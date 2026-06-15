Estados Unidos e Irán firman acuerdo de paz en medio de tensiones

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que establece el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que la ceremonia oficial de firma será el 19 de junio en Suiza. El pacto también contemplaría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense. El entendimiento estuvo cerca de fracasar tras un bombardeo israelí contra Beirut, criticado por Donald Trump, quien llamó a todas las partes a detener las hostilidades.

Fujimori amplía su ventaja en la elección peruana a la espera de contar actas impugnadas

Keiko Fujimori amplió a 18.488 votos su ventaja sobre Roberto Sánchez mientras la justicia electoral de Perú revisa las actas observadas tras la segunda vuelta. Con el 98,552% escrutado, la candidata de Fuerza Popular obtiene el 50,051%, frente al 49,949% del postulante de Juntos por el Perú. Todavía quedan 1.343 actas impugnadas, observadas o con errores materiales. Sánchez propuso una revisión conjunta y exhaustiva, pero Fuerza Popular rechazó la iniciativa y afirmó que los jurados electorales determinarán qué mesas deberán someterse a recuento. El escrutinio podría tardar varios días.

PC condiciona respaldo a la megarreforma y evalúa acudir al TC

El Partido Comunista condicionó su apoyo a la megarreforma a que el Gobierno separe las medidas destinadas a financiar la reconstrucción de los cambios tributarios incluidos en la iniciativa. La jefa de bancada, Daniela Serrano, dijo que la colectividad está disponible para aprobar una ley especial que entregue recursos a las zonas afectadas por los megaincendios. Sin embargo, rechazó la reducción del impuesto corporativo, la reintegración y la invariabilidad tributaria. Serrano agregó que esperarán el trámite en el Senado antes de evaluar un eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional.

Raúl Soto cuestiona al PC y al FA y pide no debilitar la Ley Naín-Retamal

El presidente del PPD, Raúl Soto, cuestionó el proyecto del Partido Comunista que busca modificar la Ley Naín-Retamal y aseguró que su colectividad no respaldará iniciativas que debiliten esa normativa. La propuesta apunta a eliminar la presunción de legítima defensa para policías y gendarmes y a restablecer la antigua redacción del delito de apremios ilegítimos. Soto atribuyó al PC y a parte del Frente Amplio la pérdida de confianza del progresismo en materia de seguridad y pidió una autocrítica profunda. También señaló que el PPD analizará medidas para fortalecer la ley y revisará las propuestas del ministro Martín Arrau.

Subsecretario Pavez defiende los cobros del CAE tras regularización de 29 mil deudores

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió los cobros y embargos realizados por la Tesorería a deudores del Crédito con Aval del Estado. La autoridad sostuvo que el CAE debe pagarse porque no corresponde a una beca. Informó que 29 mil personas se acercaron a pagar o repactar después de ser notificadas en abril, mientras otras 1.487 no regularizaron su situación. También afirmó que los cobros forzosos no han afectado a personas sin ingresos suficientes. Pavez evitó confrontar al expresidente Gabriel Boric y dijo que recuperar esos recursos coincide con la idea de un Gobierno de emergencia, aunque sea una medida “un poquitito impopular”.

Indicaciones del gobierno a Sala Cuna Universal contemplan cotización de 0,3% y aplicación gradual

El Gobierno ingresará indicaciones sustitutivas al proyecto de Sala Cuna Universal, con una cotización patronal cercana al 0,3%, que sería compensada mediante una rebaja en el seguro de cesantía. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, aseguró que este diseño no aumentará los costos laborales. La propuesta exime a las pymes de entregar el servicio y establece una implementación gradual de cuatro años, según el tipo de empleo o la situación de las madres. El Ejecutivo proyecta beneficiar a cerca de 50 mil niños, con un costo superior a 320 mil pesos por cada uno. También se contempla una garantía estatal en caso de que el fondo resulte insuficiente.

Pulso Ciudadano: Kast registra su mayor desaprobación desde que llegó a la Presidencia

Pulso Ciudadano registró la desaprobación más alta del Presidente José Antonio Kast desde que asumió el cargo. El rechazo llegó al 56,7%, con un aumento de 3,4 puntos respecto de la medición anterior, mientras su aprobación bajó levemente hasta el 30,5%. La desaprobación alcanza un 70,6% entre jóvenes de 18 a 30 años, un 61,4% en la Región Metropolitana y un 87,2% entre quienes se identifican con la izquierda. Además, el 53,4% declara tener poca o ninguna confianza en el Mandatario. La encuesta también muestra que un 40,4% está en desacuerdo con los embargos aplicados a deudores del CAE.

Ministra Chomali descarta recortes en salud y cuestiona uso de fondos municipales

La ministra de Salud, May Chomali, descartó que durante este año se estén transfiriendo menos recursos que en 2025. Explicó que solo fue suspendido un componente del programa de universalización de la atención primaria en 24 comunas, destinado a financiar la búsqueda de pacientes de Isapres y que, según afirmó, operaba como un subsidio para esas entidades. La ministra agregó que un preinforme de Contraloría detectó que algunos municipios habrían utilizado esos recursos para fines distintos a los establecidos. También aseguró que la extensión horaria no fue recortada y que las diferencias presupuestarias serán suplementadas.