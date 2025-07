Denuncias por negligencias médicas impactan en Ovalle

Presentado por:

Iniciamos con una ola de denuncias ciudadanas, que van desde prolongadas listas de espera hasta presuntas negligencias médicas con desenlaces fatales. Estos casos han encendido las alarmas y exigen respuestas urgentes sobre la calidad y oportunidad de la atención de salud en nuestra provincia.

El reloj electoral avanza, y en Aquí Coquimbo ya palpamos la efervescencia de la carrera presidencial. Con miras a las elecciones de 2025, los comandos de los principales precandidatos – Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Jeannette Jara– están intensificando su despliegue y organización en nuestra región.

En nuestro tercer tema, destacamos una iniciativa que ilumina el camino hacia el progreso y la sostenibilidad en nuestras zonas más apartadas. Un proyecto de energía solar, liderado por la Universidad de Chile, está transformando la realidad de caletas pesqueras y comunidades rurales aisladas. Descubra cómo la innovación y las energías limpias están mejorando la calidad de vida y potenciando el desarrollo productivo local.

Un reciente estudio de la Universidad Diego Portales (UDP) ha posicionado a La Serena como la comuna líder a nivel nacional en la implementación de medidas y estrategias de seguridad a nivel municipal. En este número, desglosamos los factores que han permitido a nuestra capital regional destacarse en un área tan sensible y prioritaria hoy para la ciudadanía.

Finalmente, en Aquí Coquimbo abordamos un hecho que ha conmocionado a nuestra comunidad y que marca un preocupante precedente en la región. Un inédito caso de secuestro y tortura, con características que solían verse solo en las grandes urbes o ciudades fronterizas. Les entregamos los detalles de este complejo caso policial.

1

Acusaciones sobre negligencias médicas sacuden al Hospital de Ovalle

Una creciente serie de denuncias ciudadanas ha puesto en el ojo del huracán al Hospital de Ovalle, con pacientes y familiares reportando, lo que a juicio de estos, serían negligencias médicas que habrían derivado en desenlaces fatales, y listas de espera que comprometen la salud de los usuarios. Los testimonios apuntan a diagnósticos erróneos, demoras en atenciones vitales y una evidente «falta de sintonía» en el funcionamiento del principal recinto asistencial de la provincia de Limarí.

Una muerte evitable

Uno de los casos más graves es el que denunció la familia de Carolina Estefani Contreras Olivares, exfuncionaria del Hospital de Ovalle. Esta familia denunció públicamente una seguidilla de negligencias médicas en el Servicio de Urgencias del recinto, que, aseguran, derivaron en la trágica muerte de Carolina por un tromboembolismo pulmonar/infarto pulmonar.

Según el relato familiar, entre el 28 de marzo y el 11 de abril de 2025, Carolina acudió en múltiples ocasiones a Urgencias por un cuadro de hinchazón y enrojecimiento en una pierna, inicialmente diagnosticado como «síndrome gripal» y «celulitis». A pesar de que un examen particular reveló un Dímero D (indicador de trombosis) altamente alterado (3692ng/mL), las atenciones en el hospital no habrían sido las adecuadas.

La familia relata que, incluso tras ser llamada de urgencia por el resultado del examen, la paciente fue dada de alta con solo paracetamol, a pesar de que los médicos consideraron la posibilidad de una trombosis. La situación se agravó cuando Carolina sufrió un desmayo y, en su último ingreso el 11 de abril por la tarde, en estado crítico, fue dejada en un pasillo pese a recibir una categorización C-2.

«Mi hermana fue un experimento para esos que dicen ser profesionales«, sentenció la familia, criticando la falta de interpretación de exámenes y la tardanza en la atención, que culminó con la entubación de Carolina en Urgencias y, horas después, su fallecimiento tras un paro cardiorrespiratorio.

Un apéndice a punto de reventarse

Otro de los casos se relaciona con la denuncia de una madre, Marcela Aguilera, que califica lo vivido como una «vulneración de derechos» y «falta de ética profesional» en el Hospital de Ovalle, luego de que su hija de 8 años sufriera una serie de demoras y diagnósticos erróneos que la dejaron al borde de una apendicitis perforada.

Según el relato de ella, el domingo 26 de enero de 2025, la menor ingresó a Urgencias con un fuerte dolor abdominal. A pesar de la poca afluencia de pacientes, hubo dilación en la atención. Un examen de sangre alterado no fue suficiente para que la doctora de turno realizara estudios adicionales, diagnosticando «gastroenteritis aguda» y enviándola a casa con paracetamol.

Esa misma tarde, ante el recrudecimiento del dolor, la madre regresó con su hija a Urgencias. Tras una larga espera, se repitieron exámenes y se realizó un TAC, cuyo resultado, entregado la mañana del lunes 27, confirmó apendicitis. La menor fue trasladada de urgencia en ambulancia a La Serena para ser operada por un cirujano infantil, ya que el Hospital de Ovalle no cuenta con profesionales para operar a menores de 12 años.

La madre denuncia que el traslado se realizó sin la hidratación ordenada y que la cirujana en La Serena confirmó que el apéndice estaba «a punto de reventarse».

“Hermoso hospital, pero sin sintonía”

Jaime Ramírez Santibáñez, paciente del Hospital de Ovalle, ha hecho pública su preocupación por lo que describe como una «falta de sintonía» en el funcionamiento del centro asistencial.

Ramírez, operado de la próstata, relata que desde 2023 espera una interconsulta con un urólogo para un control posoperatorio y la revisión de su medicación. A pesar de sus reiteradas visitas al hospital para consultar por la hora, no ha obtenido respuesta hasta la fecha.

La situación se agrava en el área de Oftalmología, donde es paciente desde 2020 por una avanzada miopía causada por diabetes, para la cual requiere aplicaciones de Avastín. «Pasan meses sin atención y la enfermedad avanza durante la espera», subraya Ramírez.

El paciente lamenta que, a pesar de tener un «hermoso hospital», su funcionamiento no esté a la altura de las necesidades de los pacientes. «No existe sintonía con su funcionamiento«, concluye Ramírez.

Los pacientes y familiares que se declaran afectados por el hospital ovallino formaron un movimiento ciudadano “Salud Digna para el Limarí”, siendo uno de sus rostros más visibles el reconocido pediatra broncopulmonar, Carlos Flores Berríos.

Respuesta del director del Hospital de Ovalle

Leopoldo Oyaneder, director del Hospital de Ovalle, abordó varias preocupaciones sobre la calidad de la atención, la gestión y las denuncias de negligencias medicas

Oyaneder reiteró a Aquí Coquimbo el compromiso del hospital con la calidad de atención, señalando que se realizan auditorías clínicas y supervisiones constantes a través del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente.

Respecto a los casos abordados en este newsletter, Oyaneder sostiene que “estos casos son situaciones muy puntuales y aisladas, ya que, por ejemplo, el año 2024 se realizaron más de 13 mil cirugías, cerca de 60 mil consultas en nuestra Unidad de Emergencia y 97 mil atenciones médicas en los policlínicos ambulatorios, los cuales, en su gran mayoría, fueron procesos de atención exitosos que dieron una solución a los problemas de salud a estas personas”.

Finalmente, agregó que el Hospital de Ovalle mantiene «canales directos de comunicación» para los pacientes insatisfechos con la evolución de su estado de salud.

2

Comandos presidenciales intensifican maniobras políticas con miras a noviembre

A poco más de cuatro meses para las elecciones presidenciales de 2025, los comandos de los principales precandidatos, Evelyn Matthei (Chile Vamos), José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (Partido Comunista, oficialismo) están intensificando su despliegue y organización en la Región de Coquimbo. Voceros de cada campaña detallaron a Aquí Coquimbo sus estrategias, los liderazgos que los componen y sus expectativas para la contienda electoral.

Chile Vamos: despliegue de Matthei con rostros regionales y enfoque en la cercanía

Desde el comando de Evelyn Matthei, el presidente regional de la UDI, Fernando Toro, destacó el «rol protagónico» que ha asumido su partido en la articulación territorial de la campaña en la región. «Nuestra presencia en el comando regional es potente con un compromiso completo«, afirmó Toro, quien resaltó la incorporación de los tres parlamentarios regionales de Chile Vamos: el senador Sergio Gahona y los diputados Marco Antonio Sulantay y Juan Manuel Fuenzalida. A ellos se suman nombres como Juan Aguirre y Gonzalo Pinochet, además del propio Toro.

Según el vocero, la UDI aporta no solo «fuerza política», sino también «estructura orgánica, equipos técnicos y una red sólida de dirigentes comunales y profesionales que conocen en profundidad las necesidades de la ciudadanía«.

Respecto a si hay temor de que la exsenadora de la Región de Coquimbo no pase a segunda vuelta, Toro afirmó: «En la UDI no trabajamos desde el miedo, sino desde la convicción. Sabemos que Evelyn Matthei representa hoy a la mayoría silenciosa que quiere orden, certezas, responsabilidad y liderazgo. Ella no necesita prometer lo imposible, porque su trayectoria demuestra que cumple. Las encuestas reflejan una tendencia que, la verdad, yo no le doy mucho crédito. La ciudadanía valora su experiencia, su firmeza y su capacidad de gestión”.

El presidente regional de la UDI se mostró confiado en que «si seguimos escuchando a la gente y siendo coherentes con nuestras propuestas, Evelyn Matthei no solo pasará a segunda vuelta, sino que tiene todo para convertirse en la próxima presidenta de Chile«.

Partido Comunista: Jara busca unidad progresista y despliegue

El presidente regional del Partido Comunista, Álex Rojas, informó sobre la constitución del Comité Político de la campaña presidencial por Jeannette Jara Román. Este explicó que durante la primera reunión se definió líneas de acción en lo comunicacional, incluyendo una «invitación formal a la Democracia Cristiana para que se sienta incorporada a este desafío«.

Rojas detalló que están generando un plan de despliegue extendido en la región. «Hacer un llamado amplio a la ciudadanía, para potenciar los comandos de primarias y (están) avanzando en la formación de más comandos o comités ciudadanos por Jeannette Jara, en los niveles regionales, comunales, barriales y sectoriales (con trabajadoras y trabajadores), de jóvenes y estudiantes, en la ciudad y el campo». También buscarán un «despliegue hacia los sectores de centro» y establecerán relación con representantes locales.

En cuanto a los aspectos programáticos, se enfocarán en «las necesidades y requerimientos de la población con materias tan sensibles como la sequía, la seguridad o la salud, empleo y crecimiento«, los cuales se construirán a través de «intercambios presenciales, virtuales y de plataformas sociales«.

Finalmente, Rojas abordó la «campaña anticomunista», señalando que «la élite que conforman las candidaturas de la derecha, de claros perfiles negacionistas y facistoides -muy propios de sus cunas de procedencia germano alemanas- de sus candidaturas, buscará hacer del anticomunismo un desempeño de su estrategia«.

Partido Republicano: Kast enfocado en seguridad y crecimiento

Desde el comando de José Antonio Kast, Brian Salazar señaló a nuestro medio que desde el Partido Republicano llevan «meses planificando el despliegue para dar presencia a nuestro candidato José Antonio Kast«, y están enfocados en un trabajo «colaborativo con los dirigentes regionales y comunales«.

Según Salazar, el eje central de su campaña será «dar respuesta a los dolores y necesidades de la población y sobre todo las de nuestra Región de Coquimbo«, contando con el apoyo del Partido Social Cristiano.

Respecto de los conflictos con Chile Vamos, Salazar manifestó que «como republicanos miramos hacia el frente y no hacia los lados; tenemos claro que la amenaza comunista es el propósito común a superar«.

Además, agregó; “Chile Vamos tiene su estrategia, y la respetamos, nosotros tenemos la nuestra y es poner en el centro a las personas, a las familias, a los millones de chilenos que temen salir a la calle por temor al delincuente«. Concluyó que están seguros de que la región «quiere paz, seguridad y ver de su querida región un faro de crecimiento y oportunidades«.

3

Energía solar llega a zonas aisladas de la región

Productores caprinos y pescadores artesanales de zonas aisladas de la Región de Coquimbo, donde el acceso a la electricidad es casi nulo, están transformando sus procesos productivos gracias al Proyecto FIC-Coquimbo “Energía solar: soluciones globales a problemas locales”.

La iniciativa es liderada por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, que desde el 2022 hasta la fecha ha instalado sistemas fotovoltaicos y termosolares que permiten establecer cadenas de frío y mejorar la inocuidad alimentaria.

El Dr. Ian Homer, director del proyecto, explicó que el objetivo fue «entregar soluciones a través de una alternativa energética sustentable que permita el desarrollo de los sectores rurales aislados, mejorando su calidad de vida y la permanencia en el territorio«.

La iniciativa ha implementado pilotos demostrativos en plantas de queso de cabra y caletas pesqueras sin red eléctrica, con el fin de asegurar la cadena de frío y la inocuidad en la conservación de leche, quesos y mariscos.

A lal fecha, se han instalado soluciones específicas en localidades como:

Totoral (Canela) : desinfección de agua y refrigeración.

: desinfección de agua y refrigeración. Caleta Totoralillo Norte (La Higuera) : containers refrigerados para mariscos.

: containers refrigerados para mariscos. El Escorial (La Higuera) : ampliación de plantas queseras y mejora de infraestructura.

: ampliación de plantas queseras y mejora de infraestructura. Las Cardas (Coquimbo) : sistemas conectados a la red para paliar bajas de voltaje y como centro de capacitación.

: sistemas conectados a la red para paliar bajas de voltaje y como centro de capacitación. El Sauce (Río Hurtado): capacitación en manejo en frío, fundamental para el almacenamiento de quesos en visicooler.

Adicionalmente, se creó un centro demostrativo en la Estación Experimental Las Cardas para futuras capacitaciones.

El proyecto, que también incluyó manuales y material educativo, ha contribuido a resolver un problema estructural de falta de energía, dignificando el trabajo y abriendo nuevas oportunidades para las familias rurales, demostrando el impacto directo de la innovación universitaria en el bienestar territorial.

Innovación y aprendizaje marcaron la 1°Feria de Alimentos de Universidad Central sede Región de Coquimbo

La actividad reunió a estudiantes de primero y cuarto año de la carrera de Nutrición y Dietética.

Las y los alumnos, presentaron exposiciones interactivas sobre los grupos alimentarios y sus beneficios para la salud, mientras que en el marco de la asignatura Proceso y Tecnología de los Alimentos, mostraron prototipos innovadores, como gomitas de creatina y nuggets especialmente diseñados para niños con problemas renales.

La feria contó con la participación de entidades públicas y privadas quienes reforzaron la importancia de la innovación en la industria alimentaria. La actividad destacó por fomentar el aprendizaje colaborativo entre estudiantes y acercar la ciencia de la nutrición a la comunidad.

4

Estudio UDP: La Serena lidera medidas de seguridad municipal en Chile

Un estudio realizado por la Universidad Diego Portales (UDP) junto con la Fundación Friedrich Ebert posicionó a La Serena como la comuna con más iniciativas de seguridad municipal en todo Chile.

La Municipalidad de La Serena saltó del puesto número 6 al 1 en solo un año.

El estudio destaca que en la capital regional se realizaron 26 iniciativas relacionadas con la prevención de seguridad pública, entre las que destacan:

“Patrullajes inteligentes” georreferenciados por IA en zonas HOTSPOT (zonas calientes).

Recuperación de espacios públicos tomados o abandonados.

Alarmas de seguridad personal.

Cámaras comunitarias de seguridad.

Poste inteligente con botón de pánico.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, valoró esta medición: “Desde el primer día nos propusimos dejar atrás los años de abandono que vivió La Serena y trabajar con decisión para devolverle la seguridad a nuestras familias. Sabemos que aún queda camino por recorrer, pero hoy contamos con una estrategia clara, tecnología al servicio de la comunidad y un compromiso firme por recuperar los espacios públicos”.

Además de estas acciones, el director de Seguridad Ciudadana de La Serena, Gonzalo Arceu, señaló que han sido implementados con éxito “los pórticos lectores de patentes, nuevas cámaras de televigilancia y patrullajes con dron. Además, en los próximos días activaremos el número único de atención, un call center de denuncias 24/7”.

“Sabemos que aún queda trabajo por hacer, pero vamos bien encaminados. Queremos que La Serena vuelva a ser una comuna segura, y lo estamos logrando paso a paso, con planificación, tecnología y presencia en terreno. Porque La Serena tiene futuro, y la seguridad de nuestros vecinos es prioridad”, concluyó la alcaldesa.

5

No solo Santiago y Arica: inédito de caso de secuestro y tortura en la región

Un grave caso de secuestro y tortura psicológica, que involucró el uso de un fusil y una motosierra, fue aclarado por la Policía de Investigaciones (PDI) durante la semana pasada. Cinco individuos de nacionalidad venezolana fueron detenidos en relación con el delito.

Los hechos se iniciaron el fin de semana anterior, cuando una mujer logró escapar de sus captores y denunció el secuestro a Carabineros. La investigación, a cargo de la PDI, se desarrolló con celeridad, culminando con las detenciones en la Toma La Varilla (sector Las Compañías en La Serena) y en una segunda vivienda en el centro de la capital regional. En los allanamientos, se decomisaron armas de fuego de diverso calibre, incluyendo un fusil, pistolas, revólveres, $ 850.000 en efectivo y una motosierra.

Según detalló Luis Villar, jefe de la Brigada de Robos de la PDI, tres víctimas de nacionalidad venezolana habrían sido retenidas por tres secuestradores, también venezolanos, en una casa de tortura en La Varilla. Allí, fueron agredidos y amenazados con la motosierra para exigirles $ 40 millones. Una de las víctimas logró huir y alertar a la policía.

Indagaciones sugieren que el motivo del secuestro no habría sido el cobro de una deuda, sino el intento de las víctimas de abandonar un presunto negocio de narcotráfico, lo que fue rechazado por la banda.

La PDI logró rescatar a una de las víctimas que aún permanecía secuestrada en una casa céntrica. Tres de los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que la detención de los otros dos fue ampliada. La PDI confirmó que los cinco detenidos serían miembros de una misma banda dedicada al secuestro, todos ellos en situación irregular en el país.

El seremi de Seguridad Pública, Adio González, señaló a Diario El Día que el próximo Consejo Regional de Seguridad Pública, que prioriza estos delitos, será liderado por el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado.

Aquí Coquimbo consultó al Gobierno si la visita del subsecretario se debía a este caso. La repuesta gubernamental desestimó esto, y precisó que su estadía en la región más bien respondía a una agenda habitual de autoridades nacionales en las regiones.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

