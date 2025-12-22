La tensa negociación para autoridades de Kast en la Región de Coquimbo

Presentado por:

Hola, ¿qué tal?

Aquí vamos de nuevo con una edición más de Aquí Coquimbo. Los últimos días en nuestra región han estado radiantes de sol y con altas temperaturas. La temporada estival se viene con todo.

Pero más allá del calor y del verano, en este newsletter no paramos y te traemos cómo se está moviendo el tablero en las negociaciones del futuro Gobierno de José Antonio Kast en estas tierras.

También abordamos, temas de contingencias de los últimos días que han marcado la pauta noticiosa de las 15 comunas de la región.

No se diga más, vamos por otra edición más de Aquí Coquimbo, el único newsletter de la IV.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Coquimbo , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te i nscribas gratis para que no te pierdas las novedades y secretos del acontecer noticioso regional.

quiero invitarte a que compartas , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te i para que no te pierdas las novedades y secretos del acontecer noticioso regional. El triunfo de José Antonio Kast ha dado paso a una frenética actividad en los pasillos del poder regional. Mientras se definen los cargos clave, la «danza de nombres» para la Delegación Presidencial y las seremías revela una compleja arquitectura de acuerdos. Mientras, en la interna de la UDI los rumores sobre el futuro del diputado Marco Antonio Sulantay y la molestia de las bases republicanas con el gobernador Cristóbal Juliá añaden una cuota de incertidumbre a la conformación del nuevo gabinete. Entérate sobre todo esto en nuestro primer tema.

Una emergencia que puso a prueba la coordinación local se vivió este sábado tras un incendio forestal que amenazó al sector de La Antena. El siniestro, que motivó la activación de la mensajería SAE y la declaración de Alerta Roja , fue controlado en menos de dos horas gracias al despliegue de más de 100 voluntarios de Bomberos y un robusto operativo municipal liderado por la alcaldesa Daniela Norambuena .

, fue controlado en menos de dos horas gracias al despliegue de más de 100 voluntarios de Bomberos y un robusto operativo municipal liderado por la alcaldesa . Como tercera noticia, te contamos que el sector pisquero regional vive un momento de transición histórica. Tras años de liderazgo y defensa del patrimonio nacional, se ha confirmado la salida del gerente que se convirtió en el rostro y la voz del gremio frente a los desafíos internacionales y la Denominación de Origen. Este movimiento obliga a Pisco Chile a un reordenamiento estratégico en un momento clave para la industria

a un reordenamiento estratégico en un momento clave para la industria Finalmente, el municipio de Monte Patria y organizaciones sociales han intensificado sus gestiones en la capital para resguardar el ecosistema del Río Grande. El alcalde Cristian Herrera, junto a dirigentes ambientales, se reunió con la ministra de Medio Ambiente para solicitar celeridad en la declaratoria de «Humedal Urbano»

1

Danza de nombres y tensiones internas: la compleja formación del gobierno de Kast en la región

Tras el triunfo de José Antonio Kast, la euforia inicial ha dado paso rápidamente al pragmatismo político. Mientras la coalición ganadora celebra, en la Región de Coquimbo se ha activado una intensa mesa de negociaciones en la que no solo pesan los votos obtenidos, sino la gobernabilidad futura.

Si bien republicanos es el gran ganador, fuentes de Aquí Coquimbo confirman que la conformación del gabinete regional y el nombramiento del delegado presidencial y las designaciones nacionales no pasan solo por la tienda de Kast. El nuevo gobierno necesita con urgencia asegurar votos en el Senado, lo que ha elevado el perfil de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Matías Walker (Demócratas) a la categoría de «actores clave» para que la danza de nombres ya empiece a sonar en la región.

Pero no solo de danza de nombres se habla respecto de la futura configuración del gobierno local, también hay rumores de la salida de la UDI del diputado Marco Antonio Sulantay, cuyo nombre suena fuerte dentro de un grupo de militantes republicanos, y se oye de la pugna interna en la tienda de Kast, movimientos que marcan el ajedrez político de los últimos días.

El «factor Senado» y las reuniones cumbre

Se han generado diversas reuniones y contactos de alto nivel entre personeros del Partido Republicano, el gobernador regional Cristóbal Juliá y los senadores Gahona y Walker. La premisa es clara: para que el gobierno de Kast tenga éxito legislativo, necesita alinear a la UDI, RN, Libertarios y conquistar el voto de centro de Demócratas.

Pero es fundamental contar con votos en el Senado, por lo que Walker y Gahona son preponderantes para Kast.

Esta necesidad de acuerdos ha abierto la puerta para que nombres cercanos a estos parlamentarios y al gobernador entren con fuerza en la nómina de futuras autoridades.

La «danza de nombres»: sorpresas y regresos

La lista que circula en los pasillos del poder local y nacional incluye figuras conocidas y reacomodos estratégicos:

¿Fuenzalida al Gabinete Nacional? Uno de los rumores más fuertes ubica al actual diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) —quien no logró la reelección y estará disponible desde marzo— en las ligas mayores. Su nombre suena con fuerza para asumir la Subsecretaría de Vivienda , un cargo operativo clave.

Uno de los rumores más fuertes ubica al actual diputado —quien no logró la reelección y estará disponible desde marzo— en las ligas mayores. Su nombre suena con fuerza para asumir la , un cargo operativo clave. Segegob y Gabinete Regional: para la vocería de gobierno (Segegob) en la región, asoma el nombre de Gonzalo Pinochet (UDI) .

para la vocería de gobierno (Segegob) en la región, asoma el nombre de . Nuevos y viejos conocidos: en la nómina de posibles seremis y jefes de servicio también figuran Rodrigo Rivera (ex-Subdere, hoy en el mundo académico) y el ex-CORE UDI, Cristián Rondanelli .

en la nómina de posibles seremis y jefes de servicio también figuran (ex-Subdere, hoy en el mundo académico) y el ex-CORE UDI, . El guiño a Demócratas: fruto de los acercamientos con el senador Walker, aparecen en el radar nombres como los de Víctor Pino y Francisco Martínez (ambos de Demócratas) para integrarse al ejecutivo regional.

La batalla por la Delegación Presidencial

La definición de quién será el «rostro» de Kast en la región sigue siendo la decisión más compleja. Tres nombres corren con ventaja, cada uno representando un «alma» distinta de la alianza:

Francisco Corral (Partido Republicano): el «hombre fuerte» del partido en la zona. Corre con la confianza directa del nivel central, pero tiene un valor agregado: es bien valorado por sectores de la centroizquierda como un interlocutor válido para generar acuerdos, una cualidad vital para el nuevo ciclo. Lo que le podría jugar en contra suya es que es consejero regional en ejercicio, y desde el entorno de Kast quieren que las autoridades actuales continúen en sus cargos. Roberto Vega (RN): El exseremi se alza como el líder innato de Renovación Nacional tras su alta votación en las parlamentarias. Su nombre es impulsado para equilibrar la balanza de poder y aportar «experiencia y gobernabilidad» desde la centroderecha tradicional. Dra. Susana Verdugo (cercana Libertarios / ex-UDI): la exgobernadora de Limarí ha resurgido con fuerza. Aunque en el pasado tuvo diferencias con Kast que la alejaron de republicanos (siendo parte de Acción Republicana), las asperezas ya estarían limadas. Su perfil técnico y conocimiento del Estado la convierten en una carta transversal. Aunque ella optaría por seguir alejada de la política, su nombre ha circulado.

La incógnita Sulantay: entre el desmentido oficial y la «herida abierta»

Según fuentes de republicanos, el diputado reelecto por la UDI Marco Antonio Sulantay no estaría cómodo en la UDI y estaría evaluando su renuncia al partido y cruzar la vereda hacia el partido del futuro Presidente.

Aunque, al ser consultado por este medio el parlamentario fue categórico en descartar su salida —declarando que «no tengo pensado dejar la militancia; la UDI es mi partido, me representa política e ideológicamente y siempre he estado cómodo»—, los «trascendidos» en la vereda del frente dicen otra cosa.

Fuentes de alto nivel al interior del Partido Republicano aseguran que el «fichaje» de Sulantay es un tema que se conversa a puertas cerradas y que podría concretarse en un plazo de meses. Insisten en que si el río suena es porque piedras trae.

¿De dónde nace este fuerte rumor? Según fuentes de la interna gremialista, la incomodidad de Sulantay es real y tiene un origen claro: la profunda molestia por el manejo de la polémica que lo afectó a él y a su esposa respecto a viajes realizados con licencias médicas. En el entorno del diputado existiría la convicción de que hubo «fuego amigo».

Apuntan a que el círculo cercano del senador Sergio Gahona no le prestó el «blindaje» político necesario por esa arista. De ahí que Sulantay y su entorno sentirían que se buscó dañar su imagen para bloquear una eventual carrera senatorial en cuatro años más.

Su eventual ingreso al partido de Kast tendría como objetivo final consolidarse como la carta senatorial de republicanos para las elecciones de cuatro años más, desafiando la hegemonía actual de la UDI en la Cámara Alta.

División en republicanos

Profunda molestia causó entre parte de la militancia dura del Partido Republicano el rol protagónico que asumió el gobernador regional Cristóbal Juliá en la recta final de la campaña presidencial. El punto de quiebre fue la invitación que lideró la autoridad regional para un encuentro proKast previo al balotaje, gesto que fue interpretado como un acto de oportunismo político.

“Juliá no apareció en la primera vuelta y ahora viene a apropiarse de una actividad que es de republicanos; es algo que no corresponde”, sentenció una fuente al interior del partido de Kast, apuntando a una incomodidad generalizada con la «intromisión» de figuras de Chile Vamos en el triunfo.

La fractura quedó en evidencia la misma noche de la elección: mientras la convocatoria oficial llamaba a celebrar en el Faro Monumental, un grupo importante de militantes históricos y conocidos del Partido Republicano optó por restarse de la foto oficial y celebrar en privado en un restobar de La Serena, marcando distancia con el gobernador, con Francisco Corral, la directiva local de republicanos y Chile Vamos.

En la ocasión, fuentes que estuvieron en el lugar señalaron Aquí Coquimbo que varios militantes y adherentes de Chile Vamos que llegaron al restobar fueron expulsados de esa celebración.

2

Alerta Roja en La Serena: rápida respuesta evita tragedia en el Parque Coll

Pudo haber sido peor, pero se controló. Cerca de 100 voluntarios de Bomberos provenientes de distintos puntos de la provincia de Elqui, junto a personal de CONAF, SAMU, Carabineros y equipos municipales de La Serena, trabajaron intensamente el pasado sábado en el combate de un incendio forestal registrado al interior del parque Coll, específicamente en las cercanías del sector La Antena en La Serena.

El siniestro se originó en un área de pastizales secos y avanzó rápidamente, afectando a una superficie mayor que una hectárea. Debido a la magnitud del humo, SENAPRED activó una alerta preventiva a través del sistema SAE, enviando mensajes a los teléfonos celulares para evacuar el área de la subida 18 de Septiembre.

El centro de operaciones se instaló en la Delegación Municipal de La Antena, desde donde se desplegó el trabajo coordinado de los equipos municipales, liderados por la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, quien dispuso de todos los recursos necesarios para enfrentar la emergencia.

“Con viento y temperaturas extremas existe un alto riesgo de incendios forestales, por lo que es fundamental una coordinación oportuna para llegar rápido y atender las necesidades de la comunidad, especialmente cuando se activa una alerta de evacuación por humo” señaló la alcaldesa.

Norambuena agregó a este medio que, “apenas se informó del incendio, citamos de manera inmediata al COGRID comunal, se movilizaron maquinarias para la construcción de cortafuegos y la apertura de caminos en sectores de difícil acceso. Además, el municipio dispuso de nueve camiones aljibe para apoyar las labores de Bomberos y abastecer la piscina de acopio instalada en el acceso al parque Coll”,

La jefa comunal agregó que se dispusieron equipos de monitoreo permanente durante las 24 horas, además de la entrega de colaciones, agua y otros insumos para los voluntarios que trabajaron en el control del incendio.

3

Fin de una era en Pisco Chile: el gremio se reordena tras la salida de su gerente ícono

La Asociación de Productores de Pisco, Pisco Chile A.G., anunció un cambio histórico en su estructura de mando. El próximo 31 de diciembre, el ingeniero comercial Claudio Escobar Escobar concluirá su ciclo de 12 años como gerente general, dando paso a una nueva etapa que será liderada por Manuel Schneider a contar del 2 de enero de 2026.

La salida de Escobar marca el fin de una era de modernización integral para el sector, donde el pisco dejó de ser visto solo como un destilado para consolidarse como un patrimonio cultural.

La batalla por el origen y la Denominación de Origen

Uno de los pilares de la gestión de Escobar fue el fortalecimiento de la Denominación de Origen (DO). Bajo su liderazgo, el gremio impulsó el rescate histórico que acreditó el origen del pisco en Chile en 1733, un hallazgo documental que ha sido la piedra angular para enfrentar las controversias internacionales sobre la autoría del destilado.

En esta misma línea, el gremio trabajó estrechamente con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para robustecer los estándares de certificación, asegurando que la estrategia sectorial naciera desde los propios territorios de Atacama y Coquimbo. Además, dejó avanzada la ambiciosa postulación ante la UNESCO para que el Paisaje Cultural Vitivinícola del Pisco Chileno sea reconocido como Patrimonio de la Humanidad.

Hitos en el mercado internacional y exportaciones

En el plano global, la gestión de Escobar será recordada por una defensa jurídica inédita de la indicación geográfica chilena. Gracias a una articulación público-privada, Chile logró revertir dictámenes desfavorables en mercados estratégicos como India y Tailandia, permitiendo que el pisco chileno compita en igualdad de condiciones.

Los resultados de esta estrategia son medibles:

Crecimiento en envíos: las exportaciones aumentaron más de un 30% en volumen y valor desde el inicio de su plan estratégico.

las exportaciones aumentaron más de un desde el inicio de su plan estratégico. Inclusión de PYMES: el número de pequeñas y medianas empresas exportadoras creció sobre un 25%, democratizando el acceso al comercio exterior para los productores locales.

¿Quién es el nuevo gerente: Manuel Schneider?

Manuel Schneider es ingeniero comercial de la Universidad Católica del Norte, con un Diplomado en Innovación y Gestión de Empresas, y cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo regional, planificación estratégica y articulación público-privada. Se ha desempeñado como docente universitario en el área de Economía y fue gerente de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) por más de cinco años, liderando procesos de alto impacto territorial.

Un mensaje de la U.Central

En una significativa jornada académica y cultural se realizó la presentación del libro del decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, Luis Riveros Cornejo, instancia que convocó a la comunidad universitaria y a exalumnos ligados a la tradición normalista. La actividad se inició con una breve y reflexiva charla de la profesora normalista Jenny Tapia, quien entregó un contexto histórico y pedagógico que dio paso a un cercano conversatorio junto al autor, permitiendo el diálogo y la participación activa de las y los asistentes.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue la presentación del Coro de Profesores Exalumnas de la Escuela Normal de La Serena, quienes interpretaron distintas piezas musicales cargadas de memoria y significado. Especial emoción generó la entonación del Himno de la Escuela Normal, que conectó a generaciones de docentes y asistentes desde la identidad y el recuerdo. La jornada contó además con la presencia de exalumnos de la Escuela Normal de la Universidad de La Serena, reafirmando el valor del legado educativo y formativo que inspira la obra presentada.

4

Avanzan gestiones para declarar “humedal urbano” al río Grande de Monte Patria

El río Grande es uno de los principales cuerpos de agua de la comuna de Monte Patria y de la Provincia del Limarí, y es por esa razón que la comunidad y el municipio local se encuentran gestionando la declaratoria de “humedal urbano” en dos polígonos: uno en el sector de La Cisterna y otro en la cabecera comunal, iniciativa que toma especial relevancia en el actual contexto de escasez hídrica que afecta a la Región de Coquimbo.

Dentro de las diligencias realizadas para lograr este objetivo, el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera Peña, junto a equipos municipales y dirigentes locales se trasladaron hasta Santiago para reunirse con la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, instancia que fue gestionada a través de la diputada Carolina Tello.

El objetivo de la reunión era exponer la importancia que tiene este humedal para el territorio y los vecinos del sector, y con esos argumentos solicitar celeridad a la tramitación del expediente para la obtención de la declaratoria.

La comitiva solicitó urgencia en la tramitación del expediente ante el próximo cambio de gobierno. «Venimos a pedirle a la ministra que acelere los procesos y se revisen los antecedentes para preservar un área vital por su flora, fauna y agua«, señaló el alcalde Cristian Herrera, valorando la disposición de las autoridades centrales.

Por su parte, Miguel Monardez, de la agrupación Guardianes del Río Grande, destacó la relevancia de proteger el patrimonio natural: «Queremos que la declaratoria resulte lo más pronto posible; nos vamos conformes porque la ministra nos escuchó y seguiremos impulsando la conservación«.

Finalmente, desde el equipo de la diputada Tello, Juan Rodrigo Fuentes enfatizó en que tras la entrega de documentos, «esperamos que en un corto plazo se concrete esta tremenda gestión para declarar el humedal«.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

Presentado por: