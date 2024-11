Galo Luna: el comunista «atípico» que une a izquierdas y derechas

Presentado por:

Comenzamos contándote los graves problemas que tiene la comunidad educativa, especialmente profesores del Colegio Salesianos de La Serena. Acusaciones de golpes, insultos y malos tratos de parte del alumnado a docentes se ha convertido en una constante. El colegio religioso no ha activado los protocolos que exige la ley. Lee nuestra primera nota y entérate de los pormenores de esta situación.

En segundo término, entrevistamos al delegado presidencial regional, Galo Luna, quien ha sido destacado transversalmente por todos los actores políticos como una autoridad dialogante y con visión. Su trabajo ha sido bien evaluado desde el oficialismo. Antes de cerrar esta edición, el entrevistado por Aquí Coquimbo sonaba con fuerza como carta del Partido Comunista para ser candidato a diputado este 2025. Si bien se evalúa su renuncia durante esta semana, fuentes internas al oficialismo nos señalan que Galo quiere continuar al mando del gobierno en la región.

Como tercera nota, profundizamos en cómo la inteligencia artificial está dando sus frutos en La Serena. Patrullajes con IA han ayudado fuertemente a la unidad de seguridad municipal, que ha tenido rondas preventivas más efectivas, aportando así a la mejora de la percepción de seguridad en la capital regional.

En el cuarto tema nos trasladamos hasta la Provincia de Choapa, donde autoridades ya están generando acciones preventivas ante eventuales incendios forestales que puedan ocurrir en la zona. El lanzamiento preventivo ante estos siniestros se realizó en Los Vilos.

Finalmente, les contamos sobre el Festival Internacional de Cine de La Serena (FECILS), el evento cinematográfico más importante del norte del país, que esta semana tiene distintas actividades.

La Serena: estudiantes agreden a profesores en colegio salesiano

Agresiones y amenazas reiteradas de estudiantes a distintos profesores del Colegio Salesianos de La Serena tiene preocupados y con angustia a los docentes de este establecimiento educacional pastoral y que solo alberga a estudiantes de sexo masculino. Los afectados acusan que el Colegio no ha tomado las medidas de resguardo que exige la ley y temen por su integridad física.

Aquí Coquimbo accedió a una denuncia que un profesor realizó -vía correo electrónico- a la rectora del establecimiento, Fernanda Valdés, y otras jefaturas. En la misiva, enviada el 11 de octubre de este año, se da cuenta de cómo un alumno intentó entrar a una sala de clases para agredir a un maestro, lo que da cuenta de que la situación estaba fuera de control y que el menor tuvo que ser tranquilizado por varios profesores. El docente afectado habría puesto una denuncia contra el estudiante en la Policía de Investigaciones, pero el colegio no habría activado los protocolos que exige la ley.

Esta no es la única historia. Una fuente interna del colegio nos señaló que el día 3 de septiembre, un docente de Historia recibió un puñetazo en la boca por parte de un alumno: «La situación se dio debido a que el docente intentó parar una pelea. Este fue derivado a la mutual del trabajador, pero no se hicieron denuncias ante fiscalía, solo se envió a casa con licencia médica al docente. Después de casi un mes de sucedido el incidente, el equipo directivo trató el tema en consejo, pero se justificó la no aplicación de la Ley de Aula segura con el falso argumento de que el puñetazo no era para el profesor”, comenta la fuente.

Otro punto que denuncian al interior de la comunidad educativa, se refiere a las agresiones que sufren las docentes mujeres: “Los funcionarios más maltratados son las profesoras mujeres, quienes constantemente están siendo insultadas y menospreciadas por los alumnos debido a que es un colegio de hombres y el ambiente es de un machismo insoportable”.

Otra fuente anónima al interior del colegio se refiere al complejo problema de drogas que existe: “Son muchos los profesores que han sido afectados por el ambiente violento que imposibilita un real proceso de enseñanza-aprendizaje. Sumado a estos aspectos, el narcotráfico y consumo de drogas es un flagelo que llego al colegio y que incluso ya alcanzo a los niveles de 7° y 8° básico”.

¿Colegio cómplice?

Los profesores se sienten indefensos. Según comentan desde el interior del establecimiento, las jefaturas no han aplicado los reglamentos que corresponden ni tampoco han hecho las denuncias en el Ministerio Público, “los alumnos actúan bajo la impunidad”, señala un profesor.

Lo que está claro, es que en la Mutual de Seguridad hay varias denuncias y profesores con licencias médicas por este tipo de agresiones que sufren.

Aquí Coquimbo conversó con el abogado, experto en bullying, Rodrigo Valdivia Briceño, quien nos explicó que existen dos procedimiento en estos casos: uno en base a la Ley Aula Segura. «La primera línea se refiere a las leyes de educación, y especialmente cuando hay agresiones a la Ley 21.128, que se conoce como la Ley de Aulas Seguras, y que ahí básicamente se señala que se entenderán que afectan gravemente la convivencia escolar o actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, sean profesores, alumnos o apoderados. Incluso si el reglamento interno del colegio no lo establece, la expulsión, por la misma Ley 21.128, el alumno puede ser expulsado. Esa es la línea educacional. Claramente el colegio debe activar sus protocolos proteccionales para sus profesores».

El otro punto al que se refiere el abogado Rodrigo Valdivia, es la Ley Karin. Según esta, los profesores afectados podrían recurrir a una tutela laboral: «La otra línea es la parte laboral, ahora con la Ley Karin, el colegio o el establecimiento educacional tiene la obligación de proteger a las víctimas de agresiones, proteger a las víctimas de bullying por parte de los alumnos y proteger a las víctimas de acoso o hostigamiento laboral»

Tratamos de comunicarnos con la rectora del Colegio Salesianos, hablamos con la secretaria, quedaron de devolvernos el llamado, pero hasta el cierre de esta edición aquello no ocurrió.

Galo Luna: el estadista del Gobierno que tiene a la política regional navegando en aguas tranquilas

No es una persona extrovertida, más bien cultiva el bajo perfil, pero ha sido el hombre ancla del gobierno del Presidente Gabriel Boric en la Región de Coquimbo. Desde que el ovallino Galo Luna Penna -militante del Partido Comunista- asumió en octubre del 2023 como delegado presidencial regional, los conflictos políticos en la región que involucran al gobierno han disminuido. Luna ha sido destacado trasversalmente por distintos actores políticos de la región, tanto de derecha, centro y de su misma coalición: la izquierda.

Su capacidad lo tiene en la mira de su partido como posible candidato a diputado para el próximo año. Fuentes al interior del PC aseguran que esta semana se define si Galo continúa en el gobierno o renuncia para ser candidato.

Bajo su gestión como delegado, su primera misión fue conseguir una bilateral con la conflictiva exgobernadora Krist Naranjo, quien por ese entonces no quería nada con el Gobierno de Boric. Incluso con su antecesor, el exdelegado Rubén Quezada, no había ni siquiera un saludo de cordialidad. Galo Luna asumió y en un par de semanas consiguió que Naranjo lo recibiera para un saludo protocolar con foto incluida, cosa impensada para muchos.

Muchos pensaron que al ser comunista tendría algún problema con los parlamentarios de derecha, pero no ha sido así, las aguas han estado tranquilas. Incluso bajo su mandato se han hecho cambios sustanciales de seremis que no han generado mayor repercusión.

Su capacidad de gestión también ha sido resaltada. Su última gran jugada fue intervenir y aportar a la solución del conflicto que tuvo en paro a los profesores de La Serena por varias semanas. Luna Penna actuó como mediador entre los representantes del magisterio con la Corporación Gabriel González Videla de La Serena y fue clave para que el paro se depusiera.

El punto negro hasta el momento ha sido los magros resultados que obtuvo el oficialismo en la última elección de octubre. Sin embargo, desde la intimidad del oficialismo esperan que su candidato, Javier Vega, dé el batatazo y logre ganar el 24 de noviembre.

–¿Cómo se siente que sea destacado de izquierda a derecha como un delegado dialogante?

-La gente está cansada de discusiones, de disensos y lo que espera es que las autoridades tengamos la capacidad de sentarnos a conversar, de ponernos de acuerdo, porque finalmente esos acuerdos se traducen en políticas públicas, se traducen en gestiones que impactan la calidad de vida de los vecinos y las vecinas, de las familias de la Región de Coquimbo. Por tanto, del día uno que asumí, supe que ese era mi desafío: poder aunarlos a todos.

Es lo que estoy haciendo desde que tomé este desafío, por ejemplo, cuando le solicité a los parlamentarios poder hacer un acuerdo con la sequía (…) eso se tradujo, por ejemplo, en apoyo para la tramitación de la ley que permitió ahora concesionar la desaladora para la conurbación La Serena/Coquimbo. Lo mismo logramos destrabar concomitancia con los parlamentarios en el hospital de La Serena, que estaba frenado. Por tanto, creo que a lo que me he dedicado en este rol ha dado fruto desde el entendimiento político y el relacionamiento con todos los actores.

–¿Cuál es la receta para lograr tales acuerdos?

-De lo que se trata la política es de llegar a acuerdos, sobre todo cuando tenemos cargos donde tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones impactan en la vida de las personas, y para eso muchas veces uno tiene que ceder, tiene que escuchar, tiene que dedicar tiempo a este tipo de relaciones, y en este caso yo he logrado construir una comunicación directa con todos los parlamentarios, y por tanto con eso buscamos anticiparnos a conflictos, buscamos construir los problemas conjuntos, porque lo que me ha tocado es que las autoridades, alcaldes, parlamentarios en general, no requieren de la autoridad para conflictuar, sino que para poder resolver un problema.

-¿Qué piensa de que se le considere un comunista atípico?

-Yo no ejerzo este cargo para el interés de mi partido, sino que para el interés de muchos chilenos y chilenas que confiaron en el Presidente Boric para poder llevar adelante un programa de gobierno que permitiera solucionar problemas estructurales de la ciudadanía. Yo creo que aquí mi relación o mi militancia responde más bien a mis convicciones personales, profundas, y quedan en el ámbito de la militancia.

–¿Cuáles han sido los momentos más complejos de su gestión?

-Recuerdo uno, pero ejercía como delegado de Limarí. Fueron los incendios forestales en Monte Patria. Yo creo que eso es fuerte, enfrentarse a esos momentos donde hay mucha adrenalina, pero donde hay que tener también la capacidad de poder tener la serenidad suficiente para tomar la mejor decisión, y sobre todo en emergencias, donde nuestra primera función es salvar vidas. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los momentos más complejos que me ha tocado enfrentar personalmente, ejerciendo el cargo, por la complejidad que genera y por el estrés mismo.

Innovación: la inteligencia artificial al servicio de la seguridad pública en La Serena

Desde agosto en La Serena comenzaron a utilizar la inteligencia artificial para generar patrullajes preventivos en la ciudad. La innovadora iniciativa funciona mediante un análisis de datos sobre cantidad de denuncias y hechos delictivos que permiten entregar recorridos más certeros a los patrulleros municipales.

Este proyecto prioriza los delitos e incivilidades que puedan ser cubiertos de manera efectiva por patrulleros municipales, tales como: robo en lugar habitado, robos a personas con algún grado de violencia y robo de vehículos

La iniciativa se denomina “Patrullaje Preventivo Inteligente” y es financiada por la Subsecretaría de Prevención del Delito. El programa empezó a ejecutarse hace tres meses, siendo el primer mes de marcha blanca y luego aplicando el sistema de forma completa. En La Serena existen dos turnos, integrados por cuatro funcionarios municipales, los que recorren la ciudad de 8:00 a 13:00 horas y luego de 15:00 a 20:00 horas.

Según comentaros desde el municipio serenense, próximamente se agregará un horario nocturno, aplicando la misma inteligencia artificial para que entregue rutas nocturnas con mayores incidentes y así aumentar la percepción de seguridad de la ciudadanía.

Aquí Coquimbo conversó con Gonzalo Arceu, director de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Serena, quien explicó la importancia de estos patrullajes. «Este sistema es bastante riguroso porque tiene una plataforma a través de un tablet, donde le van diciendo a los patrulleros los cuadrantes donde deben ir y les da un tiempo determinado para patrullar en ese lugar y luego los deriva a otro cuadrante permanentemente. La verdad que ha funcionado bastante bien, hay una buena percepción de la ciudadanía y baja ostensiblemente los índices de sensación de inseguridad, y esta patrulla anda durante todos los días realizando diferentes tipos de recorrido por nuestra comuna”.

El sistema de Patrullajes Inteligentes es monitoreado en todo momento por la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Dirección de Seguridad Ciudadana, entregando rápidamente las nuevas rutas a patrullar y controlando el tiempo de los operadores.

Francisco Castro, funcionario de Seguridad Ciudadana, integrante del programa de Patrullajes Inteligentes, comentó que “por lo general de un punto a otro nos da para llegar en 20 a 30 minutos y para patrullar el sector 10 a 12 minutos, y si un vecino tiene alguna inquietud, cuando estemos en su cuadrante se atiende y nosotros en el sistema nos da la opción para poner una incidencia, la cual nosotros registramos qué tipo es: policial, municipal, no programada o programada, y atendemos el suceso: en este caso del vecino o la vecina que lo solicite”, concluyó.

Hito institucional: U.Central Región de Coquimbo titula a su primera generación de trabajadores y trabajadoras sociales

En un emotivo evento, la Universidad Central Región de Coquimbo celebró la titulación de su primera generación de trabajadoras y trabajadores sociales, marcando un hito significativo en la historia de la sede regional.

La ceremonia contó con la presencia del Vicerrector Regional, Jaime E. Alonso, así como del Decano Rafael Pastor, la Vicedecana Katherine Becerra, la Directora de la carrera de Trabajo Social, Mariela Valderrama, y el Director de Derecho, Daniel Bravo, quienes brindaron un cálido reconocimiento a los graduados.

Estos nuevos profesionales egresan con una sólida formación orientada a la justicia social y la intervención comunitaria, listos para generar un impacto positivo en su entorno. Con valores y principios que caracterizan a la Universidad Central, están comprometidos con el bienestar social y preparados para enfrentar los desafíos de su profesión.

En Choapa buscan prevenir incendios forestales

Las altas temperaturas ya se hacen sentir en la provincia de Choapa, y con ello llega lamentablemente la temporada de posibles incendios forestales. A raíz de esto, las autoridades de gobierno y comunales ya están realizando distintas acciones para prevenir este tipo de siniestros, por lo que lanzaron una campaña oficial para este fin.

Fue en la comuna de Los Vilos donde se realizó este hito. La jornada comenzó en el colegio Diego de Almagro con la última charla dictada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a cerca de 40 alumnos y alumnas de 8° año básico, quienes acompañados por el guardián de la flora y fauna de nuestro país, Forestín. Como ha sido frecuente en esta iniciativa, se proporcionaron variados consejos sobre la prevención de incendios forestales, los que en su gran mayoría son causados por la acción del ser humano.

Posteriormente, los participantes se desplazaron al sector de Calle Lincoyán de la comuna balneario, para realizar el lanzamiento oficial de la campaña. La inciativa busca que la población tome conciencia de la posible gravedad de sus propios actos o de la desatención de aquellos aspectos que, por más mínimos que sean, puedan evitar que un siniestro ocurra, por lo que se busca educar e incentivar a la ciudadanía a tomar las precauciones adecuadas.

También, las autoridades recorrieron la tradicional feria libre de Los Vilos, entregando folletería alusiva a la prevención de incendios forestales.

“Estamos muy contentos, primero porque marcamos un hito de lanzamiento en Los Vilos, y era importante hacerlo acá, en esta comuna, ya que comenzamos una temporada de incendios forestales que particularmente acá se ha dado con regularidad durante los últimos años, por lo tanto, es relevante el llamado a la prevención que estamos realizando. Seguimos trabajando coordinadamente a través del COGRID Provincial, destacando en esta ocasión la labor colaborativa efectuada junto a las escuelas de la provincia, donde terminamos las charlas de prevención en el colegio Diego de Almagro de esta comuna”, puntualizó el delegado presidencial de Choapa, Jonatan Vega.

Mientras que el director regional de Conaf, Ricardo Gutiérrez, hizo un llamado a la comunidad provincial a cuidar nuestra flora y fauna: «Nuestro mensaje a la comunidad e, a realizar un turismo responsable, a dar a conocer nuestras bellezas, pero con responsabilidad, disfrutar en forma sana de la naturaleza, cuidar nuestro patrimonio natural, tomar conciencia de que este patrimonio está dentro de la zona más biodiversa de Chile, por lo tanto, nosotros somos el hogar de un 50 % de las especies que están en categoría de conservación y, más importante aún, es cuidar las vidas humanas”.

Festival de Cine Internacional de La Serena arranca esta semana

El Festival de Cine Internacional de La Serena (FECILS) cumple una década de historia, consolidándose como un referente dentro del circuito cinematográfico del norte de Chile. A lo largo de su trayectoria, FECILS ha logrado convertirse en una plataforma clave para la visibilidad de creadores locales y nacionales, fomentando la descentralización de la producción audiovisual y promoviendo el desarrollo cultural en la Región de Coquimbo.

A través de su carácter competitivo, el festival facilita el encuentro de diferentes actores de la industria, apoyando el fortalecimiento de la cadena productiva del cine. FECILS es financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y producido por Latente Films.

El festival transita más allá de la competencia, presentando anualmente una programación que abarca diversas actividades en toda la región, con el objetivo de democratizar el acceso al cine y fortalecer la producción cultural local. FECILS ha logrado acercar obras de cine internacional, nacional y regional a audiencias en comunas alejadas, contribuyendo al desarrollo del capital cultural y favoreciendo la circulación de productos cinematográficos que usualmente no tienen cabida en las pantallas comerciales.

Eduardo Pizarro, director del festival, destaca que «lo que comenzó como un sueño de descentralizar y difundir el cine realizado en regiones, hoy es un punto de encuentro para las artes cinematográficas y los diversos actores de la cadena productiva del audiovisual”. En esta línea, FECILS ha llevado cine gratuito a sectores rurales y zonas de difícil acceso, fomentando la reflexión crítica y el intercambio de ideas entre la comunidad y los realizadores.

Que a nadie le falte cine: la cartelera de FECILS 2024

La décima edición del festival, que se llevará a cabo entre el 13 y el 16 de noviembre, incluirá estrenos, talleres especializados, laboratorios creativos y seminarios, así como la sección infantil Pequeña Butaca. Las proyecciones tendrán lugar en espacios como el Salón Ignacio Domeyko Aula Magna de la Universidad de La Serena, el Museo Arqueológico de La Serena y el nuevo Espacio Latente, un centro dedicado al desarrollo de la industria audiovisual que dispone de una sala de cine permanente.

Entre los estrenos destacados figuran El ladrón de perros de Vinko Tomicic, Los hiperbóreos de Joaquín Cóciña y Cristóbal León, Cuando las nubes esconden la sombra de José Luis Torres Leiva, y Aullido de invierno de Matías Rojas Valencia.

Las competencias del festival incluyen las categorías de Largometraje Internacional, Largometraje Nacional, Documental Regional y Cortometraje de Ficción Regional. Además, se llevarán a cabo actividades complementarias en diversas localidades de la región. Como parte del reconocimiento a la trayectoria artística, se otorgará el Premio a la Trayectoria al actor, director y dramaturgo Eduardo Barril, en reconocimiento a su contribución al desarrollo del cine y las artes escénicas en Chile.

