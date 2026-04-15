Universidad Católica golpea en Brasil y firma un triunfo agónico ante Cruzeiro

Universidad Católica consiguió un triunfo de alto impacto en la Copa Libertadores al imponerse por 2-1 como visita ante Cruzeiro en el Mineirao, en la segunda fecha del Grupo D. El equipo cruzado se repuso así de su debut con derrota ante Boca Juniors por el mismo marcador y sumó sus primeros tres puntos en el torneo continental.

La UC salió a disputar el partido sin complejos en Belo Horizonte y encontró premio tras un arranque competitivo. Luego de un aviso de Fernando Zampedri, que remató dos veces al poste, Justo Giani abrió la cuenta a los 29 minutos con un cabezazo que silenció el estadio brasileño.

En el segundo tiempo, Cruzeiro adelantó sus líneas y logró el empate a través de un penal. Clemente Montes cometió la infracción sobre Kaiki y Matheus Pereira convirtió desde los doce pasos a los 60 minutos. El conjunto local ganó impulso con la igualdad e incluso estrelló un balón en el palo, mientras Vicente Bernedo sostenía a Católica en los momentos de mayor presión.

Cuando el empate parecía cerrado, apareció desde la banca Jimmy Martínez en los descuentos para conectar el gol del 2-1 a los 90+3 y sellar una victoria agónica en Brasil. El resultado no solo cortó una larga sequía cruzada en ese país, sino que además convirtió a Universidad Católica en el primer equipo chileno en derrotar a Cruzeiro.

Con este resultado, el cuadro dirigido por Daniel Garnero quedó segundo en el Grupo D con tres puntos, por detrás de Boca Juniors, que suma seis. Ahora, el foco cruzado volverá al torneo local, con partidos ante Unión La Calera el 20 de abril y luego frente a Universidad de Chile el 25 del mismo mes.