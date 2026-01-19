Alcaldesa de La Serena dispara en contra de la ministra del MOP

Presentado por:

La conectividad de la capital regional vuelve al centro de la polémica. La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, dirigió duras críticas a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, acusando una «falta de sentido de urgencia» en las gestiones del Gobierno y retrasos injustificados en el proyecto de la vía de circunvalación. Conoce los detalles de este conflicto en nuestra segunda nota.

En nuestro tercer tema, abordamos cómo la comuna de Río Hurtado ha hecho historia global. La comuna recibió oficialmente la placa de Dark Sky International, convirtiéndose en el primer territorio municipal completo del planeta en ser certificado por la calidad excepcional de su cielo nocturno.

Finalmente, te contamos que en el marco del Congreso Futuro 2026, el Dr. Marcelo Rivadeneira (CEAZA/ULS) presentó una fascinante investigación sobre cómo los fósiles nos ayudan a entender el clima del mañana. El registro fósil revela que nuestra zona centro-norte fue habitada por perezosos acuáticos, aves con dientes y el gigante megalodón, en un océano mucho más cálido que el actual.

1

Cuba y caso Gatica: parlamentarias de Coquimbo abordan pugna en el oficialismo

Las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien afirmó que Cuba es una dictadura y que Fidel Castro fue un dictador, reabrieron una profunda discusión al interior del oficialismo. El debate tensionó las relaciones entre el Partido Comunista (PC), el Frente Amplio y el Partido Socialista (PS), y se cruzó con otro conflicto interno: las pugna interna del propio oficialismo tras la absolución en el caso del excarabinero Claudio Crespo, vinculado a la agresión que dejó ciego a Gustavo Gatica.

En este escenario, Aquí Coquimbo quiso conocer la opinión de parlamentarias de la Región de Coquimbo sobre este conflicto de alcance nacional, que hoy marca diferencias ideológicas y políticas al interior del bloque de Gobierno.

Diputada Carolina Tello, por Cuba: “Este debate no es nuevo”

En declaraciones exclusivas a Aquí Coquimbo, la diputada Carolina Tello sostuvo que la discusión sobre Cuba debe entenderse desde una perspectiva histórica. A su juicio, Cuba es un proyecto político “hijo de su tiempo”, con un Estado centralizado, partido único y una definición ideológica clara desde los años cincuenta y sesenta del siglo XX, basada en la dictadura del proletariado.

“La posición del Partido Comunista respecto a Cuba se conoce desde hace décadas, al igual que la postura del Presidente Boric. Ambas eran públicas antes de que confirmáramos este gobierno”, afirmó la parlamentaria, agregando que lo verdaderamente novedoso es el contexto internacional en que se reabre el debate, marcado por presiones de Estados Unidos no solo hacia Cuba, sino también hacia México, Colombia y Venezuela.

Tello señaló que cree firmemente en el derecho internacional y en la autodeterminación de los pueblos, sosteniendo que deben ser los propios cubanos quienes decidan su destino político. Sin embargo, fue enfática en señalar que la ausencia de pluralismo político, de elecciones competitivas y de libertades civiles “no se puede relativizar”. “Además, ellos mismos se han calificado como una dictadura, por tanto, lo es”, sostuvo.

Diputada Nathalie Castillo: “Desconocer el bloqueo es injusto”

Por su parte, la diputada comunista Nathalie Castillo fue crítica del Presidente Boric por X. Tras su post, en conversación exclusiva con Aquí Coquimbo cuestionó el tono del debate y llamó a considerar el contexto económico y político que enfrenta Cuba.

“Es ineludible decir que Cuba vive uno de los bloqueos económicos más largos y crueles de la historia, denunciado por múltiples informes internacionales que responsabilizan a Estados Unidos por su impacto directo sobre el pueblo cubano”, señaló.

Castillo advirtió que desconocer este escenario es injusto y que, en medio del avance de sectores de derecha en América Latina y el Caribe, quienes se declaran de izquierda deben cuidar especialmente las formas y el lenguaje. “Nada de esto es neutro”, afirmó.

Respecto al segundo eje del conflicto -las críticas del Partido Socialista a parlamentarios del Frente Amplio y del PC por culparlos de votar a favor de la Ley Nain Retamal-, la diputada defendió la postura de su colectividad, señalando que el PC respaldó parte importante de la agenda de seguridad, pero fue categórico en rechazar normas que vulneran derechos humanos, como la legítima defensa privilegiada y el denominado “gatillo fácil”.

A su juicio, el debate de fondo es la falta de justicia frente a graves vulneraciones a los derechos humanos. En ese contexto, apuntó a que la aplicación retroactiva de estas leyes incidió directamente en el fallo del caso Crespo, dejando sin responsables ni condenas la agresión sufrida por Gustavo Gatica. “Hablar de cargos en este contexto es simplista e insustancial”, sentenció.

Manouchehri: respaldo a Boric y críticas al PC y FA

En contraste con las posturas del Partido Comunista, el diputado socialista por la Región de Coquimbo, Daniel Manouchehri, expresó públicamente su respaldo al Presidente Boric a través de sus redes sociales. En una publicación difundida esta semana, el parlamentario afirmó que “los ataques del PC al Presidente Gabriel Boric son injustos” y fue categórico al señalar que “Cuba es una dictadura”.

Manouchehri sostuvo que esta definición no corresponde a una opinión política, sino a “la constatación de un hecho”, y valoró que el mandatario haya sido coherente con los valores democráticos que Chile dice defender a nivel internacional. “Llamar las cosas por su nombre es algo básico y democrático”, escribió el diputado, marcando distancia de la postura del Partido Comunista y alineándose con la declaración presidencial.

Aunque el debate se origina en una discusión de política exterior y en controversias legislativas de alcance nacional, sus efectos se sienten también en las regiones. En Coquimbo, las posiciones contrapuestas entre parlamentarios del oficialismo reflejan las tensiones ideológicas que conviven dentro del Gobierno y que hoy se expresan tanto en la caracterización del régimen cubano como en la agenda de seguridad y derechos humanos en Chile.

2

Alcaldesa de La Serena critica duramente a ministra del MOP por retrasos en proyecto de circunvalación

Duras críticas realizó la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, al estado de avance del proyecto de circunvalación Coquimbo-La Serena y a las soluciones de movilidad para la conurbación, durante su intervención en la Comisión de Obras Públicas del Senado, realizada de manera extraordinaria en dependencias del Gobierno Regional de Coquimbo el jueves pasado.

En la instancia, la jefa comunal manifestó su decepción por la falta de avances concretos, pese a compromisos previos asumidos por el Ministerio de Obras Públicas. “Yo por lo menos me siento decepcionada. Hace aproximadamente un año fui a visitar a la ministra de Obras Públicas; presentamos la situación respecto a los avances de la circunvalación versus el tramo urbano, y se nos entregó una calendarización de inicio de obras temprana en el área entre La Serena y Coquimbo”, señaló.

Sin embargo, Norambuena sostuvo que, aunque las obras fueron anunciadas, en la práctica los problemas persisten. “En el fondo, seguimos esperando. Hoy tenemos un grave problema de movilidad. No puede ser que una concesionaria esté esperando si hay o no el visto bueno de un panel técnico para considerar mejoras de movilidad entre La Serena y Coquimbo. Eso lo encuentro impresentable”, enfatizó.

La alcaldesa también apuntó a la falta de soluciones en sectores críticos de la comuna. Mencionó el caso del sector El Olivar, donde -según indicó- llevan años sin respuestas claras. “¿Qué respuestas tenemos que darle a la comunidad? Para nosotros ha sido bastante complejo”, afirmó. A ello sumó la situación del cuarto puente de Las Compañías, recalcando que “la mitad de La Serena está en el sector de Las Compañías y no vemos ningún proyecto de avance concreto respecto a la movilidad”.

Norambuena lamentó además que sean los municipios los que deban enfrentar directamente el descontento ciudadano: “Somos nosotros quienes damos la cara a la comunidad”, cerró, intervención que posteriormente fue difundida por la propia alcaldesa a través de sus redes sociales.

Por su parte, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien también expuso ante la comisión del Senado, sostuvo que no debe ponerse en duda la ejecución del proyecto de la circunvalación, destacando su relevancia estratégica para la región.

En conversación con Diario El Día, la secretaria de Estado explicó que el proyecto “se encuentra avanzado en términos técnicos y administrativos” y que los procesos en curso, como la revisión por parte del panel técnico de concesiones, son parte habitual del desarrollo de obras de esta envergadura, especialmente cuando atraviesan cambios de gobierno.

Asimismo, la ministra recalcó que la circunvalación permitirá resolver una parte importante de los problemas de congestión vehicular de la conurbación, mejorar la conectividad con hospitales, el aeropuerto y las principales rutas de acceso, agregando que el Ejecutivo mantiene el compromiso de sacar adelante la iniciativa.

No obstante, las críticas de la alcaldesa de La Serena reflejan la creciente presión desde los municipios por obtener soluciones más rápidas y visibles frente a una crisis de movilidad que, según advierten, afecta directamente la calidad de vida de miles de habitantes de la conurbación La Serena–Coquimbo.

Área Metropolitana La Serena–Coquimbo tiene toma de razón

En otro tema relacionado, pero diferente, el viernes por la mañana el Gobierno Regional informó que el Área Metropolitana La Serena–Coquimbo quedó formalmente constituida con la toma de razón del Decreto Supremo N° 84, proyecto que tendrá impacto directo en movilidad, infraestructura, servicios públicos y calidad de vida.

El decreto, ingresado a Contraloría el 5 de marzo de 2025 y tomado de razón el 29 de diciembre, será publicado en el Diario Oficial el próximo 20 de enero de 2026, otorgando plena vigencia a esta estructura metropolitana que articula el trabajo conjunto entre los municipios de La Serena y Coquimbo.

La creación del Área Metropolitana permitirá coordinar inversiones, priorizar proyectos integrados y acceder a nuevas fuentes de financiamiento, con una mirada común para enfrentar desafíos compartidos como el transporte público, la conectividad, la seguridad ciudadana, la gestión de residuos sólidos y la planificación de infraestructura pública.

3

Río Hurtado se transforma en el primer territorio del mundo en ser certificado por su cielo oscuro

En una jornada histórica realizada en el Monumento Natural Pichasca el pasado martes, la comuna de Río Hurtado develó la placa de Dark Sky International que la certifica como «Comunidad Internacional de Cielo Oscuro».

Este hito es único a nivel global, ya que reconoce los 160 km de extensión del territorio y sus más de 300 noches despejadas al año como un recurso natural, científico y cultural protegido, transformándola en la primera comuna íntegra en obtener este sello.

La distinción es el resultado de cinco años de trabajo colaborativo entre vecinos, científicos y observatorios locales como Obstech y Deep Sky Chile. Para lograrlo, la comuna implementó una estricta ordenanza municipal sobre contaminación lumínica que regula el alumbrado público y privado, utilizando tecnologías de apantallamiento y tonos ámbar que protegen la biodiversidad, la salud humana y la nitidez necesaria para descubrimientos astronómicos de clase mundial.

La alcaldesa Carmen Juana Olivares destacó que este logro no solo beneficia a la ciencia, sino que posiciona a Río Hurtado como un destino de astroturismo de intereses especiales. “Esta certificación es un hito significativo para la conservación del ecosistema y el desarrollo económico, valorando nuestra naturaleza y patrimonio para las futuras generaciones”, señaló la autoridad durante la ceremonia.

Con esta certificación, Río Hurtado se proyecta como un referente del turismo sostenible, integrando su oferta astronómica con sus atractivos paleontológicos y arqueológicos.

Este sello internacional promete atraer a astrónomos, astrofotógrafos y turistas de todo el mundo, asegurando que la profunda oscuridad de sus cielos siga siendo una fuente de inspiración y oportunidad científica.

Universidad Central sede Región de Coquimbo fue anfitriona de la IV Conferencia Anual de ICON-S Chile

El encuentro reunió a más de 90 ponentes de universidades nacionales e internacionales, consolidándose como un espacio plural y descentralizado de reflexión sobre derecho público y democracia.

Durante los días 8 y 9 de enero, la Universidad Central de Chile, sede Región de Coquimbo, fue sede de la IV Conferencia Anual de ICON-S Chile, instancia académica de alto nivel que convocó a académicas y académicos, estudiantes e investigadores de distintas regiones del país y del extranjero para reflexionar sobre los desafíos del constitucionalismo contemporáneo y la democracia.

La actividad contó con más de 90 ponentes, quienes participaron en mesas de trabajo, plenarios y una Charla Magistral, generando un espacio interdisciplinario de diálogo y análisis crítico. Entre los hitos del encuentro destacaron los plenarios con la participación de la ministra del Tribunal Constitucional, María Pía Silva, y del vicerrector académico de la Universidad Central, Emilio Oñate, junto a reconocidos profesores y profesoras de Derecho Público. La Charla Magistral de apertura estuvo a cargo del ministro de la Ilustre Corte de Apelaciones, Sergio Troncoso.

La conferencia reafirmó el compromiso de la Universidad Central con la descentralización del conocimiento y el fortalecimiento del debate académico desde las regiones. La actividad contó con el patrocinio del Convention Bureau de la Ilustre Municipalidad de La Serena y de DOE (Actualidad Jurídica).

4

Congreso Futuro: investigador explica cómo era la biodiversidad en el norte de Chile hace miles de años

En el marco del Congreso Futuro, el Dr. Marcelo Rivadeneira, investigador del CEAZA y académico de la Universidad de La Serena, expuso sobre la importancia de analizar los cambios climáticos desde una perspectiva de largo plazo.

Su investigación utiliza el registro fósil como una herramienta clave para comprender cómo han evolucionado los ecosistemas en escalas de miles a millones de años, permitiendo prever el comportamiento de la biodiversidad ante futuros escenarios ambientales.

El especialista explicó que el registro fósil, que abarca desde microfósiles hasta especies extintas como el megalodón o el perezoso acuático, revela que hace millones de años la zona centro-norte de Chile poseía condiciones climáticas mucho más cálidas y subtropicales que las actuales. Estos hallazgos funcionan como un «análogo climático» para entender los posibles efectos del calentamiento global según los modelos actuales.

Rivadeneira detalló que el enfriamiento y la alta productividad del océano en las costas de Chile se produjeron tras la formación del Istmo de Panamá. Este evento geológico bloqueó la conexión entre el Pacífico y el Atlántico, impulsando la glaciación del hemisferio norte y activando el sistema de surgencia costera que dio origen a la biodiversidad marina que conocemos hoy en día.

Finalmente, el investigador destacó el valor del Congreso Futuro para abordar las rápidas aceleraciones ambientales y tecnológicas actuales. Comparó la irrupción de la inteligencia artificial y la hiperconectividad con la revolución automotriz, señalando que la humanidad debe adaptarse a estas nuevas herramientas con la misma capacidad de resiliencia que ha mostrado a lo largo de su historia evolutiva.

