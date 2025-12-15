A gritos resuelve sus diferencias el consejo regional de RN en La Serena

Presentado por:

Estimados lectores: es un placer darles la bienvenida a nuestro newsletter Aquí Coquimbo, en una edición que marca un hito para Chile y, por supuesto, para la Región de Coquimbo.

Hoy, más que nunca, la noticia está en el centro de la atención: la jornada democrática ha culminado y el país ya tiene a su Presidente electo, José Antonio Kast. Este resultado definirá el escenario político y económico en el que nos moveremos durante los próximos años.

Además del tema presidencial, revisaremos en profundidad la turbulencia interna en un partido político regional, celebramos una inspiradora historia de nuestra comuna con destino a Inglaterra, y revisamos el plan de seguridad que protegerá nuestras costas este verano.

¡Gracias por acompañarnos! Les invitamos a revisar los titulares y a informarse con el pulso de nuestra región a través de Aquí Coquimbo, el único newsletter de la IV.

La suerte ya está echada. Tras una jornada de votación que movilizó a miles de personas a lo largo de toda la Región de Coquimbo, Chile ya tiene un nuevo Presidente electo. Los resultados finales confirman la victoria de José Antonio Kast, quien logró capitalizar el descontento y las demandas de seguridad en un balotaje de alta tensión frente a Jeannette Jara. Aunque la región ha sido históricamente un territorio complejo para la centroderecha, la tendencia de este domingo marca un giro político significativo que redefine el mapa electoral de nuestras 15 comunas. En esta edición especial de cierre, analizamos las primeras reacciones y los resultados en nuestra región.

, quien logró capitalizar el descontento y las demandas de seguridad en un balotaje de alta tensión frente a Jeannette Jara. Aunque la región ha sido históricamente un territorio complejo para la centroderecha, la tendencia de este domingo marca un giro político significativo que redefine el mapa electoral de nuestras 15 comunas. En esta edición especial de cierre, analizamos las primeras reacciones y los resultados en nuestra región. Lo que debía ser una instancia de planificación interna terminó en un verdadero escándalo que expone las profundas grietas en Renovación Nacional (RN) en La Serena. Durante el consejo regional realizado el pasado 29 de noviembre, lo que comenzó como un intercambio de opiniones escaló rápidamente a una escena de gritos, agresiones verbales e incluso golpes a la pared por parte de algunos militantes. Entérate en nuestro segundo tema lo detalles de este conflicto.

En nuestro tercer tema, traemos una noticia que nos llena de orgullo regional: Petra Sapiains Campillay, una pequeña estudiante de la Escuela Especial de Lenguaje «Sembrando Palabras» de La Serena, cumplirá el sueño de visitar el Centro Espacial Nacional en Inglaterra. La alumna de kínder fue una de las ganadoras nacionales del concurso «Haz que Despeguen» de la Fundación Educacional Oportunidad, premio que obtuvo gracias a su destacada asistencia del 100% durante el primer semestre.

Finalmente, te contamos que con el objetivo de garantizar una temporada estival tranquila para residentes y los miles de turistas que eligen nuestra zona, las autoridades lanzaron oficialmente el «Plan Verano Seguro 2025-2026». Esta ambiciosa estrategia de seguridad contempla una oficina municipal permanente en la Avenida del Mar de La Serena, la que funcionará las 24 horas del día y más..

. Esta ambiciosa estrategia de seguridad contempla una oficina municipal permanente en la Avenida del Mar de , la que funcionará las 24 horas del día y más.. Cambio y fuera, vamos por una edición más de Aquí Coquimbo.

1

Cierre de campaña fallido para Jara: Kast arrasa y gana en 12 de 15 comunas de la región

Existía la esperanza de que en la Región de Coquimbo Jeannette Jara Román pudiera dar la sorpresa y asegurar una victoria, pero el resultado fue adverso como en todo el país. Jara no logró doblegar a José Antonio Kast en la región, perdiendo con un 45,83% frente al 54,17% de su contendiente.

La decisión de Jara de realizar el cierre de su campaña nacional precisamente en Coquimbo fue una clara señal de la importancia estratégica que su comando otorgaba a la región, confiando en revertir la tendencia adversa y asegurar el triunfo en un territorio históricamente favorable.

Sin embargo, el resultado de las urnas (Kast se impuso en 12 de las 15 comunas) subraya que la fidelidad electoral ya no es automática ni transferible. Este escenario deja al sector de centroizquierda con el imperativo de reevaluar sus estrategias de comunicación y conexión con el electorado, pues la presencia de figuras sólidas en el territorio no fue suficiente para sostener la tradición histórica.

El cierre de campaña nacional de Jeannette Jara se realizó estratégicamente en la Región de Coquimbo, considerando su histórica inclinación hacia la centroizquierda. La apuesta del oficialismo se basaba en la sólida base territorial que incluye a cuatro diputados electos del sector, destacando la influencia de los hermanos Manouchehri, donde Daniel Manouchehri fue reelecto como diputado con la mayor votación a nivel nacional. A pesar de este capital político y el despliegue territorial, el esfuerzo no resonó en el electorado. Jara sufrió una derrota en la región y, particularmente, en las tres ciudades más importantes: Coquimbo, La Serena y Ovalle.

El mapa se tiñe republicano

La derrota de la izquierda fue territorialmente abrumadora. De las 15 comunas de la región, Jeannette Jara solo logró refugiarse en tres:

Andacollo

Canela

Illapel

En contraste, las grandes urbes como La Serena, Coquimbo y Ovalle se entregaron a la opción de Kast, consolidando una diferencia de más de 44 mil votos a su favor.

Festejos en El Faro

La celebración se realizó en el Faro Monumental de La Serena. Bajo la luz del ícono turístico, cientos de adherentes celebraron no solo la presidencia, sino la «conquista» de una región que, hasta ayer, parecía prohibida para su sector.

«Coquimbo ha despertado y ha dejado de mirar al pasado», se escuchaba entre los cánticos de los adherentes, cerrando una jornada que reescribe los libros de historia política regional.

El hombre fuerte de Kast en la Región de Coquimbo, el consejero regional republicano Francisco Corral señaló: «Desde este lunes comenzamos a trabajar por Chile, por la Región de Coquimbo. Es lo que nos ha encargado nuestro Presidente. Primero hay dejar de lado todas las diferentes políticas con todos los sectores y entre todos comenzar a construir un país mejor. José Antonio es ahora el Presidente de todos los chilenos, por ello hacemos un llamado a la unión para trabajar en los principales temas que afectan a la ciudadanía. No nos cerraremos a las sugerencias de la oposición y rescataremos las ideas y proyectos que ayuden a la construcción de un Chile mejor”, aseguró.

2

Tensión en RN: causaciones de agresividad y «gritos» marcan consejo regional en La Serena

Lo que debía ser una instancia de coordinación para la segunda vuelta presidencial terminó en un polémico episodio de confrontación interna dentro de Renovación Nacional (RN) en la Región de Coquimbo. El consejo regional, realizado el pasado sábado 29 de noviembre en La Serena, se vio empañado por filtraciones de agresiones verbales y descontrol, exponiendo las profundas grietas de un partido que se prepara para sus elecciones internas en marzo.

El descontrol

Según relatos de militantes presentes en la reunión, el conflicto se originó cuando una militante del partido cuestionó los recientes nombramientos de Cecilia Cárcamo (ex-UDI) y Ana Ahumada en cargos comunales y distritales, sugiriendo que existían personas con mayor trayectoria para dichas funciones.

Según testigos que se contactaron con Aquí Coquimbo, la respuesta de las personas aludidas fue inmediata y desproporcionada:

Ana Ahumada habría reaccionado de forma «muy agresiva», lanzando ataques personales contra la militante que realizó la consulta.

Testigos describen una escena de descontrol: «ademanes de manotazos van, manotazos vienen», golpes a la pared y una irrupción en la cocina del recinto donde se escuchó el estrépito de cajones, lo que generó temor entre los asistentes.

Militantes nuevos expresaron su asombro ante el «nivel de agresividad» nunca antes visto en reuniones gremiales del sector.

Un militante presente en la actividad señaló a este medio: “Fue una situación extraña y casi se sale de control, si bien no hubo golpes a un tercero o agresiones, sí fue un momento violento que a muchos nos descolocó. Los ademanes de manotazos estuvieron demás, los gritos estuvieron demás, los golpes a la pared también. Creo que la directiva y el partido en general debemos hacer un mea culpa sobre un hecho que no debe volver a ocurrir”, comentó.

La defensa de la directiva: «Una tormenta en un vaso de agua»

Por su parte, la presidenta regional de RN, Vinka Pusich, contactada por Aquí Coquimbo, restó dramatismo a los hechos, calificándolos como una discusión de tono elevado, pero propia de las dinámicas partidarias previas a una elección interna.

Pusich entregó una versión contrapuesta de los hechos:

Aseguró que no hubo insultos ni groserías de grueso calibre, sino una discusión donde Ana Ahumada se defendió de ataques previos recibidos incluso por redes sociales.

Atribuyó la filtración de estos incidentes a «bandos» interesados en figurar o dañar su gestión: «Siento que están haciendo una tormenta en un vaso de agua«.

Reveló que Ahumada padece una enfermedad crónica y que ha sido blanco de ataques gratuitos por ser su «brazo derecho» dentro del partido.

Manifestó que su rol durante el consejo fue intentar moderar la discusión mientras informaba sobre la campaña presidencial.

Un partido fracturado ante las internas de marzo

El incidente no es un hecho aislado, sino el síntoma de una crisis de poder tras los resultados de las pasadas parlamentarias. Mientras algunos sectores critican la «falta de orden» de la directiva actual, Pusich sostiene que los problemas comenzaron al día siguiente de las elecciones, impulsados por la «ambición desmedida» de ciertos grupos que buscan recuperar espacios de poder.

3

¡Destino Inglaterra! Alumna de La Serena gana viaje al Centro Espacial por su asistencia perfecta

La alumna de la Escuela Especial de Lenguaje Sembrando Palabras fue una de los 16 ganadores del concurso “Haz que Despeguen”. Le fue otorgado este premio internacional gracias a su destacada asistencia escolar durante su educación parvularia. Este logro subraya el valor de la constancia y la importancia de asistir regularmente a clases desde temprana edad.

El viaje, que realizará junto a su padre, no solo incluirá la visita al moderno centro espacial con instalaciones acondicionadas para niños, sino también a lugares icónicos de Londres.

Reconocimiento a la «superasistencia»

La Fundación Educacional Oportunidad visitó la Escuela Especial de Lenguaje Sembrando Palabras para realizar una emotiva ceremonia de reconocimiento a Petra.

Durante la actividad, Yalí Horta, representante de la Fundación, entregó a Petra un diploma de reconocimiento por su esfuerzo y un atlas del espacio para prepararla para su próxima aventura.

Reconocimiento a la escuela: el establecimiento también recibió una placa recordatoria por su constante esfuerzo en fomentar la asistencia regular de sus estudiantes.

el establecimiento también recibió una placa recordatoria por su constante esfuerzo en fomentar la asistencia regular de sus estudiantes. Motivación para el equipo:el equipo de Educación Parvularia recibió un set de cuentos de “Súper Asistencia” para continuar motivando a los niños y niñas a no faltar.

Philippe Sapiains, padre de Petra, señaló que la ceremonia fue clave para que los compañeros de su hija dimensionaran la magnitud del premio: “Ellos sabían del premio, pero creo que, a través de esta actividad, entendieron lo que significará el viaje a Inglaterra. Esta instancia fue importante para transmitir a las niñas y niños la relevancia del premio a la asistencia a clases”.

Yalí Horta, de la Fundación, celebró este logro: “Destaco la cercanía y felicidad de sus compañeros por el viaje que realizará ella en enero junto a su padre, para conocer un moderno centro espacial”, cerró.

Un mensaje de la U.Central

La Universidad Central sede Región de Coquimbo desarrolló la 3° Charla del Ciclo de Innovación y Emprendimiento con Corea, instancia que permitió analizar el ecosistema coreano de investigación, desarrollo y propiedad intelectual, marcado por una alta inversión estatal y privada y una sólida cultura de patentamiento. La exposición de la Dra. Claudia Corvalán, académica chilena formada en Corea del Sur, abrió un debate sobre la brecha que separa a ambos países y los desafíos para fortalecer la innovación local.

Durante el panel, el Dr. Orlando Robles destacó que proteger y rentabilizar la creación intelectual es clave para generar empleo, nuevos emprendimientos y más investigación. La jornada se enmarca en el compromiso de la Universidad Central por profundizar su vinculación con Corea y proyectar oportunidades de desarrollo para la Región de Coquimbo.

4

Verano seguro: reforzarán presencia policial en zona costera de la conurbación e interiores

Un una articulación público-privada que involucra al Gobierno, municipios, policías y el gremio turístico, se dio el vamos oficial al “Plan Verano Seguro 2025-2026”. La iniciativa busca blindar la seguridad de la zona, que se mantiene como el segundo destino predilecto de los chilenos y que en febrero de 2025 alcanzó el 3° lugar nacional en ocupación hotelera.

Principales medidas anunciadas:

La Serena: se instalará una oficina de seguridad municipal permanente (24/7) en la Avenida del Mar, apoyada por drones, motos y patrullajes mixtos.

se instalará una en la Avenida del Mar, apoyada por drones, motos y patrullajes mixtos. Coquimbo: refuerzo del sistema de televigilancia con más de 200 cámaras y aumento de dotación de inspectores.

refuerzo del sistema de televigilancia con más de y aumento de dotación de inspectores. Carabineros: aumento de contingente en el borde costero y apertura de tres cuarteles/garitas en puntos clave: Punta de Choros, Avenida del Mar (La Serena/Coquimbo), Guanaqueros y Pichidangui.

aumento de contingente en el borde costero y apertura de tres cuarteles/garitas en puntos clave: PDI: refuerzo de control migratorio en el Paso Agua Negra, el Puerto de Coquimbo (cruceros) y el Aeródromo La Florida (vuelos internacionales).

El delegado presidencial Galo Luna y los seremis de Economía y Seguridad destacaron que el plan tiene un alcance regional, que abarca las 15 comunas para garantizar una temporada estival tranquila y competitiva. Al respecto, Galo Luna indicó: “Agradezco a los 15 municipios por todo el esfuerzo que están dando para tener mucha seguridad en esta temporada turística, lo mismo que las policías carabineros, policías de investigaciones, recordando que somos como región, la segunda región más visitada por los chilenos y las chilenas en temporada estival, y esperamos que este verano sea tan seguro y exitoso como fue el del año pasado, donde tuvimos un balance muy positivo de parte de todos los gremios”.

Recordemos que La Serena-Coquimbo quedó en el 3° lugar en ocupación hotelera en febrero 2025, muy por encima del promedio nacional: 69,9%.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.