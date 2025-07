Aumenta tensión en Chile Vamos y Demócratas por los cupos parlamentarios en Coquimbo

Presentado por:

¡Bienvenidos a una nueva y vibrante edición de Aquí Coquimbo!

Esta semana, los valles y costas de nuestra querida región resuenan con historias que nos invitan a la reflexión, al asombro y, por qué no, a la acción. Prepárense para un recorrido por los acontecimientos más relevantes y las voces más destacadas que dan forma a nuestro presente.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Coquimbo , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y las novedades del acontecer regional.

Iniciamos este newsletter tomando el pulso político que redefine el panorama electoral de la centroderecha. Descubre cómo Chile Vamos y Demócratas se tensionan por los cupos, en un debate crucial para el futuro de las alianzas.

En nuestro segundo tema, hincamos el diente en la tierra de Los Valles Generosos, ubicada en la provincia de Limarí. Les presentamos una radiografía al liderazgo de Monte Patria, una comuna en conflicto, explorando sus desafíos más apremiantes y cómo la conducción de su alcalde afecta o no la solución de los conflictos.

Volvimos con las entrevistas. Conoce a Emma, la creadora de Centro Espacio Mujer, una iniciativa online que brinda apoyo integral y emocional, que da cuenta de que la solidaridad abre nuevos caminos.

En nuestro cuarto tema, abordamos y celebramos un logro astronómico para Vicuña: el Observatorio Mamalluca ha alcanzado en solo seis meses los ingresos proyectados para todo el 2024, confirmando su atractivo y éxito regional.

confirmando su atractivo y éxito regional. Cerramos con un emotivo balance cultural: la gira del documental Las Locas del 73 concluyó su significativo recorrido por la Región de Coquimbo, dejando una huella imborrable en nuestra comunidad.

Negociación de alto voltaje: aumenta tensión en Chile Vamos y Demócratas por los cupos

La elaboración de la lista parlamentaria en la Región de Coquimbo ha desatado un conflicto interno en la centroderecha, justo en momentos en que Chile Vamos y Demócratas buscaban consolidar una alianza electoral. Si bien aún no se oficializa, es un hecho que irían juntos dentro de una lista parlamentaria única a nivel país.

Sin embargo, lo que parecía una fórmula para fortalecerse para enfrentar al oficialismo y a la extrema derecha, se ha convertido en un dolor de cabeza por la distribución de los cupos al Congreso.

La molestia estalló en Renovación Nacional (RN), luego de que en la negociación se estableciera que Demócratas tendría tres cupos, al igual que la UDI, dejando a RN con solo dos nombres para competir. Desde RN acusan un trato desigual y detuvieron las conversaciones, argumentando que no se está respetando su peso histórico y territorial en la región. En RN, desde la semana pasada, congelaron las negociaciones.

Demócratas defiende sus tres cupos basándose en que cuenta con un senador (Matías Walker) y un diputado (Víctor Pino) en la región. Sin embargo, en RN recuerdan que Walker fue elegido como DC y que Pino ingresó al Congreso como parte del Partido de la Gente (PDG), por lo que consideran arbitrario que ese capital político sea ahora transferido íntegramente a Demócratas.

Por su parte, la UDI se planta firme con tres cupos, respaldada en su actual senador Sergio Gahona y dos diputados: Marco Antonio Sulantay y Juan Manuel Fuenzalida. RN, que tiene una presencia fuerte a nivel nacional y una estructura consolidada en la zona, no está dispuesta a aceptar una posición de “hermano menor” dentro de la coalición.

El cuarto partido político, Evópoli, sería el que menos peso tendría en la región; sin embargo, desde la tienda política destacan que cuentan con el gobernador regional, Cristóbal Juliá, que fue electo como independiente por Evópoli, y que por ende es necesario que aparezcan en la lista con al menos un nombre.

Desde sus “partidos amigos” le bajan el peso electoral a Evópoli en la región. Personeros de la ex-Alianza por Chile precisan que sin representación parlamentaria en la región y escaso despliegue territorial, este partido quedaría fuera de la lista regional. “Ellos son más fuertes en otras regiones no en esta, entonces les cederíamos cupos en otras zonas del país”, señaló un reconocido político de la zona que quiso mantener su nombre en reserva.

Aquí Coquimbo se contactó con la secretaria general de Evópoli, Macarena Cornejo, quien señaló que la prioridad del partido es contar con representación en la lista parlamentaria en la IV región. “Nosotros, como partido, tenemos candidatos a diputados competitivos en la región y por cierto nos interesa ir a competir en Coquimbo, donde además tenemos a nuestro gobernador”. Cornejo agregó que siguen en conversaciones, sobre todo con Demócratas.

Evópoli y Demócratas: maniobras fallidas

En medio de estas tensiones, se conoció que Demócratas y Evópoli sostuvieron conversaciones paralelas para intentar reclutar como candidato a diputado a Víctor Hugo Castañeda, exfutbolista y figura pública con fuerte presencia en La Serena, especialmente en el sector de Las Compañías.

Castañeda, sin embargo, declinó la propuesta, según fuentes de Aquí Coquimbo. El exvolante de la U estaría molesto con el mundo político y con el modo en que fue descartado por encuestas en la elección pasada, cuando sonaba como candidato a alcalde por La Serena. Su nombre había generado nerviosismo en varios sectores, dado que arrastra gran cantidad de votos.

Los nombres que suenan de los ocho candidatos

El máximo de la lista parlamentaria permite ocho cupos. Aquí Coquimbo averiguó cuáles serían los nombres si la elección fuera este domingo.

UDI:

Juan Manuel Fuenzalida

Marco Sulantay

Inés Cortés Carvajal (militante de Choapa)

Demócratas:

Víctor Pino

Carlos Flores (reconocido médico de Ovalle. Hasta el viernes pasado su definición era rechazar el ofrecimiento, pero lo sigue meditando)

Francisco Martínez (o una mujer)

RN

Giannina González

Roberto Vega

En el caso de Evópoli, los nombres que ponen en la mesa serían Carlos Ruiz, excandidato a gobernador y ligado a la Corporación Paso Agua Negra (CORPAN), y también suena la exconcejala de Coquimbo y ex-DC, Rosetta Paris.

Consecuencias políticas

Esta falta de acuerdos y el impasse pone en evidencia las fracturas no resueltas en la centroderecha, especialmente cuando se deben traducir los acuerdos nacionales en realidades territoriales. Además, abre una ventana de incertidumbre electoral: sin una lista común sólida, la centroderecha corre el riesgo de dividir su votación y perder escaños frente a la izquierda, que en la IV región tiene un poder electoral relevante, sobre todo con figuras del PS y el PC.

El problema no es solo de cupos: es de confianza, poder y capital político real, y hasta ahora, la alianza Chile Vamos-Demócratas aún no define consensos, pese a estar contra el tiempo. Mientras no hay certezas entre sus aliados, su candidata presidencial Evelyn Matthei sigue tercera en las encuestas. Desde la interna de la UDI señalan que se hace necesario realizar negociaciones ágiles para lograr acuerdos y enfocarse en salir a la calle por Matthei.

Monte Patria al límite: radiografía al liderazgo de una comuna en conflicto

Monte Patria se encuentra, desde hace días, en el epicentro de una tormenta. Diversos frentes de conflicto han llevado a gran parte de su comunidad al límite. Familias, mayoritariamente agrícolas y en menor medida pecuarias, han alcanzado un punto de ebullición, manifestando su desencanto a través de movilizaciones, mesas de trabajo, encendidos debates y un palpable malestar generalizado.

En Aquí Coquimbo quisimos hacer un análisis de esta comuna fronteriza en nuestra región, que posee valles fértiles y cielos estrellados, pero que hoy se encuentra en el centro de conflictos que han repercutido en medios locales y puesto a prueba la paciencia de sus habitantes y la capacidad de gestión de sus autoridades.

Crisis

En abril de este año, el alcalde de la comuna, Cristián Herrera, entregó su Cuenta Pública en dependencias del nuevo CESFAM de la localidad de Carén. Una señal política potente de su gestión, la comunidad contenta, las puertas del centro de salud se abrirían prontamente. Hasta hoy ese centro de salud no se puede utilizar. Es un elefante blanco.

La no construcción del Liceo Eduardo Frei Montalva, prometida por el Presidente Gabriel Boric en 2022, mantiene a los estudiantes en «containers de emergencia», generando una «profunda decepción y enojo» en la comunidad educativa (ver nota).

Paralelamente, el entubamiento del canal matriz Cogotí ha desatado un conflicto por la «imposición» de una obra. Vecinos denuncian «destrucción medioambiental y sociocultural» y exigen un «nuevo tipo de proyecto», el malestar de la comunidad es apoyado por el municipio y el alcalde, pero sigue siendo un punto de conflicto que está latente.

La inseguridad en la localidad de El Palqui se suma a las preocupaciones, con un aumento de robos y asaltos. Dirigentes como Fidel Salinas, del Sindicato de Productores, denuncian la ineficacia de la justicia, citando casos donde víctimas enfrentan la cárcel mientras delincuentes quedan libres. A pesar de las reuniones con autoridades, la comunidad critica la falta de un «plan claro”.

Ahora último, la mosca de la fruta tiene sumido en la catástrofe a los agricultores montepatrinos. Cosechas perdidas y cientos de millones de pesos en pérdidas golpean la comuna de los valles generosos, así como el miedo a que aumente el desempleo agrícola es evidente. Respuestas claras para paliar este conflicto hasta el momento no existen.

Todos estos conflictos se han tomado la agenda noticiosa y social de Monte Patria durante el último mes.

Un liderazgo camaleónico

La crisis que hoy asfixia a Monte Patria tiene múltiples raíces, pero una de las más evidentes es la falta de un liderazgo cohesionado y un compromiso genuino por parte de sus autoridades. Si bien muchos de los complejos problemas que asolan a Monte Patria no nacen directamente de la potestad municipal, sí recae en el alcalde la ineludible responsabilidad de gestionarlos y exigir soluciones concretas ante las instituciones correspondientes.

Bajo este escenario, las críticas al alcalde de la comuna, Cristián Herrera, son variadas. Este en su primer periodo como jefe comunal salió electo como independiente tras juntar firmas previamente. En esta segunda pasada fue como independiente, pero con un cupo PPD, gracias a su cercanía con el exdiputado y exministro Jorge Insunza, factor que contribuyó a que pudiera formar parte de esa lista.

Al poco andar, se alejó del PPD y comenzó a coquetear con el Frente Amplio. Su buena relación con la diputada Carolina Tello lo hicieron acercarse al conglomerado oficialista. Si bien aún no es un militante, sí participa de reuniones con personeros y autoridades del Frente Amplio.

También durante su primera administración como alcalde de Monte Patria tuvo una cómplice cercanía con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien hoy está formalizado por el caso Farmacia Populares.

“Un alcalde querido, pero no sabe golpear la mesa”

Fuentes cercanas al jefe comunal señalan a este medio de comunicación que Herrera anda más preocupado de su propia proyección política y de las elecciones parlamentarias de noviembre que de su gestión en el municipio. Para su futuro político es clave lo que pase en noviembre.

“Un día dijo que este sería su último periodo como alcalde, porque quería ser parlamentario; ahora salió que va ir por la tercera vez. Su palabra siempre está en entredicho. También quiso ser presidente de la Asociación de Alcaldes pero le fue mal, tuvo que dar un paso al costado porque iba a perder”, señala un cercano.

Si bien el jefe comunal es querido por la comunidad de Monte Patria, destacando su simpatía y empatía como caballo de batalla, no es menos cierto que su volatilidad política se traduce en una gestión que ha sido considerada por sus detractores como insuficiente. «El problema es que a veces parece más vocero del Gobierno de Boric y se olvida que es alcalde de Monte Patria; otras veces vuelve a su centro y alza la voz, pero debe entender que es alcalde 24-7 y no funcionario de Gobierno, debe golpear más la mesa”, comentó la misma fuente.

¿Exalcalde de Vicuña en Monte Patria?

Aquí Coquimbo consultó al municipio de Monte Patria si el exalcalde de Vicuña, Rafael Vera, hoy precandidato a diputado, está ejerciendo alguna labor en el municipio montepatrino. Sin embargo, no hubo respuestas por parte de la municipalidad.

Consultamos acerca de esta situación porque el 27 de junio en redes sociales del municipio de Monte Patria aparece Rafael Vera junto a Cristián Herrera en San Juan, Argentina, durante una pauta de “integración” entre ambas ciudades.

Rafael Vera es cercano a Herrera, incluso fue su jefe cuando Herrera trabajaba en el municipio de Vicuña.

La presencia de Vera ha generado preguntas, dado que no figura en Transparencia Activa del municipio, y se suma al silencio del alcalde ante la pregunta de Aquí Coquimbo.

Alcalde destaca gestión

Desde el municipio, el alcalde Cristián Herrera respondió que la comuna de Monte Patria avanza significativamente en su desarrollo, con un «sinfín de proyectos» en ejecución que abarcan desde vivienda, salud y educación, hasta seguridad pública (central de monitoreo con 120 cámaras, vehículos de patrullaje), mejoramiento de espacios públicos (nuevas áreas verdes, Parque Urbano de Chañaral Alto) y conectividad (pavimentación de caminos y calles).

La administración local destaca la concreción de iniciativas como la farmacia municipal y el 70% de avance del cementerio comunal, un proyecto piloto nacional. Aseguran que si bien algunos proyectos han sido desafiantes, ninguno está olvidado y todos progresan con el compromiso de construir un «mejor territorio para vivir».

Emma, la creadora de Centro Espacio Mujer: iniciativa online que entrega apoyo integral y emocional

Emma Ortiz Garabito llegó a la Región de Coquimbo hace apenas tres años. Esta santiaguina de profesión TENS en Imagenología, hoy está liderando un emprendimiento online -en su gran mayoría- que partió en febrero de este año. Esta iniciativa se dedica a entregar un apoyo integral de formación y contención emocional a mujeres en distintas etapas de su vida.

Aquí Coquimbo quiso conversar con Emma para conocer de qué se trata su emprendimiento @centroespaciomujer ( cuenta de Instagram) y cómo lo vincula de manera online con las mujeres de la Región de Coquimbo.

–¿Cómo nació Espacio Mujer y cuál es su objetivo?

-Espacio Mujer nació desde una experiencia personal muy profunda y también desde el acompañamiento que he hecho durante años a otras mujeres. Al vivir mi propia maternidad y darme cuenta de lo invisibilizadas que están muchas etapas de la vida femenina —como el posparto, la lactancia, la perimenopausia o el duelo gestacional— sentí la necesidad de crear un lugar donde las mujeres puedan sentirse escuchadas, contenidas y acompañadas sin juicios. El objetivo de Espacio Mujer es ser un centro integral de apoyo, formación y contención emocional para mujeres en distintas etapas de su vida, donde se promueva el autocuidado, el acceso a información de, y la conexión entre pares.

-¿Qué ofrece Espacio Mujer?

-Actualmente ofrecemos asesorías personalizadas en lactancia materna, talleres grupales de acompañamiento emocional, yoga para mujeres, apoyo en procesos como la menarquia, el posparto y la menopausia, y también recursos digitales constantes a través de nuestro Linktree. Contamos con un equipo de profesionales que incluye psicólogas, matronas, aromaterapeutas, terapeutas integrativas, nutricionistas y consejeras de lactancia materna que trabajan con un enfoque respetuoso, cálido y libre de juicios. Nuestro centro funciona mayoritariamente online, pero también realizamos actividades presenciales puntuales en La Serena y alrededores.

–¿Cuáles son las expectativas de esta iniciativa?

-Mi gran expectativa es que Espacio Mujer se convierta en un referente en la región y a nivel nacional como un espacio seguro y confiable para mujeres que buscan orientación, contención o crecimiento personal. A futuro, me encantaría poder ampliar la red de apoyo, crear una sede física en La Serena y colaborar con instituciones públicas o privadas para llegar a más mujeres.

–¿Cómo analizas la situación general de las mujeres en la Región de Coquimbo?

-Si bien ha habido avances, aún hay muchas brechas en salud mental, acceso a servicios integrales y educación sobre temas que afectan directamente a las mujeres. En la Región de Coquimbo, muchas veces las mujeres sienten que deben atravesar solas etapas clave como la maternidad, la menopausia o incluso el duelo por una pérdida en la gestación. Falta acceso a redes de apoyo reales, espacios de escucha activa, y políticas públicas más sensibles a las necesidades emocionales y físicas de las mujeres. Creo que necesitamos con urgencia más espacios de contención, prevención y visibilización del bienestar femenino.

En el Aula Magna de la Universidad Central Región de Coquimbo se llevó a cabo una sesión encabezada por el diputado Víctor Pino, destinada a reunir antecedentes sobre las acciones del Gobierno para prevenir el robo de cables de cobre. La actividad convocó a parlamentarios, autoridades regionales, alcaldes y representantes de la sociedad civil, quienes discutieron las consecuencias sociales y económicas de este delito y evaluaron medidas para reforzar la fiscalización y la coordinación institucional.

El vicerrector regional, Jaime Alonso, destacó la importancia de que la universidad sea un espacio de encuentro y diálogo para tratar temas de interés público, valorando este ejercicio de descentralización y reiterando la disposición de la institución para aportar al desarrollo regional.

Entre los asistentes estuvieron los diputados Nathalie Castillo, Daniel Manouchehri, Marco Antonio Sulantay, Cristián Tapia y Carolina Tello, además de autoridades como la delegada presidencial (s) Paulina Mora, el general de Carabineros Juan Antonio Muñoz, el prefecto de la PDI Juan Carlos Moya y diversos alcaldes, quienes expresaron la preocupación de sus comunidades por los cortes de suministro eléctrico y su impacto en la calidad de vida, especialmente en zonas rurales.

Observatorio Mamalluca de Vicuña alcanza en seis meses los ingresos de todo el 2024

Una gran noticia para el turismo y la gestión pública en la comuna de Vicuña es el hecho de que el Observatorio Mamalluca, principal centro de astroturismo municipal de Chile, ha registrado una recaudación histórica durante el primer semestre de este año, alcanzando los $ 400 millones en ventas, cifra equivalente a todo lo recaudado durante el año 2024 completo.

El Observatorio Mamalluca es administrado directamente por la Municipalidad de Vicuña, y se ha consolidado como uno de los destinos imperdibles del Valle del Elqui. Este positivo balance reafirma nuevamente el liderazgo de la comuna vicuñense con el astroturismo.

Desde la municipalidad, el alcalde Mario Aros Carvajal, destacó el impacto positivo de estas medidas.

“Este crecimiento no es casualidad. Es el resultado de una gestión ordenada, con medidas concretas como el ticket electrónico, el envío automático de comprobantes al correo, y sobre todo, un sistema de mayor control y transparencia que hoy da frutos concretos. En solo seis meses hemos alcanzado los mismos ingresos que en todo 2024, y eso habla de confianza, eficiencia y trabajo serio”, señaló Aros.

Por su parte, el encargado del Observatorio, Juan Durán, valoró el compromiso del municipio con la mejora continua del recinto.

“Hoy contamos con un sistema moderno, con mejores procesos administrativos, y también hemos invertido en lo más importante: la experiencia del visitante. Renovamos las películas del Planetario, mejoramos telescopios y profesionalizamos cada recorrido. Mamalluca vuelve a posicionarse como un referente del astroturismo en Chile”, finalizó.

Con aplausos y emoción, ‘Las Locas del 73’ cierran su recorrido por la Región de Coquimbo

Concluyó la gira por la Región de Coquimbo del documental Las Locas del 73, de Carolina Espinoza y Víctor Hugo Robles, que narra la primera protesta por la diversidad sexual en Chile, ocurrida en 1973.

La gira comenzó el viernes 25 de julio en el Complejo Penitenciario de La Serena, donde el documental fue exhibido a internos de la comunidad LGBTIQ+, una iniciativa apoyada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ese mismo día, por la noche, la proyección gratuita se trasladó hasta el Centro Cultural Casa Roja de La Serena, un espacio clave para las disidencias sexuales regionales.

El sábado 26 de julio, la gira finalizó en el Salón Auditorio de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, en una actividad organizada por ‘Siempre Viva en Vivo’ de Radio Universidad de Chile y Fundación Zero.

Todas las presentaciones, excepto la realizada en el recinto penitenciario, fueron de acceso gratuito y contaron con la activa participación de ‘La Medallita de la Suerte’, protagonista de la protesta histórica y del documental, junto al periodista y codirector Víctor Hugo Robles, conocido como ‘el Che de los gays’.

La gira, realizada en el marco del continuo compromiso con la lucha de la comunidad LGBTIQ+, permitió acercar una pieza fundamental de la memoria histórica a la comunidad de la IV región.

