Minería se anota una bajada mensual de 28% en Región de Coquimbo

Bienvenidos a la última edición del 2025 de Aquí Coquimbo, el único newsletter de la IV región.

Dejamos atrás las fiestas y al Viejo Pascuero para meternos de lleno en la recta final del año. Pero antes del brindis y los abrazos, queremos entregarles esta nueva edición para que cierren el ciclo enterándose de lo que realmente importa en nuestras 15 comunas.

Agradecemos su lealtad este 2025, sus mensajes y sus buenas vibras. Y a quienes nuestras notas les resultaron incómodas, solo decirles que es parte de nuestro ADN, pues en esta «jungla» informativa, Aquí Coquimbo no deja de trabajar.

¡Les deseamos lo mejor para ustedes y sus familias este 2026: disfruten el nuevo año, pero con responsabilidad! Abrazo y nos leemos el próximo año.

1

Caída en la minería genera baja en las exportaciones de octubre en la región y el PIB crece levemente

Un mes complejo vivió el comercio exterior de la Región de Coquimbo durante octubre de 2025. Según el último Boletín de Exportaciones publicado en diciembre por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los envíos regionales alcanzaron los MMUS$ 408,8, lo que representa una caída interanual del 17,4% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Esta contracción equivale a US$ 86,1 millones menos que en octubre de 2024, frenando la racha positiva de meses anteriores. Sin embargo, el escenario global del año sigue siendo positivo: en el acumulado entre enero y octubre de 2025, la región suma MMUS$ 4.188,8, registrando un alza del 16,2%.

El factor minería

Según el INIA, el principal responsable de la baja mensual de octubre fue el sector minería, motor económico de la zona que concentra el 76,3% del total exportado. Este sector experimentó un descenso del 28,0% en 12 meses.

El detalle del informe revela que la caída se explica fundamentalmente por los menores envíos de cobre y hierro, los cuales retrocedieron un 36,9%, restando US$ 149,5 millones a la balanza comercial respecto a 2024.

El gerente del Consejo Regional Minero (CORMINCO), Ignacio Pinto, conversó con Aquí Coquimbo y respecto a estas cifras señaló: “Estamos conscientes de que este año las exportaciones mineras serán un poco más bajas que 2024 y así lo han proyectado diversas compañías de la zona, lo que obedece principalmente a complejidades operacionales que están siendo abordadas en cada caso. Esperamos que las cifras vayan mejorando al terminar el año y que en 2026 la producción regional aumente con la entrada en operación de nuevos proyectos mineros”.

Pinto, agregó el factor de la solidez del rubro minero en la región: “Lo importante acá es destacar que seguimos siendo el principal rubro exportador, que Coquimbo es una región minera y que su crecimiento genera un impacto directo sobre el resto de los sectores productivos, por lo que necesitamos seguir produciendo más y mejor minería, y en esa tarea estamos todos comprometidos”.

En la vereda opuesta, el sector industria dio la sorpresa positiva, al ocupar el segundo lugar regional con un 12,1% de participación. Este rubro anotó un crecimiento explosivo del 250,7% en 12 meses, sumando MMUS$ 49,5.

Por su parte, el sector silvoagropecuario se mantuvo estable, con envíos por MMUS$ 46,1 (11,3% de participación) y un leve crecimiento del 1,4%, impulsado casi en su totalidad por la fruticultura. El sector pesca, en cambio, sufrió una caída del 27,7%.

Asia: el gigante que compra, pero cambia de socios

El continente asiático continúa siendo el principal comprador de los productos de la Región de Coquimbo, absorbiendo el 64,9% de las exportaciones (MMUS$ 265,4). No obstante, la composición de los socios comerciales ha variado drásticamente:

China se consolida como el líder indiscutido con el 32,1% del total regional y un aumento en sus compras del 36,4%.

Corea del Sur escaló posiciones con un impresionante aumento del 633,6% en sus compras, alcanzando el 17,8% de participación.

Japón, tradicional socio de la región, protagonizó la mayor caída, con un desplome del 74,0% en sus importaciones desde Coquimbo.

Finalmente, Europa mostró un desempeño sólido con un aumento del 23,5%, destacando Alemania, que incrementó sus compras en un 61,5%

PIB de Coquimbo crece 0,4%

La economía de la Región de Coquimbo logró una variación positiva de 0,4% entre julio y septiembre de 2025, según informó el Banco Central.

Lo positivo: el crecimiento fue empujado por los servicios empresariales, de transporte y personales. Además, el consumo de los hogares aumentó un 2,3%, destacando el gasto en hoteles y restaurantes.

Además, el consumo de los hogares aumentó un 2,3%, destacando el gasto en hoteles y restaurantes. Lo negativo: la cifra se vio frenada por las caídas en la minería del cobre, la industria pesquera y la generación eléctrica.

A nivel nacional, Coquimbo se sumó a las 11 regiones que presentaron avances, en un trimestre donde el consumo interno fue el principal motor de la economía chilena.

2

Análisis: Municipalidad de Paihuano inmersa en una crisis que se agiganta

La Municipalidad de Paihuano enfrenta un escenario político e institucional de alta complejidad, atravesado por investigaciones judiciales, observaciones de la Contraloría General de la República, fallos adversos de tribunales y un clima de tensión permanente entre el alcalde y el Concejo Municipal.

El alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, se encuentra imputado y formalizado por una causa de abuso sexual, proceso judicial que se mantiene en desarrollo. En el marco de dicha investigación, el tribunal decretó medidas cautelares que le impiden ingresar a dependencias municipales, debido a que la denunciante es funcionaria del propio municipio, lo que ha generado una situación inédita y altamente sensible para el funcionamiento interno de la casa edilicia.

A esta restricción judicial se suma que el jefe comunal permanece con licencia médica por problemas cardíacos, prolongando su ausencia física del municipio y profundizando las dificultades de conducción política en un periodo marcado por conflictos y cuestionamientos.

Pero eso no es todo: el pasado viernes 26 de diciembre, en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, cuatro concejales dieron sus votos para remover al hombre fuerte del alcalde, el administrador municipal Pedro Rojas.

Recordemos que hace un tiempo se puso en tabla la remoción de este funcionario, pero el voto del alcalde Hernán Ahumada salvó a su administrador, situación que sacó ronchas en concejales, quienes recurrieron a la Corte de Apelaciones para señalar que dicho acto fue ilegal. La Corte les dio la razón y se hizo nuevamente la votación, dando un golpe duro a la administración de Ahumada.

En paralelo, la municipalidad se encuentra bajo investigación administrativa y judicial por eventuales irregularidades en la gestión de permisos de circulación, hechos que derivaron en sumarios internos y observaciones de organismos fiscalizadores, abriendo un nuevo flanco de críticas sobre la probidad y el control financiero de la administración comunal.

El escenario se tensó más la semana pasada luego que la Municipalidad de Paihuano figura en el CRA N°2 de la Contraloría General de la República -informe publicado el 24 de diciembre pasado-, que advierte la imposibilidad de validar los estados financieros de diversas entidades públicas del país debido a debilidades estructurales en controles internos, registros contables inconsistentes y falta de respaldo en la información financiera. La inclusión del municipio en este consolidado vuelve a encender las alertas sobre la fragilidad administrativa y financiera de la gestión local.

Sin embargo, el complejo momento institucional convive con un respaldo ciudadano activo hacia el alcalde Ahumada. En redes sociales, vecinos y adherentes han manifestado reiteradamente su apoyo y cariño al jefe comunal, destacando su cercanía con la comunidad y su trayectoria política. No es un dato menor: se trata de un alcalde en su tercer período, con un arraigo territorial y capital político que sigue vigente en un sector importante de la población.

Este contraste entre el apoyo ciudadano expresado en redes y la acumulación de problemas judiciales, administrativos y políticos mantiene a Paihuano en una situación de alta tensión. Mientras algunos sectores, especialmente concejales, exigen señales claras de transparencia, orden institucional y responsabilidades políticas, otros defienden la presunción de inocencia del alcalde y su derecho a enfrentar los procesos judiciales en curso.

La comuna se encuentra así en una encrucijada política, donde la resolución de las causas judiciales, el cumplimiento de los fallos y la capacidad del municipio para recuperar estabilidad administrativa serán claves para definir el rumbo de la gestión y la confianza pública en los próximos meses.

3

Agricultores de Choapa se reúnen y fortalecen asociatividad

Con el objetivo de balancear la gestión de 2025 y fomentar el encuentro entre pares, los Comités de Agencia de Área (CADA) de INDAP iniciaron sus actividades de cierre de año. En la provincia de Choapa, el CADA Illapel reunió a usuarios de las cuatro comunas para profundizar en la importancia de la asociatividad y el cooperativismo como herramientas para alcanzar metas comunes.

Durante la jornada, se repasó el Plan de Trabajo Anual, que incluyó controles sociales en terreno para evaluar el impacto de los apoyos de INDAP. Al respecto, Nelson Durán, presidente del CADA Illapel, destacó: «Participar en el desarrollo provincial nos da empoderamiento y nos permite aportar una visión integral del territorio. Estamos muy contentos por los logros conseguidos».

Por su parte, la usuaria Miriam Cortés, del grupo hidropónico «Kawín Verde», valoró la temática abordada: «Se abre una posibilidad muy grande para nosotras; ya tenemos en mente formar una cooperativa para formalizarnos y tener un rol importante en nuestra comunidad».

La Directora Regional (S) de INDAP, Lucía González, subrayó que la labor de los dirigentes permite «avanzar en la entrega de información oportuna al mundo rural», mientras que el seremi de Agricultura, Christian Álvarez, felicitó a los comités por estos encuentros donde «se intercambian ideas y se exponen temáticas de interés que son clave para el progreso de los territorios».

Actualmente, INDAP atiende a cerca de 3.800 usuarios en las comunas de Illapel, Salamanca, Canela y Los Vilos.

4

En Limarí: CEAZA expone avances de estudio sobre la recarga de los acuíferos

En una nueva sesión de la Mesa Estratégica de Recursos Hídricos (MERH), el centro científico CEAZA presentó avances de su estudio sobre el acuífero Limarí. La investigación busca determinar el balance hídrico real, comparando cuánta agua ingresa al sistema subterráneo frente a lo que se extrae, con resultados finales previstos para enero de 2026.

Puntos clave del informe:

Gestión de acuíferos: conocer la recarga permite a las comunidades rurales y organismos públicos tomar decisiones basadas en datos frente a la sequía persistente.

conocer la recarga permite a las comunidades rurales y organismos públicos tomar decisiones basadas en datos frente a la sequía persistente. Alerta por impermeabilización: el estudio advierte que el uso excesivo de cemento o geomembranas en canales, aunque evita pérdidas superficiales, reduce la infiltración natural que alimenta los pozos, pudiendo agravar la escasez a largo plazo.

el estudio advierte que el uso excesivo de cemento o geomembranas en canales, aunque evita pérdidas superficiales, reduce la infiltración natural que alimenta los pozos, pudiendo agravar la escasez a largo plazo. Ciencia aplicada: la información alimenta la plataforma CLIMA-L (www.climal.cl), herramienta digital que proyecta el impacto del cambio climático en la disponibilidad de agua de la cuenca.

Declaraciones destacadas:

Cinthya Álvarez (DGA): «Esta información científica es esencial para asegurar una planificación hídrica con resiliencia».

«Esta información científica es esencial para asegurar una planificación hídrica con resiliencia». Dr. Pedro Sanzana (CEAZA): «Lo que en superficie se considera una ‘pérdida’, para el acuífero es una ganancia. Es vital saber cuánto dispondremos a futuro».

«Lo que en superficie se considera una ‘pérdida’, para el acuífero es una ganancia. Es vital saber cuánto dispondremos a futuro». Mirtha Gallardo (Comunidades Agrícolas): «Estos estudios nos permiten proteger nuestra forma de vida y que los jóvenes quieran seguir viviendo en el campo».

Finalmente, desde el MOP destacaron que este trabajo se suma a los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos y a proyectos clave como la futura planta desaladora regional.

