Club de Leones Cruz del Sur fue creciendo y extendiéndose hacia otras localidades de Magallanes. Hoy, según su director ejecutivo, Asterio Andrade, la corporación atiende a más de 7.000 personas al año y cuenta con más de 150 trabajadores.

La historia de esta obra volvió a tomar relevancia nacional luego de que declaraciones del Presidente José Antonio Kast durante la Teletón generaran dudas sobre la relación entre ambas instituciones. Si bien colaboran en algunas prestaciones, la corporación magallánica tiene autonomía administrativa y financiera respecto de Teletón. Su funcionamiento se sostiene principalmente mediante recursos de Fonasa y los aportes de la comunidad regional.

Kinesiólogo de profesión y primer funcionario de la institución, Andrade ha acompañado este proceso desde sus inicios. En conversación con Aquí Magallanes, aborda la construcción de un modelo propio, el desarrollo de la investigación y la tecnología, las brechas que aún persisten dentro de la región y el valor del trato a las personas que llegan buscando rehabilitación.

―Cuando comenzó esta iniciativa, ¿imaginaban la dimensión que alcanzaría con el paso de los años?

―Partimos con seis niños y rápidamente nos dimos cuenta de que no eran seis: eran muchísimos niños que empezaron a llegar. Ni siquiera sabíamos cuántas personas eran; era una cifra negra. Tampoco dimensionamos que había muchos más adultos y adultos mayores en situación de discapacidad que niños. Yo creo que la presión de la misma comunidad nos obligó a crecer. Sabíamos que íbamos a atender a pacientes, pero no teníamos idea de cuánto íbamos a crecer. Nunca imaginamos el desarrollo que íbamos a tener en investigación. Cuando nosotros partimos no había ni siquiera un computador.

―¿Cómo se explica que Magallanes haya desarrollado una institución independiente de Teletón y qué relación mantienen actualmente?

―Yo creo que se desarrolló en forma paralela, con la distancia, la lejanía. Al principio no tuvimos grandes vínculos con Teletón, pero en los últimos 15 años hemos ido teniendo más acercamiento y hoy tenemos una muy buena relación. Nosotros no tenemos dependencia ni económica ni administrativa de Teletón. Sí tenemos un convenio que nos permite invitar a profesionales que, junto con el Hospital Clínico de Magallanes, vienen a operar. Este año se han operado seis niños y niñas de Magallanes. Eso lo agradecemos porque permite que nuestros chicos no tengan que irse al centro del país.

―¿Cómo se sostiene actualmente la institución y qué papel cumplen el Estado y la comunidad?

―Los primeros diez años nosotros nos financiamos en un cien por ciento por las platas que recaudaba el Club de Leones. De ahí en adelante se fue revirtiendo la situación porque, de seis niños, ya al par de años eran 120, después eran 500 y así. Llegamos a acuerdos con Fonasa, que transfiere fondos al Servicio de Salud Magallanes y, contra prestación de servicios, nosotros vamos ocupando esos fondos. Fonasa aporta el 80% y el 20% lo aporta la comunidad magallánica. Con ese 20% podemos cubrir la época del año en que ya nos quedamos sin recursos.

―¿Qué importancia tiene que la comunidad sienta esta obra como propia?

―No basta con que esta obra sea de Magallanes para que los magallánicos nos quieran o crean en nosotros. Uno también tiene que dar prueba de la blancura. Magallanes ha visto cómo hemos crecido y esto es gracias al aporte de la comunidad y la confianza del Estado. Ese 20% que pone Magallanes es sumamente relevante. Mira, si fuera el 1%, permite que la comunidad sienta que esto es suyo. Para sentirlo suyo tienes que sentirte satisfecho, orgulloso, porque tú eres parte de eso. Y eso nosotros no lo podemos perder.

―La institución también ha desarrollado investigación y tecnología. ¿Qué decisiones fueron importantes en ese proceso?

―Una de las cosas que marcó los destinos de esta institución fue decidir, el año 2000, hacer la transición digital. Nuestra ficha clínica electrónica es hecha por nuestros funcionarios, lo que nos da la facilidad de ir adecuando el sistema a medida que la institución crece y se diversifica. Nuestros grandes aliados son las escuelas de ingeniería. Para nosotros es básico el desarrollo tecnológico y qué mejor que hacer estas alianzas entre el mundo de la salud y las ingenierías. Hoy estamos trabajando en una ficha clínica electrónica cruzada con inteligencia artificial, para que el médico pueda recabar información acumulada durante años.

―En una labor tan sensible como la rehabilitación, ¿qué lugar ocupa el trato a las personas?

―Dentro de los pilares institucionales está escrito y establecido el buen trato, y no como una palabra de buena crianza. Nuestros pacientes, nuestros usuarios, son el sentido de la obra. Hay algo que yo no tolero, cuando uno escucha esta cosa de “pase el abuelito”, por ejemplo. Somos todos personas y, al minuto que uno le dice abuelito, le quitó toda su identidad. El respeto por el ser humano es un valor que uno no puede perder y, en salud, por la presión asistencial, muchas veces existe la posibilidad de que se pierda.

―¿Qué le falta conseguir a la corporación en materia de acceso a la rehabilitación dentro de la región?

―Me gustaría tener el mismo equipo médico que hay en Punta Arenas en Puerto Natales o en Tierra del Fuego, pero eso es muy difícil por un tema de costos y de escasez de profesionales. Nuestros usuarios de otras localidades tienen telemedicina o rondas médicas. Eso me gustaría poder resolverlo si tuviéramos más recursos. También que la misma tecnología estuviera en todos los centros, que ninguno quedara rezagado.

―También ha planteado la necesidad de construir un Magallanes inclusivo. ¿Cuáles son las barreras que persisten fuera de los centros?

―Que el tema de las personas en situación de discapacidad sea parte del diario vivir de nuestra región. Que tengamos una ciudad amable, no solamente con las personas que usan bastones o silla de ruedas, sino también con las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Tú puedes tener un excelente nivel intelectual, pero si no tienes una silla de ruedas para ir a la universidad no vas a llegar. Y si llegas y son solo escalones, no hay una rampa ni un ascensor, y no puedes entrar a clases, quien te limita no es tu discapacidad, es la infraestructura.

―Usted ha señalado que está pensando en su salida. ¿Cómo se prepara una institución para un cambio de liderazgo después de 40 años?

―Yo llevo 40 años al frente de esta organización y evidentemente no me puedo eternizar. Ya estoy viendo mi salida. Eso lo determina obviamente el directorio de Leones; es un cargo de confianza. Pero yo imagino que estaré un par de años más, preparando mi salida. Nosotros eso lo tenemos claro hace muchísimos años. Si yo salgo hoy día, la institución tiene que seguir cumpliendo su función en forma normal. El mayor fracaso que puede tener un líder es que junto con su salida se desplome la organización. Eso denota poca visión y que no se ha traspasado conocimiento.

―¿Qué cree que sería de Magallanes si esta iniciativa nunca hubiese surgido?

―Yo creo que hay gente que se habría quedado en sus casas, que nunca hubiera participado de nada más allá que su hogar. Los sistemas públicos hacen sus mejores esfuerzos, pero no tienen capacidad para resolver este tema solos. Trabajamos en conjunto. Seríamos una sociedad menos solidaria. Hay generaciones completas que se han formado sabiendo que hay un día de solidaridad con las personas en situación de discapacidad. No es sentir pena. Es decir que somos todos parte de este buque y entre todos nos ayudamos a subir a él y transportarnos en él. Eso creo que es relevante: una sociedad comprometida.

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Puerto Williams abre el diálogo para sumar su historia polar a los mapas antárticos

Por primera vez, el Comité Nacional de Nombres Geográficos Antárticos (CNNGA) sesionó en Puerto Williams. Su IV Sesión Plenaria se realizó el 12 de noviembre en el Centro Subantártico Cabo de Hornos, donde desarrolla su trabajo el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC).

La elección del lugar acercó una tarea de alcance nacional a la capital de la Provincia Antártica Chilena, cuya historia está ligada al mar y a la exploración polar. Los nombres que aparecen en los mapas permiten orientarse, navegar e investigar, pero también conservan la memoria de quienes han contribuido al conocimiento de esos territorios. Discutirlos desde Puerto Williams abre la posibilidad de sumar esa experiencia local a la cartografía del país.

La sesión abordó cómo coordinar la elaboración de mapas con las necesidades de la investigación. Elías Barticevic Cornejo, del Instituto Antártico Chileno (INACH), explicó que el trabajo conjunto busca “orientar la generación de cartografía nacional donde la ciencia antártica está trabajando”. También se proyecta crear un repositorio toponímico antártico.

Además del INACH, participaron el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), el Instituto Geográfico Militar (IGM), el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile (SAF), la Dirección de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL) y la División de Asuntos Antárticos de Cancillería. El comité asesora al Ministerio de Relaciones Exteriores en la revisión de los nombres geográficos antárticos.

Desde la ciencia, el CHIC aportó al debate la conexión entre Cabo de Hornos y la Antártica, vinculados por la biodiversidad y la historia evolutiva de sus especies. Su directora alterna, Tamara Contador, y el encargado de Políticas Públicas, Eduardo Barros, presentaron el trabajo en la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos y su propuesta de ampliación.

“El trabajo de la comisión en terreno permite integrar la visión subantártica, conocer las iniciativas de investigación que se desarrollan desde la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos y la importancia de su ampliación hasta el mar de Drake”, señaló Barros.

Organizado por el INACH, el encuentro coincidió con los 20 años del organismo. Barticevic destacó la apertura de un diálogo con autoridades, el sector productivo y habitantes de Puerto Williams para incorporar figuras de la historia polar comunal y nacional en futuras cartas de navegación y mapas.

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El pequeño colegio que quiere llevar la astronomía a más aulas de Magallanes

Joaquín, Vicente y Juan Pedro del Colegio Charles Darwin se juntaron para hacer un sistema solar. Pintaron las piezas y a la maqueta le pusieron luces y un motor. Uno de ellos cuenta que su mamá lo ayudó con esa última parte. Su trabajo terminó en el primer concurso de astronomía y astronáutica que el Colegio Francés de Punta Arenas abrió a otros establecimientos de Magallanes.

Dentro del Francés, la idea venía tomando forma desde hacía años. “En ocasiones hemos hecho pequeños observatorios, como piezas oscuras con proyecciones de los planetas, del sistema solar”, recuerda madame Pamela Barrientos, profesora de Historia y Geografía.

En sus clases de tercero a octavo básico, el cielo también aparece en ejercicios de comprensión lectora. Los estudiantes leen sobre el espacio y sobre cómo distintas culturas han interpretado lo que ven al mirar hacia arriba. Cuando llega la hora de hacer una maqueta, ya tienen algo que contar sobre lo que están construyendo.

Para abrir esa experiencia a otros colegios, Barrientos se puso a trabajar con Mario Esquivel Lizondo, que participa en el taller de astronomía del Francés. La preparación les tomó casi un año y partió con una exposición interna. Cuando tuvieron las bases del concurso, vino la parte de encontrar a quién mandárselas.

“Yo me encargué de buscar páginas del ministerio y había números de teléfonos obsoletos”, cuenta Barrientos. A veces daban con un encargado que los derivaba al profesor de Ciencias. Una vez que la invitación llegaba a destino, cada establecimiento podía decidir a quiénes enviar y si participar con una maqueta o con un video.

La invitación se envió a establecimientos de Punta Arenas, Puerto Williams, Porvenir y Natales. En esta primera edición participaron equipos de Punta Arenas, de establecimientos públicos, particulares y subvencionados. A Esquivel le llamó la atención lo que algunos estudiantes lograron explicar en videos breves.

Esquivel menciona que también quería aprovechar la jornada para hablar de qué se puede hacer con los satélites. “La idea nuestra es motivar a los niños al estudio de la astronomía, pero también de la astronáutica, de la ingeniería espacial, de todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, con satélites”, dice.

En el concurso se habló de cómo se observa la Tierra desde el espacio y de lo que esas imágenes ayudan a entender sobre el cambio climático. Para Magallanes, la conversación tiene un alcance que va más allá de la jornada. La Fuerza Aérea proyecta un centro espacial regional como parte del Sistema Nacional Satelital. Esquivel se pregunta qué oportunidades podría abrir una inversión de ese tipo si más gente en la región supiera para qué sirven los datos que recogen los satélites y cómo usarlos.

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La primera base antártica de Chile renueva su dotación a meses de cumplir 80 años

En bahía Chile, en la isla Greenwich, la base naval Capitán Arturo Prat renovó su mando y su dotación el 14 de noviembre. El capitán de corbeta José Luis Bravo entregó el cargo a Christián González tras un año al frente de la base, donde el personal monitorea las condiciones meteorológicas, controla el tráfico marítimo y presta apoyo a la investigación científica.

El relevo fue una de las primeras tareas del rompehielos Almirante Viel, que zarpó de Punta Arenas el 8 de noviembre para iniciar las operaciones logísticas de la Armada en la Antártica esta temporada. Su comandante, el capitán de navío Mario Costa, participó en la ceremonia.

Bahía Chile también será uno de los puntos de trabajo de la 63.ª Expedición Científica Antártica, que coordina el Instituto Antártico Chileno (INACH) para la temporada 2026-2027. Frente a la base está prevista la instalación de un equipo submarino que recogerá y transmitirá datos oceanográficos en tiempo real.

A la nueva dotación le tocará conmemorar los 80 años de la base, el 6 de febrero de 2027. Ese día de 1947, durante la primera Expedición Antártica Chilena, se inauguró allí la estación telegráfica y meteorológica Soberanía, la primera base del país en la Antártica. Un año después recibió el nombre de Capitán Arturo Prat.

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El bicentenario de Chiloé también se celebra en Magallanes

En el bicentenario de Chiloé hay una parte de la historia de Magallanes. De Ancud salió en 1843 la goleta que llegó a tomar posesión del estrecho en nombre de Chile. Décadas más tarde, con el auge de la ganadería ovina, fueron trabajadores chilotes los que siguieron llegando al sur para emplearse en las estancias de Magallanes y de la Patagonia argentina. La relación entre ambos territorios se fue haciendo también en esos viajes, cuando venir desde las islas era una forma de buscar trabajo.

Por eso tiene sentido que sea el Centro Hijos de Chiloé de Punta Arenas el que organice una conmemoración en la región, a 200 años de la incorporación del archipiélago a Chile. Una de las actividades de esta semana lleva esa historia a un lugar concreto: el astillero del maestro Víctor Vargas, en Puerto Natales. Allí se programó una visita para conocer la carpintería de ribera, el oficio de construir embarcaciones de madera que comparten Chiloé y la Patagonia.

También hubo chilotes que llegaron con otro oficio. El historiador Dante Montiel Mera se ha dedicado a reconstruir la trayectoria de los maestros formados en la Escuela Normal de Ancud, algunos de los cuales enseñaron en Magallanes. El tema tiene una particularidad: todavía viven en la región profesores normalistas a los que Montiel quiere encontrar entre el público cuando presente su investigación. La cita en Punta Arenas es el miércoles 18, a las 19:00 hrs., en el Centro de Eventos El Arriero.

El programa se extenderá hasta el domingo 22, con actividades gratuitas en Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir. Entre ellas está el concierto de Héctor Pavez Pizarro, que se lllevará a cabo en el gimnasio del Liceo Sara Braun, el viernes 20 a las 19:00 hrs. El músico también trabajará con agrupaciones de Tierra del Fuego en un taller de cueca chilota.

Consulta la programación completa.

Gracias por acompañarnos en esta edición.

Muchas de las cosas que hoy damos por hechas en Magallanes existen porque alguien se dio cuenta de que les hacían falta a otros y se organizó con más gente para sacarlas adelante. Me gusta recordarlo cuando una dificultad lleva tanto tiempo entre nosotros que empezamos a tomarla como parte de vivir acá.

¡Un abrazo austral!

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.