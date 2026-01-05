Víctimas de delitos en Coquimbo registran cifra mas baja en ocho años

Presentado por:

¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestra primera edición del 2026.

Primero que todo, queremos desearles un feliz año a todos nuestros lectores. Esperamos de corazón que tengan un 2026 cargado de buena onda y buenas energías en cada uno de sus proyectos.

Dejando atrás los abrazos, las celebraciones y el estruendo de los fuegos artificiales, entramos de lleno en la realidad de este 2026 que comienza con una agenda cargada.

En esta entrega, dejamos de lado el cotillón para poner el foco en lo que realmente importa: los datos de seguridad que marcan el pulso de la región, los desafíos de transparencia que enfrentan nuestros municipios y el balance de un inicio de año que nos mantuvo a todos ocupados.

Comenzamos el 2026 hablando de seguridad pública. Según datos de la Subsecretaria de Prevención del Delito, el balance acumulado bajo la actual administración del Presidente Boric supera las cifras totales del periodo anterior. El cierre de 2025 trajo consigo una noticia esperanzadora: una caída significativa en la ocurrencia de delitos. En esta edición, desglosamos qué hay detrás de estos números.

¿Qué tan transparentes son nuestros municipios? La Contraloría General de la República ha encendido las alertas con su más reciente actualización del Semáforo Municipal. El reporte arroja un dato preocupante para la provincia del Choapa: Salamanca se posiciona como la comuna con más incumplimientos en la región, acumulando cuatro luces rojas en áreas clave como personal y deudas presupuestarias.

se posiciona como la comuna con más incumplimientos en la región, acumulando cuatro luces rojas en áreas clave como personal y deudas presupuestarias. Mientras los fuegos artificiales (ilegales pero masivos) iluminaban los barrios de la conurbación, un “ejército” de funcionarios municipales se preparaba para la batalla del día siguiente. El inicio de este 2026 dejó tras de sí un contraste absoluto: la eficiencia de retirar 27 toneladas de basura en tiempo récord de la Avenida del Mar y Costanera frente al desafío persistente de la pirotecnia clandestina en sectores residenciales.

en tiempo récord de la Avenida del Mar y Costanera frente al desafío persistente de la pirotecnia clandestina en sectores residenciales. Con las temperaturas al alza, las piscinas se convierten en el refugio predilecto de las familias de la región. Sin embargo, un chapuzón refrescante no debe comprometer la salud. Las autoridades sanitarias han iniciado un despliegue intensivo de fiscalización en recintos públicos y privados de uso colectivo para garantizar que los niveles de cloro, pH y medidas de seguridad cumplan estrictamente con la norma.

Finalmente, te contamos sobre las reacciones en la región por la caída de Nicolás Maduro, las celebraciones de los residentes venezolanos en nuestra zona y las opiniones de parlamentarios ante la noticia que se tomó este fin de semana.

1

Víctimas de delitos en Coquimbo: Boric supera a Piñera en cifras totales, pero anota caída en 2025

El análisis de las cifras oficiales de la Subsecretaría de Prevención del Delito permite hoy poner en perspectiva la evolución de la victimización en la Región de Coquimbo durante los últimos dos periodos gubernamentales. Los datos -que son públicos- arrojan una conclusión respecto a que si bien el total de víctimas ha sido mayor en la actual administración de Boric en la Región de Coquimbo, el cierre del periodo en el actual gobierno muestra una caída histórica en las cifras.

El análisis actual en la Región de Coquimbo se centra específicamente en víctimas relacionadas con áreas críticas como delitos contra la vida o integridad de las personas, robos violentos, violencia intrafamiliar y delitos asociados a drogas y armas.

El balance de los periodos: Piñera vs. Boric

Al comparar los totales acumulados de víctimas de delitos de mayor connotación social, la cifra total del gobierno de Sebastián Piñera (2018-2021) es inferior a la registrada hasta ahora en el de Gabriel Boric (2022-2025).

Total Gobierno de Piñera: 68.704 víctimas.

68.704 víctimas. Total Gobierno de Boric: 78.229 víctimas.

Esto significa que, en el balance global de los cuatro años, la administración actual registra 9.525 víctimas más que el cuatrienio anterior que lideró el fallecido expresidente Piñera (+13,8%).

A pesar del acumulado superior, los datos de la Subsecretaria de Prevención del Delito revelan un punto de inflexión crítico a partir de 2024. Tras un inicio de gobierno con cifras que superaron las 21.000 víctimas anuales (2022 y 2023), los últimos 24 meses muestran una reducción sostenida:

2023: 21.734 víctimas (punto máximo).

21.734 víctimas (punto máximo). 2024: 20.225 víctimas.

20.225 víctimas. 2025: 14.665 víctimas (cifra más baja de los ocho años analizados).

El descenso del último año es particularmente drástico, logrando que 2025 termine con 2.851 víctimas menos que el mejor año de la administración Piñera (2018, con 17.516).

El reporte de la Subsecretaría permite identificar, además, quiénes son los más afectados en la región. Los datos acumulados muestran patrones que se repiten en ambos gobiernos, pero con variaciones en el volumen.

Distribución por sexo (totales 4 años)

Sexo Periodo Piñera (2018-2021) Periodo Boric (2022-2025) Mujeres 41.382 45.465 Hombres 27.322 32.755

Los datos de la Subsecretaría confirman que, aunque el gobierno del Presidente Boric enfrentó un aumento inicial en la victimización regional respecto al Presidente Piñera, la gestión cierra con una tasa a la baja.

Aquí Coquimbo conversó con el seremi de Seguridad Pública, Adio González, quien analizó las cifras y destacó la baja sostenida durante el año pasado: «Cuando vemos las cifras de victimización, la tendencia es clara: una baja sostenida de los delitos de mayor connotación y homicidios desde el 2022 (con la excepción de 2023 que presentó una leve alza), pero en líneas generales con bajas consistentes. El 2025 marca una diferencia importante, porque respecto al 2024 hay un descenso de más del 27% en víctimas de delitos«.

González agregó que la baja delictiva de 2025 responde a la articulación del Consejo Contra el Crimen Organizado bajo la gestión del delegado Galo Luna. También la autoridad subrayó que el éxito se basa en el financiamiento estatal para instalar unidades especializadas como el OS7 en Limarí y Choapa, además del OS9, enfocados exclusivamente en desarticular el narcocultivo y las bandas organizadas en la región.

En otro temas, pero siempre dentro de seguridad,un conflicto a nivel nacional se desató entre la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y la empresa Ingesmart SpA, encargada de la instalación y operación del sistema de televigilancia en distintas comunas del país. La disputa podría derivar en el retiro de cerca de 40 cámaras de seguridad en la conurbación La Serena–Coquimbo.

La controversia se originó tras el término anticipado del contrato por parte de la SPD, decisión que la empresa cuestiona judicialmente, acusando retrasos en los pagos, aplicación de multas millonarias y procedimientos administrativos que -según sostiene- vulneraron las bases de la licitación y afectaron gravemente su viabilidad financiera.

De acuerdo a lo expuesto por Diario La Región este domingo, el conflicto impacta a 66 comunas del país, y en el caso de la Región de Coquimbo, según el gerente general de INGESMART, José Antonio Dinamarca, esta problemática podría traducirse en el retiro de 20 cámaras en La Serena y 20 en Coquimbo, instaladas como parte del programa Plan Calle Segura.

2

Semáforo Municipal de Contraloría: Salamanca lidera los incumplimientos

La transparencia en la gestión pública ha dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en un dato medible y, en muchos casos, preocupante. La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en marcha el «Semáforo Municipal», una herramienta de fiscalización que permite monitorear en tiempo real el cumplimiento de las obligaciones legales de los 345 municipios del país.

Aquí Coquimbo revisó el Semáforo Municipal de contraloría para hacer un balance de lo que fueron los 12 meses del 2025.

En la Región de Coquimbo, los resultados arrojan que hay puntos que todos cumplen, pero existe una sombra sobre la gestión de recursos y personal, lo que revela que el flujo de información hacia los organismos fiscalizadores está lejos de ser óptimo.

El epicentro del incumplimiento: Salamanca

Al analizar la radiografía regional, la comuna de Salamanca se posiciona como el caso más crítico. Con 4 indicadores en rojo de 10, la administración lidera el ranking de opacidad en la zona.

Los datos de la CGR señalan que el municipio registra fallas críticas en el reporte de actos administrativos a SIAPER, omite la entrega de información sobre su dotación de personal a DIPRES, presenta retrasos en la carga de Otras DIPs (Declaraciones de Intereses y Patrimonio) y arrastra deudas pendientes en sus obligaciones de años anteriores.

Siguiendo de cerca a Salamanca, la comuna de Monte Patria destaca como el foco de mayor preocupación en la provincia del Limarí. La administración registra tres luces rojas que evidencian desconexiones graves con el sistema central de fiscalización:

SIAPER: falla en la carga obligatoria de actos administrativos.

falla en la carga obligatoria de actos administrativos. DIPRES: incumple con el reporte de su dotación de personal.

incumple con el reporte de su dotación de personal. Anteriores: mantiene indicadores críticos en el pago o reporte de obligaciones financieras de años pasados.

Junto a Monte Patria, las comunas de Paihuano y Vicuña también completan este preocupante bloque de administraciones con tres incumplimientos críticos cada una, principalmente en las áreas de personal y transparencia de fondos estratégicos.

Por otro lado, el análisis detallado revela patrones de falla sistémicos. El reporte de dotación a DIPRES es el «talón de Aquiles» de la región, con incumplimientos que se repiten en Coquimbo, Ovalle, Canela y Los Vilos.

Asimismo, la falta de transparencia en el uso de los fondos del Royalty Minero ante la SUBDERE mantiene en alerta roja a otros cuatro municipios.

El semáforo de la Contraloría no es solo un tablero de colores; es el termómetro de la salud democrática de cada comuna. En un año donde la probidad municipal está bajo el escrutinio público nacional, estos «puntos ciegos» administrativos dejan de ser meros descuidos para convertirse en preocupación.

3

El lado B del Año Nuevo: toneladas de basura y pirotecnia ilegal

La llegada del 2026 en La Serena y Coquimbo dejó un balance de contrastes: un despliegue municipal -en ambas comunas- de limpieza de alta eficiencia después de una noche marcada por el uso masivo de fuegos artificiales prohibidos en sectores residenciales.

Mientras gran parte de la población descansaba tras los festejos, la gestión municipal de La Serena se activó a primera hora del 1 de enero. Un contingente de 70 funcionarios llegó en buses al borde costero para iniciar una limpieza profunda de la Avenida del Mar.

El esfuerzo permitió retirar más de 27 toneladas de basura, logrando que el principal paseo de la comuna estuviera impecable a las 14:00 horas de ese mismo día. Nicolás Araya, encargado de DISERCO de la Municipalidad de La Serena, destacó el éxito del operativo:

“Nos propusimos dejar este sector limpio para la llegada de turistas. Quiero agradecer a nuestros funcionarios que llegaron con todas sus herramientas. El llamado es a cuidar nuestra Avenida del Mar, donde hemos hecho una gran inversión en la recuperación de este sector”.

Este plan de recuperación no solo incluyó el retiro de desechos, sino también la mantención de bebederos, escaños y la incorporación de plantas nativas para la temporada estival.

Pese a que no hubo espectáculos oficiales, la noche estuvo marcada por lanzamientos de pirotecnia ilegal en diversos puntos de la conurbación, como Las Compañías, La Antena de La Serena, y la Parte Alta y Tierras Blancas en Coquimbo.

Según el informe de Carabineros, entre la noche del 31 de diciembre y la mañana del 1 de enero se efectuaron 233 incautaciones de artículos prohibidos, incluyendo petardos y cohetes, y se detuvo a una persona.

La situación generó preocupación por el estrés en mascotas y personas con hipersensibilidad auditiva. Además, se registró un amago de incendio en el sector de Las Compañías, presuntamente provocado por estos artefactos, el cual debió ser controlado por equipos de emergencia.

La única comuna en la región que tuvo juegos artificiales oficiales fue Los Vilos en la provincia del Choapa.

4

Intensifican fiscalización de piscinas para prevenir riesgos a la salud en verano

En el marco de la campaña de verano, la Autoridad Sanitaria Regional está desarrollando un plan intensivo de fiscalización de piscinas en la región, con el objetivo de verificar que estos recintos cumplan con las condiciones sanitarias y de seguridad necesarias para proteger la salud de la población.

Una de las más relevantes se realizó durante fines del año pasado, cuando la Seremi de Salud clausuró las piscinas del Resort Rosa Agustinas en Guanaqueros, Coquimbo. La situación generó incomodidad en gran parte del Gobierno, incluso según fuentes cercanas al oficialismo se pidió la cabeza del seremi. «Hubo problemas complejos. Rosa Agustina es un proyecto prioritario de este Gobierno, se fiscalizó y no se avisó. Incluso, tras enterarse de esta situación, se habló con la ministra de Salud para sacar al seremi, pero fue flanqueado por el ministerio. Hoy no hay escasa comunicación entre la delegación y el seremi: las relaciones están dañadas«.

De acuerdo con el seremi de Salud, Darío Vásquez Guzmán, durante la temporada estival se realizarán más de 80 inspecciones a piscinas en distintas comunas de la región.

“Como autoridad sanitaria, y en coordinación con el Ministerio de Salud, estamos ejecutando fiscalizaciones programadas a diversos establecimientos, entre ellos piscinas. Por ejemplo, visitamos el recinto Las Curuninas. En total, para este verano, tenemos planificadas 80 fiscalizaciones”, señaló la autoridad.

El seremi también destacó el rol de la comunidad en este proceso, señalando que las personas pueden realizar denuncias o solicitar fiscalizaciones cuando detecten irregularidades sanitarias. Estas se pueden ingresar a través del sitio web oir.misal.cl.

“La colaboración de la comunidad es fundamental. Cuando se realizan denuncias, nuestros equipos pueden acudir a fiscalizar. El objetivo final es generar condiciones seguras para que las personas disfruten del verano, asistan a espacios recreacionales y no vean afectada su salud”, indicó.

Desde la Seremi de Salud explicaron que uno de los principales focos de fiscalización es la calidad del agua, revisando parámetros físicos, químicos y microbiológicos que permiten prevenir riesgos sanitarios.

Asimismo, la Autoridad Sanitaria inspecciona las condiciones de seguridad de los recintos, con el fin de prevenir accidentes. Entre los aspectos revisados se encuentran la presencia de salvavidas, sistemas de rescate, señalización adecuada y vías de circulación seguras para los bañistas, de acuerdo con lo que establece la normativa vigente.

5

El Faro: el epicentro de los venezolanos tras la caída de Maduro

La Región de Coquimbo no estuvo exenta a las reacciones ante la noticia que sacudió al mundo el sábado pasado: la captura de Nicolás Maduro tras un operativo de Estados Unidos. En el corazón de la capital regional, la alegría de los residentes extranjeros contrastó con un intenso debate legislativo que reflejó las profundas diferencias políticas sobre la soberanía y el derecho internacional.

El pasado sábado, el sector del Faro Monumental en la Avenida del Mar se convirtió en el escenario de una masiva manifestación. Cientos de ciudadanos venezolanos -comunidad que en 2024 ya superaba las 20 mil personas en la región según el INE- se congregaron para celebrar lo que calificaron como el fin de una era.

Las celebraciones, que se replicaron con fuerza en redes sociales, mostraron a familias enteras portando banderas y expresando su anhelo de un pronto retorno a su país tras años de migración. Para los residentes locales, la detención de Maduro representa el primer paso real hacia una transición democrática.

La noticia generó reacciones inmediatas y contrapuestas entre los representantes de la Región de Coquimbo en el Congreso:

Matías Walker (Demócratas): el senador sostuvo que Maduro debe comparecer no solo ante la justicia estadounidense por narcotráfico, sino también ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Subrayó que los esfuerzos deben enfocarse en que Edmundo González y María Corina Machado lideren una transición pacífica.

el senador sostuvo que Maduro debe comparecer no solo ante la justicia estadounidense por narcotráfico, sino también ante la por crímenes de lesa humanidad. Subrayó que los esfuerzos deben enfocarse en que Edmundo González y María Corina Machado lideren una transición pacífica. Marco Antonio Sulantay (UDI): en declaraciones al medio de comunicación Mi Radio, el diputado calificó la acción como «absolutamente legítima» desde la perspectiva del combate al narcotráfico internacional. Instó a validar los liderazgos de la oposición y enfatizó que la presidencia de Maduro «siempre fue una magistratura ilegítima«, producto de un fraude electoral.

en declaraciones al medio de comunicación Mi Radio, el diputado calificó la acción como «absolutamente legítima» desde la perspectiva del combate al narcotráfico internacional. Instó a validar los liderazgos de la oposición y enfatizó que la presidencia de Maduro «siempre fue una magistratura ilegítima«, producto de un fraude electoral. Nathalie Castillo (PC): la diputada expresó su total repudio a través de la red social X, tildando el hecho como un «asedio y ataque» de EE.UU. Cuestionó si se trató de una captura o un secuestro, señalando que el acto contraviene toda norma internacional y pidió la intervención urgente de la ONU.

la diputada expresó su total repudio a través de la red social X, tildando el hecho como un «asedio y ataque» de EE.UU. Cuestionó si se trató de una y pidió la intervención urgente de la ONU. Daniel Núñez (PC): el senador fue tajante al afirmar que «bombardear territorio venezolano es cruzar una línea roja«.Condenó la «criminal agresión» de Estados Unidos, asegurando que se violó la soberanía de Venezuela y el derecho internacional, poniendo en riesgo a la población civil.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

