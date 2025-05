Jefe que denunció a empleada por salir del país con licencia fue sumariado y despedido

Presentado por:

¡Hola! Las noticias en la Región de Coquimbo continúan intensas. Venimos de una semana movida. Andes Iron arremetió y comenzó a tramitar permisos. En la política local, se sigue buscando seremi de Seguridad Pública y de Trabajo. Además, el Partido Socialista se quedaría con la nueva seremi. Por otro lado, el fiscal regional Patricio Cooper sigue en la mira.

Este lunes es la formalización del PapayaGate y veremos los coletazos que dejarán o no las posibles medidas cautelares. Pero vamos a lo que vinimos. Aquí comienza una edición más de Aquí Coquimbo, el único newsletter de tu región.

Antes de comenzar,

Iniciamos con un tema coyuntural como lo es el de las licencias médicas que ocupaban los funcionarios públicos para salir al extranjero. Abordamos un caso extraño, peculiar. En la JUNJI de la región, en 2022 una funcionaria con licencia médica salió del país, pero la jefatura que la denunció en su momento vivió su peor pesadilla. La funcionaria salió absuelta del sumario, pero quien fue destituido del servicio público fue el denunciante. Entérate aquí de esta inusual historia.

En nuestro segundo tema, nos metimos derechamente al mar. En Coquimbo a través del surf realizan terapias a menores que son parte de centros de residencia. Esta linda iniciativa acoge a 20 niños y les ayuda a su desarrollo integral para superar sus problemas personales.

Del mar nos pasamos a los libros. En Coquimbo hace un tiempo se instaló un inédita librería: “Mente Libro”. Entrevistamos a su dueña y propulsora de este espacio que no es solo para comprar libros, sino que también para estudiar, trabajar y compartir.

En nuestro cuarto tema, te contamos del conflicto surgido a raíz de la construcción del nuevo Hospital de La Serena. Algunos vecinos pusieron una reclamación el 1 er Tribunal Ambiental de Antofagasta. Conoce aquí los detalles de esta historia.

Finalmente, nos trasladamos hasta la provincia del Choapa, donde regantes de la Junta de Vigilancia hacen un llamado a la prevención ante eventuales lluvias de este año. Advierten a sus asociados y usuarios a tomar medidas preventivas en las bocatomas. Dicen que es mejor prevenir que lamentar.

Vamos por una edición más de Aquí Coquimbo.

1

¿Insólito? En la JUNJI destituyen a jefatura por denunciar a funcionaria que con licencia médica estaba en Brasil

Tras el informe de Contraloría sobre los más de 25 mil funcionarios públicos que estando con licencia médica viajaron fuera del país, la situación ha generado un repudio transversal en la clase política.

Ante esta coyuntura, a Aquí Coquimbo le llegó una denuncia singular y peculiar. En la Región de Coquimbo, durante el 2022, en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), el entonces subdirector de recursos financieros -que también oficiaba de director regional subrogante-, Wilson Rojas Gallardo, denunció a Daniela Pérez Leiva, subalterna de su área, luego de cerciorarse de que la funcionaria estando con licencia médica por 60 días había salido fuera del país e iba presumiblemente a clases presenciales de una entidad de educación superior.

Según fuentes al interior de la JUNJI que quisieron mantenerse en reserva, Wilson Rojas supo de la salida al extranjero de la funcionaria porque los propios compañeros de trabajo la denunciaron.

Rojas, que hasta el 2025 llevaba 34 años trabajando en la JUNJI, solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI) un informe para ratificar si la funcionaria había salido del país. El informe al que tuvo acceso en exclusiva Aquí Coquimbo señala que la información de Rojas era cierta: la funcionaria estuvo cerca de una semana en Brasil.

Tras la ratificación de la PDI sobre la salida al extranjero de la funcionaria, la Isapre también rechazó su licencia médica.

Posterior a los informes de la PDI y la Isapre, Wilson Rojas -en su calidad de jefatura- solicitó un sumario en contra de Pérez, el cual tuvo su resolución exenta el 10 de mayo de 2023. ¿El resutado?: sobreseimiento de responsabilidad administrativa a la funcionaria. No hubo sanción ni amonestación para ella por haber salido al extranjero estando con licencia médica

El inicio de la destitución

Luego de la solicitud de pronunciamiento hecha por Wilson Rojas a la PDI y a la Isapre de Daniela Pérez, y tras el resultado del sumario que la sobreseyó, la funcionaria interpuso una denuncia de acoso laboral en contra de Rojas, apelando a que su jefatura la expuso y vulneró sus derechos.

Tras esa denuncia, la JUNJI decidió abrir de inmediato un sumario en contra de Rojas. El sumario comenzó en marzo de 2023 y finalizó en agosto de 2024 con la destitución de este. Sin embargo, Rojas apeló, pero solo logró alargar más la agonía. El 10 de enero de este año la vicepresidenta ejecutiva nacional de la JUNJI, Daniela Triviño Millar, firmó la destitución de Rojas

Aquí Coquimbo tuvo acceso a la resolución de la destitución de Rojas. En los distintos argumentos que se esbozan llama la atención que se apela -en toda una carilla- a la perspectiva de género, invocando a la CEDAW y a la Convención Belem Do Para.

En las conclusiones se manifiesta que Rojas cometió maltrato y acoso laboral afectando “el derecho de la dignidad humana”.

Nos contactamos con Wilson Rojas, pero este declinó referirse a la situación, solo se remitió a señalar que su caso se encuentra en Contraloría General de la República tras un recurso de reclamación que interpuso.

Rojas denunció amenazas

Durante el periodo 2023-2024, la misma fuente nos señaló que el ambiente al interior de la JUNJI de la Región de Coquimbo no era el de los mejores. Incluso Wilson Rojas habría recibido amenazas de la funcionaria denunciada, lo que provocó que él también la denunciara a la misma entidad, basándose en el protocolo interno que manejan, pero sin obtener resultados.

Tras este incidente, Rojas fue catalogado con enfermedad profesional por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). La aseguradora solicitó a su empleador que fuera removido para estar lejos del agente (Daniela), pero, según relatan compañeros de trabajo de Rojas, eso no sucedió.

Nos tratamos de contactar con Daniela a través de su empleador para conocer su versión, pero fue imposible.

Nos contactamos con la JUNJI de la Región de Coquimbo, pero nos derivaron a nivel central. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

2

¡Aplausos! Utilizan el surf como terapia para menores de residencias

Ocho sesiones prácticas de surf terapia en la playa de Peñuelas en Coquimbo, guiadas por un equipo profesional especializado de la Corporación Surf Therapy, es el objetivo principal de un programa dirigido a 20 niños, niñas y adolescentes (NNA) que son parte de los Centros de Residencia de Vida El Puente y de Vida Chile.

El objetivo de estas clases -que duran entre dos y tres horas- es fortalecer el bienestar, la autoestima y el desarrollo integral de los menores, promoviendo un trabajo mental, emocional y físico de los participantes a través de sesiones estructuradas de surf terapia. Para ello utilizan el mar y la naturaleza como espacios de sanación y crecimiento.

“El programa de ocho sesiones de Surf Therapy representa una innovación en el trabajo con niños y niñas que viven en residencia. No solo les permite reconectarse con su cuerpo y emociones en un entorno seguro como la playa, sino también promover la confianza, la resiliencia y el sentido de pertenencia”, señala Paz Muñoz, facilitadora de Surf Therapy Coquimbo y trabajadora social.

Este innovador programa constituye una intervención pionera en la región. Camila Doñabeitía, facilitadora de Surf Therapy Coquimbo, destaca: “Este es un espacio seguro para las infancias. Les entregamos herramientas valiosas como aprender a respirar para calmarse, jugar en comunidad, superar miedos y reconocerse capaces. Todo lo que hacemos está basado en el cariño y la confianza en las nuevas generaciones”,

Desde Surf Therapy manifiestan que uno de sus anhelos es que los menores en los momentos difíciles puedan recordar cómo se sintieron en el mar: en calma, felices y acompañados, y así encontrar fuerza para seguir adelante.

Maricarmen Fernández Carrasco, psicopedagoga del Centro de Vida El Puente, valoró esta innovadora terapía. “Desde la primera sesión piloto observamos efectos positivos inmediatos: mejor descanso, cambios en el comportamiento, entusiasmo. Cada sábado lo esperan con emoción; saben que es un espacio de libertad, juego, aprendizaje y respeto”.

Esta iniciativa es desarrollada en conjunto con la Corporación de Ayuda a la Infancia Casa Montaña, acreditada como organismo colaborador del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Casa Montaña, institución sin fines de lucro, ha trabajado desde 2019 acogiendo a niños, niñas y adolescentes en situación de alto riesgo.

Surf Therapy Coquimbo

Surf Therapy Coquimbo es una corporación sin fines de lucro que promueve el bienestar físico, mental y emocional. Esta organización está inspirada en la ciencia del Blue Mind, que es respaldada por estudios de la International Surf Therapy Organization (ISTO). El programa busca acompañar a niños, adolescentes y adultos en procesos de sanación emocional, inclusión social y desarrollo personal, utilizando el surf como herramienta terapéutica integral. El director ejecutivo de esta entidad en Coquimbo es Marcelo Muñoz Álvarez. Si quieres saber más detalles de esta iniciativa, puedes ingresar a www.surftherapycoquimbo.com

3

Mente Libro: un café literario que impulsa la lectura, el arte y la creación cultural

Mente Libro es un café literario ubicado en un stripcenter del sector de Peñuelas en Coquimbo. Este acogedor lugar se alza como un espacio para que todo lector pueda estar tranquilo y disfrutar en armonía la lectura. A la venta de libros, suma servicio de cafetería, o bien, se puede llegar con un computador portátil para trabajar rodeado de libros. También allí se realizan talleres, cuentalibros, entre otras actividades.

La impulsora de esta iniciativa es Annie Leyton Sánchez, una coquimbana de 38 años, quien está casada y tiene una hija. Annie trabaja en la minería, pero su pasión son los libros y la lectura. Inauguró Mente Libro el 13 de diciembre de 2023 y Aquí Coquimbo conversó con ella para saber detalles de cómo se ha forjado este negocio cultural y cuál es su visión acerca del mundo literario.

–¿Por qué decidiste abrir Mente Libro?

-Por el amor y la admiración que siempre he sentido por los libros. Desde los 17 años descubrí el despertar que provoca estos. Gratamente me pude dar cuenta de que con ellos uno aprende, sueña, viaja, etc., un sinfín de actividades y eso me cautivó.

A los 35 años entendí que había postergado demasiado mi sueño de abrir una librería diferente y que generara impacto a todas esas personas que buscan un refugio literario como yo lo busqué por muchos años. Mente Libro nace de esa convicción: ofrecer un espacio donde las personas puedan leer, trabajar y estudiar sin ningún apuro. Bueno, y por qué no, inspirarse y que las ideas o locuras que tenemos se puedan volver realidad. Un lugar que tenga como prioridad la atención del cliente y que cada visitante sea escuchado y valorado.

–¿Cuál es la diferencia de Mente Libro con otras librerías?

-Difícil pregunta. Te soy sincera, en Mente Libro no vemos a las otras librerías como competencia, sino como parte de un ecosistema necesario. Pero si tuviera que destacar los que nos hace únicos, diría que tenemos tres focos muy claros: primero, la experiencia del lector. Nos preocupamos de escuchar, de acoger a lectores de todo tipo, incluidos aquellos que han perdido el hábito o nunca lo han tenido, y sobre todo a los que tienen “bloqueo lector”.

Como segundo foco es poder entregar un lugar que pueda acompañar tu trabajo o lectura con un café o té, combinado con algo rico para comer, porque queremos brindar un espacio cómodo y cálido para esa pausa que todos necesitamos de vez en cuando.

Como último y más relevante foco son nuestras actividades de fomento lector, como trueques literarios, cuentacuentos, presentaciones de libro y talleres de escritura. Todo pensado para acercar la lectura de manera natural y accesible.

–¿Cómo ha sido la experiencia de Mente Libro desde su inicio hasta hoy?

-Ha sido una experiencia maravillosa. Hemos conocido a personas increíbles que tras conversaciones hemos podido concretar muchas actividades para la comunidad, por ejemplo: talleres de escritura con temáticas específicas y talleres de dibujo para niños, que han tenido muy buena acogida. Nos hemos dado cuenta de que cuando las personas trabajan para el mismo propósito, todas las tareas planificadas resultan con buenos resultados.

¿Hemos tenido días difíciles? Muchos. Pero creo firmemente en la visión de Mente Libro y por eso estamos trabajando cada día en poder entregar un servicio de excelencia a nuestros lectores y poder llegar a los “no” lectores también, queremos entregar un espacio de confianza e inspiración.

–¿Crees que en Chile y en la región falta más hábito de lectura?

-Nos hemos llevado una grata sorpresa. Hay muchos más lectores de lo que se piensa, personas de todas las edades, con intereses distintos y algunos con curiosidad constante de descubrir diversos títulos y temática. Sin embargo, creemos que falta más acceso, espacios amigables y sobre todo actividades de estímulos desde edades tempranas, que se lea sin presión. Y para esto, uno de nuestros objetivos es acompañar, pero también acercar a quienes no se consideran lectores, sin juicio ni exigencia.

–¿Cuáles son tus proyecciones en esta materia?

-Queremos que Mente Libro crezca, no solo en tamaño, sino en impacto. Soñamos con abrir sucursales en todo el país y convertirnos en la cadena de café literario más grande de Chile sin perder nuestra esencia. Pero más importante aún, queremos realizar actividades de campañas de fomento lector en escuelas rurales, hogares de adultos mayores y sectores donde el acceso al libro aún es limitado. También generar alianzas con empresas que compartan nuestra visión, que es dejar huella a través de la lectura.

Un mensaje de la U.Central



Transformando el nacimiento: U. Central promueve el parto respetado en la Región de Coquimbo

La carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Central Región de Coquimbo organizó con éxito la Primera Jornada de Parto Respetado: “Celebrando la vida desde el inicio”, actividad enmarcada en la Semana Mundial del Parto Respetado, que se celebra entre el 12 y el 16 de mayo de 2025. Esta actividad, enfocada en promover un enfoque respetuoso y personalizado del parto, fue dirigida a estudiantes y profesionales de la salud de los hospitales de Coquimbo, La Serena y Ovalle, quienes acompañan a las mujeres durante los procesos de gestación, parto y postparto.

La jornada contó con la participación de destacados expositores y expositoras, quienes abordaron una serie de temas fundamentales para el ámbito obstétrico, como la cesárea en túnel, ecografía obstétrica, protocolos clínicos para impresión de placenta, así como estudios recientes sobre la inducción del parto y su impacto en la gestación. También se destacó la importancia de la salud mental perinatal y la implementación de la Ley de Integridad de la Mujer, enfatizando la necesidad de garantizar el respeto a los derechos de las mujeres en todas las etapas del proceso reproductivo.

4

Vecinos de La Serena molestos con construcción de hospital llegan al Tribunal Ambiental

Un grupo de vecinos del sector oriente de La Serena están molestos con la construcción del nuevo hospital de la ciudad que está emplazado cerca de sus viviendas. Reclaman que el proyecto -en construcción actualmente- no ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ante esta situación, tres vecinos interpusieron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental contra la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que declaró inadmisible su solicitud de invalidación respecto de la resolución que determinó que el proyecto no requería someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Los vecinos reprochan que el SEA haya declarado inadmisible su solicitud de invalidación debido a que fue presentada más de dos años después de la dictación de la resolución que estableció que el proyecto no debía ingresar a evaluación, en circunstancias de que tal instrumento no se les notificó y tomaron conocimiento solo en septiembre de 2024, cuando advirtieron el inicio de la construcción del proyecto.

“No fueron considerados en el proceso de pertinencia, porque los vecinos toman conocimiento efectivo en el año 2024, vale decir, ya transcurridos prácticamente dos años desde su resolución. Este conocimiento se adquiere cuando se iniciaron las obras masivas, y la falta de notificación los privó de ejercer derecho a participar oportunamente”, explicó el abogado de los reclamantes Rafael Jordán.

Además, agregó que “esta reclamación busca que se deje sin efecto la resolución que eximió ingresar el proyecto sin Estudio de Impacto Ambiental y sea sometido a este estudio. La omisión de evaluación ambiental es producto de varias consideraciones. No estamos en contra del proyecto, sino que buscamos que se hagan las cosas de buena manera”, concluyó Jordan.

Consulta de pertinencia

El SEA, en cambio, defiende que la consulta de pertinencia es un trámite voluntario y no una evaluación ambiental, cuyo único fin es determinar si un proyecto debe ingresar obligatoriamente al SEA, en forma previa a su ejecución. Sostuvo también que las alegaciones de los reclamantes exceden el ámbito de la consulta y no constituyen vicios de legalidad. Además, el SEA plantea que las eventuales desviaciones o incumplimientos respecto de lo declarado en la consulta son materia de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente. Por ello, sostiene que la resolución fue emitida conforme a derecho.

5

Junta de Vigilancia del Choapa llama a sus comunidades a prevenir ante posibles lluvias

Teniendo en cuenta la posibilidad de que se produzcan nuevas precipitaciones durante este año en la Región de Coquimbo, específicamente en la Provincia del Choapa, y para evitar posibles efectos posteriores, la Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes hace un llamado a sus comunidades y usuarios de aguas para que tomen medidas preventivas en sus bocatomas. La idea es reducir la capacidad de captación en la época de invierno, de tal modo que ante este tipo de eventos, el cauce no entorpezca el libre escurrimiento de las aguas en las obras.

El temor radica en que ante posibles lluvias intensas se generen crecidas del río, lo cual produzca la activación de quebradas u otras situaciones más complejas como aludes y desbordes del río.

Desde la Junta de Vigilancia llaman a la revisión de la infraestructura hídrica de conducción y distribución y, de ser necesario, efectuar las correspondientes mantenciones, hacer la limpieza y el despeje de los canales principales y de las acequias de regadío, así como de las obras de repartición y de los canales de descargas. Todas estas medidas de prevención deben adoptarse ante posibles emergencias.

Desde el organismo recuerdan que esta responsabilidad fue comunicada por la Dirección General de Aguas (DGA) el pasado 09 de mayo de 2025 a través de la resolución exenta N°574 que ordena “a todas las Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas, Comunidades de Aguas, obras estatales de desarrollo del recurso, y en general, todos los usuarios de aguas de la Región de Coquimbo, que tengan obras de captación en los cauces naturales, el cierre de las bocatomas de sus canales y el retiro de todos los elementos adicionales a las captaciones que puedan entorpecer el libre escurrimiento de las aguas”.

De acuerdo a la DGA, el cierre de bocatomas se extiende desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre de 2025,

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

